ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АВГУСТИНЯК! 0:1! Забивает, таким образом, мяч в ворота соперника Августиняк. Нанес он удар в сторону левой "девятки", и сфера влетает в сетку! Красивое исполнение.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИШКИЧ! 0:2! Второй гол он забивает сейчас. Классно попал игрок по воротам соперника, угодил в Шатова, после чего сфера оказалась в сетке.

Бикфалви досталось по ногам. Пока не может подняться футболист. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо и вернется он на поле.

Радакович нанес выстрел по рамке соперника, но мяч полетел слишком сильно и крайне неточно! Получилось не совсем эффектно. И не эффективно.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЙНОВ! 1:2! Панченко выполнил передачу на Кайнова, который ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел по воротам и распечатал голкипера противника.

Да, интрига у нас будет во втором тайме. Несмотря на тот факт, что ведут в счете уральцы, нельзя им однозначно отдать предпочтение.

27' НЕВЕРОЯТНО! Марков сейчас спасает свою команду, прыгая в воротах и играя рукой. Спасает он свою команду, но это пенальти! А еще красная карточка для игрока туляков.

25' Железнов выполняет подачу на дальнюю штангу, и выбивают мяч хозяева на угловой. Подберезкин готовится выполнить подачу тем временем.

23' БИКФАЛВИ! Получил он сейчас снаряд, после чего мощно пробил по воротам соперника, но мяч полетел чуть выше цели.

21' МОМЕНТИЩЕ! Марков! Получил он снаряд в центр от Гулиева, после чего нанес выстрел прямо по центру, и сфера прилетела прямиком в руки голкиперу!

19' Смольникову прилетел сейчас удар по ногам. Опасным был этот фол. Вполне мог игрок получить повреждение в данной ситуации.

17' Панченко сейчас с Кузьмичевым столкнулись. Оба соперника получили повреждения, но смогли они встречу продолжить по итогу.

16' Бикфалви снова попытался нанести удар по воротам соперника с дальней дистанции - мяч летит несколько выше цели. Получается не слишком опасно.