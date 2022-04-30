Стадион: Нижний Новгород
Позже
История личных встреч
Нижний Новгород
Зенит
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (3)
|0.24
|Козлов Алексей
|4
|0.14
|Гоцук Кирилл
|3
|0.1
|Горбунов Игорь
|2
|0.07
|Эннин Ричи
|1
|0.03
|Сулейманов Тимур
|1
|0.03
|Кравцов Кирилл
|1
|0.03
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.03
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.03
|Кечкеш Акош
|1
|0.03
|Косарев Кирилл
|1
|0.03
|Берковский Илья
|1
|0.03
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|11 (1)
|0.38
|Малком Филипе
|8
|0.28
|Клаудиньо
|8 (1)
|0.28
|Ерохин Александр
|7
|0.24
|Азмун Сердар
|7 (1)
|0.24
|Мостовой Андрей
|5 (1)
|0.17
|Алберто Юри
|4
|0.14
|Сутормин Алексей
|4 (4)
|0.14
|Вендел Маркус
|3
|0.1
|Круговой Данил
|2
|0.07
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.03
|Оздоев Магомед
|1
|0.03
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|Кузяев Далер
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Барриос Вилмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|9
|0
|Гоцук Кирилл
|6
|0
|Масоэро Лукас
|4
|1
|Ткачук Денис
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Горбунов Игорь
|4
|0
|Эннин Ричи
|2
|1
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Миладинович Иван
|3
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Кечкеш Акош
|1
|1
|Козлов Алексей
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Берковский Илья
|0
|1
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Гойло Никита
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|7
|1
|Вендел Маркус
|4
|1
|Азмун Сердар
|3
|1
|Клаудиньо
|3
|1
|Ракицкий Ярослав
|4
|0
|Барриос Вилмар
|4
|0
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Ерохин Александр
|2
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
15%
8
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
6
46%
9
38%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Забито
15
43
8 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 14
2
13%
5
12%
1-15
3
20%
4
9%
16-30
3
20%
13
30%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
3
20%
4
9%
61-75
2
13%
11
26%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Забито
28
67
12 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 21
9 Не забивали 2
4
14%
6
9%
1-15
3
11%
7
10%
16-30
5
18%
21
31%
31-45
3
11%
6
9%
46-60
5
18%
7
10%
61-75
8
29%
20
30%
30%
76-90
Пропущено
36
26
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 20
3
8%
3
12%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
11
31%
2
8%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
6
17%
7
27%
61-75
6
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сочи - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1
Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3
Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|8
|2
|66 - 27
|65
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|52 - 36
|53
|3.
|Сочи
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|49 - 29
|53
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 29
|47
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 39
|45
|7.
|Ахмат
|Заявка
|29
|13
|2
|14
|35 - 37
|41
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|39 - 35
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 47
|38
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 39
|30
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 34
|30
|13.
|Химки
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 46
|29
|14.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 54
|29
|15.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 39
|27
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|29 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|5.
|Ахмат
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|13.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|15.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Зенит
Исход игры
Нижний Новгород
10% (6)
Ничья
26.7% (16)
Зенит
63.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (17)
Меньше
66.67% (34)
Обе команды забьют
Да
54.9% (28)
Нет
45.1% (23)
Популярный счёт
0:2 Зенит
20% (12)
1:1 Ничья
20% (12)
1:2 Зенит
20% (12)
0:1 Зенит
10% (6)
0:0 Ничья
5% (3)
2:1 Нижний Новгород
3.3% (2)
1:3 Зенит
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!