Стадион: Казань Арена
36' Желтая карточкаЙокич Боян
1:0
37' ПенальтиЛисакович Виталий
Ход матча
36'
37'
32
Чичкан
Антон
19
Иванов
Олег
17
Урунов
Остон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
-
32 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Ортис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
История личных встреч
Рубин
Уфа
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.27
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.07
|Ин-Бом Хван
|2
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.07
|Онугха Герман
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.03
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Кучаев Константин
|1
|0.03
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.03
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|Йевтич Дарко
|1
|0.03
|Ломовицкий Александр
|1
|0.03
|Самошников Илья
|1
|0.03
|Абильдгор Оливер
|1
|0.03
|Зуев Александр
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|19 (6)
|0.63
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.07
|Журавлёв Юрий
|2
|0.07
|Никитин Алексей
|2
|0.07
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.03
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Емельянов Данила
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Урунов Остон
|0
|0
|Ортис Дилан
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|6
|1
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Зуев Александр
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Самошников Илья
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|1
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Лисакович Виталий
|0
|1
|Игнатьев Владислав
|1
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|1
|Камилов Владислав
|7
|0
|Йокич Боян
|5
|1
|Агаларов Гамид
|6
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|1
|Иванов Олег
|3
|0
|Никитин Алексей
|3
|0
|Урунов Остон
|3
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
26
22
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
8%
2
9%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
9
35%
4
18%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
2
14%
7
41%
76-90
Пропущено
32
16
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
16%
2
13%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
4
13%
5
31%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
5
16%
4
25%
76-90
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
2
7%
4
14%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
6
21%
10
36%
76-90
Пропущено
58
38
24 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
7
12%
4
11%
1-15
10
17%
7
18%
16-30
7
12%
7
18%
31-45
10
17%
6
16%
46-60
10
17%
6
16%
61-75
14
24%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|19
|8
|3
|66 - 28
|65
|2.
|Сочи
|3:1 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 30
|56
|3.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 39
|53
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 29
|50
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|40 - 29
|50
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 39
|46
|7.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|30
|13
|3
|14
|35 - 37
|42
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|39 - 35
|42
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|9
|11
|37 - 40
|39
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|30
|10
|8
|12
|47 - 49
|38
|11.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|30
|8
|9
|13
|26 - 39
|33
|12.
|Урал
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|27 - 35
|33
|13.
|Рубин
|1:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|34 - 54
|32
|14.
|Химки
|1:1 Заявка
|30
|6
|12
|12
|33 - 47
|30
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 40
|27
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 59
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 9
|30
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 14
|25
|8.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 17
|24
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|12.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|14.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|17 - 22
|16
|15.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|16.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|2.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|3.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 13
|25
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 23
|18
|7.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 22
|17
|10.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|11.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 1:0 Уфа
Исход игры
Рубин
44.3% (58)
Ничья
32.8% (43)
Уфа
22.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (35)
2:1 Рубин
19.8% (26)
1:0 Рубин
13.7% (18)
0:1 Уфа
7.6% (10)
1:2 Уфа
6.1% (8)
2:0 Рубин
5.3% (7)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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