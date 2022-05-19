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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Алания
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 50
Алания 94% (47)
X 4% (2)
КАМАЗ 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
КАМАЗ
1.44
5.00
8.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
КАМАЗ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
2:0
К
0:0
ФПД
2:3
ФПД
1:1
ФПД
0:1
ФПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 0.35
Гурциев Батраз 11 (1) 0.3
Хубулов Владимир 7 0.19
Кобесов Давид 7 0.19
Гиоргобиани Николай 6 0.16
Хадарцев Батраз 6 (3) 0.16
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.11
Хабалов Алан 3 0.08
Татаев Алексей II 3 0.08
Магомедов Бутта 3 0.08
Багаев Алан 2 0.05
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.19
Янушковский Роман 6 0.16
Воронин Евгений 5 0.14
Тесленко Егор 5 0.14
Морозов Сергей 2 0.05
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 10 3
Хосонов Хетаг 11 2
Багаев Алан 10 0
Хубулов Владимир 7 1
Шавлохов Давид 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Татаев Алексей II 4 2
Кобесов Давид 7 0
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Гурциев Батраз 5 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Бутаев Аллон 4 0
Хадарцев Батраз 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Засеев Азамат 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Сосранов Рустам 2 0
Качмазов Сослан 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 13 1
Калугин Олег 10 1
Янушковский Роман 9 1
Аюкин Руслан 10 0
Замалиев Наиль 8 1
Тесленко Егор 9 0
Куликов Александр 8 0
Воронин Евгений 7 0
Бевеев Мингиян 7 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Мусаев Тамерлан 3 0
Бадртдинов Ильнур 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Кириллов Юрий 2 0
Хомуха Иван 2 0
Садыков Булат 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Казимир Михаил 2 0
Османов Редван 2 0
Мамин Алексей 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0
Diego Acosta 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
7
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 30
6
16%
3
43%
1-15
5
14%
1
14%
16-30
5
14%
2
29%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
8
22%
1
14%
61-75
10
27%
0
0%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
4
18%
5
24%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
2
9%
5
24%
76-90

Забито

33
21
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 25
6
18%
3
14%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
6
18%
5
24%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
5
15%
6
29%
76-90

Пропущено

31
20
17 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
8
26%
3
15%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
7
23%
4
20%
76-90

Забито

70
28
33 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 18
12
17%
6
21%
1-15
10
14%
2
7%
16-30
11
16%
5
18%
31-45
9
13%
5
18%
46-60
13
19%
4
14%
61-75
15
21%
6
21%
76-90

Пропущено

53
41
29 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
11
21%
3
7%
1-15
9
17%
7
17%
16-30
9
17%
7
17%
31-45
7
13%
9
22%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
9
17%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2
Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5
КАМАЗ
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Алания 94% (47)
    X 4% (2)
    КАМАЗ 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    КАМАЗ
    1.44
    5.00
    8.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Алания - КАМАЗ

    Исход игры
    Алания
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    КАМАЗ
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    36% (18)
    Нет
    64% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    36% (18)
    2:1 Алания
    24% (12)
    1:0 Алания
    16% (8)
    3:0 Алания
    8% (4)
    3:1 Алания
    6% (3)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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    КАМАЗ
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