47%-53% - такая статистика по владению мячом в пользу "Оренбурга".

Гол забивает сейчас Косарев после того, как мяч от штанги вылетел в штрафную. Офсайд был в этом эпизоде у Кирилла, поэтому взятие ворот было отменено.

Скорее всего первый тайм так и завершится, команды уже смирились с тем, что первая половина матча подошла к логическому завершению.

Локтионов не позволил Фамейе нанести акцентированный удар по воротам, будет угловой. Мяч попал в сетку с обратной стороны после удара Джоэля.

40' Врачи появились на поле, чтобы помочь футболисту.

39' Свалили игрока "Волгаря" на подступах к штрафной, рефери же показал, что была игра в мяч. Буденко не может подняться.

38' Ну что, игроки "Оренбурга" вновь оттянулись на свою половину поля, при этом они полностью контролируют среднюю зону. Их всё устраивает.

37' Печенин слева сделал передачу в штрафную, Фамейе убежал далеко вперёд, поэтому никак не мог уже обострить эпизод.

36' Бутенко имел шанс сделать свой дубль, но немного упустил момент, чтобы нанести прицельный удар по воротам.

35' Этот результат, что называется, с запасом. "Оренбург" при таком счёте выходит в Премьер-лигу.

34' Стоило сказать про пружину, так всё и случилось. "Оренбург" решил оба эпизода без особых проблем, просто раз и готово.