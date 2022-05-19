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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Акрон
Прогнозы 52
СКА-Хабаровск 90.4% (47)
X 5.8% (3)
Акрон 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Акрон
4.60
3.50
4.69
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
1:2
ФПД
1:1
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 14 (7) 0.38
Гонгадзе Георгий 10 (1) 0.27
Мануйлов Роман 4 0.11
Алиев Камран 4 0.11
Барков Дмитрий 2 0.05
Фомин Денис 2 0.05
Гащенков Михаил 2 (2) 0.05
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 10 (3) 0.27
Делькин Артём 4 0.11
Палиенко Максим 3 0.08
Зуев Илья 3 0.08
Сагуткин Даниил 3 0.08
Ефремов Дмитрий 3 0.08
Vladimir Marukhin 3 0.08
Чудин Иван 2 0.05
Азаров Владимир 2 0.05
Бабаев Владлен 2 0.05
Килин Антон 2 0.05
Рогач Иван 2 0.05
Гираев Карим 2 0.05
Песегов Евгений 1 0.03
Газданов Артур 1 0.03
Савичев Константин 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 9 1
Грачёв Глеб 7 1
Мануйлов Роман 8 0
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Мартусевич Максим 7 0
Гащенков Михаил 7 0
Литвин Дмитрий 5 1
Барков Дмитрий 6 0
Тихонов Михаил 4 1
Андямов Валентин 4 1
Алиев Камран 5 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Сугробов Владимир 1 1
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Дмитриев Максим II 2 0
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагуткин Даниил 9 2
Азаров Владимир 10 0
Савичев Константин 9 0
Рогач Иван 7 1
Делькин Артём 7 0
Палиенко Максим 7 0
Чудин Иван 6 0
Килин Антон 6 0
Geo Ekra 4 1
Зуев Илья 5 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Потапов Андрей 4 0
Босов Александр 4 0
Волков Сергей 2 1
Гираев Карим 2 1
Базелюк Константин 3 0
Сасин Дмитрий 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Бойцов Ефим 1 1
Песегов Евгений 2 0
Чистяков Никита 2 0
Нестеров Александр 2 0
Майрович Максим 1 0
Vladimir Marukhin 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
17
7 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 27
1
3%
3
18%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
7
23%
4
24%
61-75
11
35%
1
6%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
1
4%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
4
31%
5
22%
76-90

Забито

18
28
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
17%
5
18%
1-15
5
28%
3
11%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
4
22%
7
25%
76-90

Пропущено

21
16
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
19%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
9
43%
2
13%
76-90

Забито

49
45
19 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 19
10 Не забивали 12
4
8%
8
18%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
8
16%
9
20%
31-45
7
14%
7
16%
46-60
8
16%
9
20%
61-75
15
31%
8
18%
76-90

Пропущено

34
39
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
18%
8
21%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
2
6%
9
23%
61-75
13
38%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0
Акрон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Акрон - Текстильщик 4:1 Алания - Акрон 2:2 Акрон - Спартак-2 0:1
ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 2 часа 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    СКА-Хабаровск 90.4% (47)
    X 5.8% (3)
    Акрон 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Акрон
    4.60
    3.50
    4.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Акрон

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    90.4% (47)
    Ничья
    5.8% (3)
    Акрон
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.54% (19)
    Меньше
    63.46% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    36.54% (19)
    Нет
    63.46% (33)
    Популярный счёт
    2:0 СКА-Хабаровск
    32.7% (17)
    1:0 СКА-Хабаровск
    26.9% (14)
    2:1 СКА-Хабаровск
    26.9% (14)
    1:2 Акрон
    3.8% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Акрон
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