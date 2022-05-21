- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остоич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Волк ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Алейник ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Балтика
Факел
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаев Ян
|9
|0.24
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.16
|Лазарев Владислав
|6 (1)
|0.16
|Альшин Ильнур
|4
|0.11
|Максименко Артём
|4 (1)
|0.11
|Барсов Максим
|3
|0.08
|Клёнкин Данил
|3
|0.08
|Гелоян Ишхан
|3
|0.08
|Мещанинов Артём
|3
|0.08
|Попов Артём
|2 (1)
|0.05
|Алейник Олег
|1
|0.03
|Тишкин Максим
|1
|0.03
|Остоич Иван
|1
|0.03
|Карпович Сергей
|1
|0.03
|Макарчук Артём
|1
|0.03
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.03
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|21 (4)
|0.55
|Акбашев Роман
|7
|0.18
|Аппаев Хызыр
|7
|0.18
|Разборов Андрей
|4
|0.11
|Дашаев Аслан
|3
|0.08
|Мендель Андрей
|3
|0.08
|Шаваев Алихан
|2
|0.05
|Черов Василий
|2
|0.05
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
|Дмитриев Олег
|1
|0.03
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|16
|0
|Остоич Иван
|12
|1
|Альшин Ильнур
|10
|0
|Мещанинов Артём
|10
|0
|Казаев Ян
|6
|2
|Карпович Сергей
|7
|0
|Гелоян Ишхан
|5
|1
|Тишкин Максим
|5
|0
|Клёнкин Данил
|4
|0
|Макарчук Артём
|2
|1
|Попов Артём
|3
|0
|Джамилов Султан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Алейник Олег
|2
|0
|Маркович Мирослав
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Максименко Артём
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Лазарев Владислав
|2
|0
|Денисов Виталий
|1
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Сергеев Дмитрий
|1
|0
|Барсов Максим
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|13
|0
|Акбашев Роман
|10
|0
|Пейчинович Неманья
|7
|1
|Магаль Руслан
|7
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|7
|0
|Дмитриев Олег
|7
|0
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Шаваев Алихан
|5
|1
|Аппаев Хызыр
|6
|0
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Максимов Максим
|5
|0
|Шепилов Денис
|4
|0
|Брызгалов Сергей
|3
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Черов Василий
|3
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Городовой Алексей
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 24
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
11
37%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
7
33%
8
27%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Забито
28
26
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
23 Не забивали 23
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
8
31%
16-30
3
11%
7
27%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
6
21%
3
12%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
8
40%
4
31%
76-90
Забито
49
56
18 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 25
11 Не забивали 10
6
12%
3
5%
1-15
5
10%
11
20%
16-30
7
14%
18
32%
31-45
9
18%
7
13%
46-60
9
18%
6
11%
61-75
13
27%
11
20%
76-90
Пропущено
31
36
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
5
16%
8
22%
61-75
10
32%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1
Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|38
|24
|4
|10
|64 - 36
|76
|2.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|38
|20
|14
|4
|63 - 35
|74
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|38
|22
|6
|10
|59 - 33
|72
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|48 - 38
|65
|5.
|Енисей
|2:2 Заявка
|38
|18
|7
|13
|57 - 55
|61
|6.
|Алания
|2:1 Заявка
|38
|17
|9
|12
|74 - 52
|60
|7.
|Балтика
|0:0 Заявка
|38
|14
|17
|7
|51 - 29
|59
|8.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|57 - 41
|58
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|38
|18
|4
|16
|48 - 55
|58
|10.
|Акрон
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|47 - 40
|58
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|38
|15
|8
|15
|45 - 45
|53
|12.
|ФК Кубань
|1:0 Заявка
|38
|14
|9
|15
|44 - 46
|51
|13.
|Велес Москва
|2:2 Заявка
|38
|14
|7
|17
|45 - 47
|49
|14.
|Томь
|1:2 Заявка
|38
|13
|8
|17
|50 - 60
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|38
|9
|14
|15
|33 - 44
|41
|16.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|38
|10
|8
|20
|29 - 43
|38
|17.
|КАМАЗ
|1:2 Заявка
|38
|8
|13
|17
|28 - 44
|37
|18.
|Ротор
|3:1 Заявка
|38
|8
|12
|18
|37 - 53
|36
|19.
|Металлург Липецк
|2:1 Заявка
|38
|10
|5
|23
|31 - 69
|35
|20.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|38
|5
|8
|25
|31 - 76
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|31 - 16
|43
|4.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|19
|10
|8
|1
|34 - 14
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|2:1 Заявка
|19
|12
|1
|6
|40 - 22
|37
|7.
|Енисей
|2:2 Заявка
|19
|10
|5
|4
|31 - 22
|35
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 21
|34
|9.
|Томь
|1:2 Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 23
|31
|10.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|21 - 11
|30
|12.
|Велес Москва
|2:2 Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|19
|6
|7
|6
|17 - 21
|25
|15.
|КАМАЗ
|1:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 39
|18
|18.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|19
|4
|5
|10
|13 - 23
|17
|19.
|Металлург Липецк
|2:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|3:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:1 Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|2:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|32 - 22
|32
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|24 - 31
|30
|4.
|Балтика
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|5.
|ФК Кубань
|1:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 15
|29
|6.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|7.
|Факел
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|30 - 23
|27
|8.
|Енисей
|2:2 Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|9.
|Ротор
|3:1 Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 23
|23
|10.
|Алания
|2:1 Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|12.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|13.
|Велес Москва
|2:2 Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 19
|21
|14.
|Акрон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|16.
|Металлург Липецк
|2:1 Заявка
|19
|6
|1
|12
|18 - 40
|19
|17.
|Олимп-Долгопрудный
|0:1 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|18.
|Томь
|1:2 Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|1:2 Заявка
|19
|2
|7
|10
|8 - 23
|13
|20.
|Текстильщик
|1:3 Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч Балтика 0:0 Факел
Исход игры
Балтика
26.7% (31)
Ничья
46.6% (54)
Факел
26.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (47)
0:1 Факел
12.9% (15)
2:1 Балтика
11.2% (13)
1:2 Факел
9.5% (11)
1:0 Балтика
8.6% (10)
2:0 Балтика
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Факел
1.7% (2)
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