Апеков покинул пределы поля, вместо него появился Берсенев. Это 4-я замена в составе "Краснодара".

Вернулся на футбольное поле Лайкин после помощи, и даже поучаствовал в атаке, выполнил он навес в штрафную с угла поля - Петрунин с центра вратарской пробил головой - выше.

Продолжают футболисты "Спартака" уверенно комбинировать и работать с мячом, пока хозяева ничего не могут предположить сопернику.

Чуть больше пятнадцати минут осталось до конца основного времени. Тренер "Краснодара" очень недоволен подопечными.

Бакалюк покинул пределы поля, вместо него появился Кутателадзе. Это первое изменение в составе "Спартака".

Берсенев грубо сыграл возле своих ворот, ударил по ногам соперника, за что и получил карточку.

Прекрасный шанс был у "Краснодара", чтобы сравнять счёт, подача с правого фланга, Халназаров отклеился от опеки и смог пробить, но угодил в штангу.

66' Стоит отметить, что игроки "Спартака" два последних матча на выезде выиграли, минимально, обыграли они "Ротор" и "Акрон".

64' Лайкин получил повреждение в центре поля, наступили ему на ногу, потребовалась помощь медицинского персонала.

63' Не могут пока игроки "Краснодара" ответить и сравнять счет. Вновь вынуждены они отыгрываться.

61' Муталиев получил желтую, грубовато он сыграл. Вот и первое предупреждение для гостей.

59' Кокоев покинул пределы поля, вместо него появился Губжоков. Это третья замена в составе "Краснодара".

58' Очень неожиданно вышли вперед футболисты "Спартака", и второй удар стал тоже результативным.

57' Г-О-О-О-О-О-Л. 1:2. Возвращают преимущество москвичи себе. Шильцов оформил дубль, на линии штрафной получил мяч и щеточкой пробил прямо в угол - вратарь не успел среагировать.