Активны оба наставника, практически не покидают свои места у бровки Игнашевич и Василенко. Много борьбы в центре поля у нас, без опасных атак.

Владеют мячом игроки "Факела" на половине поля соперника, но в штрафную проникнуть никак не получается.

Магаль сместился с левого фланга ближе к центру и решил пробить с дальней дистанции по воротам. Получилось неточно, но это хоть какой-то удар!

Мусаев неплохой проход совершил по правому флангу, обыграл по пути сразу двух игроков, а вот передача к линии вратарской получилась неточной. Не успели партнёры на передачу.

Подходит к концу первый тайм. Пока никто не рвётся изо всех сил забивать, борьбы много, но подходов к воротам нет.

Контратака "Балтики", пошла длинная передача вперёд на Гелояна, который получил мяч слева, попытался навесить на дальнюю штангу на партнёра, но на перехвате головой сыграл защитник.

35' В быструю атаку перешли футболисты "Факела", Аппаев получил мяч, даже слева в штрафную забрался и решил подключить Магаля, который в свою очередь даже не пошёл вперёд. Не поняли партнёры друг друга.

33' Не самая зрелищная игра у нас получается в первом тайме, по очереди команды стараются атаковать, но опасных моментов не видим. Впрочем, и без ударов у нас.

31' Длинный заброс в штрафную площадь "Факела", но слишком сильно и без адреса, в итоге Городовой мяч забрал в руки.

29' Штрафной у ворот "Балтики", Дмитриев с правого фланга навесил в штрафную площадь, и даже два удара по воротам мы увидели, но хозяева заблокировали эти попытки.

26' Гелоян прорвался по левому флангу, пройти защитника не удалось, пришлось отыграть на Клёнкина, который выполнял заброс вперёд на Мусаева, но получилось неточно. Улетел мяч за лицевую.

25' 62% на 38% по владению мячом к этой минуте. В основном начало встречи такое преимущество хозяев предопределило, сейчас уже и гости неплохо им владеют.

23' Привели в порядок Мусаева, продолжает форвард хозяева поединок. Середина первого тайма у нас идёт.