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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Алания
2:1
Перерыв
КАМАЗ
0'
1:0
18' Гол
Кочиев Хетаг
24' Желтая карточка
Замалиев Наиль
38' Желтая карточка
Засеев Азамат
2:0
40' Гол
Машуков Ислам
2:1
43' Гол
Морозов Сергей
Алания
КАМАЗ

История личных встреч

Алания
КАМАЗ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
2:0
К
0:0
ФПД
2:3
ФПД
1:1
ФПД
0:1
ФПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 0.34
Гурциев Батраз 11 (1) 0.29
Хубулов Владимир 7 0.18
Кобесов Давид 7 0.18
Гиоргобиани Николай 6 0.16
Хадарцев Батраз 6 (3) 0.16
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.11
Хабалов Алан 3 0.08
Татаев Алексей II 3 0.08
Магомедов Бутта 3 0.08
Багаев Алан 2 0.05
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.18
Янушковский Роман 6 0.16
Воронин Евгений 5 0.13
Тесленко Егор 5 0.13
Морозов Сергей 2 0.05
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 10 3
Хосонов Хетаг 11 2
Багаев Алан 10 0
Хубулов Владимир 7 1
Шавлохов Давид 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Татаев Алексей II 4 2
Кобесов Давид 7 0
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Гурциев Батраз 5 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Бутаев Аллон 4 0
Хадарцев Батраз 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Засеев Азамат 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Сосранов Рустам 2 0
Качмазов Сослан 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 13 1
Калугин Олег 10 1
Замалиев Наиль 9 1
Янушковский Роман 9 1
Аюкин Руслан 10 0
Тесленко Егор 9 0
Куликов Александр 8 0
Воронин Евгений 7 0
Бевеев Мингиян 7 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Мусаев Тамерлан 3 0
Бадртдинов Ильнур 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Кириллов Юрий 2 0
Хомуха Иван 2 0
Садыков Булат 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Казимир Михаил 2 0
Османов Редван 2 0
Мамин Алексей 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0
Diego Acosta 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
7
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 30
6
16%
3
43%
1-15
5
14%
1
14%
16-30
5
14%
2
29%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
8
22%
1
14%
61-75
10
27%
0
0%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
4
18%
5
24%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
2
9%
5
24%
76-90

Забито

33
21
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
6
18%
3
14%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
6
18%
5
24%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
5
15%
6
29%
76-90

Пропущено

31
20
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
8
26%
3
15%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
7
23%
4
20%
76-90

Забито

70
28
33 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 18
12
17%
6
21%
1-15
10
14%
2
7%
16-30
11
16%
5
18%
31-45
9
13%
5
18%
46-60
13
19%
4
14%
61-75
15
21%
6
21%
76-90

Пропущено

53
41
29 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
11
21%
3
7%
1-15
9
17%
7
17%
16-30
9
17%
7
17%
31-45
7
13%
9
22%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
9
17%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2
Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5
КАМАЗ
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 Заявка 38 24 4 10 64 - 36 76
2. Торпедо Москва 0:1 Заявка 38 20 14 4 63 - 35 74
3. Факел 0:0 Заявка 38 22 6 10 59 - 33 72
4. СКА-Хабаровск Заявка 38 19 8 11 48 - 38 65
5. Енисей 2:2 Заявка 38 18 7 13 57 - 55 61
6. Алания 2:1 Заявка 38 17 9 12 74 - 52 60
7. Балтика 0:0 Заявка 38 14 17 7 51 - 29 59
8. Нефтехимик 1:0 Заявка 38 17 7 14 57 - 41 58
9. Спартак-2 Заявка 38 18 4 16 48 - 55 58
10. Акрон Заявка 38 16 10 12 47 - 40 58
11. Краснодар-2 Заявка 38 15 8 15 45 - 45 53
12. ФК Кубань 1:0 Заявка 38 14 9 15 44 - 46 51
13. Велес Москва 2:2 Заявка 38 14 7 17 45 - 47 49
14. Томь 1:2 Заявка 38 13 8 17 50 - 60 47
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 38 9 14 15 33 - 44 41
16. Волгарь 1:2 Заявка 38 10 8 20 29 - 43 38
17. КАМАЗ 1:2 Заявка 38 8 13 17 28 - 44 37
18. Ротор 3:1 Заявка 38 8 12 18 37 - 53 36
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 38 10 5 23 31 - 69 35
20. Текстильщик 1:3 Заявка 38 5 8 25 31 - 76 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0:0 Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 19 14 1 4 31 - 16 43
4. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 8 1 34 - 14 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания 2:1 Заявка 19 12 1 6 40 - 22 37
7. Енисей 2:2 Заявка 19 10 5 4 31 - 22 35
8. Краснодар-2 Заявка 19 10 4 5 33 - 21 34
9. Томь 1:2 Заявка 19 9 4 6 23 - 23 31
10. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика 0:0 Заявка 19 7 9 3 21 - 11 30
12. Велес Москва 2:2 Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 6 7 6 17 - 21 25
15. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик 1:3 Заявка 19 5 3 11 24 - 39 18
18. Волгарь 1:2 Заявка 19 4 5 10 13 - 23 17
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор 3:1 Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 10 2 7 32 - 22 32
3. Спартак-2 Заявка 19 10 0 9 24 - 31 30
4. Балтика 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
5. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 15 29
6. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
7. Факел 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 23 27
8. Енисей 2:2 Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
9. Ротор 3:1 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
10. Алания 2:1 Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
11. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
12. Волгарь 1:2 Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
13. Велес Москва 2:2 Заявка 19 6 3 10 19 - 19 21
14. Акрон Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
15. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
16. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 6 1 12 18 - 40 19
17. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
18. Томь 1:2 Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 2 7 10 8 - 23 13
20. Текстильщик 1:3 Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Алания" - "КАМАЗ" - 2:1.
  • 45'
    Свежов на левом фланге на бровке не догнал мяч.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    МОРОЗОВ!!! Аюкин слева со штрафного прострелил к ближней штанге, где Морозов ногой переправил мяч в сетку.
  • Фол, нарушение
    43'
    Кочиев на фланге сбил Игнатенко.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МАШУКОВ!!! Цараев сделал заброс к воротам, где Машуков опередил Мамина и головой отправил мяч в сетку.
  • Желтая карточка
    40'
    Засеев у чужой штрафной площади наступил на ногу Свежову и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    39'
    Цараев слева перед воротами получил мяч и пробил мимо Мамина. Морозов смог на линии ворот выбить футбольный снаряд.
  • 38'
    Машуков немного сильно сделал пас направо на ход Григорьеву.
  • 36'
    Пальцев не позволил Григорьеву нанести удар по воротам.
  • 35'
    Григорьев откатил мяч на Хабалова, чей удар с девятнадцати метров пришёлся в Машукова.
  • 34'
    Пас Хабалова вперёд по левому флангу перехватил Свежов.
  • Фол, нарушение
    32'
    Засеев на фланге попал по ноге Ганусу.
  • Фол, нарушение
    31'
    Машуков в чужой штрафной площади врезался в Пальцева.
  • Фол, нарушение
    30'
    Кочиев на фланге толкнул в спину Игнатенко.
  • 28'
    "КАМАЗу" приходится идти в прессинг на чужую половину поля. Пока без серьёзных результатов.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Хабалов слева с дальней дистанции не попал в дальний угол ворот.
    • 26'
      Солдатенко забрал мяч в руки после заброса справа от Свежова.
    • 24'
      Солдатенко часто выходит за пределы штрафной площади и участвует в розыгрыше мяча с защитниками.
    • Желтая карточка
      23'
      Замалиев в центре поля сбил Гиоргобиани и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 22'
      "Алания" на своей половине поля контролирует мяч.
    • 21'
      Аюкин слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      20'
      Лопатин у чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Татаевым.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КОЧИЕВ!!! Кочиев справа метров с тридцати уложил мяч в левый угол ворот.
    • 17'
      Гиоргобиани слева прорвался к воротам и пробил в дальний угол. Мамин успел сложиться и остановить мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Бутаев перед своими воротами сыграл на опережение и получил по ногам от Игнатенко.
    • Фол, нарушение
      16'
      Машуков в центре поля сбил Пальцева.
    • 16'
      Татаев у штрафной площади выбил мяч у Лопатина.
    • 15'
      Машуков с двадцати пяти метров пробил в правый угол. Мамин в прыжке отбил мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      14'
      Хабалов на чужой половине поля попал по ногам Свежову.
    • 12'
      У Хабалова подача слева со штрафного опасной не получилась. Гости спокойно отбились.
    • 11'
      Переход в атаку обеим командам даётся с трудом. Передачи вперёд часто оказываются неточными.
    • Фол, нарушение
      10'
      Гиоргобиани на чужой половине поля подтолкнул в спину Аюкина.
    • 9'
      Хабалов сделал несколько попыток длинных забросов вперёд, но его передачи соперники перехватывают.
    • 8'
      Игнатенко на левом фланге не смог обыграть Кочиева.
    • 6'
      "КАМАЗ" много времени проводит на чужой половине поля, но остро гостям сыграть пока не удаётся.
    • 5'
      Гиоргобиани ошибся в определении направления передачи от Машукова и вместо ускорение немного притормозил со смещением в другую сторону.
    • 4'
      Машуков слева вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
    • Офсайд
      3'
      Игнатенко на левом фланге забежал в офсайд.
    • 2'
      "Алания" играет в полосатых красно-жёлтых футболках и белых трусах, "КАМАЗ" - в чёрно-синих футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Султана Билимханова!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча заключительного тридцать восьмого тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Алания» и «КАМАЗ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 115
    Алания 86.1% (99)
    X 6.1% (7)
    КАМАЗ 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    КАМАЗ
    1.57
    5.04
    5.60
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Алания 2:1 КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Алания 2:1 КАМАЗ

    Исход игры
    Алания
    86.1% (99)
    Ничья
    6.1% (7)
    КАМАЗ
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (44)
    Нет
    60% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    25.2% (29)
    2:1 Алания
    22.6% (26)
    1:0 Алания
    19.1% (22)
    3:1 Алания
    7.8% (9)
    3:0 Алания
    6.1% (7)
    0:1 КАМАЗ
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    1:2 КАМАЗ
    2.6% (3)
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