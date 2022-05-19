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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Балтика
 
Позже
Факел
Прогнозы 43
Балтика 30.2% (13)
X 53.5% (23)
Факел 16.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Факел
2.71
3.50
3.43
Все Коэффициенты

История личных встреч

Балтика
Факел

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
3:3
ФПД
0:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ФПД
1:2
ФПД
1:1
ФПД
0:2
ФПД
0:1
ФПД
0:1
ФПД
1:2
ФПД
0:0
ФПД
1:0
ФПД
1:1
ПД
2:0
ФПД
0:0
ФПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 9 0.24
Мусаев Тамерлан 6 0.16
Лазарев Владислав 6 (1) 0.16
Альшин Ильнур 4 0.11
Максименко Артём 4 (1) 0.11
Барсов Максим 3 0.08
Клёнкин Данил 3 0.08
Гелоян Ишхан 3 0.08
Мещанинов Артём 3 0.08
Попов Артём 2 (1) 0.05
Алейник Олег 1 0.03
Тишкин Максим 1 0.03
Остоич Иван 1 0.03
Карпович Сергей 1 0.03
Макарчук Артём 1 0.03
Маркович Мирослав 1 (1) 0.03
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 21 (4) 0.57
Акбашев Роман 7 0.19
Аппаев Хызыр 7 0.19
Разборов Андрей 4 0.11
Дашаев Аслан 3 0.08
Мендель Андрей 3 0.08
Шаваев Алихан 2 0.05
Черов Василий 2 0.05
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Дмитриев Олег 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 16 0
Остоич Иван 12 1
Альшин Ильнур 10 0
Мещанинов Артём 10 0
Казаев Ян 6 2
Карпович Сергей 7 0
Гелоян Ишхан 5 1
Тишкин Максим 5 0
Клёнкин Данил 4 0
Макарчук Артём 2 1
Попов Артём 3 0
Джамилов Султан 3 0
Кузьмин Максим 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Алейник Олег 2 0
Маркович Мирослав 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Максименко Артём 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Барсов Максим 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 13 0
Акбашев Роман 10 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 7 1
Никитин Андрей Владимирович 7 0
Дмитриев Олег 7 0
Дашаев Аслан 5 1
Шаваев Алихан 5 1
Аппаев Хызыр 6 0
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Максимов Максим 5 0
Шепилов Денис 4 0
Брызгалов Сергей 3 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Дядюн Владимир 1 0
Городовой Алексей 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 24
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
11
37%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
7
33%
8
27%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
1
9%
6
26%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Забито

28
26
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
23 Не забивали 23
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
8
31%
16-30
3
11%
7
27%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
8
40%
4
31%
76-90

Забито

49
56
18 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 25
11 Не забивали 10
6
12%
3
5%
1-15
5
10%
11
20%
16-30
7
14%
18
32%
31-45
9
18%
7
13%
46-60
9
18%
6
11%
61-75
13
27%
11
20%
76-90

Пропущено

31
36
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
5
16%
8
22%
61-75
10
32%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Велес Москва - Балтика 1:1 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Волгарь - Балтика 2:2 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0
Балтика - Динамо Москва 1:1 Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Балтика - Текстильщик 3:0 Алания - Балтика 0:3 Балтика - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Балтика 1:1 Балтика - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - Чайка 3:0 Уфа - Балтика 2:1 Сочи - Балтика 1:0 Балтика - КАМАЗ 0:0 Балтика - Ротор 2:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Акрон 2:0
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1
Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Балтика 30.2% (13)
    X 53.5% (23)
    Факел 16.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Факел
    2.71
    3.50
    3.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Балтика - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - Факел

    Исход игры
    Балтика
    30.2% (13)
    Ничья
    53.5% (23)
    Факел
    16.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (21)
    2:1 Балтика
    18.6% (8)
    1:0 Балтика
    7% (3)
    0:1 Факел
    7% (3)
    1:2 Факел
    7% (3)
    2:0 Балтика
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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    Балтика
    Факел
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