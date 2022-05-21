Цараев слева перед воротами получил мяч и пробил мимо Мамина. Морозов смог на линии ворот выбить футбольный снаряд.

Засеев у чужой штрафной площади наступил на ногу Свежову и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! МАШУКОВ!!! Цараев сделал заброс к воротам, где Машуков опередил Мамина и головой отправил мяч в сетку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! МОРОЗОВ!!! Аюкин слева со штрафного прострелил к ближней штанге, где Морозов ногой переправил мяч в сетку.

Свежов на левом фланге на бровке не догнал мяч.

"КАМАЗу" приходится идти в прессинг на чужую половину поля. Пока без серьёзных результатов.

Кочиев на фланге толкнул в спину Игнатенко.

Машуков в чужой штрафной площади врезался в Пальцева.

Засеев на фланге попал по ноге Ганусу.

Григорьев откатил мяч на Хабалова, чей удар с девятнадцати метров пришёлся в Машукова.

Пальцев не позволил Григорьеву нанести удар по воротам.

Машуков немного сильно сделал пас направо на ход Григорьеву.

27' Хабалов слева с дальней дистанции не попал в дальний угол ворот.

26' Солдатенко забрал мяч в руки после заброса справа от Свежова.

24' Солдатенко часто выходит за пределы штрафной площади и участвует в розыгрыше мяча с защитниками.

23' Замалиев в центре поля сбил Гиоргобиани и получил первую жёлтую карточку в матче.

22' "Алания" на своей половине поля контролирует мяч.

21' Аюкин слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

20' Лопатин у чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Татаевым.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КОЧИЕВ!!! Кочиев справа метров с тридцати уложил мяч в левый угол ворот.

17' Гиоргобиани слева прорвался к воротам и пробил в дальний угол. Мамин успел сложиться и остановить мяч.