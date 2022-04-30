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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Рубин
 
Позже
Уфа
Прогнозы 48
Рубин 56.3% (27)
X 22.9% (11)
Уфа 20.8% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Уфа
3.05
3.60
3.55
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рубин
Уфа

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.28
Кварацхелия Хвича 2 0.07
Ин-Бом Хван 2 0.07
Бакаев Солтмурад 2 0.07
Онугха Герман 2 0.07
Хакшабанович Сеад 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Кучаев Константин 1 0.03
Деспотович Джордже 1 (1) 0.03
Игнатьев Владислав 1 0.03
Йевтич Дарко 1 0.03
Ломовицкий Александр 1 0.03
Самошников Илья 1 0.03
Абильдгор Оливер 1 0.03
Зуев Александр 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 19 (6) 0.66
Иванов Олег 2 (2) 0.07
Журавлёв Юрий 2 0.07
Никитин Алексей 2 0.07
Кабутов Дмитрий 1 0.03
Камилов Владислав 1 0.03
Касинтура Эгаш 0 0
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Урунов Остон 0 0
Ортис Дилан 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 6 1
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Зуев Александр 6 0
Уремович Филип 6 0
Самошников Илья 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Ломовицкий Александр 3 1
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Игнатьев Владислав 1 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Кучаев Константин 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Йокич Боян 5 1
Агаларов Гамид 6 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Ортис Дилан 4 0
Кабутов Дмитрий 2 1
Иванов Олег 3 0
Никитин Алексей 3 0
Урунов Остон 3 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

26
22
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
8%
2
9%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
9
35%
4
18%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
2
14%
7
41%
76-90

Пропущено

32
16
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
16%
2
13%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
4
13%
5
31%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
5
16%
4
25%
76-90

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
2
7%
4
14%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
6
21%
10
36%
76-90

Пропущено

58
38
24 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 24
7
12%
4
11%
1-15
10
17%
7
18%
16-30
7
12%
7
18%
31-45
10
17%
6
16%
46-60
10
17%
6
16%
61-75
14
24%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Крылья Советов 0:5 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. Краснодар Заявка 29 14 7 8 41 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Краснодар Заявка 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
8. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Рубин 56.3% (27)
    X 22.9% (11)
    Уфа 20.8% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Уфа
    3.05
    3.60
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Рубин - Уфа

    Исход игры
    Рубин
    56.3% (27)
    Ничья
    22.9% (11)
    Уфа
    20.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    27.1% (13)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    1:0 Рубин
    14.6% (7)
    2:0 Рубин
    10.4% (5)
    1:2 Уфа
    6.3% (3)
    0:1 Уфа
    6.3% (3)
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    Уфа
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