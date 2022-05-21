Ушел от соперника по флангу Юсупов и навесил в штрафную, где пробил Макарчук головой, но крайне неточно.

Отдавал проникающий пас в штрафную Лесовой на ход Смолову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Нобоа забросил в штрафную соперника, куда ворвался Маргасов и вторым касанием вколотил снаряд точно под перекладину, но гол был отменен из-за офсайда.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Касьерра и сбросил головой на Ангбана, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Матео Касьерра! Перехватил мяч в центре поля Нобоа и тут же забросил вперед на Касьерру, который оторвался на скорости от защитника и легко переиграл Лещука, пробив низом точно в дальний угол.

Макарчук забросил в штрафную, куда ворвался Цаллагов, но пробить ему не позволил Евгеньев в силовой борьбе.

В центре поля Моро в грубом подкате снес Нобоа. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Артур Юсупов! Удалось сравнять счет сочинцам. После неудачного выноса защитников выиграл подбор у штрафной соперника Юсупов и с лету пробил по воротам. Мяч рикошетом от перекладины влетел точно в сетку.

В центре поля Юсупов заехал по ногам Захаряну. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Ушел от соперника по флангу Юсупов и навесил в центр штрафной, но здесь пробить Касьерре не позволил Евгеньев.

Успокоилась игра команд в последние минуты, решили взять передышку команды, ведь такой быстрый темп сложно держать постоянно.

Забрасывал Фомин по флангу на ход Захаряну, но того опередил Дркушич и вынес сферу в аут.

С правого фланга навесил Ангбан в центр штрафной. Здесь после серии рикошетов вынес сферу подальше Евгеньев.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Матео Касьерра! Вот это да, вышли вперед сочинцы. С дальней дистанции решил пробить по воротам Ангбан, но снова мяч угодил в штангу, после чего отскочил в поле, где Касьерра в падении добивал уже в пустые ворота.

Диагональ исполнял Нобоа в штрафную, куда забежал Юсупов, но на выходе Лещук забрал мяч в свои руки.

27' Догнал мяч у лицевой линии Юсупов и навесил на дальнюю штангу, где пробил Ангбан головой, но мяч застрял в гуще защитников.

26' Скинул Шиманьски вдоль линии чужой штрафной под удар Лисовому, но выстрел последнего заблокировал Терехов.

25' Прорвался к штрафной соперника Смолов и покатил поперек на Фомина, который пробил в касание в дальнюю девятку, но угодил в перекладину.

24' Зацепился за мяч в чужой штрафной Касьерра и скинул под удар Нобоа, но выстрел последнего заблокировал защитник.

23' Убежал по флангу на скорости Макарчук и прострелил вдоль ворот, но в подкате на угловой вынес Бальбуэна.

22' Дальний заброс исполнял Фомин в штрафную соперника на Смолова, но тот проиграл борьбу за мяч Родригао.

21' Отобрал мяч в чужой штрафной Юсупов и обводящим ударом попытался отправить его в сетку, но снова перекладина выручила хозяев.

20' Убегал в контратаку Захарян и отдал пас на ход Смолову, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

19' В верховой борьбе против Родригао подыграл себе рукой Смолов, что не осталось без внимания арбитра.