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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Волгарь
1:2
Перерыв
Оренбург
0'
1:0
3' Гол
Бутенко Александр
26' Желтая карточка
Сиваков Михаил
1:1
31' Гол
Обухов Владимир
1:2
32' Гол
Обухов Владимир
Волгарь
Оренбург

История личных встреч

Волгарь
Оренбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ФПД
4:0
ФПД
2:2
ФПД
2:1
ФПД
3:0
ФПД
2:0
К
0:1
ФПД
0:0
ФПД
0:1
ФПД
3:2
ФПД
2:1
ПД
1:0
ФПД
1:3
ФПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонян Артём 8 (3) 0.21
Стефанович Илья 6 (2) 0.16
Козлов Данила 3 0.08
Бутенко Александр 2 0.05
Лесников Дмитрий 2 0.05
Морозов Евгений 2 0.05
Локтионов Роман 1 0.03
Юсупов Артём 1 0.03
Павлишин Алексей 1 0.03
Гилязетдинов Артур 1 0.03
Жиронкин Виталий 1 0.03
Косарев Кирилл 1 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 15 (4) 0.39
Сычевой Владимир 6 0.16
Миронов Алексей 6 (3) 0.16
Прудников Николай 5 0.13
Обухов Владимир 4 0.11
Ковалёв Юрий 4 0.11
Титков Николай 3 (2) 0.08
Сиваков Михаил 2 0.05
Бреев Сергей 2 0.05
Полуяхтов Владимир 2 0.05
Малых Андрей 2 0.05
Корян Аршак 2 0.05
Гойкович Ренато 2 0.05
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Хотулёв Данила 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонян Артём 8 2
Павлишин Алексей 8 2
Козлов Данила 8 0
Гилязетдинов Артур 6 1
Локтионов Роман 4 2
Ращеня Илья 7 0
Баев Алексей 6 0
Стефанович Илья 4 1
Ведерников Данила 4 1
Капленко Никита 5 0
Смирнов Олег 3 1
Носов Александр 4 0
Горовых Даниил 4 0
Бутенко Александр 4 0
Погосов Артём 2 1
Юсупов Артём 3 0
Малания Диего 3 0
Демьянов Виктор 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Печенкин Никита 3 0
Морозов Евгений 1 1
Косарев Кирилл 2 0
Болонин Александр 1 0
Гоманюк Илья 1 0
Жиронкин Виталий 1 0
Карпов Артур 1 0
Альберт Габараев 1 0
Тюлин Максим 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 13 2
Сиваков Михаил 9 2
Эктов Александр 9 1
Миронов Алексей 9 1
Гойкович Ренато 8 0
Титков Николай 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 7 0
Фамейе Джоэль 6 0
Капленко Кирилл 6 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Стаматов Матео 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Корян Аршак 2 0
Прудников Николай 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Хотулёв Данила 2 0
Гошев Евгений 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
30
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
33%
6
20%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
8
27%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
24%
4
19%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90

Забито

16
32
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 15
27 Не забивали 21
2
13%
6
19%
1-15
4
25%
7
22%
16-30
4
25%
7
22%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
2
13%
7
22%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
8
40%
2
14%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Забито

28
62
14 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 23
18 Не забивали 7
2
7%
7
11%
1-15
4
14%
10
16%
16-30
8
29%
13
21%
31-45
5
18%
9
15%
46-60
5
18%
8
13%
61-75
4
14%
15
24%
76-90

Пропущено

41
35
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
12
29%
29%
7
20%
61-75
8
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0
Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1
Оренбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 Заявка 38 24 4 10 64 - 36 76
2. Торпедо Москва 0:1 Заявка 38 20 14 4 63 - 35 74
3. Факел 0:0 Заявка 38 22 6 10 59 - 33 72
4. СКА-Хабаровск Заявка 38 19 8 11 48 - 38 65
5. Енисей 2:2 Заявка 38 18 7 13 57 - 55 61
6. Алания 2:1 Заявка 38 17 9 12 74 - 52 60
7. Балтика 0:0 Заявка 38 14 17 7 51 - 29 59
8. Нефтехимик 1:0 Заявка 38 17 7 14 57 - 41 58
9. Спартак-2 Заявка 38 18 4 16 48 - 55 58
10. Акрон Заявка 38 16 10 12 47 - 40 58
11. Краснодар-2 Заявка 38 15 8 15 45 - 45 53
12. ФК Кубань 1:0 Заявка 38 14 9 15 44 - 46 51
13. Велес Москва 2:2 Заявка 38 14 7 17 45 - 47 49
14. Томь 1:2 Заявка 38 13 8 17 50 - 60 47
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 38 9 14 15 33 - 44 41
16. Волгарь 1:2 Заявка 38 10 8 20 29 - 43 38
17. КАМАЗ 1:2 Заявка 38 8 13 17 28 - 44 37
18. Ротор 3:1 Заявка 38 8 12 18 37 - 53 36
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 38 10 5 23 31 - 69 35
20. Текстильщик 1:3 Заявка 38 5 8 25 31 - 76 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0:0 Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 19 14 1 4 31 - 16 43
4. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 8 1 34 - 14 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания 2:1 Заявка 19 12 1 6 40 - 22 37
7. Енисей 2:2 Заявка 19 10 5 4 31 - 22 35
8. Краснодар-2 Заявка 19 10 4 5 33 - 21 34
9. Томь 1:2 Заявка 19 9 4 6 23 - 23 31
10. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика 0:0 Заявка 19 7 9 3 21 - 11 30
12. Велес Москва 2:2 Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 6 7 6 17 - 21 25
15. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик 1:3 Заявка 19 5 3 11 24 - 39 18
18. Волгарь 1:2 Заявка 19 4 5 10 13 - 23 17
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор 3:1 Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 10 2 7 32 - 22 32
3. Спартак-2 Заявка 19 10 0 9 24 - 31 30
4. Балтика 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
5. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 15 29
6. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
7. Факел 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 23 27
8. Енисей 2:2 Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
9. Ротор 3:1 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
10. Алания 2:1 Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
11. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
12. Волгарь 1:2 Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
13. Велес Москва 2:2 Заявка 19 6 3 10 19 - 19 21
14. Акрон Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
15. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
16. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 6 1 12 18 - 40 19
17. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
18. Томь 1:2 Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 2 7 10 8 - 23 13
20. Текстильщик 1:3 Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Локтионов не позволил Фамейе нанести акцентированный удар по воротам, будет угловой. Мяч попал в сетку с обратной стороны после удара Джоэля.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил арбитр.
  • 44'
    Скорее всего первый тайм так и завершится, команды уже смирились с тем, что первая половина матча подошла к логическому завершению.
  • 43'
    Козлов справа сделал передачу низом в штрафную, Косареву не дали пробить, заблокировав мяч ногой.
  • Офсайд
    42'
    Гол забивает сейчас Косарев после того, как мяч от штанги вылетел в штрафную. Офсайд был в этом эпизоде у Кирилла, поэтому взятие ворот было отменено.
  • 42'
    47%-53% - такая статистика по владению мячом в пользу "Оренбурга".
  • 41'
    Возобновилась игра, гостевая команда пошла большими силами в атаку.
  • Травма, повреждение
    40'
    Врачи появились на поле, чтобы помочь футболисту. 
  • 39'
    Свалили игрока "Волгаря" на подступах к штрафной, рефери же показал, что была игра в мяч. Буденко не может подняться. 
  • 38'
    Ну что, игроки "Оренбурга" вновь оттянулись на свою половину поля, при этом они полностью контролируют среднюю зону. Их всё устраивает. 
  • 37'
    Печенин слева сделал передачу в штрафную, Фамейе убежал далеко вперёд, поэтому никак не мог уже обострить эпизод.
  • 36'
    Бутенко имел шанс сделать свой дубль, но немного упустил момент, чтобы нанести прицельный удар по воротам. 
  • 35'
    Этот результат, что называется, с запасом. "Оренбург" при таком счёте выходит в Премьер-лигу.
  • 34'
    Стоило сказать про пружину, так всё и случилось. "Оренбург" решил оба эпизода без особых проблем, просто раз и готово.
  • 2 гола - дубль!
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! ОБУХОВ!!! Ещё одна передача с правого фланга, на этот раз от Фамейе, Обухов брошен был один в штрафной, поэтому спокойно пробил Смирнова во второй раз. Без проблем каких-либо.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ОБУХОВ!!! Справа последовала подача к вратарской, там Обухов переиграл Бутенко, пропихнув мяч в сетку ворот. Не было возможности среагировать на этот удар Смирнову.
    • 31'
      Кажется, что гости знают что-то. Не расходуют они особо силы, ведут довольно мерный поединок, а в нужный момент пружина разожмётся - верите в это? 
    • 30'
      Интересно, что в последние минуты "Оренбург" практически ничего толком не может создать впереди. 
    • 29'
      Лесников пытался подстроиться в штрафной под подачу с угла поля, ему это сделать не позволили защитники. 
    • Угловой
      28'
      Гилязетдинов подключился к атаке, вынудив соперника выбить мяч на угловой. 
    • 27'
      "Волгарь", "Волгарь" - скандируют на трибунах, поддерживая свою команду. Гостевых болельщиков я пока не слышала.
    • Желтая карточка
      26'
      Кирилл Косарев сейчас получил в спину от Сивакова, полежал немного на газоне, потом поднялся. Михаил получил жёлтую карточку.
    • 25'
      Олег Смирнов не торопится со вводом мяча в игру, текущее положение дел их полностью устраивает. 
    • 24'
      Хозяева поля провели атаку левым флангом, последовала навесная передача в штрафную, мяч оттуда выбили защитники. 
    • 23'
      Не скажешь даже, что в этом матче очень многое решается, команды действуют осторожно, спокойно как в товарищеской встрече.
    • 22'
      В центре поля гостевая команда катает мяч, особых продвижений вперёд пока нет. Слишком боятся игроки. 
    • 21'
      Печенин слева получил мяч, хотел со средней дистанции пробить, его выстрел был заблокирован.
    • 20'
      Личка вышел к пределам технической зоны в очередной раз, чтобы напихать своих подопечным. Как-то они довольно инертно смотрятся. 
    • 19'
      Проношу свои извинения за технические проблемы. Счёт 1:0 в пользу "Волгаря", продолжаем нашу прямую текстовую трансляцию. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БУТЕНКО!!!
    • 1'
      Наш матч можно вполне назвать игрой между адом и раем. "Волгарь" может вылететь в ФНЛ-2, а "Оренбург" остаться без Премьер-лиги. Чья же чаша перевесит? Интрига просто потрясающая! 
    • Свисток
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую текстовую трансляцию матча "Волгарь" - "Оренбург"! Для вас будет работать Анастасия Стульчикова.
    Прогнозы 118
    Волгарь 6.8% (8)
    X 11% (13)
    Оренбург 82.2% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Оренбург
    5.20
    5.48
    3.65
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Волгарь 1:2 Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь 1:2 Оренбург

    Исход игры
    Волгарь
    6.8% (8)
    Ничья
    11% (13)
    Оренбург
    82.2% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.79% (49)
    Меньше
    54.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    55.14% (59)
    Нет
    44.86% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    31.4% (37)
    0:1 Оренбург
    24.6% (29)
    0:2 Оренбург
    13.6% (16)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    1:3 Оренбург
    5.9% (7)
    2:1 Волгарь
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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