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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал Тула
1:2
Первый тайм: 43'
Урал
0'
29' Красная карточка
Марков Евгений
0:1
31' Пенальти
Августиняк Рафал
0:2
33' Гол
Мишкич Даниэль
1:2
42' Гол
Кайнов Максим
43'

Ход матча

29'
Марков Евгений
 
31'
0:1
Августиняк Рафал
33'
0:2
Мишкич Даниэль
(Подберёзкин Вячеслав)
42'
Кайнов Максим
(Панченко Кирилл)
1:2
Прогнозы 122
Арсенал Тула 14.8% (18)
X 30.3% (37)
Урал 54.9% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Урал
4.48
4.02
3.87
Все Коэффициенты
Новости
36
Левашов
Михаил
76
Суханов
Артём
Романович
3
Сокол
Артём
4
Радакович
Урош
38
Кулешин
Илья
78
Кайнов
Максим
44
Кангва
Кингс
6
Смольников
Игорь
8
Панченко
Кирилл
9
Гулиев
Аяз
7
Марков
Евгений
1
Помазун
Илья
5
Егорычев
Андрей
25
Кузьмичев
Иван
93
Герасимов
Алексей
3
Гогличидзе
Лео
19
Мишкич
Даниэль
6
Августиняк
Рафал
14
Железнов
Юрий
27
Шатов
Олег
21
Подберёзкин
Вячеслав
10
Бикфалви
Эрик
Арсенал Тула
4-2-3-1
Урал
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал Тула
Урал

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
2:2
ПЛ
1:1
К
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Кингс 4 0.13
Марков Евгений 4 0.13
Хлусевич Даниил 4 0.13
Кангва Эванс 3 0.1
Луценко Евгений 3 0.1
Давиташвили Зурико 3 0.1
Деспотович Джордже 2 (2) 0.07
Ткачёв Сергей 2 0.07
Чаушич Горан 2 0.07
Степанов Данил 1 0.03
Смольников Игорь 1 0.03
Новосельцев Иван 1 0.03
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 10 0.33
Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
Августиняк Рафал 2 (1) 0.07
Мишкич Даниэль 2 0.07
Железнов Юрий 2 0.07
Шатов Олег 1 0.03
Егорычев Андрей 1 0.03
Гогличидзе Лео 1 0.03
Панюков Андрей 1 0.03
Максименко Артём 1 0.03
Адамов Арсен 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 7 1
Чаушич Горан 5 2
Костадинов Георги 8 0
Смольников Игорь 7 0
Марков Евгений 6 0
Радакович Урош 5 0
Сокол Артём 3 1
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Кангва Эванс 2 1
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Кайнов Максим 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Шатов Олег 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
25%
6
32%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
8
40%
6
32%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

37
13
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
11%
1
8%
1-15
8
22%
3
23%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
6
16%
3
23%
46-60
3
8%
2
15%
61-75
10
27%
4
31%
76-90

Забито

29
27
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
3
10%
4
15%
1-15
7
24%
3
11%
16-30
6
21%
8
30%
30%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Пропущено

57
32
27 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 19
9
16%
7
22%
1-15
10
18%
5
16%
16-30
8
14%
1
3%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
4
7%
5
16%
61-75
18
32%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2
Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1
Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 19 8 3 66 - 28 65
2. Сочи 3:1 Заявка 30 17 5 8 52 - 30 56
3. Динамо Москва 1:3 Заявка 30 16 5 9 53 - 39 53
4. Краснодар 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 29 50
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 30 15 5 10 40 - 29 50
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 39 46
7. Ахмат 0:0 Заявка 30 13 3 14 35 - 37 42
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 30 12 6 12 39 - 35 42
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 9 11 37 - 40 39
10. Ростов 0:2 Заявка 30 10 8 12 47 - 49 38
11. Нижний Новгород 1:0 Заявка 30 8 9 13 26 - 39 33
12. Урал 2:1 Заявка 30 8 9 13 27 - 35 33
13. Рубин 1:0 Заявка 30 9 5 16 34 - 54 32
14. Химки 1:1 Заявка 30 6 12 12 33 - 47 30
15. Уфа 0:1 Заявка 30 5 12 13 27 - 40 27
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 30 5 8 17 30 - 59 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 9 30
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Сочи 3:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
6. Ахмат 0:0 Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
8. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 7 3 5 25 - 17 24
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов 0:2 Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Рубин 1:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
12. Химки 1:1 Заявка 15 3 9 3 20 - 19 18
13. Уфа 0:1 Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
14. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 3 7 5 17 - 22 16
15. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 19 15
16. Урал 2:1 Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
2. Динамо Москва 1:3 Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
3. Зенит 0:1 Заявка 15 6 7 2 23 - 13 25
4. Краснодар 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов 0:2 Заявка 15 4 6 5 19 - 23 18
7. Нижний Новгород 1:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Урал 2:1 Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
9. Локомотив Москва 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 22 17
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
11. Спартак Москва 1:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Ахмат 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13. Химки 1:1 Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин 1:0 Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа 0:1 Заявка 15 2 4 9 11 - 23 10
16. Арсенал Тула 1:2 Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 40'
    Да, интрига у нас будет во втором тайме. Несмотря на тот факт, что ведут в счете уральцы, нельзя им однозначно отдать предпочтение.
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЙНОВ! 1:2!
    Панченко выполнил передачу на Кайнова, который ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел по воротам и распечатал голкипера противника.
  • 36'
    Гулиеву дают пробить по воротам соперники. Мяч летит значительно выше цели. Крайне неудачная попытка отличиться случилась сейчас.
  • 35'
    Радакович нанес выстрел по рамке соперника, но мяч полетел слишком сильно и крайне неточно! Получилось не совсем эффектно. И не эффективно.
  • 33'
    Бикфалви досталось по ногам. Пока не может подняться футболист. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо и вернется он на поле.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИШКИЧ! 0:2!
    Второй гол он забивает сейчас. Классно попал игрок по воротам соперника, угодил в Шатова, после чего сфера оказалась в сетке.
  • Пенальти
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АВГУСТИНЯК! 0:1!
    Забивает, таким образом, мяч в ворота соперника Августиняк. Нанес он удар в сторону левой "девятки", и сфера влетает в сетку! Красивое исполнение.
  • Красная карточка
    27'
    НЕВЕРОЯТНО! Марков сейчас спасает свою команду, прыгая в воротах и играя рукой. Спасает он свою команду, но это пенальти! А еще красная карточка для игрока туляков.
  • Угловой
    25'
    Железнов выполняет подачу на дальнюю штангу, и выбивают мяч хозяева на угловой. Подберезкин готовится выполнить подачу тем временем. 
  • Опасный момент
    23'
    БИКФАЛВИ! Получил он сейчас снаряд, после чего мощно пробил по воротам соперника, но мяч полетел чуть выше цели.
  • Опасный момент
    21'
    МОМЕНТИЩЕ! Марков! Получил он снаряд в центр от Гулиева, после чего нанес выстрел прямо по центру, и сфера прилетела прямиком в руки голкиперу!
  • Фол, нарушение
    19'
    Смольникову прилетел сейчас удар по ногам. Опасным был этот фол. Вполне мог игрок получить повреждение в данной ситуации.
  • 17'
    Панченко сейчас с Кузьмичевым столкнулись. Оба соперника получили повреждения, но смогли они встречу продолжить по итогу.
  • 16'
    Бикфалви снова попытался нанести удар по воротам соперника с дальней дистанции - мяч летит несколько выше цели. Получается не слишком опасно.
  • 14'
    Шатов сейчас получил по ногам от соперника. Назначает штрафной удар главный арбитр встречи. Посмотрим, что будет придумано со стандарта.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Панченко в активном наступлении сумел добраться сейчас до снаряда, после чего нанес удар по воротам соперника - слишком высоко получилось.
    • 11'
      Туляки намерены забить быстрый гол в ворота соперника, но уральскому коллективу хочется также набрать три очка и одержать победу, которая поможет сохранить прописку в РПЛ.
    • 10'
      Гулиев сейчас нанес удар по воротам соперника, и снова намного выше цели он сферу направил. Крайне неудачным получился этот выстрел.
    • 8'
      Панченко получил мяч, после чего отдал на Гулиева. Получил он ответный пас, но нанес крайне неудачный выстрел. Мяч ушел выше цели.
    • Угловой
      6'
      Тульская команда сейчас получила сейчас шанс на угловой, но реализовать свой момент у ворот "пушкари" не смогли. Потеря последовала по итогу.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Гулиев! Сместился с левого края в центр Аяз, после чео нанес в дальний угол. Помазун успевает среагировать и спасти свой коллектив!
    • 3'
      Панченко получил мяч в центре поля, после чего его буквально смахнул на газон соперник. Желтой карточки обидчик Кирилла не получил.
    • 2'
      Перекатывают снаряд с фланга на фланг обе команды. Пока никто и никуда не торопится. "Арсенал" пытается играть вперед активно, пока безрезультатно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
      Ассистент: Илья Елеференко (Москва, Россия);
      Ассистент: Андрей Образко (Ставрополь, Россия);
      Резервный: Артём Смолин (Великий Устюг, Россия).
    Где смотреть матч Арсенал Тула 1:2 Урал онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:2 Урал

    Исход игры
    Арсенал Тула
    14.8% (18)
    Ничья
    30.3% (37)
    Урал
    54.9% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    27.9% (34)
    1:1 Ничья
    26.2% (32)
    0:1 Урал
    15.6% (19)
    1:0 Арсенал Тула
    5.7% (7)
    0:2 Урал
    4.9% (6)
    2:1 Арсенал Тула
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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