  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 20257
Уотфорд
1:3
Второй тайм: 70'
Лестер
0'
1:0
6' Гол
Педро Жоао
1:1
18' Гол
Мэддисон Джеймс
1:2
22' Гол
Варди Джейми
1:3
46' Гол
Барнс Харви
55' Желтая карточка
Тилеманс Юри
70'

Ход матча

6'
Педро Жоао
1:0
18'
1:1
Мэддисон Джеймс
(Тилеманс Юри)
22'
1:2
Варди Джейми
(Мэддисон Джеймс)
46'
 
Олбрайтон Марк
Менди Нампалис
46'
Камара Ассан
Гослинг Дэн
 
46'
1:3
Барнс Харви
(Олбрайтон Марк)
55'
 
Тилеманс Юри
57'
 
Амарти Даниэль
Эванс Джонни

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 111
Уотфорд 6.3% (7)
X 22.5% (25)
Лестер 71.2% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Лестер
3.83
5.67
2.01
Все Коэффициенты
Новости
1
Фостер
Бен
2
Нгакиа
Джереми
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
19
Сиссоко
Мусса
39
Каембе
Эдо
16
Гослинг
Дэн
28
Калу
Самуэль
10
Педро
Жоао
12
Сема
Кен
12
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
2
Джастин
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
7
Барнс
Харви
Уотфорд
4-3-3
Лестер
4-3-3

История личных встреч

Уотфорд
Лестер

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
2:1
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
4:2
Ч
3:2
Ч
4:1
Ч
3:3
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.27
Кинг Джошуа 5 (1) 0.14
Эрнандес Хуан 5 0.14
Сарр Исмаила 5 0.14
Педро Жоао 3 0.08
Сиссоко Мусса 2 0.05
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 14 0.39
Мэддисон Джеймс 10 0.28
Тилеманс Юри 6 (2) 0.17
Лукман Адемола 6 0.17
Барнс Харви 5 0.14
Дака Пэтсон 5 0.14
Ихеаначо Келечи 4 0.11
Олбрайтон Марк 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Куцка Юрай 4 1
Камара Ассан 4 1
Сиссоко Мусса 5 0
Кинг Джошуа 5 0
Роуз Дэнни 4 0
Самир Каэтано 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Амарти Даниэль 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Олбрайтон Марк 3 0
Менди Нампалис 3 0
Рикарду Перейра II 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Лукман Адемола 2 0
Томас Люк 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
3
18%
4
18%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
5
23%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Пропущено

40
34
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
6
15%
5
15%
1-15
7
18%
7
21%
16-30
4
10%
4
12%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
12
30%
7
21%
76-90

Забито

17
31
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
27 Не забивали 21
2
12%
2
6%
1-15
5
29%
29%
3
10%
16-30
1
6%
10
32%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
7
41%
7
23%
76-90

Пропущено

28
21
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
14%
4
19%
1-15
5
18%
5
24%
16-30
8
29%
2
10%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
4
14%
6
29%
76-90

Забито

34
53
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 19
16 Не забивали 6
5
15%
6
11%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
4
12%
13
25%
31-45
1
3%
8
15%
46-60
6
18%
9
17%
61-75
11
32%
11
21%
76-90

Пропущено

68
55
34 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 28
25 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 28
10
15%
9
16%
1-15
12
18%
12
22%
16-30
12
18%
6
11%
31-45
10
15%
6
11%
46-60
8
12%
9
16%
61-75
16
24%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:2 Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм 2:2 Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон 1:0 Заявка 37 12 14 11 39 - 42 50
10. Лестер 4:1 Заявка 36 13 9 14 56 - 57 48
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 36 14 4 18 49 - 49 46
12. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 36 10 14 12 46 - 43 44
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс 0:1 Заявка 37 8 10 19 39 - 78 34
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд 1:4 Заявка 37 6 5 26 33 - 74 23
20. Норвич 1:1 Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити 2:2 Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм 2:2 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер 4:1 Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 1:0 Заявка 18 7 3 8 28 - 27 24
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон 1:0 Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс 0:1 Заявка 19 4 5 10 18 - 38 17
19. Норвич 1:1 Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд 1:4 Заявка 19 2 2 15 17 - 45 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:2 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон 1:0 Заявка 19 8 7 4 23 - 20 31
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм 2:2 Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 18 4 6 8 20 - 26 18
13. Лестер 4:1 Заявка 18 4 5 9 26 - 35 17
14. Лидс 0:1 Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд 1:4 Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич 1:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 70'
    Барнс Харви сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Варди Джейми забивает с правой ноги!
  • 70'
    ШАНС! Варди Джейми вышел один на один с голкипером...
  • 70'
    Барнс Харви разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 70'
    Контроль мяча: Уотфорд: 40%, Лестер: 60%.
  • 70'
    Джереми Нгакия из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 69'
    Уотфорд пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Кастань Тимоти из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 66'
      Сегодняшная посещаемость составляет 20257 болельщиков
    • 65'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Уотфорд: 41%, Лестер: 59%.
    • 64'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 64'
      Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
    • 63'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Джереми Нгакия нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Уотфорд: 35%, Лестер: 65%.
    • 50'
      Калу Самуэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 50'
      Плохо сыграл Кастань Тимоти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 49'
      Сиссоко Мусса из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      49'
      Фофана Уэсли из команды Лестер фолит на Гослинг Дэн, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 49'
      Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      48'
      Кирнан Дьюсбери-Холл наказан за толчок Калу Самуэль
    • 48'
      Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 48'
      Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
    • 48'
      Фостер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      48'
      Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер подал угловой справа.
    • 48'
      Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 47'
      Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
    • 47'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 47'
      Кастань Тимоти из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
    • 47'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 46'
      Лестер контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Джастин Джеймс из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
    • 45'
      Контроль мяча: Уотфорд: 37%, Лестер: 63%.
    • 44'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Джастин Джеймс из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 44'
      Лестер контролирует мяч.
    • 44'
      Уотфорд контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 43'
      Жуан Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Лестер контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      42'
      Менди Нампалис возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      42'
      Кирнан Дьюсбери-Холл возвращается на поле.
    • 42'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Менди Нампалис получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      41'
      Менди Нампалис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      41'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кирнан Дьюсбери-Холл получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      40'
      Кирнан Дьюсбери-Холл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Уотфорд: 36%, Лестер: 64%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 40'
      Сема Кен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
    • 40'
      Джастин Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      39'
      Сема Кен из команды Уотфорд подал угловой справа.
    • 39'
      Фофана Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 39'
      Сиссоко Мусса из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 39'
      Калу Самуэль из команды Уотфорд делает пас партнеру.
    • 39'
      Уотфорд начинает контратаку
    • 38'
      Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Лестер выполняет удар от ворот.
    • 37'
      Джереми Нгакия из команды Уотфорд делает неудачный навес.
    • 37'
      Гослинг Дэн из команды Уотфорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
    • 37'
      Жуан Педру из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 36'
      Опасность предотвращена - Кастань Тимоти из команды Лестер вступил в отбор удачно
    • 36'
      Калу Самуэль из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
    • 36'
      Сиссоко Мусса из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 35'
      Удар от ворот произведет Уотфорд
    • 35'
      Шанс! Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер пробил головой, но мимо
    • 35'
      Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
    • 35'
      Джереми Нгакия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      35'
      Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
    • 35'
      Контроль мяча: Уотфорд: 35%, Лестер: 65%.
    • 34'
      Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 34'
      Мэддисон Джеймс из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
    • 34'
      Бен Фостер не дал случится голу! Кастань Тимоти должен был забивать, но Бен Фостер сделал отличный сейв
    • 34'
      Варди Джейми из команды Лестер увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
    • 33'
      Уотфорд пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      33'
      Мэддисон Джеймс возвращается на поле.
    • 33'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      32'
      Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 30'
      Лестер контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Уотфорд: 37%, Лестер: 63%.
    • 30'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Сема Кен из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 29'
      Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Лестер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Гослинг Дэн наказан за толчок Мэддисон Джеймс
    • 27'
      Удар от ворот произведет Уотфорд
    • 27'
      Кастань Тимоти нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 27'
      Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает пас партнеру.
    • 26'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Уотфорд
    • 26'
      Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • Офсайд
      25'
      Жуан Педру из команды Уотфорд в офсайде
    • 25'
      Джереми Нгакия из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 25'
      Контроль мяча: Уотфорд: 40%, Лестер: 60%.
    • 24'
      Лестер контролирует мяч.
    • 24'
      Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Уотфорд контролирует мяч.
    • 22'
      Мэддисон Джеймс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      ГОООООЛ - Варди Джейми Лестер забивает ударом головой
    • 22'
      Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный кросс...
    • 21'
      Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Кирнан Дьюсбери-Холл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      20'
      Гослинг Дэн из команды Уотфорд заходит слишком далеко, он валит Мэддисон Джеймс.
    • 20'
      Контроль мяча: Уотфорд: 36%, Лестер: 64%.
    • 19'
      Лестер контролирует мяч.
    • 19'
      Команда Лестер сравняла счет! Игра продолжается!
    • 18'
      Тилеманс Юри сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс забивает с левой ноги!
    • 18'
      Тилеманс Юри из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
    • 18'
      Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • 18'
      Эванс Джонни делает длинную передачу вперед
    • 17'
      Удар от ворот произведет Уотфорд
    • 17'
      Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Сиссоко Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      16'
      Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
    • 15'
      Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 15'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Уотфорд: 44%, Лестер: 56%.
    • 14'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 14'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Дэнни Уорд не дал случится голу! Жуан Педру должен был забивать, но Дэнни Уорд сделал отличный сейв
    • 13'
      Джереми Нгакия из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
    • 12'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Сема Кен из команды Уотфорд навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
    • 12'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Масина Адам упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
    • 12'
      Шанс! Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
    • Угловой
      12'
      Сема Кен из команды Уотфорд подал угловой справа.
    • Фол, нарушение
      11'
      Барнс Харви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 11'
      Гослинг Дэн из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 11'
      Уотфорд пытается что-то создать.
    • 10'
      Сема Кен из команды Уотфорд делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
    • 10'
      Сиссоко Мусса из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 10'
      Контроль мяча: Уотфорд: 28%, Лестер: 72%.
    • 9'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Уотфорд
    • 8'
      Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
    • 8'
      Барнс Харви из команды Лестер делает пас партнеру.
    • 8'
      Лестер контролирует мяч.
    • 7'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Команда Уотфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Жуан Педру первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 6'
      Плохо сыграл Тилеманс Юри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • Угловой
      6'
      Калу Самуэль из команды Уотфорд подал угловой справа.
    • 6'
      Жуан Педру из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 5'
      Сема Кен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Барнс Харви из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Калу Самуэль
    • 5'
      Контроль мяча: Уотфорд: 33%, Лестер: 67%.
    • 4'
      Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер фолит на Джереми Нгакия, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 3'
      Удар от ворот произведет Уотфорд
    • 3'
      Тилеманс Юри из команды Лестер делает неудачный навес.
    • 2'
      Лестер контролирует мяч.
    • 2'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Уотфорд контролирует мяч.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Уотфорд 6.3% (7)
    X 22.5% (25)
    Лестер 71.2% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Лестер
    3.83
    5.67
    2.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд 1:3 Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Уотфорд 1:3 Лестер

    Исход игры
    Уотфорд
    6.3% (7)
    Ничья
    22.5% (25)
    Лестер
    71.2% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.19% (59)
    Меньше
    43.81% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (78)
    Нет
    25.71% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    38.7% (43)
    1:1 Ничья
    18.9% (21)
    0:1 Лестер
    14.4% (16)
    1:3 Лестер
    4.5% (5)
    0:2 Лестер
    4.5% (5)
    2:1 Уотфорд
    2.7% (3)
    2:3 Лестер
    2.7% (3)
    0:3 Лестер
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уотфорд
    Лестер
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     