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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Краснодар-2
 
Позже
Спартак-2
Прогнозы 52
Краснодар-2 55.8% (29)
X 28.8% (15)
Спартак-2 15.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Спартак-2
2.42
3.50
2.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Краснодар-2
Спартак-2

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
0:0
ФПД
7:0
ФПД
1:2
ФПД
0:3
ФПД
2:3
ФПД
0:3
КФ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олусегун Олакунле 6 (1) 0.16
Халназаров Рустам 5 0.14
Манелов Ираклий 5 0.14
Кутовой Максим 3 0.08
Апеков Руслан 3 0.08
Рейхмен Богдан 3 0.08
Мацукатов Алекс 2 0.05
Исаенко Олег 2 0.05
Корнюшин Даниил 2 0.05
Окоронкво Джонатан 2 0.05
Стежко Виталий 1 0.03
Сергеев Никита Вячеславович 1 0.03
Литвинов Вячеслав 1 0.03
Кокоев Давид 1 0.03
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Губжоков Ислам-Бек 1 0.03
Ознобихин Олег 1 0.03
Иванов Дмитрий III 1 0.03
Кривцов Никита 1 0.03
Кучугура Дмитрий 1 0.03
Сабуа Леон 1 (1) 0.03
Спартак-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шитов Владислав 13 0.35
Шильцов Константин 8 0.22
Оганесян Степан 6 (1) 0.16
Маркитесов Дмитрий 5 0.14
Воропаев Артём 4 0.11
Мельников Степан 3 0.08
Агапов Илья 1 0.03
Литвинов Руслан 1 0.03
Сунгатулин Фаниль 1 0.03
Шитов Виталий 1 0.03
Миронов Леонид 1 (1) 0.03
Петрунин Даниил 1 (1) 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олусегун Олакунле 6 2
Манелов Ираклий 7 1
Якимов Вячеслав 8 0
Самко Владислав 8 0
Апеков Руслан 6 1
Бородин Сергей Алексеевич 4 1
Исаенко Олег 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 1
Стрельник Михаил 3 1
Назаров Евгений Николаевич 4 0
Мацукатов Алекс 4 0
Халназаров Рустам 4 0
Литвинов Вячеслав 4 0
Сухорученко Михаил 4 0
Ознобихин Олег 3 0
Берснев Михаил 3 0
Кучугура Дмитрий 3 0
Воротников Илья Владимирович 2 0
Пивоваров Дмитрий 2 0
Кокоев Давид 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Кратков Дмитрий 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Стежко Виталий 1 0
Сабуа Леон 1 0
Кутовой Максим 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Попов Омар 1 0
Кривцов Никита 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0
Окоронкво Джонатан 1 0
Спартак-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сунгатулин Фаниль 9 1
Петрунин Даниил 8 1
Воропаев Артём 8 0
Маркитесов Дмитрий 8 0
Оганесян Степан 8 0
Шитов Виталий 6 1
Акмурзин Тимур 4 1
Шильцов Константин 4 0
Миронов Леонид 2 1
Агапов Илья 2 1
Голятов Илья 2 1
Бакалюк Никита 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Шитов Владислав 3 0
Денисов Даниил 2 0
Лайкин Максим 2 0
Муминов Ильяс 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Гапонов Илья 1 0
Мельников Степан 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Толстопятов Николай 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Гуца Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
22
17 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 24
6
19%
3
14%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
8
25%
6
27%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
6
19%
1
5%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
17%
3
10%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
6
21%
46-60
3
17%
7
24%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 25
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
4
33%
4
17%
46-60
2
17%
7
29%
29%
61-75
2
17%
6
25%
76-90

Пропущено

24
24
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
3
13%
5
21%
16-30
8
33%
4
17%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
6
25%
6
25%
76-90

Забито

44
46
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 12
8
18%
7
15%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
9
20%
7
15%
31-45
10
23%
9
20%
46-60
5
11%
10
22%
61-75
8
18%
7
15%
76-90

Пропущено

42
53
21 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
4
10%
6
11%
1-15
6
14%
7
13%
16-30
11
26%
9
17%
31-45
6
14%
10
19%
46-60
7
17%
9
17%
61-75
8
19%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0
Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0
Спартак-2
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Ротор - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Акрон - Спартак-2 0:1
Спартак-2 - Оренбург 2:3 Томь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - Факел 2:0 Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Спартак-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 4 часа 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Краснодар-2 55.8% (29)
    X 28.8% (15)
    Спартак-2 15.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Спартак-2
    2.42
    3.50
    2.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Спартак-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Спартак-2

    Исход игры
    Краснодар-2
    55.8% (29)
    Ничья
    28.8% (15)
    Спартак-2
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар-2
    28.8% (15)
    1:1 Ничья
    23.1% (12)
    1:2 Спартак-2
    13.5% (7)
    1:0 Краснодар-2
    13.5% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    3:1 Краснодар-2
    3.8% (2)
    2:0 Краснодар-2
    3.8% (2)
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    Краснодар-2
    Спартак-2
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