Стадион: Арена Химки
1:1
Первый тайм: 42'
0:1
11' ГолЖиго Самуэль
1:1
39' ПенальтиГлушаков Денис
Ход матча
11'
0:1
39'
1:1
23
Волков
Захар
47
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Юран АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Химки
Спартак Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|9 (4)
|0.3
|Кухарчук Илья
|5
|0.17
|Мирзов Резиуан
|3 (1)
|0.1
|Долгов Александр
|2
|0.07
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.07
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.07
|Садыгов Илья
|2
|0.07
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Трошечкин Александр
|1
|0.03
|Сабович Бесард
|1
|0.03
|Волков Захар
|1
|0.03
|Идову Брайн
|0
|0
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|9 (4)
|0.3
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.2
|Николсон Шамар
|5
|0.17
|Понсе Эсекель
|4
|0.13
|Зобнин Роман
|3
|0.1
|Мозес Виктор
|2
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Литвинов Руслан
|2
|0.07
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|Мартинс Кристофер
|1
|0.03
|Умяров Наиль
|1
|0.03
|Айртон Лукас
|1
|0.03
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Игнатов Михаил
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|9
|0
|Идову Брайн
|4
|1
|Дагерстол Филип
|4
|1
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|Камышев Илья
|3
|1
|Филин Александр
|4
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Виана Бруно
|1
|1
|Григалава Гиа
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|0
|1
|Жирков Юрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|1
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Жиго Самуэль
|8
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Мирзов Резиуан
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|Джикия Георгий
|5
|0
|Мартинс Кристофер
|5
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Мозес Виктор
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
7
37%
8
36%
76-90
Забито
13
22
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
4
31%
5
23%
61-75
6
46%
6
27%
76-90
Пропущено
28
17
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
14%
2
12%
1-15
7
25%
5
29%
29%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
7
25%
2
12%
46-60
5
18%
2
12%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
36
9 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
3
10%
3
8%
1-15
2
6%
7
19%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
10
32%
9
25%
76-90
Пропущено
47
39
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
6
13%
3
8%
1-15
9
19%
9
23%
16-30
7
15%
3
8%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
8
17%
5
13%
61-75
10
21%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1
Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1
Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|19
|8
|3
|66 - 28
|65
|2.
|Сочи
|3:1 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 30
|56
|3.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 39
|53
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 29
|50
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|40 - 29
|50
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 39
|46
|7.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|30
|13
|3
|14
|35 - 37
|42
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|39 - 35
|42
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|9
|11
|37 - 40
|39
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|30
|10
|8
|12
|47 - 49
|38
|11.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|30
|8
|9
|13
|26 - 39
|33
|12.
|Урал
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|27 - 35
|33
|13.
|Рубин
|1:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|34 - 54
|32
|14.
|Химки
|1:1 Заявка
|30
|6
|12
|12
|33 - 47
|30
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 40
|27
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 59
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 9
|30
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 14
|25
|8.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 17
|24
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|12.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|14.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|17 - 22
|16
|15.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|16.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|2.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|3.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 13
|25
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 23
|18
|7.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 22
|17
|10.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|11.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки 1:1 Спартак Москва
Исход игры
Химки
10.3% (14)
Ничья
16.9% (23)
Спартак Москва
72.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
65.14% (71)
Меньше
34.86% (38)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
30.9% (42)
1:1 Ничья
12.5% (17)
1:3 Спартак Москва
8.1% (11)
0:2 Спартак Москва
8.1% (11)
0:1 Спартак Москва
6.6% (9)
2:1 Химки
4.4% (6)
2:3 Спартак Москва
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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