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История личных встреч
СКА-Хабаровск
Акрон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|14 (7)
|0.38
|Гонгадзе Георгий
|10 (1)
|0.27
|Мануйлов Роман
|4
|0.11
|Алиев Камран
|4
|0.11
|Барков Дмитрий
|2
|0.05
|Фомин Денис
|2
|0.05
|Гащенков Михаил
|2 (2)
|0.05
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Булия Эдуард
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|10 (3)
|0.27
|Делькин Артём
|4
|0.11
|Палиенко Максим
|3
|0.08
|Зуев Илья
|3
|0.08
|Сагуткин Даниил
|3
|0.08
|Ефремов Дмитрий
|3
|0.08
|Vladimir Marukhin
|3
|0.08
|Чудин Иван
|2
|0.05
|Азаров Владимир
|2
|0.05
|Бабаев Владлен
|2
|0.05
|Килин Антон
|2
|0.05
|Рогач Иван
|2
|0.05
|Гираев Карим
|2
|0.05
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Газданов Артур
|1
|0.03
|Савичев Константин
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Денис
|11
|0
|Квеквескири Ираклий
|9
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Мануйлов Роман
|8
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|6
|1
|Мартусевич Максим
|7
|0
|Гащенков Михаил
|7
|0
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Барков Дмитрий
|6
|0
|Тихонов Михаил
|4
|1
|Андямов Валентин
|4
|1
|Алиев Камран
|5
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Цаллагов Дзамболат
|3
|0
|Сугробов Владимир
|1
|1
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Левицкий Денис
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Дмитриев Максим II
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагуткин Даниил
|9
|2
|Азаров Владимир
|10
|0
|Савичев Константин
|9
|0
|Рогач Иван
|7
|1
|Делькин Артём
|7
|0
|Палиенко Максим
|7
|0
|Чудин Иван
|6
|0
|Килин Антон
|6
|0
|Geo Ekra
|4
|1
|Зуев Илья
|5
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Потапов Андрей
|4
|0
|Босов Александр
|4
|0
|Волков Сергей
|2
|1
|Гираев Карим
|2
|1
|Базелюк Константин
|3
|0
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Бабаев Владлен
|3
|0
|Бойцов Ефим
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Чистяков Никита
|2
|0
|Нестеров Александр
|2
|0
|Майрович Максим
|1
|0
|Vladimir Marukhin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
17
7 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 27
1
3%
3
18%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
7
23%
4
24%
61-75
11
35%
1
6%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
4
31%
5
22%
76-90
Забито
18
28
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
17%
5
18%
1-15
5
28%
3
11%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
4
22%
7
25%
76-90
Пропущено
21
16
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
19%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
9
43%
2
13%
76-90
Забито
49
45
19 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 19
10 Не забивали 12
4
8%
8
18%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
7
14%
7
16%
46-60
8
16%
9
20%
61-75
15
31%
8
18%
76-90
Пропущено
34
39
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
2
6%
9
23%
61-75
13
38%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0
Акрон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1
ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|48 - 35
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|17
|4
|16
|45 - 54
|55
|10.
|Акрон
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|44 - 40
|55
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|44 - 42
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|31 - 13
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Акрон
Исход игры
СКА-Хабаровск
90.4% (47)
Ничья
5.8% (3)
Акрон
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.54% (19)
Меньше
63.46% (33)
Обе команды забьют
Да
36.54% (19)
Нет
63.46% (33)
Популярный счёт
2:0 СКА-Хабаровск
32.7% (17)
1:0 СКА-Хабаровск
26.9% (14)
2:1 СКА-Хабаровск
26.9% (14)
1:2 Акрон
3.8% (2)
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