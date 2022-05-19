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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Енисей
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 44
Енисей 84.1% (37)
X 9.1% (4)
Велес Москва 6.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Велес Москва
5.27
4.40
5.24
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
Велес Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.16
Саная Анзор 6 (3) 0.16
Окладников Андрей 5 0.14
Кичин Валерий 5 (5) 0.14
Зотов Александр 4 0.11
Глушков Никита Андреевич 4 0.11
Комков Михаил 4 (1) 0.11
Марков Николай 3 0.08
Раздорских Никита 3 0.08
Иванов Егор 2 0.05
Лапшов Иван 2 0.05
Молтенинов Илья 2 0.05
Скворцов Алексей 2 (1) 0.05
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 13 (2) 0.35
Кабахидзе Владимир 5 0.14
Саркисян Геворк 4 0.11
Бацуев Аюб 3 0.08
Лопатин Даниил 3 0.08
Кертанов Константин 2 0.05
Воробьёв Илья 2 0.05
Ежков Данила 2 0.05
Тарасов Дмитрий 1 0.03
Смит Ариагнер 1 0.03
Тарасов Николай 1 0.03
Вульфов Александр 1 0.03
Майга Мамаду 1 0.03
Абдуллахи Квари 1 0.03
Стаменкович Филип 1 0.03
Джикия Темур 1 (1) 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 8 2
Феррейра Херман 9 1
Зотов Александр 8 1
Рукас Андрюс 6 2
Лапшов Иван 6 1
Иванов Егор 7 0
Саная Анзор 5 1
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Шакуро Павел 2 1
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Раздорских Никита 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Окладников Андрей 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 10 1
Осипов Александр 6 2
Майга Мамаду 8 0
Кахидзе Александр 6 1
Тарасов Николай 4 2
Вульфов Александр 7 0
Кертанов Константин 6 0
Абдуллахи Квари 4 1
Стаменкович Филип 4 1
Смит Ариагнер 4 0
Лопатин Даниил 4 0
Мальцев Руслан 4 0
Макеев Евгений 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Галоян Артур 3 0
Ежков Данила 3 0
Джикия Темур 1 1
Митришев Магомед 2 0
Михайленко Дмитрий 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Прищепа Дмитрий 2 0
Коротков Александр 1 0
Самылин Алексей 1 0
Денилханов Мурсалин 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
18
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
2
7%
4
22%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
3
10%
7
39%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
8
27%
4
22%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Забито

25
25
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
2
8%
5
20%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
5
20%
5
20%
61-75
6
24%
4
16%
76-90

Пропущено

34
29
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
9%
3
10%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
5
15%
7
24%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
8
24%
5
17%
76-90

Забито

55
43
19 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 11
4
7%
9
21%
1-15
5
9%
6
14%
16-30
10
18%
5
12%
31-45
10
18%
9
21%
46-60
12
22%
6
14%
61-75
14
25%
8
19%
76-90

Пропущено

53
45
22 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
7
13%
6
13%
1-15
6
11%
8
18%
16-30
9
17%
9
20%
31-45
8
15%
9
20%
46-60
8
15%
6
13%
61-75
15
28%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0
Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2
Велес Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0
Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Енисей 84.1% (37)
    X 9.1% (4)
    Велес Москва 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Велес Москва
    5.27
    4.40
    5.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Енисей - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - Велес Москва

    Исход игры
    Енисей
    84.1% (37)
    Ничья
    9.1% (4)
    Велес Москва
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    40.9% (18)
    1:0 Енисей
    20.5% (9)
    2:0 Енисей
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:2 Велес Москва
    4.5% (2)
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    Енисей
    Велес Москва
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