Вновь Олусегун с левого фланга направляется к воротам. но вновь совершают ошибку в передаче. Сразу же соперники в такие моменты перехватывают атаку на себя.

Нет пока в нашей игре забитых голов. Много ошибок совершают сегодня команды в передаче мяча. Ждём активных действий.

Трошечкин на Уткина. И тут же удар по воротам, но спасает вратарь, отбив мяч ногой от ворот.

Уткин получает "горчичник". Наступил он на пятку Черникову. Не выглядело это случайностью.

Перебрасывают мяч игроки "Краснодара" с голкипером на своей части поля. Не торопятся они бежать на атаку соперника.

Стежко получает желтую карточку. Подставил он во время атаки подножку Умаеву.

Уткин делает подачу со штрафного, но тут же перехватывает Олусегун мяч и направляется к воротам соперника. Однако мяч на половине соперника потерян.

Шелия выносит длинный мяч на Трошечкина. Затем Садулаев попытался побить в штрафную зону, но теряют гости мяч.

Свистит арбитр. Кривцов в попытке отобрать мяч нарушает правила. Пытается доказать он арбитру, что не нарушал, но по видеоповтору всё очевидно.

Садулаев, добежав до штрафной зоны, попытался пробить по воротам, но перестарался и мяч улетел выше ворот.

МОМЕНТ! Манелов пробил по воротам, после передачи Исаенко, но перестарался и мяч ушел выше ворот.

18' По правому флангу хорошо проходит Садулаев, делает передачу в штрафную зону, но никто из одноклубников не смог перехватить мяч.

16' Садулаев фолит в атаке. Падает от его действий Ионов на газон.

15' Сперцян пробивает угловой в штрафную зону. Олусегун попробовал пробить пяткой, но неудачно. Защитник "Ахмата" отбил мяч головой.

13' Хозяева поля захватили мяч. Кривцов постарался атаковать ворота, но слишком долго удержал мяч и не смог найти решение, как пройти мимо защитника. Передал на своих одноклубников, но мяч перехватили гости.

11' Карапузов на газоне. Во время атаки падает Манелов и неудачно зацепил его. Игра всё же продолжена. повреждение оказалось не серьезным.

9' Разыгрывают игроки "Ахмата" между собой мяч в центре поля. Не удается пока краснодарским игрокам перехватить у них мяч.

8' ОПАСНО! Ионов передал мяч на Олусегун. Тот в свою очередь пробил низом по воротам, но мяч пролетел немного левее штанги. Ах, как обидно, мог быть гол.

7' Из глубины передают на Ионова. Но мяч уходит на угловой. Сперцян подает мяч в штрафную зону. Тут же попытались игроки пробить по воротам, но голкипер успешно ловит мяч в руки.

5' Подача Ионова в штрафную зону. Но мяч тут же перехвачен соперником.