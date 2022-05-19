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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Текстильщик
 
Позже
Ротор
Прогнозы 49
Текстильщик 30.6% (15)
X 36.7% (18)
Ротор 32.7% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
Ротор
5.54
5.44
3.83
Все Коэффициенты

История личных встреч

Текстильщик
Ротор

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
0:0
ФПД
0:1
ФПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гогричиани Гоча 8 0.22
Мосейчук Илья 3 0.08
Шлёнкин Александр 3 0.08
Сергеев Виктор 2 0.05
Губочкин Алексей 2 0.05
Н'Диай Лассана 2 0.05
Машуков Хачим 2 0.05
Пруцев Егор 2 0.05
Рогов Алексей 1 0.03
Стеклов Вадим 1 0.03
Горюшкин Алексей 1 0.03
Аванесян Тигран 1 0.03
Бачинский Максим 1 0.03
Малания Диего 1 (1) 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 7 (2) 0.19
Муллин Камиль 5 0.14
Школик Игорь 4 0.11
Кавтарадзе Бека 3 0.08
Щёткин Алексей 3 (1) 0.08
Бериашвили Илья 3 (1) 0.08
Кипиани Николай 2 0.05
Байрыев Азат 1 0.03
Шахов Виталий 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Минаев Роман 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Омар Имран 1 (1) 0.03

Карточки

Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шведюк Илья 11 1
Хрипков Андрей 10 0
Гогричиани Гоча 10 0
Сергеев Виктор 8 1
Горюшкин Алексей 8 0
Мосейчук Илья 5 1
Стеклов Вадим 6 0
Макушкин Алексей 6 0
Карпов Вадим 5 0
Обивалин Сергей 5 0
Губочкин Алексей 5 0
Пруцев Егор 5 0
Сидоров Максим 4 0
Машуков Хачим 4 0
Шлёнкин Александр 3 0
Малания Диего 2 0
Аванесян Тигран 2 0
Миронов Александр 2 0
Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
Матвийчук Семён 1 0
Косицин Сергей 1 0
Бачинский Максим 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Бериашвили Илья 8 0
Байрыев Азат 7 0
Макаров Сергей 7 0
Серченков Сергей 7 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Мартынов Илья 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Кипиани Николай 3 1
Школик Игорь 3 1
Махатадзе Георгий 4 0
Обухов Игорь 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Пелих Данил 3 0
Слепов Сергей 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Щёткин Алексей 2 0
Муллин Камиль 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
8%
5
25%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
4
17%
6
30%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
21%
6
30%
76-90

Пропущено

35
22
12 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
3
9%
1
5%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
7
20%
4
18%
46-60
12
34%
2
9%
61-75
4
11%
5
23%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
30 Не забивали 25
0
0%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
5
63%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Пропущено

36
28
21 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
6
17%
4
14%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
10
28%
7
25%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Забито

32
36
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
2
6%
8
22%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
10
31%
4
11%
31-45
4
13%
6
17%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
6
19%
11
31%
76-90

Пропущено

71
50
33 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 26
25 Пропускали первыми 20
32 Не пропускали 28
9
13%
5
10%
1-15
10
14%
7
14%
16-30
14
20%
12
24%
31-45
9
13%
10
20%
46-60
18
25%
5
10%
61-75
11
15%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Текстильщик
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Акрон - Текстильщик 4:1 Текстильщик - Оренбург 2:5 Томь - Текстильщик 1:0
Текстильщик - Факел 0:5 Балтика - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Волгарь - Текстильщик 1:1 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Текстильщик - Алания 0:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 Енисей - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2
Ротор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Алания - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Ротор 2:1 Ротор - Енисей 2:3
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Текстильщик 30.6% (15)
    X 36.7% (18)
    Ротор 32.7% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Текстильщик
    Ничья
    Ротор
    5.54
    5.44
    3.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Текстильщик - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Ротор

    Исход игры
    Текстильщик
    30.6% (15)
    Ничья
    36.7% (18)
    Ротор
    32.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (16)
    1:2 Ротор
    16.3% (8)
    1:0 Текстильщик
    12.2% (6)
    2:1 Текстильщик
    12.2% (6)
    0:1 Ротор
    10.2% (5)
    2:0 Текстильщик
    4.1% (2)
    0:2 Ротор
    4.1% (2)
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