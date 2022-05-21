Каккоев придержал своего оппонента за футболку, судья все увидел и зафиксировал фол, обошлось без карточки.

45-55% - именно такая статистика по владению у нас. Преимущество на стороне питерской команды.

Всего 1 удар по воротам удалось нанести игрокам "Зенита" за 40 минут первого тайма. Видим мы, что нет уже огня в их глазах. Все они одной ногой в отпуске.

Упорная борьба идет за второе место в турнирной таблице, там встречаются "Сочи" и "Динамо", и именно победитель встречи будет с серебром.

Пока благодаря забитому голу игроки "Нижнего" сохраняют безопасное место, но если они проиграют, то попадут в стыковые матчи.

Мостовой не позволил игрокам "Нижнего" провести атаку через центр поля, нарушил правила, обошлось без карточки.

Калинский мощно пробил по воротам с 20-ти метров, получилось сильно, но немного выше цели.

Кузяев имел хорошую возможность забить, получил мяч в штрафной и пробил, но получилось прямо в центру - вратарь спас.

Калинский прорвался по флангу и выполнил кросс в штрафную - защита отбилась.

Кузяев вновь получил игровой снаряд, но на сей раз немного затянул с ударом, и сразу два защитника его обокрали.

Ответную атаку организовали игроки "Нижнего", но было зафиксировано положение "вне игры" у Сулейманова.

Угловой удар заработали хозяева поля, но извлечь выгоду со стандартного положения не удалось, отбились питерцы.

Десять минут до конца первого тайма. Здорово действуют хозяева поля, и пока игра полностью под их контролем.

Дзюба отклеился от опеки, попытался взять на себя инициативу, но вот передача была выполнена крайне неточно.

Крайне редко удаётся футболистам "Зенита" атаковать ворота соперника. Удерживают победный счет хозяева, но времени еще очень много.

26' Продолжают владеть инициативой футболисты "Нижнего", и это у них неплохо получается.

25' Задача минимум для "Нижнего" была выполнена, теперь важно удержать это преимущество.

23' Важно хозяевам сегодня не потерь очки, чтобы наверняка сохранить место в Премьер-Лиге.

22' Неожиданно вырвались вперед игроки "Нижнего", смогли они воспользоваться своим шансом. Смотрим, что будет дальше.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КАЛИНСКИЙ!!! Одоевский прыгнул в правый угол, а Калинский отправил мяч под перекладину! Блестяще!

20' ПЕНАЛЬТИ в ворота "Зенита" после просмотра повтора, да, было нарушение! Калинский отправляется к "точке".

19' А вот и нет пока. До того, как пробил Стоцкий, Кравцов в стыке был с Оздоевым. Это может быть пенальти!

18' Стоцкий подобрал мяч у штрафной площади, пробил в одно касание, нас с вами ждёт угловой.

18' Шарипов хотел на ход дать Берковскому, который слишком поздно стартовал. Да и сама передача по силе была ужасная.