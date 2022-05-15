Джереми Нгакия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Дэнни Уорд отбил мяч на угловой после удара Жуан Педру из штрафной площади.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Плохо сыграл Кастань Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер подал угловой справа.

48' Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Лестер

43' Жуан Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Кирнан Дьюсбери-Холл возвращается на поле.

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Менди Нампалис получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Менди Нампалис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Кирнан Дьюсбери-Холл получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Кирнан Дьюсбери-Холл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Джастин Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Фофана Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лестер выполняет удар от ворот.

37' Джереми Нгакия из команды Уотфорд делает неудачный навес.

37' Гослинг Дэн из команды Уотфорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

37' Жуан Педру из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

35' Удар от ворот произведет Уотфорд

35' Шанс! Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер пробил головой, но мимо

35' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

35' Джереми Нгакия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Бен Фостер не дал случится голу! Кастань Тимоти должен был забивать, но Бен Фостер сделал отличный сейв

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Уотфорд

27' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает пас партнеру.

26' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Уотфорд

26' Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Жуан Педру из команды Уотфорд в офсайде

25' Джереми Нгакия из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

24' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

21' Кирнан Дьюсбери-Холл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Команда Лестер сравняла счет! Игра продолжается!

18' Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс забивает с левой ноги!

18' Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Удар от ворот произведет Уотфорд

17' Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали

16' Сиссоко Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Дэнни Уорд не дал случится голу! Жуан Педру должен был забивать, но Дэнни Уорд сделал отличный сейв

13' Джереми Нгакия из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

12' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Масина Адам упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

11' Барнс Харви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Гослинг Дэн из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Уотфорд

8' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

7' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Команда Уотфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Жуан Педру первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

6' Плохо сыграл Тилеманс Юри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Жуан Педру из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.

5' Сема Кен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер фолит на Джереми Нгакия, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

3' Удар от ворот произведет Уотфорд

2' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля