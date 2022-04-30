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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
Сочи

История личных встреч

Динамо Москва
Сочи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 10 (7) 0.34
Захарян Арсен 7 0.24
Грулёв Вячеслав 7 0.24
Шиманьски Себастиан 6 0.21
Тюкавин Константин 6 0.21
Смолов Фёдор 6 (1) 0.21
Макаров Денис 3 0.1
Бальбуэна Фабиан 3 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Нжи Клинтон Муа 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 11 0.38
Юсупов Артур 7 (2) 0.24
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.21
Попов Ивелин 5 0.17
Жоаозиньо Рамос 3 0.1
Маргасов Тимофей 2 0.07
Терехов Сергей 2 0.07
Родригао 2 0.07
Барсов Максим 2 0.07
Мелкадзе Георгий 2 0.07
Макарчук Артём 2 0.07
Заика Кирилл 1 0.03
Дуганджич Марко 1 0.03
Юрганов Игорь 1 0.03
Ангбан Викторьен 1 0.03
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 7 0
Варела Гильермо 5 1
Грулёв Вячеслав 5 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Лаксальт Диего 5 0
Фомин Даниил 5 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Евгеньев Роман 3 1
Бальбуэна Фабиан 4 0
Моро Никола 4 0
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 8 0
Терехов Сергей 6 1
Бурмистров Никита 6 0
Родригао 4 1
Юсупов Артур 5 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Попов Ивелин 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Дркушич Ваня 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Адамов Денис 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Макарчук Артём 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

27
29
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
3
11%
6
21%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
8
30%
30%
3
10%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
6
22%
8
28%
76-90

Пропущено

23
16
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
8
35%
4
25%
76-90

Забито

51
49
26 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
7
14%
9
18%
1-15
9
18%
7
14%
16-30
10
20%
5
10%
31-45
10
20%
7
14%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
10
20%
14
29%
76-90

Пропущено

37
29
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
2
5%
2
7%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
5
14%
7
24%
31-45
3
8%
7
24%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
11
30%
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1
Сочи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сочи - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. Краснодар Заявка 29 14 7 8 41 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Краснодар Заявка 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
8. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 52
    Динамо Москва 50% (26)
    X 28.8% (15)
    Сочи 21.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Сочи
    3.39
    3.82
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи

    Исход игры
    Динамо Москва
    50% (26)
    Ничья
    28.8% (15)
    Сочи
    21.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    36.5% (19)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    1:0 Динамо Москва
    9.6% (5)
    1:2 Сочи
    7.7% (4)
    3:3 Ничья
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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