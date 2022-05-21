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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 44'
Зенит
0'
19' Желтая карточка
Оздоев Магомед
1:0
20' Пенальти
Калинский Николай
44'
1:0. Гол Николая Калинского с пе...

Ход матча

19'
 
Оздоев Магомед
20'
Калинский Николай
1:0
Прогнозы 147
Нижний Новгород 10.9% (16)
X 27.9% (41)
Зенит 61.2% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Зенит
3.32
3.66
2.28
Все Коэффициенты
Новости
13
Гойло
Никита
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
34
Козлов
Алексей
14
Кравцов
Кирилл
37
Шарипов
Альберт
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
88
Берковский
Илья
93
Сулейманов
Тимур
71
Одоевский
Даниил
23
Адамов
Арсен
5
Барриос
Вилмар
28
Алип
Нуралы
4
Круговой
Данил
19
Сутормин
Алексей
14
Кузяев
Далер
27
Оздоев
Магомед
17
Мостовой
Андрей
22
Дзюба
Артём
33
Сергеев
Иван
Нижний Новгород
3-4-2-1
Зенит
4-4-2

История личных встреч

Нижний Новгород
Зенит

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
5:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 8 (4) 0.27
Козлов Алексей 4 0.13
Гоцук Кирилл 3 0.1
Горбунов Игорь 2 0.07
Эннин Ричи 1 0.03
Сулейманов Тимур 1 0.03
Кравцов Кирилл 1 0.03
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.03
Стоцкий Дмитрий 1 0.03
Кечкеш Акош 1 0.03
Косарев Кирилл 1 0.03
Берковский Илья 1 0.03
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.37
Малком Филипе 8 0.27
Клаудиньо 8 (1) 0.27
Ерохин Александр 7 0.23
Азмун Сердар 7 (1) 0.23
Мостовой Андрей 5 (1) 0.17
Алберто Юри 4 0.13
Сутормин Алексей 4 (4) 0.13
Вендел Маркус 3 0.1
Круговой Данил 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.03
Оздоев Магомед 1 0.03
Чистяков Дмитрий 1 0.03
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 9 0
Гоцук Кирилл 6 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Калинский Николай 4 0
Горбунов Игорь 4 0
Эннин Ричи 2 1
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Миладинович Иван 3 0
Юлдошев Иброгимхалил 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Козлов Алексей 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Берковский Илья 0 1
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Гойло Никита 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Оздоев Магомед 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Адамов Арсен 1 0
Алберто Юри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
15%
8
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
6
46%
9
38%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Забито

15
43
8 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 14
2
13%
5
12%
1-15
3
20%
4
9%
16-30
3
20%
13
30%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
3
20%
4
9%
61-75
2
13%
11
26%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

28
67
12 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 21
9 Не забивали 2
4
14%
6
9%
1-15
3
11%
7
10%
16-30
5
18%
21
31%
31-45
3
11%
6
9%
46-60
5
18%
7
10%
61-75
8
29%
20
30%
30%
76-90

Пропущено

36
26
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 20
3
8%
3
12%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
11
31%
2
8%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
6
17%
7
27%
61-75
6
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сочи - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1
Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3
Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 44'
    Калинский мощно пробил по воротам с 20-ти метров, получилось сильно, но немного выше цели. 
  • 43'
    Мостовой не позволил игрокам "Нижнего" провести атаку через центр поля, нарушил правила, обошлось без карточки. 
  • 42'
    Пока благодаря забитому голу игроки "Нижнего" сохраняют безопасное место, но если они проиграют, то попадут в стыковые матчи. 
  • 41'
    Упорная борьба идет за второе место в турнирной таблице, там встречаются "Сочи" и "Динамо", и именно победитель встречи будет с серебром. 
  • 40'
    Всего 1 удар по воротам удалось нанести игрокам "Зенита" за 40 минут первого тайма. Видим мы, что нет уже огня в их глазах. Все они одной ногой в отпуске. 
  • 39'
    45-55% - именно такая статистика по владению у нас. Преимущество на стороне питерской команды. 
  • 38'
    Каккоев придержал своего оппонента за футболку, судья все увидел и зафиксировал фол, обошлось без карточки. 
  • 37'
    Крайне редко удаётся футболистам "Зенита" атаковать ворота соперника. Удерживают победный счет хозяева, но времени еще очень много. 
  • 36'
    Дзюба отклеился от опеки, попытался взять на себя инициативу, но вот передача была выполнена крайне неточно. 
  • 35'
    Десять минут до конца первого тайма. Здорово действуют хозяева поля, и пока игра полностью под их контролем. 
  • Угловой
    33'
    Угловой удар заработали хозяева поля, но извлечь выгоду со стандартного положения не удалось, отбились питерцы. 
  • Офсайд
    32'
    Ответную атаку организовали игроки "Нижнего", но было зафиксировано положение "вне игры" у Сулейманова. 
  • 31'
    Кузяев вновь получил игровой снаряд, но на сей раз немного затянул с ударом, и сразу два защитника его обокрали. 
  • 30'
    Калинский прорвался по флангу и выполнил кросс в штрафную - защита отбилась. 
  • Опасный момент
    28'
    Кузяев имел хорошую возможность забить, получил мяч в штрафной и пробил, но получилось прямо в центру - вратарь спас. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Продолжают владеть инициативой футболисты "Нижнего", и это у них неплохо получается. 
    • 25'
      Задача минимум для "Нижнего" была выполнена, теперь важно удержать это преимущество. 
    • 23'
      Важно хозяевам сегодня не потерь очки, чтобы наверняка сохранить место в Премьер-Лиге. 
    • 22'
      Неожиданно вырвались вперед игроки "Нижнего", смогли они воспользоваться своим шансом. Смотрим, что будет дальше. 
    • Пенальти
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КАЛИНСКИЙ!!! Одоевский прыгнул в правый угол, а Калинский отправил мяч под перекладину! Блестяще!
    • Пенальти!
      20'
      ПЕНАЛЬТИ в ворота "Зенита" после просмотра повтора, да, было нарушение! Калинский отправляется к "точке".
    • Видеоповтор
      19'
      А вот и нет пока. До того, как пробил Стоцкий, Кравцов в стыке был с Оздоевым. Это может быть пенальти!
    • Угловой
      18'
      Стоцкий подобрал мяч у штрафной площади, пробил в одно касание, нас с вами ждёт угловой.
    • 18'
      Шарипов хотел на ход дать Берковскому, который слишком поздно стартовал. Да и сама передача по силе была ужасная. 
    • 17'
      Болельщики очень активно поддерживают "Нижний Новгород", атмосфера на футболе очень праздничная.
    • 15'
      Козлов ввёл мяч из аута на чужой половине поля, атака тут же захлебнулась после потери. 
    • 13'
      Хозяева поля заработали угловой. Последовала подача в штрафную, потом вынос и удар издали - мяч улетел на трибуны.
    • 11'
      Шарипов теперь уже оказался на газоне, получил и он небольшое повреждение.
    • Травма, повреждение
      10'
      Сулейманов получил повреждение, ему потребуется помощь врачей.
    • 9'
      Кержаков не садится в эти минуты на скамейку запасных, есть причины для волнения у него.
    • 8'
      Сергеев с фланга сделал навесную передачу в штрафную, голкипер был на месте - Дзюба не успел замкнуть никак.
    • 5'
      Мостовой получил мяч на левом фланге, попытался обыграться с Оздоевым, но ничего не получилось. 
    • 3'
      "Зенит" попытался сейчас провести свою первую атаку, но она была задавлена высоким прессингом. 
    • 2'
      Трибуны активно поддерживают хозяев поля, всё-таки решающий матч для хозяев, с гостями всё предельно ясно. 
    • 1'
      Штрафной сейчас заработали хозяева поля, последовал удар, который приняла на себя стенка. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:0 Зенит

    Исход игры
    Нижний Новгород
    11% (16)
    Ничья
    27.4% (40)
    Зенит
    61.6% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.29% (44)
    Меньше
    62.71% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.6% (33)
    1:2 Зенит
    19.9% (29)
    0:2 Зенит
    12.3% (18)
    0:1 Зенит
    11.6% (17)
    1:3 Зенит
    3.4% (5)
    2:1 Нижний Новгород
    3.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
    0:3 Зенит
    2.1% (3)
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    Нижний Новгород
    Зенит
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