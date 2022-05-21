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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Балтика
0:0
Первый тайм: 45'
Факел
0' 45'
Прогнозы 116
Балтика 26.7% (31)
X 46.6% (54)
Факел 26.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Факел
2.65
3.30
3.79
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Факел

История личных встреч

Балтика
Факел

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
3:3
ФПД
0:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ФПД
1:2
ФПД
1:1
ФПД
0:2
ФПД
0:1
ФПД
0:1
ФПД
1:2
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
1:1
ПД
2:0
ФПД
0:0
ФПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 9 0.24
Мусаев Тамерлан 6 0.16
Лазарев Владислав 6 (1) 0.16
Альшин Ильнур 4 0.11
Максименко Артём 4 (1) 0.11
Барсов Максим 3 0.08
Клёнкин Данил 3 0.08
Гелоян Ишхан 3 0.08
Мещанинов Артём 3 0.08
Попов Артём 2 (1) 0.05
Алейник Олег 1 0.03
Тишкин Максим 1 0.03
Остоич Иван 1 0.03
Карпович Сергей 1 0.03
Макарчук Артём 1 0.03
Маркович Мирослав 1 (1) 0.03
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 21 (4) 0.55
Акбашев Роман 7 0.18
Аппаев Хызыр 7 0.18
Разборов Андрей 4 0.11
Дашаев Аслан 3 0.08
Мендель Андрей 3 0.08
Шаваев Алихан 2 0.05
Черов Василий 2 0.05
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Дмитриев Олег 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 16 0
Остоич Иван 12 1
Альшин Ильнур 10 0
Мещанинов Артём 10 0
Казаев Ян 6 2
Карпович Сергей 7 0
Гелоян Ишхан 5 1
Тишкин Максим 5 0
Клёнкин Данил 4 0
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Алейник Олег 2 0
Маркович Мирослав 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Максименко Артём 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 13 0
Акбашев Роман 10 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 7 1
Никитин Андрей Владимирович 7 0
Дмитриев Олег 7 0
Дашаев Аслан 5 1
Шаваев Алихан 5 1
Аппаев Хызыр 6 0
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Максимов Максим 5 0
Шепилов Денис 4 0
Брызгалов Сергей 3 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Дядюн Владимир 1 0
Городовой Алексей 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 24
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
11
37%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
7
33%
8
27%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Забито

28
26
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
23 Не забивали 23
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
8
31%
16-30
3
11%
7
27%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
8
40%
4
31%
76-90

Забито

49
56
18 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 25
11 Не забивали 10
6
12%
3
5%
1-15
5
10%
11
20%
16-30
7
14%
18
32%
31-45
9
18%
7
13%
46-60
9
18%
6
11%
61-75
13
27%
11
20%
76-90

Пропущено

31
36
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
5
16%
8
22%
61-75
10
32%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1
Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 Заявка 38 24 4 10 64 - 36 76
2. Торпедо Москва 0:1 Заявка 38 20 14 4 63 - 35 74
3. Факел 0:0 Заявка 38 22 6 10 59 - 33 72
4. СКА-Хабаровск Заявка 38 19 8 11 48 - 38 65
5. Енисей 2:2 Заявка 38 18 7 13 57 - 55 61
6. Алания 2:1 Заявка 38 17 9 12 74 - 52 60
7. Балтика 0:0 Заявка 38 14 17 7 51 - 29 59
8. Нефтехимик 1:0 Заявка 38 17 7 14 57 - 41 58
9. Спартак-2 Заявка 38 18 4 16 48 - 55 58
10. Акрон Заявка 38 16 10 12 47 - 40 58
11. Краснодар-2 Заявка 38 15 8 15 45 - 45 53
12. ФК Кубань 1:0 Заявка 38 14 9 15 44 - 46 51
13. Велес Москва 2:2 Заявка 38 14 7 17 45 - 47 49
14. Томь 1:2 Заявка 38 13 8 17 50 - 60 47
15. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 38 9 14 15 33 - 44 41
16. Волгарь 1:2 Заявка 38 10 8 20 29 - 43 38
17. КАМАЗ 1:2 Заявка 38 8 13 17 28 - 44 37
18. Ротор 3:1 Заявка 38 8 12 18 37 - 53 36
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 38 10 5 23 31 - 69 35
20. Текстильщик 1:3 Заявка 38 5 8 25 31 - 76 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0:0 Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 19 14 1 4 31 - 16 43
4. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 8 1 34 - 14 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания 2:1 Заявка 19 12 1 6 40 - 22 37
7. Енисей 2:2 Заявка 19 10 5 4 31 - 22 35
8. Краснодар-2 Заявка 19 10 4 5 33 - 21 34
9. Томь 1:2 Заявка 19 9 4 6 23 - 23 31
10. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика 0:0 Заявка 19 7 9 3 21 - 11 30
12. Велес Москва 2:2 Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 6 7 6 17 - 21 25
15. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик 1:3 Заявка 19 5 3 11 24 - 39 18
18. Волгарь 1:2 Заявка 19 4 5 10 13 - 23 17
19. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор 3:1 Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:1 Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург 2:1 Заявка 19 10 2 7 32 - 22 32
3. Спартак-2 Заявка 19 10 0 9 24 - 31 30
4. Балтика 0:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
5. ФК Кубань 1:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 15 29
6. Нефтехимик 1:0 Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
7. Факел 0:0 Заявка 19 8 3 8 30 - 23 27
8. Енисей 2:2 Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
9. Ротор 3:1 Заявка 19 6 5 8 23 - 23 23
10. Алания 2:1 Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
11. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
12. Волгарь 1:2 Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
13. Велес Москва 2:2 Заявка 19 6 3 10 19 - 19 21
14. Акрон Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
15. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
16. Металлург Липецк 2:1 Заявка 19 6 1 12 18 - 40 19
17. Олимп-Долгопрудный 0:1 Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
18. Томь 1:2 Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ 1:2 Заявка 19 2 7 10 8 - 23 13
20. Текстильщик 1:3 Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Контратака "Балтики", пошла длинная передача вперёд на Гелояна, который получил мяч слева, попытался навесить на дальнюю штангу на партнёра, но на перехвате головой сыграл защитник.
  • 44'
    Подходит к концу первый тайм. Пока никто не рвётся изо всех сил забивать, борьбы много, но подходов к воротам нет.
  • 42'
    Мусаев неплохой проход совершил по правому флангу, обыграл по пути сразу двух игроков, а вот передача к линии вратарской получилась неточной. Не успели партнёры на передачу.
  • 41'
    Магаль сместился с левого фланга ближе к центру и решил пробить с дальней дистанции по воротам. Получилось неточно, но это хоть какой-то удар!
  • 40'
    Владеют мячом игроки "Факела" на половине поля соперника, но в штрафную проникнуть никак не получается.
  • 38'
    Активны оба наставника, практически не покидают свои места у бровки Игнашевич и Василенко. Много борьбы в центре поля у нас, без опасных атак.
  • 35'
    В быструю атаку перешли футболисты "Факела", Аппаев получил мяч, даже слева в штрафную забрался и решил подключить Магаля, который в свою очередь даже не пошёл вперёд. Не поняли партнёры друг друга.
  • 33'
    Не самая зрелищная игра у нас получается в первом тайме, по очереди команды стараются атаковать, но опасных моментов не видим. Впрочем, и без ударов у нас.
  • 31'
    Длинный заброс в штрафную площадь "Факела", но слишком сильно и без адреса, в итоге Городовой мяч забрал в руки.
  • 29'
    Штрафной у ворот "Балтики", Дмитриев с правого фланга навесил в штрафную площадь, и даже два удара по воротам мы увидели, но хозяева заблокировали эти попытки.
  • 26'
    Гелоян прорвался по левому флангу, пройти защитника не удалось, пришлось отыграть на Клёнкина, который выполнял заброс вперёд на Мусаева, но получилось неточно. Улетел мяч за лицевую.
  • 25'
    62% на 38% по владению мячом к этой минуте. В основном начало встречи такое преимущество хозяев предопределило, сейчас уже и гости неплохо им владеют.
  • 23'
    Привели в порядок Мусаева, продолжает форвард хозяева поединок. Середина первого тайма у нас идёт.
  • 22'
    Городовой выносил мяч от своей штрафной площади, попав в лицо попытавшемуся его накрыть Мусаеву. Врачи потребовались форварду "Балтики".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      20'
      Акбашева уронили недалеко от штрафной площади "Балтики", весьма опасный штрафной заработали гости, но получился он по факту не таким опасным. Отбились хозяева.
    • Угловой
      19'
      Теперь уже Попов слева навесил на дальнюю штангу, Клёнкин там до мяча добрался, но при этом облокотился на соперника.
    • Угловой
      18'
      Угловой заработали футболисты "Балтики". Попов навесил слева к линии вратарской площадки, отбились гости. Кашчелан оказался на подборе, пробил издали, мяч после рикошета на повторный корнер укатился.
    • 17'
      Мусаеу досталось по спине недалеко от штрафной площади "Факела". Стык получился игровым, без нарушения правил.
    • 16'
      Право на опасный штрафной площади получили футболисты "Балтики". Мусаев в итоге исполнил, но угодил в стенку.
    • 11'
      Первые минут позади, пока не самый зрелищный футбол у нас получается, но должны команды разбегаться!
    • 9'
      Приходят постепенно в себя футболисты "Факела", стараются атаковать гости в эти минуты.
    • 6'
      "Факел" перебрался в атаку, удалось выиграть аут. Дашаев из-за боковой забрасывал мяч к чужой штрафной площади, но отбились хозяева поля.
    • 5'
      Активнее начинают поединок игроки "Балтики", пока почти вся игра проходит на половине поля гостей. Дождливо в Калининграде, потому и болельщиков не так много.
    • Угловой
      3'
      Вновь до удара дело дошло, пошёл навес правого флажка на ближнюю штангу, а вот удар у игрока "Балтики" не получился.
    • Опасный момент
      2'
      Опасно у ворот "Факела"! подача с правого фланга на Мусаева, который с подступов к вратарской головой пробил! В красивом прыжке Городовой переводит мяч на угловой!
    • 1'
      Обменялись команды забросами в штрафные площади друг друга, оба вратаря без проблем мяч в руки поймали.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Балтики". В синих майках и белых трусах сегодня хозяева, а "Факел" наоборот - в белых майках, синих трусах.
    • До матча
    • Воронежский "Факел" ещё может занять второе место в ФНЛ, для этого надо побеждать сегодня гостям и надеяться, что "Оренбург" проиграет в гостях "Волгарю". Этот матч будет проходить параллельно с нашим.
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Вашему вниманию предлагается поединок 38-го тура ФНЛ между командами "Балтика" (Калининград) и "Факел" (Воронеж).
      С Вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать! Красивого нам футбола!
    Прогнозы 116
    Балтика 26.7% (31)
    X 46.6% (54)
    Факел 26.7% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Факел
    2.65
    3.30
    3.79
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    Прогнозы на матч Балтика 0:0 Факел

    Исход игры
    Балтика
    26.7% (31)
    Ничья
    46.6% (54)
    Факел
    26.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.1% (29)
    Меньше
    72.9% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (47)
    0:1 Факел
    12.9% (15)
    2:1 Балтика
    11.2% (13)
    1:2 Факел
    9.5% (11)
    1:0 Балтика
    8.6% (10)
    2:0 Балтика
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:3 Факел
    1.7% (2)
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