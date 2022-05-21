Стадион: Арсенал (Тула)
1:2
Первый тайм: 43'
29' Красная карточкаМарков Евгений
0:1
31' ПенальтиАвгустиняк Рафал
0:2
33' ГолМишкич Даниэль
1:2
42' ГолКайнов Максим
Ход матча
29'
31'
0:1
33'
42'
1:2
38
Кулешин
Илья
44
Кангва
Кингс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Кулешин ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
История личных встреч
Арсенал Тула
Урал
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кангва Кингс
|4
|0.13
|Марков Евгений
|4
|0.13
|Хлусевич Даниил
|4
|0.13
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|Луценко Евгений
|3
|0.1
|Давиташвили Зурико
|3
|0.1
|Деспотович Джордже
|2 (2)
|0.07
|Ткачёв Сергей
|2
|0.07
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|Степанов Данил
|1
|0.03
|Смольников Игорь
|1
|0.03
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|10
|0.33
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.07
|Мишкич Даниэль
|2
|0.07
|Железнов Юрий
|2
|0.07
|Шатов Олег
|1
|0.03
|Егорычев Андрей
|1
|0.03
|Гогличидзе Лео
|1
|0.03
|Панюков Андрей
|1
|0.03
|Максименко Артём
|1
|0.03
|Адамов Арсен
|1
|0.03
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кангва Кингс
|7
|1
|Чаушич Горан
|5
|2
|Костадинов Георги
|8
|0
|Смольников Игорь
|7
|0
|Марков Евгений
|6
|0
|Радакович Урош
|5
|0
|Сокол Артём
|3
|1
|Беляев Максим
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Кангва Эванс
|2
|1
|Коченков Антон
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Панченко Кирилл
|2
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|9
|1
|Бикфалви Эрик
|6
|1
|Мишкич Даниэль
|6
|0
|Егорычев Андрей
|6
|0
|Кузьмичев Иван
|5
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Гогличидзе Лео
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Магомадов Чингиз
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
25%
6
32%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
8
40%
6
32%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Пропущено
37
13
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
11%
1
8%
1-15
8
22%
3
23%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
6
16%
3
23%
46-60
3
8%
2
15%
61-75
10
27%
4
31%
76-90
Забито
29
27
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
3
10%
4
15%
1-15
7
24%
3
11%
16-30
6
21%
8
30%
30%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
5
19%
76-90
Пропущено
57
32
27 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 19
9
16%
7
22%
1-15
10
18%
5
16%
16-30
8
14%
1
3%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
4
7%
5
16%
61-75
18
32%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2
Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1
Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|19
|8
|3
|66 - 28
|65
|2.
|Сочи
|3:1 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 30
|56
|3.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|30
|16
|5
|9
|53 - 39
|53
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 29
|50
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|40 - 29
|50
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 39
|46
|7.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|30
|13
|3
|14
|35 - 37
|42
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|39 - 35
|42
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|9
|11
|37 - 40
|39
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|30
|10
|8
|12
|47 - 49
|38
|11.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|30
|8
|9
|13
|26 - 39
|33
|12.
|Урал
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|27 - 35
|33
|13.
|Рубин
|1:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|34 - 54
|32
|14.
|Химки
|1:1 Заявка
|30
|6
|12
|12
|33 - 47
|30
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 40
|27
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 59
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 9
|30
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 14
|25
|8.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 17
|24
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|12.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|14.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|17 - 22
|16
|15.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|16.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|3:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 14
|29
|2.
|Динамо Москва
|1:3 Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|3.
|Зенит
|0:1 Заявка
|15
|6
|7
|2
|23 - 13
|25
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 23
|18
|7.
|Нижний Новгород
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Урал
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 22
|17
|10.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|11.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Химки
|1:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|16.
|Арсенал Тула
|1:2 Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:2 Урал
Исход игры
Арсенал Тула
14.8% (18)
Ничья
30.3% (37)
Урал
54.9% (67)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:2 Урал
27.9% (34)
1:1 Ничья
26.2% (32)
0:1 Урал
15.6% (19)
1:0 Арсенал Тула
5.7% (7)
0:2 Урал
4.9% (6)
2:1 Арсенал Тула
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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