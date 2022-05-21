1:0
18' ГолКочиев Хетаг
24' Желтая карточкаЗамалиев Наиль
38' Желтая карточкаЗасеев Азамат
2:0
40' ГолМашуков Ислам
2:1
43' ГолМорозов Сергей
Ход матча
18'
1:0
24'
38'
40'
2:0
43'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
История личных встреч
Алания
КАМАЗ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|13
|0.34
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.29
|Хубулов Владимир
|7
|0.18
|Кобесов Давид
|7
|0.18
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.16
|Хадарцев Батраз
|6 (3)
|0.16
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.11
|Хабалов Алан
|3
|0.08
|Татаев Алексей II
|3
|0.08
|Магомедов Бутта
|3
|0.08
|Багаев Алан
|2
|0.05
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Кочиев Хетаг
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.18
|Янушковский Роман
|6
|0.16
|Воронин Евгений
|5
|0.13
|Тесленко Егор
|5
|0.13
|Морозов Сергей
|2
|0.05
|Бевеев Мингиян
|1
|0.03
|Аюкин Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|10
|3
|Хосонов Хетаг
|11
|2
|Багаев Алан
|10
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Шавлохов Давид
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Татаев Алексей II
|4
|2
|Кобесов Давид
|7
|0
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Гурциев Батраз
|5
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Бутаев Аллон
|4
|0
|Хадарцев Батраз
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Сосранов Рустам
|2
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|13
|1
|Калугин Олег
|10
|1
|Замалиев Наиль
|9
|1
|Янушковский Роман
|9
|1
|Аюкин Руслан
|10
|0
|Тесленко Егор
|9
|0
|Куликов Александр
|8
|0
|Воронин Евгений
|7
|0
|Бевеев Мингиян
|7
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Морозов Сергей
|4
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Игнатенко Владислав
|3
|0
|Мусаев Тамерлан
|3
|0
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0
|Пальцев Валентин
|3
|0
|Кириллов Юрий
|2
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Садыков Булат
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Мамин Алексей
|1
|0
|Daniil Arzhevitin
|1
|0
|Diego Acosta
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
7
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 30
6
16%
3
43%
1-15
5
14%
1
14%
16-30
5
14%
2
29%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
8
22%
1
14%
61-75
10
27%
0
0%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
4
18%
5
24%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
2
9%
5
24%
76-90
Забито
33
21
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
6
18%
3
14%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
6
18%
5
24%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
5
15%
6
29%
76-90
Пропущено
31
20
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
8
26%
3
15%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
7
23%
4
20%
76-90
Забито
70
28
33 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 18
12
17%
6
21%
1-15
10
14%
2
7%
16-30
11
16%
5
18%
31-45
9
13%
5
18%
46-60
13
19%
4
14%
61-75
15
21%
6
21%
76-90
Пропущено
53
41
29 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
11
21%
3
7%
1-15
9
17%
7
17%
16-30
9
17%
7
17%
31-45
7
13%
9
22%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
9
17%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2
Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5
КАМАЗ
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|38
|24
|4
|10
|64 - 36
|76
|2.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|38
|20
|14
|4
|63 - 35
|74
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|38
|22
|6
|10
|59 - 33
|72
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|48 - 38
|65
|5.
|Енисей
|2:2 Заявка
|38
|18
|7
|13
|57 - 55
|61
|6.
|Алания
|2:1 Заявка
|38
|17
|9
|12
|74 - 52
|60
|7.
|Балтика
|0:0 Заявка
|38
|14
|17
|7
|51 - 29
|59
|8.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|57 - 41
|58
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|38
|18
|4
|16
|48 - 55
|58
|10.
|Акрон
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|47 - 40
|58
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|45 - 45
|53
|12.
|ФК Кубань
|1:0 Заявка
|38
|14
|9
|15
|44 - 46
|51
|13.
|Велес Москва
|2:2 Заявка
|38
|14
|7
|17
|45 - 47
|49
|14.
|Томь
|1:2 Заявка
|38
|13
|8
|17
|50 - 60
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|33 - 44
|41
|16.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|38
|10
|8
|20
|29 - 43
|38
|17.
|КАМАЗ
|1:2 Заявка
|38
|8
|13
|17
|28 - 44
|37
|18.
|Ротор
|3:1 Заявка
|38
|8
|12
|18
|37 - 53
|36
|19.
|Металлург Липецк
|2:1 Заявка
|38
|10
|5
|23
|31 - 69
|35
|20.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|38
|5
|8
|25
|31 - 76
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|31 - 16
|43
|4.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|19
|10
|8
|1
|34 - 14
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|2:1 Заявка
|19
|12
|1
|6
|40 - 22
|37
|7.
|Енисей
|2:2 Заявка
|19
|10
|5
|4
|31 - 22
|35
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 21
|34
|9.
|Томь
|1:2 Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 23
|31
|10.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|21 - 11
|30
|12.
|Велес Москва
|2:2 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|19
|6
|7
|6
|17 - 21
|25
|15.
|КАМАЗ
|1:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 39
|18
|18.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|19
|4
|5
|10
|13 - 23
|17
|19.
|Металлург Липецк
|2:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|3:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|32 - 22
|32
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|24 - 31
|30
|4.
|Балтика
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|5.
|ФК Кубань
|1:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 15
|29
|6.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|7.
|Факел
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 23
|27
|8.
|Енисей
|2:2 Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|9.
|Ротор
|3:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 23
|23
|10.
|Алания
|2:1 Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|12.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|13.
|Велес Москва
|2:2 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 19
|21
|14.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|16.
|Металлург Липецк
|2:1 Заявка
|19
|6
|1
|12
|18 - 40
|19
|17.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|18.
|Томь
|1:2 Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|1:2 Заявка
|19
|2
|7
|10
|8 - 23
|13
|20.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч Алания 2:1 КАМАЗ
Исход игры
Алания
86.1% (99)
Ничья
6.1% (7)
КАМАЗ
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
40% (44)
Нет
60% (66)
Популярный счёт
2:0 Алания
25.2% (29)
2:1 Алания
22.6% (26)
1:0 Алания
19.1% (22)
3:1 Алания
7.8% (9)
3:0 Алания
6.1% (7)
0:1 КАМАЗ
4.3% (5)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:2 КАМАЗ
2.6% (3)
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