Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Вербин ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sultan Tazabaev
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
-
22 Дудиев АсланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Минаев РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
История личных встреч
Текстильщик
Ротор
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Текстильщик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гогричиани Гоча
|8
|0.22
|Мосейчук Илья
|3
|0.08
|Шлёнкин Александр
|3
|0.08
|Сергеев Виктор
|2
|0.05
|Губочкин Алексей
|2
|0.05
|Н'Диай Лассана
|2
|0.05
|Машуков Хачим
|2
|0.05
|Пруцев Егор
|2
|0.05
|Рогов Алексей
|1
|0.03
|Стеклов Вадим
|1
|0.03
|Горюшкин Алексей
|1
|0.03
|Аванесян Тигран
|1
|0.03
|Бачинский Максим
|1
|0.03
|Малания Диего
|1 (1)
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуканов Андреа
|7 (2)
|0.19
|Муллин Камиль
|5
|0.14
|Школик Игорь
|4
|0.11
|Кавтарадзе Бека
|3
|0.08
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.08
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.08
|Кипиани Николай
|2
|0.05
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Шахов Виталий
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Мартынов Илья
|1
|0.03
|Минаев Роман
|1
|0.03
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.03
|Омар Имран
|1 (1)
|0.03
Карточки
Текстильщик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шведюк Илья
|11
|1
|Хрипков Андрей
|10
|0
|Гогричиани Гоча
|10
|0
|Сергеев Виктор
|8
|1
|Горюшкин Алексей
|8
|0
|Мосейчук Илья
|5
|1
|Стеклов Вадим
|6
|0
|Макушкин Алексей
|6
|0
|Карпов Вадим
|5
|0
|Обивалин Сергей
|5
|0
|Губочкин Алексей
|5
|0
|Пруцев Егор
|5
|0
|Сидоров Максим
|4
|0
|Машуков Хачим
|4
|0
|Шлёнкин Александр
|3
|0
|Малания Диего
|2
|0
|Аванесян Тигран
|2
|0
|Миронов Александр
|2
|0
|Смирнов Алексей Сергеевич
|2
|0
|Матвийчук Семён
|1
|0
|Косицин Сергей
|1
|0
|Бачинский Максим
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|8
|0
|Бериашвили Илья
|8
|0
|Байрыев Азат
|7
|0
|Макаров Сергей
|7
|0
|Серченков Сергей
|7
|0
|Дудиев Аслан
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Мартынов Илья
|6
|0
|Чуканов Андреа
|4
|1
|Кипиани Николай
|3
|1
|Школик Игорь
|3
|1
|Махатадзе Георгий
|4
|0
|Обухов Игорь
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Пелих Данил
|3
|0
|Слепов Сергей
|3
|0
|Минаев Роман
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Муллин Камиль
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Омар Имран
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
8%
5
25%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
4
17%
6
30%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
21%
6
30%
76-90
Пропущено
35
22
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
3
9%
1
5%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
7
20%
4
18%
46-60
12
34%
2
9%
61-75
4
11%
5
23%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
30 Не забивали 25
0
0%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
5
63%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Пропущено
36
28
21 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
6
17%
4
14%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
10
28%
7
25%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Забито
32
36
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
2
6%
8
22%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
10
31%
4
11%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
6
19%
11
31%
76-90
Пропущено
71
50
33 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 26
25 Пропускали первыми 20
32 Не пропускали 28
9
13%
5
10%
1-15
10
14%
7
14%
16-30
14
20%
12
24%
31-45
9
13%
10
20%
46-60
18
25%
5
10%
61-75
11
15%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Текстильщик
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Акрон - Текстильщик 4:1 Текстильщик - Оренбург 2:5 Томь - Текстильщик 1:0
Текстильщик - Факел 0:5 Балтика - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Волгарь - Текстильщик 1:1 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Текстильщик - Алания 0:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 Енисей - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2
Ротор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Алания - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Ротор 2:1 Ротор - Енисей 2:3
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|48 - 38
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Спартак-2
|2:1 Заявка
|38
|18
|4
|16
|47 - 55
|58
|8.
|Акрон
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|47 - 40
|58
|9.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|11.
|Краснодар-2
|1:2 Заявка
|38
|15
|8
|15
|45 - 44
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|31 - 16
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|1:2 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 20
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|2:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Спартак-2
|2:1 Заявка
|19
|10
|0
|9
|23 - 31
|30
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|4.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 23
|21
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Краснодар-2
|1:2 Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч Текстильщик - Ротор
Исход игры
Текстильщик
22.6% (26)
Ничья
33% (38)
Ротор
44.3% (51)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
61.68% (66)
Нет
38.32% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (33)
0:1 Ротор
20.9% (24)
1:2 Ротор
16.5% (19)
2:1 Текстильщик
8.7% (10)
1:0 Текстильщик
7.8% (9)
2:0 Текстильщик
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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