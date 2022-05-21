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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Динамо Москва
1:3
Первый тайм: 43'
Сочи
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Нобоа Кристиан
1:1
27' Гол
Юсупов Артур
1:2
33' Гол
Касьерра Матео
1:3
40' Гол
Касьерра Матео
43'
Динамо - Сочи. 1:2. Гол Матео Ка...
Динамо - Сочи. 1:1. Гол Артура Ю...
Динамо - Сочи. 1:0. Автогол Крис...

Ход матча

8'
Нобоа Кристиан
1:0
27'
1:1
Юсупов Артур
(Нобоа Кристиан)
33'
1:2
Касьерра Матео
(Ангбан Викторьен)
40'
1:3
Касьерра Матео
(Нобоа Кристиан)
Прогнозы 139
Динамо Москва 52.5% (73)
X 28.1% (39)
Сочи 19.4% (27)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Сочи
3.39
4.59
5.61
Все Коэффициенты
Новости
31
Лещук
Игорь
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
40
Смолов
Фёдор
19
Лесовой
Даниил
1
Адамов
Денис
3
Дркушич
Ваня
5
Родригао
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
17
Макарчук
Артём
19
Ангбан
Викторьен
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
Динамо Москва
4-1-2-3
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Динамо Москва
Сочи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 10 (7) 0.33
Захарян Арсен 7 0.23
Грулёв Вячеслав 7 0.23
Шиманьски Себастиан 6 0.2
Тюкавин Константин 6 0.2
Смолов Фёдор 6 (1) 0.2
Макаров Денис 3 0.1
Бальбуэна Фабиан 3 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Нжи Клинтон Муа 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 11 0.37
Юсупов Артур 7 (2) 0.23
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.2
Попов Ивелин 5 0.17
Жоаозиньо Рамос 3 0.1
Маргасов Тимофей 2 0.07
Терехов Сергей 2 0.07
Родригао 2 0.07
Барсов Максим 2 0.07
Мелкадзе Георгий 2 0.07
Макарчук Артём 2 0.07
Заика Кирилл 1 0.03
Дуганджич Марко 1 0.03
Юрганов Игорь 1 0.03
Ангбан Викторьен 1 0.03
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 7 0
Варела Гильермо 5 1
Грулёв Вячеслав 5 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Лаксальт Диего 5 0
Фомин Даниил 5 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Евгеньев Роман 3 1
Бальбуэна Фабиан 4 0
Моро Никола 4 0
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 8 0
Терехов Сергей 6 1
Бурмистров Никита 6 0
Родригао 4 1
Юсупов Артур 5 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Попов Ивелин 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Дркушич Ваня 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Адамов Денис 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

27
29
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
3
11%
6
21%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
8
30%
30%
3
10%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
6
22%
8
28%
76-90

Пропущено

23
16
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
8
35%
4
25%
76-90

Забито

51
49
26 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
7
14%
9
18%
1-15
9
18%
7
14%
16-30
10
20%
5
10%
31-45
10
20%
7
14%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
10
20%
14
29%
76-90

Пропущено

37
29
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
2
5%
2
7%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
5
14%
7
24%
31-45
3
8%
7
24%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
11
30%
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1
Сочи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сочи - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 43'
    В центре поля Моро в грубом подкате снес Нобоа. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя. 
  • 42'
    Макарчук забросил в штрафную, куда ворвался Цаллагов, но пробить ему не позволил Евгеньев в силовой борьбе.
  • 2 гола - дубль!
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Матео Касьерра! Перехватил мяч в центре поля Нобоа и тут же забросил вперед на Касьерру, который оторвался на скорости от защитника и легко переиграл Лещука, пробив низом точно в дальний угол.
  • 40'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Касьерра и сбросил головой на Ангбана, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Офсайд
    39'
    Нобоа забросил в штрафную соперника, куда ворвался Маргасов и вторым касанием вколотил снаряд точно под перекладину, но гол был отменен из-за офсайда.
  • 38'
    Отдавал проникающий пас в штрафную Лесовой на ход Смолову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 37'
    Ушел от соперника по флангу Юсупов и навесил в штрафную, где пробил Макарчук головой, но крайне неточно.
  • 36'
    Диагональ исполнял Нобоа в штрафную, куда забежал Юсупов, но на выходе Лещук забрал мяч в свои руки.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Матео Касьерра! Вот это да, вышли вперед сочинцы. С дальней дистанции решил пробить по воротам Ангбан, но снова мяч угодил в штангу, после чего отскочил в поле, где Касьерра в падении добивал уже в пустые ворота.
  • 33'
    С правого фланга навесил Ангбан в центр штрафной. Здесь после серии рикошетов вынес сферу подальше Евгеньев.
  • 32'
    Забрасывал Фомин по флангу на ход Захаряну, но того опередил Дркушич и вынес сферу в аут.
  • 31'
    Успокоилась игра команд в последние минуты, решили взять передышку команды, ведь такой быстрый темп сложно держать постоянно.
  • 30'
    Ушел от соперника по флангу Юсупов и навесил в центр штрафной, но здесь пробить Касьерре не позволил Евгеньев.
  • 29'
    В центре поля Юсупов заехал по ногам Захаряну. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Артур Юсупов! Удалось сравнять счет сочинцам. После неудачного выноса защитников выиграл подбор у штрафной соперника Юсупов и с лету пробил по воротам. Мяч рикошетом от перекладины влетел точно в сетку.
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    • 27'
      Догнал мяч у лицевой линии Юсупов и навесил на дальнюю штангу, где пробил Ангбан головой, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 26'
      Скинул Шиманьски вдоль линии чужой штрафной под удар Лисовому, но выстрел последнего заблокировал Терехов.
    • Опасный момент
      25'
      Прорвался к штрафной соперника Смолов и покатил поперек на Фомина, который пробил в касание в дальнюю девятку, но угодил в перекладину. 
    • 24'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Касьерра и скинул под удар Нобоа, но выстрел последнего заблокировал защитник.
    • Угловой
      23'
      Убежал по флангу на скорости Макарчук и прострелил вдоль ворот,  но в подкате на угловой вынес Бальбуэна.
    • 22'
      Дальний заброс исполнял Фомин в штрафную соперника на Смолова, но тот проиграл борьбу за мяч Родригао.
    • Опасный момент
      21'
      Отобрал мяч в чужой штрафной Юсупов и обводящим ударом попытался отправить его в сетку, но снова перекладина выручила хозяев.
    • 20'
      Убегал в контратаку Захарян и отдал пас на ход Смолову, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 19'
      В верховой борьбе против Родригао подыграл себе рукой Смолов, что не осталось без внимания арбитра.
    • Опасный момент
      18'
      Ушел от соперника по флангу финтом Макарчук и низом прострелил в центр штрафной, где пробил с лету Ангбан. Лишь штанга сейчас спасла москвичей от пропущенного гола.
    • 17'
      Убежал по правому флангу Ангбан и навесил в центр штрафной, но здесь не смог добраться до мяча головой Касьерра.
    • 16'
      По флангу отдавал пас Варела на ход Моро, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
    • 15'
      Диагональ исполнял Нобоа на левый фланг, куда врывался Юсупов, но перехватил этот пас в подкате Скопинцев.
    • 14'
      Мог убегать в контратаку Ангбан после заброса от Макарчука, но проиграл он скоростную дуэль Вареле.
    • 13'
      С углового Захарян навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Родригао.
    • 12'
      Забросил Фомин в штрафную соперника на ход Смолову, но тот не смог оторваться от опеки и выпустил сферу за пределы поля.
    • 11'
      После долгих консультаций судья принял решение засчитать гол, не углядев офсайд у Фомина.
    • 9'
      Пауза в матче. Идет проверка эпизода взятия ворот на легитимность забитого гола.
    • Гол в свои ворота
      8'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Нобоа! Зацепился за мяч в чужой штрафной Захарян и скинул в касание в центр на Фомина, который принял мяч и вторым касанием пробил по воротам. Рикошетом от ноги Нобоа мяч влетел точно мимо голкипера в сетку.
    • 7'
      С угла поля навесил Захарян на дальнюю штангу, но здесь выбил сферу головой подальше защитник.
    • 6'
      Пробивал по воротам Захарян с убойной позиции, но в красивом прыжке на угловой сферу перевел из-под перекладины Адамов.
    • 5'
      Хозяева поля неплохо комбинируют в центре поля, но особого продвижения к штрафной у них нет. "Зенит" действует вторым номером.
    • 4'
      Отмечу, что "Сочи" в этой игре устроит только победы, чтобы завоевать серебряные медали чемпионата.
    • 3'
      Родригао не позволил сопернику пройти по центру сейчас. 
    • 2'
      Московское "Динамо" провело первую атаку в матче, но ничем она не завершилось  - потеря мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:3 Сочи

    Исход игры
    Динамо Москва
    52.2% (72)
    Ничья
    28.3% (39)
    Сочи
    19.6% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    32.6% (45)
    1:1 Ничья
    17.4% (24)
    1:0 Динамо Москва
    8.7% (12)
    2:2 Ничья
    5.8% (8)
    1:2 Сочи
    5.1% (7)
    3:3 Ничья
    2.2% (3)
    3:2 Динамо Москва
    1.4% (2)
    0:1 Сочи
    1.4% (2)
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