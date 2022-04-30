Стадион: ВТБ Арена
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Сочи
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|10 (7)
|0.34
|Захарян Арсен
|7
|0.24
|Грулёв Вячеслав
|7
|0.24
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.21
|Тюкавин Константин
|6
|0.21
|Смолов Фёдор
|6 (1)
|0.21
|Макаров Денис
|3
|0.1
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0.1
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Шунин Антон
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|11
|0.38
|Юсупов Артур
|7 (2)
|0.24
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.21
|Попов Ивелин
|5
|0.17
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0.1
|Маргасов Тимофей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|2
|0.07
|Родригао
|2
|0.07
|Барсов Максим
|2
|0.07
|Мелкадзе Георгий
|2
|0.07
|Макарчук Артём
|2
|0.07
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|Дуганджич Марко
|1
|0.03
|Юрганов Игорь
|1
|0.03
|Ангбан Викторьен
|1
|0.03
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захарян Арсен
|7
|0
|Варела Гильермо
|5
|1
|Грулёв Вячеслав
|5
|1
|Скопинцев Дмитрий
|6
|0
|Лаксальт Диего
|5
|0
|Фомин Даниил
|5
|0
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|Евгеньев Роман
|3
|1
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Моро Никола
|4
|0
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|8
|0
|Терехов Сергей
|6
|1
|Бурмистров Никита
|6
|0
|Родригао
|4
|1
|Юсупов Артур
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Попов Ивелин
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Дркушич Ваня
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Адамов Денис
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Макарчук Артём
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
27
29
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
3
11%
6
21%
1-15
4
15%
6
21%
16-30
8
30%
30%
3
10%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
6
22%
8
28%
76-90
Пропущено
23
16
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
8
35%
4
25%
76-90
Забито
51
49
26 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 7
7
14%
9
18%
1-15
9
18%
7
14%
16-30
10
20%
5
10%
31-45
10
20%
7
14%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
10
20%
14
29%
76-90
Пропущено
37
29
15 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
2
5%
2
7%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
5
14%
7
24%
31-45
3
8%
7
24%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
11
30%
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1
Сочи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сочи - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3 Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|8
|2
|66 - 27
|65
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|52 - 36
|53
|3.
|Сочи
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|49 - 29
|53
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 29
|47
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 39
|45
|7.
|Ахмат
|Заявка
|29
|13
|2
|14
|35 - 37
|41
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|39 - 35
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 47
|38
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 39
|30
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 34
|30
|13.
|Химки
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 46
|29
|14.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 54
|29
|15.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 39
|27
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|29 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|5.
|Ахмат
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|13.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|15.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи
Исход игры
Динамо Москва
50% (26)
Ничья
28.8% (15)
Сочи
21.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
36.5% (19)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:0 Динамо Москва
9.6% (5)
1:2 Сочи
7.7% (4)
3:3 Ничья
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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