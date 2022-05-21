Никак не удается "Торпедо" забить гол в ворота соперника, хотя моментов для взятия ворот немало, честно говоря.

Чуть меньше 10 минут остается играть соперника в первом тайме. Будут ли забитые мячи в нашем матче? Пока дело обходится без них.

Темников дальним ударом по воротам соперника отметился, но направил он сферу слишком сильно и крайне неточно.

Последняя 5-минутка в первом тайме. Еще один удар Темникова мы с вами увидели, но выстрел в данном случает был крайне неточным.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕНИН! 0:1! В свои ворота Иван забивает. Срезал он мяч после подачи в штрафную "Кубани". Просто не повезло игроку "Торпедо" тут.

Завершается первый тайм. Енина сбивают соперники в районе центрального круга. Штрафной удар у нас.

31' 30 минут отыграли соперники, но счет на табло пока не открыт. Справедливости ради скажем, что и моментов в нашем матче пока не так много.

29' Хомуха нанес удар по воротам соперника - попал он точно в голкипера, который уверенно сыграл в воротах, забрав сферу в перчатки.

27' Еще один угловой сейчас зарабатывает "Торпедо". Нетфуллин будет подавать со стандарта. Посмотрим, что это принесет и к чему приведет.

26' Активно разминаются запасные "Торпедо" у кромки поля. Нельзя исключать тот факт, что уже вскоре кто-то из запасных появится на футбольном поле.

24' "Алания" в параллельном матче забила гол в ворота. Как давно мы не видели команду в РПЛ. Жаль, что и в этом сезоне ей не удалось квалифицироваться в элиту.

23' "Торпедо" практически наверняка выходит в РПЛ. "Оренбург" сейчас в своем матче пропустил гол, а потому пока что не за что переживать игрокам московского коллектива.

21' Более 20 минут отыграли соперники в этой встрече. Лаук в центре поля нарушил правила сейчас. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета.