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История личных встреч
Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тарасенко Захар
|6
|0.16
|Большаков Кирилл
|5 (2)
|0.14
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.11
|Косянчук Роман
|3
|0.08
|Булия Эдуард
|2
|0.05
|Сафронов Илья
|2
|0.05
|Иполе Филип
|2
|0.05
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.05
|Чежия Ираклий
|1
|0.03
|Щербак Артём
|1
|0.03
|Герчиков Леонид
|1
|0.03
|Янов Данила
|1
|0.03
|Караев Максим
|1
|0.03
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.03
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|18
|0.49
|Уридия Мераби
|7 (3)
|0.19
|Емельянов Данила
|4
|0.11
|Галиулин Вагиз
|3
|0.08
|Шоркин Максим
|3
|0.08
|Хубаев Давид
|3
|0.08
|Денисов Роман
|2
|0.05
|Москвичёв Владимир
|2
|0.05
|Баранов Павел
|2
|0.05
|Котик Артём
|2
|0.05
|Ситдиков Марат
|1
|0.03
|Котов Павел
|1
|0.03
|Дворецков Филипп
|1
|0.03
|Калугин Никита
|1
|0.03
|Терехов Антон
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0.03
|Потапов Лев
|1
|0.03
|Пруцев Егор
|1
|0.03
Карточки
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутин Денис
|11
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|8
|1
|Коротаев Александр
|7
|0
|Бахтияров Акмаль
|5
|1
|Сафронов Илья
|5
|1
|Большаков Кирилл
|6
|0
|Косянчук Роман
|4
|1
|Коваленко Михаил Вадимович
|5
|0
|Калачёв Илья
|5
|0
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Янов Данила
|4
|0
|Петухов Илья
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Щербак Артём
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Булия Эдуард
|2
|0
|Алексеев Андрей
|2
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Иполе Филип
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Гранат Владимир
|0
|1
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Дорофеев Никита
|1
|0
|Сухомлинов Максим
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Пахомов Дмитрий
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Натабашвили Георгий
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|12
|1
|Москвичёв Владимир
|11
|0
|Ширяев Максим
|10
|0
|Котов Павел
|6
|0
|Котик Артём
|6
|0
|Шоркин Максим
|5
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Бердников Алексей
|5
|0
|Талалай Денис
|5
|0
|Шарифуллин Линар
|3
|1
|Денисов Роман
|4
|0
|Баранов Павел
|2
|1
|Родионов Кирилл
|3
|0
|Емельянов Данила
|3
|0
|Галиулин Вагиз
|1
|1
|Юшин Александр
|2
|0
|Мршуля Ариан
|2
|0
|Потапов Лев
|2
|0
|Пруцев Егор
|2
|0
|Ситдиков Марат
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
23
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
2
13%
2
9%
1-15
5
31%
5
22%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Пропущено
21
21
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
19%
5
24%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
2
10%
6
29%
76-90
Забито
16
33
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
3
19%
3
9%
1-15
5
31%
7
21%
16-30
1
6%
8
24%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
5
31%
8
24%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
3
13%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
7
30%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
2
10%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Забито
32
56
18 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
15 Не забивали 13
5
16%
5
9%
1-15
10
31%
12
21%
16-30
3
9%
14
25%
31-45
1
3%
4
7%
46-60
5
16%
7
13%
61-75
8
25%
14
25%
76-90
Пропущено
44
41
25 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
7
16%
8
20%
1-15
7
16%
5
12%
16-30
11
25%
8
20%
31-45
8
18%
4
10%
46-60
5
11%
5
12%
61-75
6
14%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0
Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Текстильщик - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3
Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|48 - 35
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|17
|4
|16
|45 - 54
|55
|10.
|Акрон
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|44 - 40
|55
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|44 - 42
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|31 - 13
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик
Исход игры
Олимп-Долгопрудный
22.7% (10)
Ничья
52.3% (23)
Нефтехимик
25% (11)
Тотал 2.5
Больше
25% (11)
Меньше
75% (33)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.3% (23)
2:1 Олимп-Долгопрудный
13.6% (6)
0:1 Нефтехимик
11.4% (5)
1:2 Нефтехимик
11.4% (5)
1:0 Олимп-Долгопрудный
9.1% (4)
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