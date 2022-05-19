Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
ФК Кубань
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|15 (2)
|0.41
|Калмыков Амур
|14
|0.38
|Лебеденко Игорь
|8
|0.22
|Лаптев Денис
|5
|0.14
|Шумских Алексей
|4
|0.11
|Померко Алексей
|4 (1)
|0.11
|Темников Иван
|3
|0.08
|Маркин Михаил
|3 (1)
|0.08
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.05
|Адаев Владислав
|2
|0.05
|Енин Иван
|2
|0.05
|Евдокимов Андрей
|2
|0.05
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаук Максим
|8 (1)
|0.22
|Алейников Василий
|6
|0.16
|Гурфов Азамат
|5
|0.14
|Козлов Андрей
|3
|0.08
|Абдоков Нури
|3
|0.08
|Сидоров Максим
|2
|0.05
|Петров Илья
|2 (1)
|0.05
|Сапета Александр
|1
|0.03
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|Хомуха Иван
|1
|0.03
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Саркисов Артур
|1
|0.03
|Безденежных Игорь
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Кармаев Никита
|1
|0.03
|Дышеков Аслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|10
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Рязанцев Александр
|4
|1
|Калмыков Амур
|4
|1
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Адаев Владислав
|2
|1
|Лаптев Денис
|3
|0
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Орехов Александр
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидоров Максим
|7
|2
|Безденежных Игорь
|8
|1
|Таказов Сослан
|9
|0
|Кармаев Никита
|7
|1
|Петров Илья
|6
|1
|Рыбин Алексей
|7
|0
|Абдоков Нури
|7
|0
|Алейников Василий
|6
|0
|Грицаенко Алексей
|6
|0
|Сапета Александр
|5
|0
|Эдиев Исмаил
|5
|0
|Гиголаев Роланд
|5
|0
|Гурфов Азамат
|5
|0
|Лаук Максим
|5
|0
|Дышеков Аслан
|4
|0
|Шалаев Олег
|4
|0
|Климов Кирилл
|4
|0
|Гапон Евгений
|3
|0
|Маркин Михаил
|1
|1
|Часовских Андрей
|2
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Поликутин Илья
|2
|0
|Ведерников Данила
|2
|0
|Большаков Кирилл
|2
|0
|Гиголаев Ника
|2
|0
|Логашов Арсений
|1
|0
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|Саркисов Артур
|1
|0
|Сушич Тино-Свен
|1
|0
|Карев Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
24
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 27
4
12%
6
25%
1-15
6
18%
1
4%
16-30
5
15%
3
13%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
9
26%
4
17%
61-75
6
18%
5
21%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
1
3%
3
15%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
10
34%
3
15%
61-75
3
10%
6
30%
76-90
Пропущено
21
31
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
19%
3
10%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
3
14%
11
35%
76-90
Забито
63
44
28 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 15
6 Не забивали 15
5
8%
9
20%
1-15
12
19%
5
11%
16-30
11
17%
5
11%
31-45
7
11%
7
16%
46-60
19
30%
7
16%
61-75
9
14%
11
25%
76-90
Пропущено
34
45
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
6
18%
4
9%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
7
21%
9
20%
31-45
4
12%
9
20%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ФК Кубань - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Ротор 2:1 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3
ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2 Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|48 - 35
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|17
|4
|16
|45 - 54
|55
|10.
|Акрон
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|44 - 40
|55
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|44 - 42
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|31 - 13
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Торпедо Москва - ФК Кубань
Исход игры
Торпедо Москва
89.8% (44)
Ничья
6.1% (3)
ФК Кубань
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
37.78% (17)
Нет
62.22% (28)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
32.7% (16)
2:1 Торпедо Москва
28.6% (14)
1:0 Торпедо Москва
12.2% (6)
3:0 Торпедо Москва
10.2% (5)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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