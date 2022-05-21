Слуцкий поднялся со своего места, чтобы внести коррективы в игру, не нравится, что казанцы вторым номером решили играть.

Кабутов получил на правом фланге по ногам, он же будет подавать сейчас мяч со стандарта.

Штрафной с правого фланга в исполнении уфимцев к опасному моменту не приводит, оборона "Рубина" на месте.

Кабутов промчался по правому флангу, однако Самошникова обыграть не сумел, нарушив правила против левого защитника "Рубина".

Ближе к перерыву количество фолов возросло, думается, интересных событий в первом тайме нам ожидать уже не стоит.

3 минуты добавлено к основному времени матча.

Урунов с правого фланга остро подает на дальнюю штангу, где Тесленко всё-таки опережает соперника, выбивая мяч за лицевую.

Зуев из убойной позиции пробить не смог, это получилось у Лисаковича. В руку попал мяч защитнику, кстати. Но там нельзя было её никак убрать.

Абильдгор и Никитин столкнулись неприятно в борьбе за мяч, но оба сумели подняться.

Абильдгор упал также неприятно на газон, заматывают ему голову. Не обошлось у него без кровотечения, к сожалению.

А у нас пошла проверка, ВАР в работе! Казарцев сейчас рассматривает возможное нарушение правил Никитина на Абильдгоре. А ещё и удар Лисаковича рассматривают.

Пенальти в ворота "Уфы"! Всё-таки Йокич увеличил рукой площадь тела, будет 11-метровый.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЛИСАКОВИЧ!!! Чичкан угадал направление удара, но Лисакович пробил аккурат в нижний левый угол от себя.

Лисакович побежал на бровку, откуда сделал совместное селфи с командой. Вот так отмечание!

Зуев и Фищенко сейчас на повышенных тонах поговорили на бровке, готовы были друг друга забодать, но их успели разнять. Позже арбитр их также привёл в чувство, пока без карточек.

31' Казанцы неплохо атакуют в эти минуты, получается и по движению неплохо, и по акцентированным действиям.

30' Самошников позволил себя обыграть Касинтуре. Тут же вступил в отбор и сзади смог добиться своего. "Рубин" атакует.

29' Успокаивается игра и разбивается на фрагменты. У "Рубина" есть проблемы с доставкой мяча в линию атаки.

28' Кабутов в борьбе изловчился и с правого края штрафной с острого угла пробивал в дальнюю часть ворот - все же промах!

26' Сухов расстался с мячом и получил по ногам от противника, который летел в подкате. Контакт небольшой, травмы нет.

25' Сухов боролся с Численко за мяч у ворот "Рубина", выпросить угловой не удалось. Медведев у мяча, особо не торопится.

25' Не так много ударов по воротам у нас. Зуев исправил этот недочет в попытке открыть счет, но сильно ошибся по высоте.

23' Середина первого тайма у нас. "Рубин" выглядит чуть лучше, но счет закономерно не открыт.

22' Бакаев получил длинный пас к штрафной, но все же Никитин был более расторопным, в итоге вынос мяча за боковую.