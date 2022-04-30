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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Химки
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 50
Химки 4% (2)
X 12% (6)
Спартак Москва 84% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Спартак Москва
3.19
3.85
3.74
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Химки
Спартак Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
КПП
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ММ(
2:6
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 9 (4) 0.31
Кухарчук Илья 5 0.17
Мирзов Резиуан 3 (1) 0.1
Долгов Александр 2 0.07
Руденко Александр Александрович 2 0.07
Ламкель Зе Дидье 2 0.07
Садыгов Илья 2 0.07
Набиуллин Эльмир 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Трошечкин Александр 1 0.03
Сабович Бесард 1 0.03
Волков Захар 1 0.03
Идову Брайн 0 0
Тихий Дмитрий 0 0
Соколов Артём 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 9 (4) 0.31
Промес Куинси 6 (1) 0.21
Николсон Шамар 5 0.17
Понсе Эсекель 4 0.14
Зобнин Роман 3 0.1
Мозес Виктор 2 0.07
Литвинов Руслан 2 0.07
Джикия Георгий 1 0.03
Жиго Самуэль 1 0.03
Мартинс Кристофер 1 0.03
Умяров Наиль 1 0.03
Айртон Лукас 1 0.03
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 9 0
Идову Брайн 4 1
Дагерстол Филип 4 1
Тихий Дмитрий 5 0
Набиуллин Эльмир 3 1
Камышев Илья 3 1
Филин Александр 4 0
Сабович Бесард 4 0
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Виана Бруно 1 1
Григалава Гиа 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Ламкель Зе Дидье 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Николас Лоуренс Анвон 0 1
Жирков Юрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Данилкин Егор 1 0
Главчич Неманья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Волков Захар 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 8 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Жиго Самуэль 8 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Мирзов Резиуан 6 0
Бакаев Зелимхан 6 0
Джикия Георгий 5 0
Мартинс Кристофер 5 0
Айртон Лукас 5 0
Мозес Виктор 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Промес Куинси 1 0
Чернов Никита 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
4
22%
3
21%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
7
37%
8
36%
76-90

Забито

13
22
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 15
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
4
31%
5
23%
61-75
6
46%
6
27%
76-90

Пропущено

28
17
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
14%
2
12%
1-15
7
25%
5
29%
29%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
7
25%
2
12%
46-60
5
18%
2
12%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
36
9 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 5
3
10%
3
8%
1-15
2
6%
7
19%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
19%
6
17%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
10
32%
9
25%
76-90

Пропущено

47
39
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
6
13%
3
8%
1-15
9
19%
9
23%
16-30
7
15%
3
8%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
8
17%
5
13%
61-75
10
21%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1
Нижний Новгород - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3 Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1
Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. Краснодар Заявка 29 14 7 8 41 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Краснодар Заявка 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
8. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Химки 4% (2)
    X 12% (6)
    Спартак Москва 84% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Спартак Москва
    3.19
    3.85
    3.74
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Химки - Спартак Москва

    Исход игры
    Химки
    4% (2)
    Ничья
    12% (6)
    Спартак Москва
    84% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    36% (18)
    0:2 Спартак Москва
    18% (9)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:3 Спартак Москва
    10% (5)
    2:1 Химки
    4% (2)
    1:4 Спартак Москва
    4% (2)
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    Химки
    Спартак Москва
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