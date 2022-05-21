Стадион: Краснодар
21' Желтая карточкаСтежко Виталий
39' Желтая карточкаУткин Даниил
Ход матча
21'
39'
48
Исаенко
Олег
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
23
Швец
Антон
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Себаи СенинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Краснодар
Ахмат
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
54.2%
8.3%
37.5%
13 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|7 (3)
|0.23
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.2
|Кабелла Реми
|4
|0.13
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.13
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.1
|Ионов Алексей
|2
|0.07
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|Кривцов Никита
|2
|0.07
|Черников Александр
|2
|0.07
|Манелов Ираклий
|1
|0.03
|Газинский Юрий
|1
|0.03
|Спайич Урош
|1
|0.03
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.03
|Олусегун Олакунле
|0
|0
|Исаенко Олег
|0
|0
|Апеков Руслан
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|9
|0.3
|Конате Мохамед II
|7 (1)
|0.23
|Трошечкин Александр
|4
|0.13
|Себаи Сенин
|3
|0.1
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.1
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.07
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.07
|Бериша Бернард
|1
|0.03
|Карапузов Владислав
|1
|0.03
|Лысцов Виталий
|1
|0.03
|Янку Габриэль
|1
|0.03
|Садулаев Лечи
|1
|0.03
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|14
|3
|Сорокин Егор
|4
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Апеков Руслан
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|8
|1
|Нижич Зоран
|6
|1
|Тимофеев Артём
|6
|0
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Уциев Ризван
|3
|1
|Шелия Гиорги
|3
|1
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Бериша Бернард
|4
|0
|Себаи Сенин
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Садулаев Лечи
|3
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
18%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Пропущено
13
19
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
23%
3
16%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
8
33%
6
26%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
6
35%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
41
36
18 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 9
6
15%
2
6%
1-15
7
17%
5
14%
16-30
5
12%
11
31%
31-45
4
10%
7
19%
46-60
9
22%
4
11%
61-75
10
24%
7
19%
76-90
Пропущено
29
36
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
5
17%
4
11%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
9
31%
7
19%
31-45
3
10%
11
31%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
5
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1
Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:0 Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|19
|8
|3
|66 - 28
|65
|2.
|Сочи
|3:1 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 30
|56
|3.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 39
|53
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 29
|50
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|40 - 29
|50
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 39
|46
|7.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|30
|13
|3
|14
|35 - 37
|42
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|39 - 35
|42
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|9
|11
|37 - 40
|39
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|30
|10
|8
|12
|47 - 49
|38
|11.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|30
|8
|9
|13
|26 - 39
|33
|12.
|Урал
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|27 - 35
|33
|13.
|Рубин
|1:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|34 - 54
|32
|14.
|Химки
|1:1 Заявка
|30
|6
|12
|12
|33 - 47
|30
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 40
|27
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 59
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 9
|30
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 14
|25
|8.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 17
|24
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|12.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|14.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|17 - 22
|16
|15.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|16.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|2.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|3.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 13
|25
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 23
|18
|7.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 22
|17
|10.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|11.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Ахмат
Исход игры
Краснодар
81.4% (105)
Ничья
14.7% (19)
Ахмат
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
35.7% (46)
1:0 Краснодар
24% (31)
1:1 Ничья
11.6% (15)
2:0 Краснодар
8.5% (11)
3:1 Краснодар
1.6% (2)
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