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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Олимп-Долгопрудный
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 44
Олимп-Долгопрудный 22.7% (10)
X 52.3% (23)
Нефтехимик 25% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимп-Долгопрудный
Ничья
Нефтехимик
2.75
3.30
3.29
Все Коэффициенты

История личных встреч

Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тарасенко Захар 6 0.16
Большаков Кирилл 5 (2) 0.14
Коротаев Александр 4 (1) 0.11
Косянчук Роман 3 0.08
Булия Эдуард 2 0.05
Сафронов Илья 2 0.05
Иполе Филип 2 0.05
Ада Джозеф Ома 2 0.05
Чежия Ираклий 1 0.03
Щербак Артём 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Янов Данила 1 0.03
Караев Максим 1 0.03
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.03
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 18 0.49
Уридия Мераби 7 (3) 0.19
Емельянов Данила 4 0.11
Галиулин Вагиз 3 0.08
Шоркин Максим 3 0.08
Хубаев Давид 3 0.08
Денисов Роман 2 0.05
Москвичёв Владимир 2 0.05
Баранов Павел 2 0.05
Котик Артём 2 0.05
Ситдиков Марат 1 0.03
Котов Павел 1 0.03
Дворецков Филипп 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Терехов Антон 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Данилин Максим Алексеевич 1 0.03
Потапов Лев 1 0.03
Пруцев Егор 1 0.03

Карточки

Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 11 0
Николас Лоуренс Анвон 8 1
Коротаев Александр 7 0
Бахтияров Акмаль 5 1
Сафронов Илья 5 1
Большаков Кирилл 6 0
Косянчук Роман 4 1
Коваленко Михаил Вадимович 5 0
Калачёв Илья 5 0
Ада Джозеф Ома 3 1
Янов Данила 4 0
Петухов Илья 4 0
Гудков Ян 4 0
Щербак Артём 2 1
Ставер Евгений 3 0
Булия Эдуард 2 0
Алексеев Андрей 2 0
Великородный Дмитрий 2 0
Караев Максим 2 0
Иполе Филип 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Гранат Владимир 0 1
Чежия Ираклий 1 0
Масимов Самир 1 0
Дорофеев Никита 1 0
Сухомлинов Максим 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Пахомов Дмитрий 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Натабашвили Георгий 1 0
Окоро Джозеф 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 12 1
Москвичёв Владимир 11 0
Ширяев Максим 10 0
Котов Павел 6 0
Котик Артём 6 0
Шоркин Максим 5 0
Калугин Никита 5 0
Бердников Алексей 5 0
Талалай Денис 5 0
Шарифуллин Линар 3 1
Денисов Роман 4 0
Баранов Павел 2 1
Родионов Кирилл 3 0
Емельянов Данила 3 0
Галиулин Вагиз 1 1
Юшин Александр 2 0
Мршуля Ариан 2 0
Потапов Лев 2 0
Пруцев Егор 2 0
Ситдиков Марат 1 0
Уридия Мераби 1 0
Данилин Максим Алексеевич 1 0
Голубев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
23
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
2
13%
2
9%
1-15
5
31%
5
22%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
19%
5
24%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
2
10%
6
29%
76-90

Забито

16
33
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
3
19%
3
9%
1-15
5
31%
7
21%
16-30
1
6%
8
24%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
5
31%
8
24%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
13%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
30%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Забито

32
56
18 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
15 Не забивали 13
5
16%
5
9%
1-15
10
31%
12
21%
16-30
3
9%
14
25%
31-45
1
3%
4
7%
46-60
5
16%
7
13%
61-75
8
25%
14
25%
76-90

Пропущено

44
41
25 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
7
16%
8
20%
1-15
7
16%
5
12%
16-30
11
25%
8
20%
31-45
8
18%
4
10%
46-60
5
11%
5
12%
61-75
6
14%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0
Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3
Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Олимп-Долгопрудный 22.7% (10)
    X 52.3% (23)
    Нефтехимик 25% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимп-Долгопрудный
    Ничья
    Нефтехимик
    2.75
    3.30
    3.29
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик

    Исход игры
    Олимп-Долгопрудный
    22.7% (10)
    Ничья
    52.3% (23)
    Нефтехимик
    25% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (11)
    Меньше
    75% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.3% (23)
    2:1 Олимп-Долгопрудный
    13.6% (6)
    0:1 Нефтехимик
    11.4% (5)
    1:2 Нефтехимик
    11.4% (5)
    1:0 Олимп-Долгопрудный
    9.1% (4)
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    Олимп-Долгопрудный
    Нефтехимик
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