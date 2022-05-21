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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Рубин
1:0
Первый тайм: 44'
Уфа
0'
36' Желтая карточка
Йокич Боян
1:0
37' Пенальти
Лисакович Виталий
44'

Ход матча

36'
 
Йокич Боян
37'
Лисакович Виталий
1:0
Прогнозы 131
Рубин 44.3% (58)
X 32.8% (43)
Уфа 22.9% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Уфа
3.37
3.56
3.54
Все Коэффициенты
Новости
1
Медведев
Никита
8
Ломовицкий
Александр
2
Тесленко
Егор
3
Тальби
Монтассар
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
23
Зуев
Александр
18
Апшацев
Марат
98
Кучаев
Константин
7
Бакаев
Солтмурад
44
Лисакович
Виталий
32
Чичкан
Антон
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
5
Йокич
Боян
7
Кабутов
Дмитрий
6
Фищенко
Руслан
19
Иванов
Олег
33
Сухов
Александр
23
Касинтура
Эгаш
17
Урунов
Остон
9
Агаларов
Гамид
Рубин
4-1-4-1
Уфа
3-4-2-1

История личных встреч

Рубин
Уфа

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.27
Кварацхелия Хвича 2 0.07
Ин-Бом Хван 2 0.07
Бакаев Солтмурад 2 0.07
Онугха Герман 2 0.07
Хакшабанович Сеад 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Кучаев Константин 1 0.03
Деспотович Джордже 1 (1) 0.03
Игнатьев Владислав 1 0.03
Йевтич Дарко 1 0.03
Ломовицкий Александр 1 0.03
Самошников Илья 1 0.03
Абильдгор Оливер 1 0.03
Зуев Александр 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 19 (6) 0.63
Иванов Олег 2 (2) 0.07
Журавлёв Юрий 2 0.07
Никитин Алексей 2 0.07
Кабутов Дмитрий 1 0.03
Камилов Владислав 1 0.03
Касинтура Эгаш 0 0
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Урунов Остон 0 0
Ортис Дилан 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Зуев Александр 6 0
Уремович Филип 6 0
Самошников Илья 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Ломовицкий Александр 3 1
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Игнатьев Владислав 1 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Кучаев Константин 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Йокич Боян 5 1
Агаларов Гамид 6 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Ортис Дилан 4 0
Кабутов Дмитрий 2 1
Иванов Олег 3 0
Никитин Алексей 3 0
Урунов Остон 3 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

26
22
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
8%
2
9%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
9
35%
4
18%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
2
14%
7
41%
76-90

Пропущено

32
16
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
16%
2
13%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
4
13%
5
31%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
5
16%
4
25%
76-90

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
2
7%
4
14%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
6
21%
10
36%
76-90

Пропущено

58
38
24 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
7
12%
4
11%
1-15
10
17%
7
18%
16-30
7
12%
7
18%
31-45
10
17%
6
16%
46-60
10
17%
6
16%
61-75
14
24%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 45'
    Урунов с правого фланга остро подает на дальнюю штангу, где Тесленко всё-таки опережает соперника, выбивая мяч за лицевую.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлено к основному времени матча.
  • 44'
    Ближе к перерыву количество фолов возросло, думается, интересных событий в первом тайме нам ожидать уже не стоит.
  • Фол, нарушение
    43'
    Кабутов промчался по правому флангу, однако Самошникова обыграть не сумел, нарушив правила против левого защитника "Рубина".
  • 42'
    Штрафной с правого фланга в исполнении уфимцев к опасному моменту не приводит, оборона "Рубина" на месте.
  • 41'
    Кабутов получил на правом фланге по ногам, он же будет подавать сейчас мяч со стандарта.
  • 40'
    Слуцкий поднялся со своего места, чтобы внести коррективы в игру, не нравится, что казанцы вторым номером решили играть.
  • 39'
    Зуев и Фищенко сейчас на повышенных тонах поговорили на бровке, готовы были друг друга забодать, но их успели разнять. Позже арбитр их также привёл в чувство, пока без карточек.
  • 38'
    Лисакович побежал на бровку, откуда сделал совместное селфи с командой. Вот так отмечание!
  • Пенальти
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЛИСАКОВИЧ!!! Чичкан угадал направление удара, но Лисакович пробил аккурат в нижний левый угол от себя.
  • Пенальти!
    36'
    Пенальти в ворота "Уфы"! Всё-таки Йокич увеличил рукой площадь тела, будет 11-метровый.
  • Видеоповтор
    35'
    А у нас пошла проверка, ВАР в работе! Казарцев сейчас рассматривает возможное нарушение правил Никитина на Абильдгоре. А ещё и удар Лисаковича рассматривают. 
  • Травма, повреждение
    34'
     Абильдгор упал также неприятно на газон, заматывают ему голову. Не обошлось у него без кровотечения, к сожалению. 
  • 33'
    Абильдгор и Никитин столкнулись неприятно в борьбе за мяч, но оба сумели подняться.
  • 32'
    Зуев из убойной позиции пробить не смог, это получилось у Лисаковича. В руку попал мяч защитнику, кстати. Но там нельзя было её никак убрать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Казанцы неплохо атакуют в эти минуты, получается и по движению неплохо, и по акцентированным действиям. 
    • 30'
      Самошников позволил себя обыграть Касинтуре. Тут же вступил в отбор и сзади смог добиться своего. "Рубин" атакует.
    • 29'
      Успокаивается игра и разбивается на фрагменты. У "Рубина" есть проблемы с доставкой мяча в линию атаки.
    • 28'
      Кабутов  в борьбе изловчился и с правого края штрафной с острого угла пробивал в дальнюю часть ворот - все же промах!
    • 26'
      Сухов расстался с мячом и получил по ногам от противника, который летел в подкате. Контакт небольшой, травмы нет.
    • 25'
      Сухов боролся с Численко за мяч у ворот "Рубина", выпросить угловой не удалось. Медведев у мяча, особо не торопится.
    • 25'
      Не так много ударов по воротам у нас. Зуев исправил этот недочет в попытке открыть счет, но сильно ошибся по высоте.
    • 23'
      Середина первого тайма у нас. "Рубин" выглядит чуть лучше, но счет закономерно не открыт. 
    • 22'
      Бакаев получил длинный пас к штрафной, но все же Никитин был более расторопным, в итоге вынос мяча за боковую.
    • 21'
      Спорный мяч после короткой паузы из-за проблем со здоровьем у футболиста "Уфы". Жив-здоров, в порядке пострадавший. 
    • 20'
      Ошибка у ворот "Рубина", Агаларов мчался к мячу у линии штрафной, но Медведев в падении успел выбить мяч в поле!
    • 19'
      Угловой у ворот "Рубина" завершился попыткой открыть счет, вот только у Иванова было мало шансов, да и мяч полетел мимо.
    • Опасный момент
      18'
      Агаларов из пределов штрафной пробил в оппонента, Иванов получил скидку от Гамида и с 22 метров едва не забил, но Абильдгор в шпагате спас команду!
    • 18'
      Касинтура в контратаке обострял у линии штрафной, но неаккуратно играл на партнера, что обернулось выносом.
    • 16'
      Агаларов постоянно на острие атаки. но затяжное наступление гостей завершилось тем, что форварду помешали получить мяч.
    • 14'
      Достаточно резвый старт матча, соперники явно настроены добиться победы, что не может не радовать.
    • 12'
      Лисакович получил мяч от Кучаева и у линии штрафной проиграл борьбу защитнику, а Чичканов вынужден был спасать команду от углового.
    • 11'
      Бакаев в быстрой атаке отдал неточный пас, выиграл подбор и сходу с 25 метров решил пробить, рикошет,  и мяч у голкипера. 
    • 10'
      Кабутов убрал мяч под себя и вдруг навесил к воротам, Агаларов выиграл воздух и коварно бил головой, на месте Медведев!
    • 9'
      Кучаев на левом углу поля допустил грубую ошибку, упустив мяч за ленточку, сорвана атака "Рубина" на ровном месте.
    • 8'
      Первая доставка мяча к воротам Медведева, который неожиданно появился в рамке. Сфолили уфимцы, свисток.
    • Травма, повреждение
      7'
      Пауза из-за того, что Апшацеву оказывают помощь. Он получил удар по голеностопу в борьбе за мяч.
    • Угловой
      6'
      Подача во вратарскую, где Чичканов здорово сработал кулаками. Только сейчас гости могут атаковать, и корнер на другой части поля.
    • Угловой
      5'
      Штрафной удар разыгран не лучшим образом, в следующей атаке Никитин в подкате выбил мяч на угловой для казанцев.
    • 4'
      Ломовицкий взял игру на себя и был сбит соперником. Стадион ревет. Болельщиков очень много, вход бесплатный.
    • 3'
      А вот и первый удар по воротам, Лисакович с разворота атаковал из пределов штрафной, рикошет, и голкипер просто размялся на ленточке.
    • 2'
      Лисакович прорвался правым крем и точно сыграл в штрафную на Кучаева, которого в борьбе оттерли от мяча защитника.
    • Первый тайм начался
      Стартовал матч!
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    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Уфа

    Исход игры
    Рубин
    44.3% (58)
    Ничья
    32.8% (43)
    Уфа
    22.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (37)
    Меньше
    66.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    63.96% (71)
    Нет
    36.04% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (35)
    2:1 Рубин
    19.8% (26)
    1:0 Рубин
    13.7% (18)
    0:1 Уфа
    7.6% (10)
    1:2 Уфа
    6.1% (8)
    2:0 Рубин
    5.3% (7)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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