Позже
История личных встреч
Енисей
Велес Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.16
|Саная Анзор
|6 (3)
|0.16
|Окладников Андрей
|5
|0.14
|Кичин Валерий
|5 (5)
|0.14
|Зотов Александр
|4
|0.11
|Глушков Никита Андреевич
|4
|0.11
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.11
|Марков Николай
|3
|0.08
|Раздорских Никита
|3
|0.08
|Иванов Егор
|2
|0.05
|Лапшов Иван
|2
|0.05
|Молтенинов Илья
|2
|0.05
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.05
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|13 (2)
|0.35
|Кабахидзе Владимир
|5
|0.14
|Саркисян Геворк
|4
|0.11
|Бацуев Аюб
|3
|0.08
|Лопатин Даниил
|3
|0.08
|Кертанов Константин
|2
|0.05
|Воробьёв Илья
|2
|0.05
|Ежков Данила
|2
|0.05
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.03
|Смит Ариагнер
|1
|0.03
|Тарасов Николай
|1
|0.03
|Вульфов Александр
|1
|0.03
|Майга Мамаду
|1
|0.03
|Абдуллахи Квари
|1
|0.03
|Стаменкович Филип
|1
|0.03
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|8
|2
|Феррейра Херман
|9
|1
|Зотов Александр
|8
|1
|Рукас Андрюс
|6
|2
|Лапшов Иван
|6
|1
|Иванов Егор
|7
|0
|Саная Анзор
|5
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Шакуро Павел
|2
|1
|Комков Михаил
|3
|0
|Ломакин Александр
|3
|0
|Молтенинов Илья
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Раздорских Никита
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|10
|1
|Осипов Александр
|6
|2
|Майга Мамаду
|8
|0
|Кахидзе Александр
|6
|1
|Тарасов Николай
|4
|2
|Вульфов Александр
|7
|0
|Кертанов Константин
|6
|0
|Абдуллахи Квари
|4
|1
|Стаменкович Филип
|4
|1
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Лопатин Даниил
|4
|0
|Мальцев Руслан
|4
|0
|Макеев Евгений
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Ежков Данила
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Митришев Магомед
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Прищепа Дмитрий
|2
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
|Денилханов Мурсалин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
18
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
2
7%
4
22%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
3
10%
7
39%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
8
27%
4
22%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Забито
25
25
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
2
8%
5
20%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
7
28%
2
8%
46-60
5
20%
5
20%
61-75
6
24%
4
16%
76-90
Пропущено
34
29
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
9%
3
10%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
5
15%
7
24%
31-45
6
18%
6
21%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
8
24%
5
17%
76-90
Забито
55
43
19 В 1-м тайме 20
36 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 11
4
7%
9
21%
1-15
5
9%
6
14%
16-30
10
18%
5
12%
31-45
10
18%
9
21%
46-60
12
22%
6
14%
61-75
14
25%
8
19%
76-90
Пропущено
53
45
22 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
7
13%
6
13%
1-15
6
11%
8
18%
16-30
9
17%
9
20%
31-45
8
15%
9
20%
46-60
8
15%
6
13%
61-75
15
28%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0
Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2
Велес Москва
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0
Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|48 - 35
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|17
|4
|16
|45 - 54
|55
|10.
|Акрон
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|44 - 40
|55
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|44 - 42
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|31 - 13
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч Енисей - Велес Москва
Исход игры
Енисей
84.1% (37)
Ничья
9.1% (4)
Велес Москва
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Енисей
40.9% (18)
1:0 Енисей
20.5% (9)
2:0 Енисей
20.5% (9)
1:1 Ничья
9.1% (4)
1:2 Велес Москва
4.5% (2)
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