1:2
Второй тайм: 76'
0:1
19' ГолШильцов Константин
32' Желтая карточкаКратков Дмитрий
1:1
49' ГолХалназаров Рустам
1:2
55' ГолШильцов Константин
63' Желтая карточкаМуталиев Аслан
79' Желтая карточкаБерснев Михаил
Ход матча
19'
32'
49'
55'
63'
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Запасные игроки
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Полях ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шитов АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бушманов Евгений
История личных встреч
Краснодар-2
Спартак-2
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халназаров Рустам
|6
|0.16
|Олусегун Олакунле
|6 (1)
|0.16
|Манелов Ираклий
|5
|0.13
|Кутовой Максим
|3
|0.08
|Апеков Руслан
|3
|0.08
|Рейхмен Богдан
|3
|0.08
|Мацукатов Алекс
|2
|0.05
|Исаенко Олег
|2
|0.05
|Корнюшин Даниил
|2
|0.05
|Окоронкво Джонатан
|2
|0.05
|Стежко Виталий
|1
|0.03
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.03
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.03
|Кокоев Давид
|1
|0.03
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.03
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0.03
|Ознобихин Олег
|1
|0.03
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.03
|Кривцов Никита
|1
|0.03
|Кучугура Дмитрий
|1
|0.03
|Сабуа Леон
|1 (1)
|0.03
Спартак-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шитов Владислав
|13
|0.34
|Шильцов Константин
|10
|0.26
|Оганесян Степан
|6 (1)
|0.16
|Маркитесов Дмитрий
|5
|0.13
|Воропаев Артём
|4
|0.11
|Мельников Степан
|3
|0.08
|Агапов Илья
|1
|0.03
|Литвинов Руслан
|1
|0.03
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.03
|Шитов Виталий
|1
|0.03
|Миронов Леонид
|1 (1)
|0.03
|Петрунин Даниил
|1 (1)
|0.03
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олусегун Олакунле
|6
|2
|Манелов Ираклий
|7
|1
|Якимов Вячеслав
|8
|0
|Самко Владислав
|8
|0
|Апеков Руслан
|6
|1
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|1
|Исаенко Олег
|5
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|3
|1
|Стрельник Михаил
|3
|1
|Назаров Евгений Николаевич
|4
|0
|Мацукатов Алекс
|4
|0
|Халназаров Рустам
|4
|0
|Литвинов Вячеслав
|4
|0
|Сухорученко Михаил
|4
|0
|Ознобихин Олег
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Берснев Михаил
|3
|0
|Кучугура Дмитрий
|3
|0
|Воротников Илья Владимирович
|2
|0
|Пивоваров Дмитрий
|2
|0
|Кокоев Давид
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Иванов Дмитрий III
|2
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Сабуа Леон
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Агкацев Станислав
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
|Окоронкво Джонатан
|1
|0
Спартак-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сунгатулин Фаниль
|9
|1
|Петрунин Даниил
|8
|1
|Воропаев Артём
|8
|0
|Маркитесов Дмитрий
|8
|0
|Оганесян Степан
|8
|0
|Шитов Виталий
|6
|1
|Акмурзин Тимур
|4
|1
|Шильцов Константин
|4
|0
|Миронов Леонид
|2
|1
|Агапов Илья
|2
|1
|Голятов Илья
|2
|1
|Бакалюк Никита
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Шитов Владислав
|3
|0
|Муталиев Аслан
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Лайкин Максим
|2
|0
|Муминов Ильяс
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Толстопятов Николай
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Гуца Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
22
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
6
19%
3
14%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
8
25%
6
27%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
6
19%
1
5%
76-90
Пропущено
18
29
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
17%
3
10%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
6
21%
46-60
3
17%
7
24%
61-75
2
11%
6
21%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 25
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
2
17%
7
29%
29%
61-75
2
17%
6
25%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
3
13%
5
21%
16-30
8
33%
4
17%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
6
25%
6
25%
76-90
Забито
44
46
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 12
8
18%
7
15%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
9
20%
7
15%
31-45
10
23%
9
20%
46-60
5
11%
10
22%
61-75
8
18%
7
15%
76-90
Пропущено
42
53
21 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
4
10%
6
11%
1-15
6
14%
7
13%
16-30
11
26%
9
17%
31-45
6
14%
10
19%
46-60
7
17%
9
17%
61-75
8
19%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0
Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0
Спартак-2
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Ротор - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Акрон - Спартак-2 0:1
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Томь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - Факел 2:0 Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|48 - 38
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Спартак-2
|2:1 Заявка
|38
|18
|4
|16
|47 - 55
|58
|8.
|Акрон
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|47 - 40
|58
|9.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|11.
|Краснодар-2
|1:2 Заявка
|38
|15
|8
|15
|45 - 44
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|31 - 16
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|1:2 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 20
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|2:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Спартак-2
|2:1 Заявка
|19
|10
|0
|9
|23 - 31
|30
|3.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|4.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 23
|21
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Краснодар-2
|1:2 Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Краснодар-2 1:2 Спартак-2
Исход игры
Краснодар-2
52.5% (63)
Ничья
33.3% (40)
Спартак-2
14.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
81.98% (91)
Нет
18.02% (20)
Популярный счёт
2:1 Краснодар-2
30% (36)
1:1 Ничья
23.3% (28)
1:0 Краснодар-2
11.7% (14)
1:2 Спартак-2
9.2% (11)
2:2 Ничья
8.3% (10)
3:1 Краснодар-2
2.5% (3)
2:0 Краснодар-2
2.5% (3)
3:2 Краснодар-2
2.5% (3)
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