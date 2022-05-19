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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Волгарь
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 45
Волгарь 11.1% (5)
X 11.1% (5)
Оренбург 77.8% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Оренбург
5.40
5.28
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Волгарь
Оренбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ФПД
4:0
ФПД
2:2
ФПД
2:1
ФПД
3:0
ФПД
2:0
К
0:1
ФПД
0:0
ФПД
0:1
ФПД
3:2
ФПД
2:1
ПД
1:0
ФПД
1:3
ФПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонян Артём 8 (3) 0.22
Стефанович Илья 6 (2) 0.16
Козлов Данила 3 0.08
Лесников Дмитрий 2 0.05
Морозов Евгений 2 0.05
Локтионов Роман 1 0.03
Юсупов Артём 1 0.03
Павлишин Алексей 1 0.03
Бутенко Александр 1 0.03
Гилязетдинов Артур 1 0.03
Жиронкин Виталий 1 0.03
Косарев Кирилл 1 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 15 (4) 0.41
Сычевой Владимир 6 0.16
Миронов Алексей 6 (3) 0.16
Прудников Николай 5 0.14
Обухов Владимир 4 0.11
Ковалёв Юрий 4 0.11
Титков Николай 3 (2) 0.08
Сиваков Михаил 2 0.05
Бреев Сергей 2 0.05
Полуяхтов Владимир 2 0.05
Малых Андрей 2 0.05
Корян Аршак 2 0.05
Гойкович Ренато 2 0.05
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Хотулёв Данила 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонян Артём 8 2
Павлишин Алексей 8 2
Козлов Данила 8 0
Гилязетдинов Артур 6 1
Локтионов Роман 4 2
Ращеня Илья 7 0
Баев Алексей 6 0
Стефанович Илья 4 1
Ведерников Данила 4 1
Капленко Никита 5 0
Смирнов Олег 3 1
Носов Александр 4 0
Горовых Даниил 4 0
Бутенко Александр 4 0
Погосов Артём 2 1
Юсупов Артём 3 0
Малания Диего 3 0
Демьянов Виктор 3 0
Лесников Дмитрий 3 0
Печенкин Никита 3 0
Морозов Евгений 1 1
Косарев Кирилл 2 0
Болонин Александр 1 0
Гоманюк Илья 1 0
Жиронкин Виталий 1 0
Карпов Артур 1 0
Альберт Габараев 1 0
Тюлин Максим 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 13 2
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 9 1
Миронов Алексей 9 1
Гойкович Ренато 8 0
Титков Николай 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 7 0
Фамейе Джоэль 6 0
Капленко Кирилл 6 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Стаматов Матео 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Корян Аршак 2 0
Прудников Николай 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Хотулёв Данила 2 0
Гошев Евгений 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
30
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
33%
6
20%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
8
27%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
24%
4
19%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90

Забито

16
32
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 15
27 Не забивали 21
2
13%
6
19%
1-15
4
25%
7
22%
16-30
4
25%
7
22%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
2
13%
7
22%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
8
40%
2
14%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Забито

28
62
14 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 23
18 Не забивали 7
2
7%
7
11%
1-15
4
14%
10
16%
16-30
8
29%
13
21%
31-45
5
18%
9
15%
46-60
5
18%
8
13%
61-75
4
14%
15
24%
76-90

Пропущено

41
35
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
12
29%
29%
7
20%
61-75
8
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0
Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1
Оренбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Волгарь 11.1% (5)
    X 11.1% (5)
    Оренбург 77.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Оренбург
    5.40
    5.28
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волгарь - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Волгарь - Оренбург

    Исход игры
    Волгарь
    11.1% (5)
    Ничья
    11.1% (5)
    Оренбург
    77.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    31.1% (14)
    0:2 Оренбург
    20% (9)
    0:1 Оренбург
    15.6% (7)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:3 Оренбург
    8.9% (4)
    2:1 Волгарь
    8.9% (4)
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    Оренбург
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