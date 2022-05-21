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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Краснодар
0:0
Первый тайм: 44'
Ахмат
0'
21' Желтая карточка
Стежко Виталий
39' Желтая карточка
Уткин Даниил
44'

Ход матча

21'
Стежко Виталий
 
39'
 
Уткин Даниил
Прогнозы 129
Краснодар 81.4% (105)
X 14.7% (19)
Ахмат 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ахмат
2.75
3.64
3.64
Все Коэффициенты
Новости
58
Агкацев
Станислав
48
Исаенко
Олег
50
Стежко
Виталий
2
Сорокин
Егор
28
Жилкин
Григорий
11
Ионов
Алексей
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
74
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
69
Манелов
Ираклий
88
Шелия
Гиорги
77
Карапузов
Владислав
20
Нижич
Зоран
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
23
Швец
Антон
25
Трошечкин
Александр
47
Уткин
Даниил
17
Садулаев
Лечи
9
Умаев
Идрис
Краснодар
4-5-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Краснодар
Ахмат

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

54.2%
8.3%
37.5%
13 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 7 (3) 0.23
Кордоба Джон 6 (1) 0.2
Кабелла Реми 4 0.13
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.13
Ильин Владимир 4 0.13
Классон Виктор 3 (1) 0.1
Ионов Алексей 2 0.07
Де Вильена Тонни 2 0.07
Кривцов Никита 2 0.07
Черников Александр 2 0.07
Манелов Ираклий 1 0.03
Газинский Юрий 1 0.03
Спайич Урош 1 0.03
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Олусегун Олакунле 0 0
Исаенко Олег 0 0
Апеков Руслан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 9 0.3
Конате Мохамед II 7 (1) 0.23
Трошечкин Александр 4 0.13
Себаи Сенин 3 0.1
Коновалов Игорь 3 (2) 0.1
Полярус Артём 2 (1) 0.07
Тимофеев Артём 2 (2) 0.07
Бериша Бернард 1 0.03
Карапузов Владислав 1 0.03
Лысцов Виталий 1 0.03
Янку Габриэль 1 0.03
Садулаев Лечи 1 0.03
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 14 3
Сорокин Егор 4 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Кривцов Никита 3 0
Спайич Урош 1 1
Апеков Руслан 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Ионов Алексей 1 0
Стежко Виталий 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Самко Владислав 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 8 1
Нижич Зоран 6 1
Тимофеев Артём 6 0
Коновалов Игорь 6 0
Уциев Ризван 3 1
Шелия Гиорги 3 1
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Бериша Бернард 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Богосавац Мирослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Быстров Марат 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Полярус Артём 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
18%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Пропущено

13
19
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
23%
3
16%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90

Забито

24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
8
33%
6
26%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
6
35%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

41
36
18 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
6
15%
2
6%
1-15
7
17%
5
14%
16-30
5
12%
11
31%
31-45
4
10%
7
19%
46-60
9
22%
4
11%
61-75
10
24%
7
19%
76-90

Пропущено

29
36
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
5
17%
4
11%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
9
31%
7
19%
31-45
3
10%
11
31%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
5
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1
Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Угловой
    43'
    Улетает мяч от Исаенко на угловой. Сперцян быстро разыгрывает корнер. 
  • 41'
    Звучит свисток. Умаев на газоне. Фиксирует арбитр нарушение в игре. 
  • Желтая карточка
    40'
    Уткин получает "горчичник". Наступил он на пятку Черникову. Не выглядело это случайностью.
  • 39'
    Трошечкин на Уткина. И тут же удар по воротам, но спасает вратарь, отбив мяч ногой от ворот. 
  • 37'
    Нет пока в нашей игре забитых голов. Много ошибок совершают сегодня команды в передаче мяча. Ждём активных действий. 
  • 35'
    Вновь Олусегун с левого фланга направляется к воротам. но вновь совершают ошибку в передаче. Сразу же соперники в такие моменты перехватывают атаку на себя.
  • 33'
    Олусегун левее от Жилкина получает мяч. Неточности в передачи совершают игроки "Краснодара".
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Манелов пробил по воротам, после передачи Исаенко, но перестарался и мяч ушел выше ворот. 
  • 30'
    Садулаев, добежав до штрафной зоны, попытался пробить по воротам, но перестарался и мяч улетел выше ворот. 
  • 29'
    Свистит арбитр. Кривцов в попытке отобрать мяч нарушает правила. Пытается доказать он арбитру, что не нарушал, но по видеоповтору всё очевидно. 
  • 27'
    Поджимает "Ахмат" соперника. Не даёт краснодарцам продолжить начавшиеся атаки. 
  • 25'
    Шелия выносит длинный мяч на Трошечкина. Затем Садулаев попытался побить в штрафную зону, но теряют гости мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Уткин делает подачу со штрафного, но тут же перехватывает Олусегун мяч и направляется к воротам соперника.  Однако мяч на половине соперника потерян.
  • Желтая карточка
    21'
    Стежко получает желтую карточку. Подставил он во время атаки подножку Умаеву.
  • 20'
    Перебрасывают мяч  игроки "Краснодара" с голкипером на своей части поля. Не торопятся они бежать на атаку соперника. 
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    • 18'
      По правому флангу хорошо проходит Садулаев, делает передачу в штрафную зону, но никто из одноклубников не смог перехватить мяч. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Садулаев фолит в атаке. Падает от его действий Ионов на газон. 
    • Угловой
      15'
      Сперцян пробивает угловой в штрафную зону. Олусегун  попробовал пробить пяткой, но неудачно. Защитник "Ахмата" отбил мяч головой.
    • 13'
      Хозяева поля захватили мяч. Кривцов постарался атаковать ворота, но слишком долго удержал мяч и не смог найти решение, как пройти мимо защитника. Передал на своих  одноклубников, но мяч перехватили гости.
    • Травма, повреждение
      11'
      Карапузов на газоне. Во время атаки падает Манелов и неудачно зацепил его.  Игра всё же продолжена. повреждение оказалось не серьезным.
    • 9'
      Разыгрывают игроки "Ахмата" между собой  мяч в центре поля. Не удается пока краснодарским игрокам перехватить у них мяч.
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Ионов передал мяч на Олусегун. Тот в свою очередь пробил низом по воротам, но мяч пролетел немного левее штанги. Ах, как обидно, мог быть гол. 
    • Угловой
      7'
      Из глубины передают на Ионова. Но мяч уходит на угловой. Сперцян подает мяч в штрафную зону. Тут же попытались игроки пробить по воротам, но голкипер успешно ловит мяч в руки. 
    • 5'
      Подача Ионова в штрафную зону.  Но мяч тут же перехвачен соперником.
    • 3'
      Интенсивно движется мяч по полю, не задерживаясь ни у одного игрока на долгое время.  Активно перепасовывают мяч между собой игроки. 
    • 2'
      Свистит арбитр. Черников зарабатывает сразу фол. Задерживает он соперника по правой стороне поле рукой.
    • Свисток
      1'
      Стартовала встреча! Пожелаем удачи командам! Поехали!
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    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Краснодар
    81.4% (105)
    Ничья
    14.7% (19)
    Ахмат
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (66)
    Нет
    40% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    35.7% (46)
    1:0 Краснодар
    24% (31)
    1:1 Ничья
    11.6% (15)
    2:0 Краснодар
    8.5% (11)
    3:1 Краснодар
    1.6% (2)
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    Краснодар
    Ахмат
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