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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Торпедо Москва
0:1
Первый тайм: 45'
ФК Кубань
0'
14' Желтая карточка
Чуперка Валерий
0:1
42' Гол в свои ворота
Енин Иван
45'
Торпедо Москва
ФК Кубань

История личных встреч

Торпедо Москва
ФК Кубань

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ФПД
3:2
ФПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 15 (2) 0.39
Калмыков Амур 14 0.37
Лебеденко Игорь 8 0.21
Лаптев Денис 5 0.13
Шумских Алексей 4 0.11
Померко Алексей 4 (1) 0.11
Темников Иван 3 0.08
Маркин Михаил 3 (1) 0.08
Самсонов Артём Владимирович 2 0.05
Адаев Владислав 2 0.05
Енин Иван 2 0.05
Евдокимов Андрей 2 0.05
Рязанцев Александр 1 0.03
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаук Максим 8 (1) 0.21
Алейников Василий 6 0.16
Гурфов Азамат 5 0.13
Козлов Андрей 3 0.08
Абдоков Нури 3 0.08
Сидоров Максим 2 0.05
Петров Илья 2 (1) 0.05
Сапета Александр 1 0.03
Шалаев Олег 1 0.03
Хомуха Иван 1 0.03
Лобкарёв Владимир 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Саркисов Артур 1 0.03
Безденежных Игорь 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Кармаев Никита 1 0.03
Дышеков Аслан 1 (1) 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 10 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Рязанцев Александр 4 1
Калмыков Амур 4 1
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Адаев Владислав 2 1
Лаптев Денис 3 0
Полубояринов Данил 3 0
Прошкин Егор 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Орехов Александр 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидоров Максим 7 2
Безденежных Игорь 8 1
Таказов Сослан 9 0
Кармаев Никита 7 1
Петров Илья 6 1
Рыбин Алексей 7 0
Абдоков Нури 7 0
Алейников Василий 6 0
Грицаенко Алексей 6 0
Сапета Александр 5 0
Эдиев Исмаил 5 0
Гиголаев Роланд 5 0
Гурфов Азамат 5 0
Лаук Максим 5 0
Дышеков Аслан 4 0
Шалаев Олег 4 0
Климов Кирилл 4 0
Гапон Евгений 3 0
Маркин Михаил 1 1
Часовских Андрей 2 0
Хомуха Иван 2 0
Поликутин Илья 2 0
Ведерников Данила 2 0
Большаков Кирилл 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Логашов Арсений 1 0
Лобкарёв Владимир 1 0
Саркисов Артур 1 0
Чуперка Валерий 1 0
Сушич Тино-Свен 1 0
Карев Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
24
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 27
4
12%
6
25%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
6
18%
5
21%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
1
3%
3
15%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
10
34%
3
15%
61-75
3
10%
6
30%
76-90

Пропущено

21
31
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
19%
3
10%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
3
14%
11
35%
76-90

Забито

63
44
28 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 15
6 Не забивали 15
5
8%
9
20%
1-15
12
19%
5
11%
16-30
11
17%
5
11%
31-45
7
11%
7
16%
46-60
19
30%
7
16%
61-75
9
14%
11
25%
76-90

Пропущено

34
45
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
6
18%
4
9%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
7
21%
9
20%
31-45
4
12%
9
20%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3
ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 Заявка 38 24 4 10 64 - 36 76
2. Торпедо Москва 0:1 Заявка 38 20 14 4 63 - 35 74
3. Факел 0:0 Заявка 38 22 6 10 59 - 33 72
4. СКА-Хабаровск Заявка 38 19 8 11 48 - 38 65
5. Енисей 2:2 Заявка 38 18 7 13 57 - 55 61
6. Алания 2:1 Заявка 38 17 9 12 74 - 52 60
7. Балтика 0:0 Заявка 38 14 17 7 51 - 29 59
8. Нефтехимик 1:0 Заявка 38 17 7 14 57 - 41 58
9. Спартак-2 Заявка 38 18 4 16 48 - 55 58
10. Акрон Заявка 38 16 10 12 47 - 40 58
11. Краснодар-2 Заявка 38 15 8 15 45 - 45 53
12. ФК Кубань 1:0 Заявка 38 14 9 15 44 - 46 51
13. Велес Москва 2:2 Заявка 38 14 7 17 45 - 47 49
14. Томь 1:2 Заявка 38 13 8 17 50 - 60 47
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 38 9 14 15 33 - 44 41
16. Волгарь 1:2 Заявка 38 10 8 20 29 - 43 38
17. КАМАЗ 1:2 Заявка 38 8 13 17 28 - 44 37
18. Ротор 3:1 Заявка 38 8 12 18 37 - 53 36
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 38 10 5 23 31 - 69 35
20. Текстильщик 1:3 Заявка 38 5 8 25 31 - 76 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0:0 Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 19 14 1 4 31 - 16 43
4. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 8 1 34 - 14 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания 2:1 Заявка 19 12 1 6 40 - 22 37
7. Енисей 2:2 Заявка 19 10 5 4 31 - 22 35
8. Краснодар-2 Заявка 19 10 4 5 33 - 21 34
9. Томь 1:2 Заявка 19 9 4 6 23 - 23 31
10. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика 0:0 Заявка 19 7 9 3 21 - 11 30
12. Велес Москва 2:2 Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 6 7 6 17 - 21 25
15. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик 1:3 Заявка 19 5 3 11 24 - 39 18
18. Волгарь 1:2 Заявка 19 4 5 10 13 - 23 17
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор 3:1 Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 10 2 7 32 - 22 32
3. Спартак-2 Заявка 19 10 0 9 24 - 31 30
4. Балтика 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
5. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 15 29
6. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
7. Факел 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 23 27
8. Енисей 2:2 Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
9. Ротор 3:1 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
10. Алания 2:1 Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
11. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
12. Волгарь 1:2 Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
13. Велес Москва 2:2 Заявка 19 6 3 10 19 - 19 21
14. Акрон Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
15. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
16. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 6 1 12 18 - 40 19
17. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
18. Томь 1:2 Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 2 7 10 8 - 23 13
20. Текстильщик 1:3 Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    Завершается первый тайм. Енина сбивают соперники в районе центрального круга. Штрафной удар у нас.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕНИН! 0:1!
    В свои ворота Иван забивает. Срезал он мяч после подачи в штрафную "Кубани". Просто не повезло игроку "Торпедо" тут.
  • 40'
    Последняя 5-минутка в первом тайме. Еще один удар Темникова мы с вами увидели, но выстрел в данном случает был крайне неточным.
  • 38'
    Темников дальним ударом по воротам соперника отметился, но направил он сферу слишком сильно и крайне неточно.
  • 36'
    Чуть меньше 10 минут остается играть соперника в первом тайме. Будут ли забитые мячи в нашем матче? Пока дело обходится без них.
  • 34'
    Никак не удается "Торпедо" забить гол в ворота соперника, хотя моментов для взятия ворот немало, честно говоря.
  • 33'
    Краснодарская команда зарабатывает штрафной удар в центре поля. Гурфову досталось по ногам. Рефери отдает сферу пострадавшей стороне.
  • 31'
    30 минут отыграли соперники, но счет на табло пока не открыт. Справедливости ради скажем, что и моментов в нашем матче пока не так много.
  • 29'
    Хомуха нанес удар по воротам соперника - попал он точно в голкипера, который уверенно сыграл в воротах, забрав сферу в перчатки.
  • Угловой
    27'
    Еще один угловой сейчас зарабатывает "Торпедо". Нетфуллин будет подавать со стандарта. Посмотрим, что это принесет и к чему приведет.
  • 26'
    Активно разминаются запасные "Торпедо" у кромки поля. Нельзя исключать тот факт, что уже вскоре кто-то из запасных появится на футбольном поле.
  • 24'
    "Алания" в параллельном матче забила гол в ворота. Как давно мы не видели команду в РПЛ. Жаль, что и в этом сезоне ей не удалось квалифицироваться в элиту.
  • 23'
    "Торпедо" практически наверняка выходит в РПЛ. "Оренбург" сейчас в своем матче пропустил гол, а потому пока что не за что переживать игрокам московского коллектива.
  • Фол, нарушение
    21'
    Более 20 минут отыграли соперники в этой встрече. Лаук в центре поля нарушил правила сейчас. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета.
  • Угловой
    19'
    Не выдерживает пока "Кубань" темпа игры. Команда хозяев, к слову, еще один угловой подала, но получился он не самым лучшим.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      17'
      Еще один угловой заработали игроки "Торпедо", но розыгрыш стандартного положения ничего интересного не принес.
    • Желтая карточка
      15'
      Такое ощущение, что подуставшими вышли на газон соперники. Пока ничего не получается у гостей. Чуперка у "Кубани" карточку получает за фол в центре поля.
    • Опасный момент
      14'
      Еще один угловой заработал Султонов для своего коллектива. Нанес он удар по воротам противника, и угодил в ногу защитнику.
    • 12'
      Пока не так много моментов в нашей встрече, и кроме удара Султонова, честно говоря, ничего мы и не можем вспомнить. Действуют соперники аккуратно.
    • Фол, нарушение
      11'
      Штрафной удар заработали футболисты "Кубани". С правого края последовал удар в ближний угол - мяч рядом со стойкой пролетает тем временем.
    • 10'
      Угловой не лучшим образом "Торпедо" разыграло. Отбивается соперник довольно спокойно при розыгрыше стандартного положения.
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Султонов! Классный удар по воротам соперника он нанес, и только рикошет спас соперника от неминуемого гола!
    • 7'
      Показали нам сектор фанатов команды хозяев. Немало поклонников можно увидеть на трибунах. Активно болельщики гонят свой коллектив вперед.
    • 6'
      Торпедовцы весьма скромно пока действуют против краснодарского коллектива, который и сам не прочь покатать снаряд с фланга на фланг.
    • 5'
      Петров выполнял сейчас передачу на дальнюю штангу, но в атаке никого из партнеров не оказалось. Мяч был потерян в итоге.
    • 4'
      Тепло сегодня  Москве. Уже по-весеннему теплое солнце светит над стадионом, и не может этот факт не радовать фанатов.
    • 2'
      Темп игры пока невысок. Что-то мне подсказывает, что сегодня соперники будут долго присматриваться друг к другу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
      Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург);
      Первый помощник: Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург);
      Второй помощник: Наиль Сейфетдинов (Московская область);
      Инспектор: Сергей Андреев (Новосибирск);
      Делегат: Вадим Ильин (Москва).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ФНЛ. В рамках поединка 38-го тура лучшей лиги мира сойдутся лицом к лицу игроки «Торпедо» и «Кубани». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Лужники».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 121
    Торпедо Москва 88.4% (107)
    X 9.1% (11)
    ФК Кубань 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    ФК Кубань
    8.13
    4.40
    7.91
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Торпедо Москва 0:1 ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:1 ФК Кубань

    Исход игры
    Торпедо Москва
    88.4% (107)
    Ничья
    9.1% (11)
    ФК Кубань
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    29.91% (32)
    Нет
    70.09% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    28.1% (34)
    1:0 Торпедо Москва
    26.4% (32)
    2:1 Торпедо Москва
    19% (23)
    3:0 Торпедо Москва
    5% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Торпедо Москва
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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