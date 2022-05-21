ГИЛЕРМЕ!!! Ежов справа прострелил на Сарвели, удар которого с пяти метров пришёлся в ближнюю штангу. Мяч отскочил в спину Гилерме, но Маринато смог удачно сгруппироваться.

Коваленко слева навесил к дальней штанге. Ежов исполнил перевод к воротам, где Сарвели головой пробил в перекладину. По отскочившему мячу в падении через себя пробил Горшков. Получилось немного левее створа.

При подачи слева со штрафного от Тикнизяна Мампаси оказался в офсайде.

Куликов от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где все игроки вверху пролетели мимо мяча.

Мампаси на фланге опередил Сарвили и откатил мяч на Гилерме.

Тикнизян слева из пределов штрафной площади низом пробил в дальний угол. Овсянников сложился и мяч руками забрал.

Зиньковский слева сделал пас в штрафную площадь на Коваленко, которому не удалось переправить мяч в центр.

Тикнизян от углового флага навесил к воротам. Овсянников не смог удержать мяч в руках, но и Жемалетдинов после отскока пробил неудачно.

Следующая подача Тикнизяна от углового флага опасной не получилась.

После подачи Глушенкова слева Сарвели головой пробил по воротам. Гилерме на линии ворот смог остановить мяч.

После навеса Глушенкова справа к дальней штанге Ежов с лёта ногой пробил рядом со стойкой.

Зиньковский помешал Жемалетдинову пробить по воротам с двадцати метров.

17' "Крылья Советов" решили подержать мяч на своей половине поля.

16' Куликов справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Овсянников и забрал мяч в руки.

14' Желалетдинов справа сместился в центр и с семнадцати метров пробил по центру ворот. Овсянников мяч остановил.

13' Рыбчинский у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Бейла.

12' Глушенков перед чужой штрафной площадью подтолкнул в спину Живоглядова.

11' Бейл справа решил пробить по воротам, но попал мячом в спину Глушенкову.

10' У Рыбчинского по центру не прошла передача в штрафную площадь на Кухту.

8' Зиньковский слева с острого угла пробил в штангу.

7' Гости исполнили угловой удар. Мяч самарцы выбили из штрафной площади.

6' Керк справа вывел к воротам Кухту, чей удар по воротам заблокировал Солдатенков.

4' В центре поля идёт борьба. Много перехватов совершают команды.

3' Со стартовым свистком в Самаре пошёл дождь. Игрокам придётся принаравливаться к мокрому полю.

2' "Крылья Советов" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Локомотив" - в зелёных футболках и красных трусах.