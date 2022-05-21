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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 42'
Локомотив Москва
0' 42'
Прогнозы 134
Крылья Советов 39.6% (53)
X 34.3% (46)
Локомотив Москва 26.1% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Локомотив Москва
4.07
3.94
4.33
Все Коэффициенты
Новости
81
Овсянников
Богдан
23
Бейл
Гленн
95
Гапонов
Илья
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
8
Витюгов
Максим
14
Коваленко
Александр
11
Ежов
Роман
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
18
Мампаси
Марк
69
Куликов
Даниил
71
Тикнизян
Наир
8
Бека-Бека
Алексис
6
Баринов
Дмитрий
7
Керк
Джирано
17
Жемалетдинов
Рифат
94
Рыбчинский
Дмитрий
9
Кухта
Ян
Крылья Советов
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Крылья Советов
Локомотив Москва

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

25 матчей

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 9 0.3
Сергеев Иван 7 (2) 0.23
Глушенков Максим 7 0.23
Зиньковский Антон 4 0.13
Горшков Юрий 2 (2) 0.07
Ежов Роман 2 0.07
Пиняев Сергей 2 0.07
Чернов Никита 1 0.03
Игнатьев Иван 1 0.03
Бегич Сильвие 1 0.03
Барач Матео 1 0.03
Костанца Фернандо 1 0.03
Якуба Денис 0 0
Бейл Гленн 0 0
Гапонов Илья 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жемалетдинов Рифат 8 0.27
Смолов Фёдор 8 (1) 0.27
Изидор Вильсон 7 (2) 0.23
Керк Джирано 5 0.17
Кухта Ян 3 0.1
Лисакович Виталий 2 0.07
Камано Франсуа 2 0.07
Едвай Тин 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Миранчук Антон 1 (1) 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Рыбус Мацей 0 0
Бека-Бека Алексис 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Живоглядов Дмитрий 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Петров Максим Вячеславович 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бейл Гленн 5 1
Якуба Денис 4 1
Горшков Юрий 5 0
Ежов Роман 3 1
Солдатенков Александр 4 0
Костанца Фернандо 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Сергеев Иван 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Барач Матео 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 2
Едвай Тин 7 2
Рыбус Мацей 8 0
Марадишвили Константин 5 1
Кастро Пабло 5 0
Живоглядов Дмитрий 5 0
Жемалетдинов Рифат 5 0
Бека-Бека Алексис 5 0
Гилерме Маринато 3 1
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Керк Джирано 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Кухта Ян 1 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Ненахов Максим 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Магкеев Станислав 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Мампаси Марк 2 0
Миранчук Антон 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Худяков Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
26%
3
19%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
19%
1
4%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
10
43%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
5
31%
4
17%
61-75
3
19%
3
13%
76-90

Забито

15
25
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
13%
3
12%
1-15
5
33%
2
8%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
6
35%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
8
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

38
41
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
5%
5
12%
1-15
8
21%
5
12%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
10
26%
6
15%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
9
24%
11
27%
76-90

Пропущено

36
40
12 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
4
11%
3
8%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
5
14%
16
40%
31-45
5
14%
2
5%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
11
31%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1
Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    44'
    При подачи слева со штрафного от Тикнизяна Мампаси оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    43'
    Ежов на фланге зацепил ногу Рыбчинского.
  • Фол, нарушение
    42'
    Бека-Бека на фланге сбил Коваленко.
  • Штанга
    40'
    Коваленко слева навесил к дальней штанге. Ежов исполнил перевод к воротам, где Сарвели головой пробил в перекладину. По отскочившему мячу в падении через себя пробил Горшков. Получилось немного левее створа.
  • 39'
    К концу тайма постепенно солнце стало заливать стадион. Поел подсыхает.
  • Штанга
    38'
    ГИЛЕРМЕ!!! Ежов справа прострелил на Сарвели, удар которого с пяти метров пришёлся в ближнюю штангу. Мяч отскочил в спину Гилерме, но Маринато смог удачно сгруппироваться.
  • 37'
    Прострел Кухты слева в штрафную площадь перехватил Бейл.
  • 36'
    Тикнизян слева из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Овсянников сложился и мяч руками забрал.
  • 35'
    Мампаси на фланге опередил Сарвили и откатил мяч на Гилерме.
  • Угловой
    34'
    Куликов от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где все игроки вверху пролетели мимо мяча.
  • Офсайд
    33'
    Офсайд у Глушенкова.
  • 32'
    Прострел Керка справа к воротам перехватил Гапонов.
  • Фол, нарушение
    31'
    Бека-Бека на фланге сбил Витюгова.
  • Офсайд
    30'
    Ежов справа забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    29'
    Керк в центре поля сбил Коваленко.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Зиньковский помешал Жемалетдинову пробить по воротам с двадцати метров.
    • 27'
      "Локомотив" расположился на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      26'
      После навеса Глушенкова справа к дальней штанге Ежов с лёта ногой пробил рядом со стойкой.
    • Опасный момент
      25'
      После подачи Глушенкова слева Сарвели головой пробил по воротам. Гилерме на линии ворот смог остановить мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Бека-Бека в центре поля подтолкнул Коваленко.
    • 23'
      Навес Зиньковского справа в центр штрафной площади нейтрализовал Мампаси.
    • 22'
      Подачу Ежова справа к воротам заблокировал Тикнизян.
    • Угловой
      20'
      Следующая подача Тикнизяна от углового флага опасной не получилась.
    • Угловой
      19'
      Тикнизян от углового флага навесил к воротам. Овсянников не смог удержать мяч в руках, но и Жемалетдинов после отскока пробил неудачно.
    • 18'
      Зиньковский слева сделал пас в штрафную площадь на Коваленко, которому не удалось переправить мяч в центр.
    • 17'
      "Крылья Советов" решили подержать мяч на своей половине поля.
    • 16'
      Куликов справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Овсянников и забрал мяч в руки.
    • 14'
      Желалетдинов справа сместился в центр и с семнадцати метров пробил по центру ворот. Овсянников мяч остановил.
    • Фол, нарушение
      13'
      Рыбчинский у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Бейла.
    • Фол, нарушение
      12'
      Глушенков перед чужой штрафной площадью подтолкнул в спину Живоглядова.
    • 11'
      Бейл справа решил пробить по воротам, но попал мячом в спину Глушенкову.
    • 10'
      У Рыбчинского по центру не прошла передача в штрафную площадь на Кухту.
    • Штанга
      8'
      Зиньковский слева с острого угла пробил в штангу.
    • Угловой
      7'
      Гости исполнили угловой удар. Мяч самарцы выбили из штрафной площади.
    • 6'
      Керк справа вывел к воротам Кухту, чей удар по воротам заблокировал Солдатенков.
    • 4'
      В центре поля идёт борьба. Много перехватов совершают команды.
    • Дождь
      3'
      Со стартовым свистком в Самаре пошёл дождь. Игрокам придётся принаравливаться к мокрому полю.
    • 2'
      "Крылья Советов" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Локомотив" - в зелёных футболках и красных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Металлурге"!
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    39.6% (53)
    Ничья
    34.3% (46)
    Локомотив Москва
    26.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (65)
    Меньше
    40.91% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (95)
    Нет
    13.64% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.6% (33)
    2:1 Крылья Советов
    19.4% (26)
    1:2 Локомотив Москва
    14.9% (20)
    2:2 Ничья
    6.7% (9)
    1:0 Крылья Советов
    6% (8)
    0:1 Локомотив Москва
    3% (4)
    3:0 Крылья Советов
    2.2% (3)
    3:2 Крылья Советов
    1.5% (2)
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