История личных встреч
Волгарь
Оренбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонян Артём
|8 (3)
|0.22
|Стефанович Илья
|6 (2)
|0.16
|Козлов Данила
|3
|0.08
|Лесников Дмитрий
|2
|0.05
|Морозов Евгений
|2
|0.05
|Локтионов Роман
|1
|0.03
|Юсупов Артём
|1
|0.03
|Павлишин Алексей
|1
|0.03
|Бутенко Александр
|1
|0.03
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.03
|Жиронкин Виталий
|1
|0.03
|Косарев Кирилл
|1
|0.03
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|15 (4)
|0.41
|Сычевой Владимир
|6
|0.16
|Миронов Алексей
|6 (3)
|0.16
|Прудников Николай
|5
|0.14
|Обухов Владимир
|4
|0.11
|Ковалёв Юрий
|4
|0.11
|Титков Николай
|3 (2)
|0.08
|Сиваков Михаил
|2
|0.05
|Бреев Сергей
|2
|0.05
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.05
|Малых Андрей
|2
|0.05
|Корян Аршак
|2
|0.05
|Гойкович Ренато
|2
|0.05
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Хотулёв Данила
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонян Артём
|8
|2
|Павлишин Алексей
|8
|2
|Козлов Данила
|8
|0
|Гилязетдинов Артур
|6
|1
|Локтионов Роман
|4
|2
|Ращеня Илья
|7
|0
|Баев Алексей
|6
|0
|Стефанович Илья
|4
|1
|Ведерников Данила
|4
|1
|Капленко Никита
|5
|0
|Смирнов Олег
|3
|1
|Носов Александр
|4
|0
|Горовых Даниил
|4
|0
|Бутенко Александр
|4
|0
|Погосов Артём
|2
|1
|Юсупов Артём
|3
|0
|Малания Диего
|3
|0
|Демьянов Виктор
|3
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Морозов Евгений
|1
|1
|Косарев Кирилл
|2
|0
|Болонин Александр
|1
|0
|Гоманюк Илья
|1
|0
|Жиронкин Виталий
|1
|0
|Карпов Артур
|1
|0
|Альберт Габараев
|1
|0
|Тюлин Максим
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|13
|2
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|9
|1
|Миронов Алексей
|9
|1
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Титков Николай
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|7
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Капленко Кирилл
|6
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Прудников Николай
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Хотулёв Данила
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
30
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
33%
6
20%
31-45
3
25%
5
17%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
8
27%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
24%
4
19%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90
Забито
16
32
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 15
27 Не забивали 21
2
13%
6
19%
1-15
4
25%
7
22%
16-30
4
25%
7
22%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
1
3%
61-75
2
13%
7
22%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
8
40%
2
14%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Забито
28
62
14 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 23
18 Не забивали 7
2
7%
7
11%
1-15
4
14%
10
16%
16-30
8
29%
13
21%
31-45
5
18%
9
15%
46-60
5
18%
8
13%
61-75
4
14%
15
24%
76-90
Пропущено
41
35
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 20
7
17%
4
11%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
6
15%
6
17%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
12
29%
29%
7
20%
61-75
8
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0
Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 Волгарь - Текстильщик 1:1 Алания - Волгарь 0:1 Волгарь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Волгарь 1:3 Волгарь - Енисей 2:3 Ахмат - Волгарь 5:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1 Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1
Оренбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|48 - 35
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|17
|4
|16
|45 - 54
|55
|10.
|Акрон
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|44 - 40
|55
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|44 - 42
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|31 - 13
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч Волгарь - Оренбург
Исход игры
Волгарь
11.1% (5)
Ничья
11.1% (5)
Оренбург
77.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
31.1% (14)
0:2 Оренбург
20% (9)
0:1 Оренбург
15.6% (7)
1:1 Ничья
11.1% (5)
1:3 Оренбург
8.9% (4)
2:1 Волгарь
8.9% (4)
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