Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20257
1:0
6' ГолПедро Жоао
1:1
18' ГолМэддисон Джеймс
1:2
22' ГолВарди Джейми
1:3
46' ГолБарнс Харви
55' Желтая карточкаТилеманс Юри
Ход матча
6'
1:0
18'
1:1
22'
1:2
46'
1:3
55'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
11
Масина
Адам
39
Каембе
Эдо
16
Гослинг
Дэн
28
Калу
Самуэль
10
Педро
Жоао
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
28 Калу СамуэльНападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
12 Сема КенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
49 Чукур ТиагоНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Уотфорд
Лестер
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
25 матчей
36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|10
|0.27
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.14
|Эрнандес Хуан
|5
|0.14
|Сарр Исмаила
|5
|0.14
|Педро Жоао
|3
|0.08
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|14
|0.39
|Мэддисон Джеймс
|10
|0.28
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.17
|Лукман Адемола
|6
|0.17
|Барнс Харви
|5
|0.14
|Дака Пэтсон
|5
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|4
|0.11
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Луза Имран
|6
|0
|Куцка Юрай
|4
|1
|Камара Ассан
|4
|1
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Кинг Джошуа
|5
|0
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Самир Каэтано
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Амарти Даниэль
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Олбрайтон Марк
|3
|0
|Менди Нампалис
|3
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
3
18%
4
18%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
5
23%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Пропущено
40
34
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
6
15%
5
15%
1-15
7
18%
7
21%
16-30
4
10%
4
12%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
12
30%
7
21%
76-90
Забито
17
31
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
27 Не забивали 21
2
12%
2
6%
1-15
5
29%
29%
3
10%
16-30
1
6%
10
32%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
7
41%
7
23%
76-90
Пропущено
28
21
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
14%
4
19%
1-15
5
18%
5
24%
16-30
8
29%
2
10%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
4
14%
6
29%
76-90
Забито
34
53
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 19
16 Не забивали 6
5
15%
6
11%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
4
12%
13
25%
31-45
1
3%
8
15%
46-60
6
18%
9
17%
61-75
11
32%
11
21%
76-90
Пропущено
68
55
34 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 28
25 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 28
10
15%
9
16%
1-15
12
18%
12
22%
16-30
12
18%
6
11%
31-45
10
15%
6
11%
46-60
8
12%
9
16%
61-75
16
24%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|37
|12
|14
|11
|39 - 42
|50
|10.
|Лестер
|4:1 Заявка
|36
|13
|9
|14
|56 - 57
|48
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|36
|14
|4
|18
|49 - 49
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|36
|10
|14
|12
|46 - 43
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|37
|8
|10
|19
|39 - 78
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|1:4 Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 74
|23
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Лестер
|4:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|28 - 27
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|0:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 38
|17
|19.
|Норвич
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|1:4 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 45
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:2 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 20
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 26
|18
|13.
|Лестер
|4:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 35
|17
|14.
|Лидс
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|1:4 Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 1:3 Лестер
Исход игры
Уотфорд
6.3% (7)
Ничья
22.5% (25)
Лестер
71.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.19% (59)
Меньше
43.81% (46)
Обе команды забьют
Да
74.29% (78)
Нет
25.71% (27)
Популярный счёт
1:2 Лестер
38.7% (43)
1:1 Ничья
18.9% (21)
0:1 Лестер
14.4% (16)
1:3 Лестер
4.5% (5)
0:2 Лестер
4.5% (5)
2:1 Уотфорд
2.7% (3)
2:3 Лестер
2.7% (3)
0:3 Лестер
1.8% (2)
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