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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 49
Торпедо Москва 89.8% (44)
X 6.1% (3)
ФК Кубань 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
ФК Кубань
7.03
4.43
7.11
Все Коэффициенты

История личных встреч

Торпедо Москва
ФК Кубань

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ФПД
3:2
ФПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 15 (2) 0.41
Калмыков Амур 14 0.38
Лебеденко Игорь 8 0.22
Лаптев Денис 5 0.14
Шумских Алексей 4 0.11
Померко Алексей 4 (1) 0.11
Темников Иван 3 0.08
Маркин Михаил 3 (1) 0.08
Самсонов Артём Владимирович 2 0.05
Адаев Владислав 2 0.05
Енин Иван 2 0.05
Евдокимов Андрей 2 0.05
Рязанцев Александр 1 0.03
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаук Максим 8 (1) 0.22
Алейников Василий 6 0.16
Гурфов Азамат 5 0.14
Козлов Андрей 3 0.08
Абдоков Нури 3 0.08
Сидоров Максим 2 0.05
Петров Илья 2 (1) 0.05
Сапета Александр 1 0.03
Шалаев Олег 1 0.03
Хомуха Иван 1 0.03
Лобкарёв Владимир 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Саркисов Артур 1 0.03
Безденежных Игорь 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Кармаев Никита 1 0.03
Дышеков Аслан 1 (1) 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 10 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Рязанцев Александр 4 1
Калмыков Амур 4 1
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Адаев Владислав 2 1
Лаптев Денис 3 0
Полубояринов Данил 3 0
Прошкин Егор 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Орехов Александр 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидоров Максим 7 2
Безденежных Игорь 8 1
Таказов Сослан 9 0
Кармаев Никита 7 1
Петров Илья 6 1
Рыбин Алексей 7 0
Абдоков Нури 7 0
Алейников Василий 6 0
Грицаенко Алексей 6 0
Сапета Александр 5 0
Эдиев Исмаил 5 0
Гиголаев Роланд 5 0
Гурфов Азамат 5 0
Лаук Максим 5 0
Дышеков Аслан 4 0
Шалаев Олег 4 0
Климов Кирилл 4 0
Гапон Евгений 3 0
Маркин Михаил 1 1
Часовских Андрей 2 0
Хомуха Иван 2 0
Поликутин Илья 2 0
Ведерников Данила 2 0
Большаков Кирилл 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Логашов Арсений 1 0
Лобкарёв Владимир 1 0
Саркисов Артур 1 0
Сушич Тино-Свен 1 0
Карев Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
24
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 27
4
12%
6
25%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
6
18%
5
21%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
1
3%
3
15%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
10
34%
3
15%
61-75
3
10%
6
30%
76-90

Пропущено

21
31
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
19%
3
10%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
3
14%
11
35%
76-90

Забито

63
44
28 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 15
6 Не забивали 15
5
8%
9
20%
1-15
12
19%
5
11%
16-30
11
17%
5
11%
31-45
7
11%
7
16%
46-60
19
30%
7
16%
61-75
9
14%
11
25%
76-90

Пропущено

34
45
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
6
18%
4
9%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
7
21%
9
20%
31-45
4
12%
9
20%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3
ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Торпедо Москва 89.8% (44)
    X 6.1% (3)
    ФК Кубань 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    ФК Кубань
    7.03
    4.43
    7.11
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - ФК Кубань

    Исход игры
    Торпедо Москва
    89.8% (44)
    Ничья
    6.1% (3)
    ФК Кубань
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    37.78% (17)
    Нет
    62.22% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    32.7% (16)
    2:1 Торпедо Москва
    28.6% (14)
    1:0 Торпедо Москва
    12.2% (6)
    3:0 Торпедо Москва
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    Торпедо Москва
    ФК Кубань
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