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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Уотфорд
 
Позже
Лестер
Прогнозы 38
Уотфорд 10.5% (4)
X 18.4% (7)
Лестер 71.1% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Лестер
3.66
3.84
2.19
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Уотфорд
Лестер

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
2:1
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
4:2
Ч
3:2
Ч
4:1
Ч
3:3
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.28
Кинг Джошуа 5 (1) 0.14
Эрнандес Хуан 5 0.14
Сарр Исмаила 5 0.14
Сиссоко Мусса 2 0.06
Педро Жоао 2 0.06
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 12 0.34
Мэддисон Джеймс 9 0.26
Тилеманс Юри 6 (2) 0.17
Лукман Адемола 6 0.17
Дака Пэтсон 5 0.14
Барнс Харви 4 0.11
Ихеаначо Келечи 4 0.11
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Куцка Юрай 4 1
Камара Ассан 4 1
Сиссоко Мусса 5 0
Кинг Джошуа 5 0
Роуз Дэнни 4 0
Самир Каэтано 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Амарти Даниэль 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Олбрайтон Марк 3 0
Менди Нампалис 3 0
Рикарду Перейра II 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Лукман Адемола 2 0
Томас Люк 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
3
18%
4
18%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
5
23%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Пропущено

40
34
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
6
15%
5
15%
1-15
7
18%
7
21%
16-30
4
10%
4
12%
31-45
6
15%
6
18%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
12
30%
7
21%
76-90

Забито

17
31
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
27 Не забивали 21
2
12%
2
6%
1-15
5
29%
29%
3
10%
16-30
1
6%
10
32%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
7
41%
7
23%
76-90

Пропущено

28
21
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
14%
4
19%
1-15
5
18%
5
24%
16-30
8
29%
2
10%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
4
14%
6
29%
76-90

Забито

34
53
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 19
16 Не забивали 6
5
15%
6
11%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
4
12%
13
25%
31-45
1
3%
8
15%
46-60
6
18%
9
17%
61-75
11
32%
11
21%
76-90

Пропущено

68
55
34 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 28
25 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 28
10
15%
9
16%
1-15
12
18%
12
22%
16-30
12
18%
6
11%
31-45
10
15%
6
11%
46-60
8
12%
9
16%
61-75
16
24%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал Заявка 36 21 3 12 56 - 45 66
5. Тоттенхэм Заявка 36 20 5 11 63 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм Заявка 18 12 1 5 37 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 18 9 1 8 26 - 29 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Уотфорд 10.5% (4)
    X 18.4% (7)
    Лестер 71.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Лестер
    3.66
    3.84
    2.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Уотфорд - Лестер

    Исход игры
    Уотфорд
    10.5% (4)
    Ничья
    18.4% (7)
    Лестер
    71.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    50% (19)
    0:1 Лестер
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    2:1 Уотфорд
    5.3% (2)
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