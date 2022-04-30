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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Нижний Новгород
 
Позже
Зенит
Прогнозы 60
Нижний Новгород 10% (6)
X 26.7% (16)
Зенит 63.3% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Зенит
3.60
3.80
2.13
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Нижний Новгород
Зенит

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
5:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (3) 0.24
Козлов Алексей 4 0.14
Гоцук Кирилл 3 0.1
Горбунов Игорь 2 0.07
Эннин Ричи 1 0.03
Сулейманов Тимур 1 0.03
Кравцов Кирилл 1 0.03
Юлдошев Иброгимхалил 1 0.03
Стоцкий Дмитрий 1 0.03
Кечкеш Акош 1 0.03
Косарев Кирилл 1 0.03
Берковский Илья 1 0.03
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 11 (1) 0.38
Малком Филипе 8 0.28
Клаудиньо 8 (1) 0.28
Ерохин Александр 7 0.24
Азмун Сердар 7 (1) 0.24
Мостовой Андрей 5 (1) 0.17
Алберто Юри 4 0.14
Сутормин Алексей 4 (4) 0.14
Вендел Маркус 3 0.1
Круговой Данил 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.03
Оздоев Магомед 1 0.03
Чистяков Дмитрий 1 0.03
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 9 0
Гоцук Кирилл 6 0
Масоэро Лукас 4 1
Ткачук Денис 5 0
Калинский Николай 4 0
Горбунов Игорь 4 0
Эннин Ричи 2 1
Сапета Александр 3 0
Нигматуллин Артур 3 0
Миладинович Иван 3 0
Юлдошев Иброгимхалил 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Кечкеш Акош 1 1
Козлов Алексей 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Балай Беким 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Берковский Илья 0 1
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Гойло Никита 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Александров Виктор 1 0
Милсон 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 7 1
Вендел Маркус 4 1
Азмун Сердар 3 1
Клаудиньо 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Барриос Вилмар 4 0
Чистяков Дмитрий 3 0
Малком Филипе 3 0
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Круговой Данил 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Адамов Арсен 1 0
Алберто Юри 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
15%
8
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
6
46%
9
38%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Забито

15
43
8 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 14
2
13%
5
12%
1-15
3
20%
4
9%
16-30
3
20%
13
30%
31-45
2
13%
6
14%
46-60
3
20%
4
9%
61-75
2
13%
11
26%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
7
37%
1
7%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Забито

28
67
12 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 21
9 Не забивали 2
4
14%
6
9%
1-15
3
11%
7
10%
16-30
5
18%
21
31%
31-45
3
11%
6
9%
46-60
5
18%
7
10%
61-75
8
29%
20
30%
30%
76-90

Пропущено

36
26
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 20
3
8%
3
12%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
11
31%
2
8%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
6
17%
7
27%
61-75
6
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сочи - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Локомотив Москва - Нижний Новгород 2:1
Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3
Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2 Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. Краснодар Заявка 29 14 7 8 41 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Краснодар Заявка 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
8. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Нижний Новгород 10% (6)
    X 26.7% (16)
    Зенит 63.3% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Зенит
    3.60
    3.80
    2.13
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Зенит

    Исход игры
    Нижний Новгород
    10% (6)
    Ничья
    26.7% (16)
    Зенит
    63.3% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (17)
    Меньше
    66.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    20% (12)
    1:1 Ничья
    20% (12)
    1:2 Зенит
    20% (12)
    0:1 Зенит
    10% (6)
    0:0 Ничья
    5% (3)
    2:1 Нижний Новгород
    3.3% (2)
    1:3 Зенит
    3.3% (2)
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    Нижний Новгород
    Зенит
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