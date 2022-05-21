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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Химки
1:1
Первый тайм: 42'
Спартак Москва
0'
0:1
11' Гол
Жиго Самуэль
1:1
39' Пенальти
Глушаков Денис
42'

Ход матча

11'
0:1
Жиго Самуэль
(Бакаев Зелимхан)
39'
Глушаков Денис
1:1
Прогнозы 136
Химки 10.3% (14)
X 16.9% (23)
Спартак Москва 72.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Спартак Москва
7.43
5.17
3.68
Все Коэффициенты
Новости
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
23
Волков
Захар
88
Григалава
Гиа
87
Боженов
Кирилл
24
Николас
Лоуренс
Анвон
25
Филин
Александр
4
Идову
Брайн
8
Глушаков
Денис
19
Руденко
Александр
Александрович
44
Кухарчук
Илья
57
Селихов
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
92
Рассказов
Николай
97
Денисов
Даниил
47
Зобнин
Роман
5
Классен
Леон
10
Бакаев
Зелимхан
22
Игнатов
Михаил
19
Николсон
Шамар
Химки
3-4-1-2
Спартак Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Химки
Спартак Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
КПП
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ММ(
2:6
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 9 (4) 0.3
Кухарчук Илья 5 0.17
Мирзов Резиуан 3 (1) 0.1
Долгов Александр 2 0.07
Руденко Александр Александрович 2 0.07
Ламкель Зе Дидье 2 0.07
Садыгов Илья 2 0.07
Набиуллин Эльмир 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Трошечкин Александр 1 0.03
Сабович Бесард 1 0.03
Волков Захар 1 0.03
Идову Брайн 0 0
Тихий Дмитрий 0 0
Соколов Артём 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 9 (4) 0.3
Промес Куинси 6 (1) 0.2
Николсон Шамар 5 0.17
Понсе Эсекель 4 0.13
Зобнин Роман 3 0.1
Мозес Виктор 2 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Литвинов Руслан 2 0.07
Джикия Георгий 1 0.03
Мартинс Кристофер 1 0.03
Умяров Наиль 1 0.03
Айртон Лукас 1 0.03
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 9 0
Идову Брайн 4 1
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Набиуллин Эльмир 3 1
Камышев Илья 3 1
Филин Александр 4 0
Сабович Бесард 4 0
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Виана Бруно 1 1
Григалава Гиа 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 8 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 8 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Мирзов Резиуан 6 0
Бакаев Зелимхан 6 0
Джикия Георгий 5 0
Мартинс Кристофер 5 0
Айртон Лукас 5 0
Мозес Виктор 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Промес Куинси 1 0
Чернов Никита 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
7
37%
8
36%
76-90

Забито

13
22
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
4
31%
5
23%
61-75
6
46%
6
27%
76-90

Пропущено

28
17
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
14%
2
12%
1-15
7
25%
5
29%
29%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
7
25%
2
12%
46-60
5
18%
2
12%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
36
9 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
3
10%
3
8%
1-15
2
6%
7
19%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
10
32%
9
25%
76-90

Пропущено

47
39
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
6
13%
3
8%
1-15
9
19%
9
23%
16-30
7
15%
3
8%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
8
17%
5
13%
61-75
10
21%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1
Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1
Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Кирилл Боженов! 2:1!
  • 41'
    Началась заключительная пятиминутка первого тайма!
  • Пенальти
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Денис Глушаков! 1:1!
    Мощно пробил Глушаков в левый от себя угол, Селихов угадал направление удара, но слишком уже сильно стрельнул Денис, не смог голкипер "Спартака" дотянуться.
  • Пенальти!
    38'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Спартака"!
    Всё-таки решил Карасёв поставить пенальти! Действительно, игра рукой была, и по мнению арбитра, она помешала опасную атаку провести.
  • 37'
    Отправился смотреть повтор Карасёв сам! Рука у Кофрие была после скидки, решит ли арбитр, что это помешало хозяевам создать опасный момент?
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "Спартака". Пошла подача слева в штрафную площадь, мяч там после скидки попал в руки Кофрие!
  • 34'
    47% на 53% по владению мячом к этой минуте, и "Спартак" старается продолжать его контролировать.
  • 33'
    Нет пенальти! Карасёв рассмотрел, что голкипер "Спартака" успел дотянуться до мяча, и уже после этого зацепил ноги Руденко. Пенальти не будет, смотрим футбол дальше. Кое-кто будет очень рад такому решению арбитра!
  • Видеоповтор
    32'
    Сам пошёл Сергей Карасёв смотреть кино!
  • 32'
    Напрямую Карасёв пенальти не ставит, ждёт сообщения от помощников ВАР.
  • 31'
    Ух ты, какой момент! Пошла длинная передача на ход Руденко, который пытался пробросить мяч мимо голкипера, и в падении Селихов роняет форварда! Вратарь, конечно, дотянулся немного до мяча, но всё же срубил игрока хозяев!
  • 28'
    Вновь пошли вперёд игроки "Спартака", в основном левым флангом это происходит у гостей, на этот раз пройти оборону соперника не получилось, пришлось отыгрывать назад на защитников.
  • 27'
    Опасный штрафной исполнили игроки "Химок"! Пошла подача с правого фланга, скидка от Кухарчука к линии вратарской, и там совсем немного до мяча не дотянулся Филин! Очень неплохо получилось!
  • 25'
    Руденко оказался на газоне, досталось от Жиго нападающему "Химок". Не видел защитник "Спартака" соперника, тот скорее подставил под локоть оппоненту.
  • Угловой
    24'
    Теперь уже напрямую навешивал слева с углового Бакаев, получилось точно на Кофрие, который пробил головой с подступов к вратарской, но точно по Лантратову получилось. Поймал Илья мяч.
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    • Угловой
      23'
      Подача справа на дальнюю штангу, где набегал на мяч Джикия, но Тихий его опередил, выбив на повторный корнер.
    • 22'
      Рассказов подключился к атаке своей команды, ворвался справа в штрафную площадь и прострелил, но Волков в подкате переводит мяч на угловой!
    • 21'
      Бакаев навесил с правого фланга в штрафную площадь, Волков выиграл верх, но отыграл прямо на Классена, который сыграл на добивании, но в створ не попал.
    • 20'
      Классен нарушил правила в атаке, досталось Идову сзади по ногам. Перестарался в отборе игрок "Спартака".
    • 18'
      Очень хорошая атака "Спартака"! Бакаев получил мяч на левом фланге, перебросил защитника, метив на дальнюю штангу, Николсон смог в прыжке дотянуться, но пробить точно было уже сложно!
    • 17'
      В порядке Рассказов, возобновилась у нас игра. Пошли вперёд футболисты "Химок", последовал дальний удар в исполнении Боженова, точности ему тут не хватило.
    • 15'
      Рассказову досталось, и врачи появились на поле у "Спартака". Небольшая пауза в игре. В лицо Идову попал мяч после навеса Идову.
    • Видеоповтор
      13'
      ВАР исправил ситуацию! Не было офсайда у Жиго, и гол защитника засчитан!
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Самуэль Жиго! 0:1!
      Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Спартака", Бакаев навесил в штрафную площадь, и Жиго головой переправил мяч в сетку! Отменил арбитр взятие ворот, но как показалось, не было там офсайда.
    • 9'
      Неплохой заброс вперёд, Николсон сбросил мяч на Игнатова, который с острого угла исполнил, но в створ не попал.
    • 6'
      Футболисты "Спартака" смогли наладить контроль над мячом, но пока к штрафной площади соперника подобраться не получается.
    • 4'
      Активно прессингуют футболисты "Спартака", пока нет у нас подходов к воротам. Борьба за инициативу идёт.
    • 3'
      Жиго сегодня с капитанской повязкой у "Спартака", это последний матч в составе московского клуба у французского защитника. Неторопливо начинается наша игра.
    • 2'
      Катают на первых минутах мяч футболисты "Химок", стараются прессинговать игроки "Спартака", но пока не могут отобрать мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Даёт свисток Сергей Карасёв! С центра поля стартовали игроки "Спартака". В белых майках, красных трусах сегодня гости, а "Химки" будут действовать в красных майках, чёрных трусах. В целом всё традиционно.
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    Прогнозы на матч Химки 1:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Химки
    10.3% (14)
    Ничья
    16.9% (23)
    Спартак Москва
    72.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.14% (71)
    Меньше
    34.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (87)
    Нет
    20.18% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    30.9% (42)
    1:1 Ничья
    12.5% (17)
    1:3 Спартак Москва
    8.1% (11)
    0:2 Спартак Москва
    8.1% (11)
    0:1 Спартак Москва
    6.6% (9)
    2:1 Химки
    4.4% (6)
    2:3 Спартак Москва
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
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