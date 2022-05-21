47% на 53% по владению мячом к этой минуте, и "Спартак" старается продолжать его контролировать.

Угловой у ворот "Спартака". Пошла подача слева в штрафную площадь, мяч там после скидки попал в руки Кофрие!

Отправился смотреть повтор Карасёв сам! Рука у Кофрие была после скидки, решит ли арбитр, что это помешало хозяевам создать опасный момент?

ПЕНАЛЬТИ в ворота "Спартака"! Всё-таки решил Карасёв поставить пенальти! Действительно, игра рукой была, и по мнению арбитра, она помешала опасную атаку провести.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Денис Глушаков! 1:1! Мощно пробил Глушаков в левый от себя угол, Селихов угадал направление удара, но слишком уже сильно стрельнул Денис, не смог голкипер "Спартака" дотянуться.

Теперь уже напрямую навешивал слева с углового Бакаев, получилось точно на Кофрие, который пробил головой с подступов к вратарской, но точно по Лантратову получилось. Поймал Илья мяч.

Руденко оказался на газоне, досталось от Жиго нападающему "Химок". Не видел защитник "Спартака" соперника, тот скорее подставил под локоть оппоненту.

Опасный штрафной исполнили игроки "Химок"! Пошла подача с правого фланга, скидка от Кухарчука к линии вратарской, и там совсем немного до мяча не дотянулся Филин! Очень неплохо получилось!

Вновь пошли вперёд игроки "Спартака", в основном левым флангом это происходит у гостей, на этот раз пройти оборону соперника не получилось, пришлось отыгрывать назад на защитников.

Ух ты, какой момент! Пошла длинная передача на ход Руденко, который пытался пробросить мяч мимо голкипера, и в падении Селихов роняет форварда! Вратарь, конечно, дотянулся немного до мяча, но всё же срубил игрока хозяев!

Напрямую Карасёв пенальти не ставит, ждёт сообщения от помощников ВАР.

Нет пенальти! Карасёв рассмотрел, что голкипер "Спартака" успел дотянуться до мяча, и уже после этого зацепил ноги Руденко. Пенальти не будет, смотрим футбол дальше. Кое-кто будет очень рад такому решению арбитра!

23' Подача справа на дальнюю штангу, где набегал на мяч Джикия, но Тихий его опередил, выбив на повторный корнер.

22' Рассказов подключился к атаке своей команды, ворвался справа в штрафную площадь и прострелил, но Волков в подкате переводит мяч на угловой!

21' Бакаев навесил с правого фланга в штрафную площадь, Волков выиграл верх, но отыграл прямо на Классена, который сыграл на добивании, но в створ не попал.

20' Классен нарушил правила в атаке, досталось Идову сзади по ногам. Перестарался в отборе игрок "Спартака".

18' Очень хорошая атака "Спартака"! Бакаев получил мяч на левом фланге, перебросил защитника, метив на дальнюю штангу, Николсон смог в прыжке дотянуться, но пробить точно было уже сложно!

17' В порядке Рассказов, возобновилась у нас игра. Пошли вперёд футболисты "Химок", последовал дальний удар в исполнении Боженова, точности ему тут не хватило.

15' Рассказову досталось, и врачи появились на поле у "Спартака". Небольшая пауза в игре. В лицо Идову попал мяч после навеса Идову.

13' ВАР исправил ситуацию! Не было офсайда у Жиго, и гол защитника засчитан!

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Самуэль Жиго! 0:1!

Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Спартака", Бакаев навесил в штрафную площадь, и Жиго головой переправил мяч в сетку! Отменил арбитр взятие ворот, но как показалось, не было там офсайда.