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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал Тула
 
Позже
Урал

История личных встреч

Арсенал Тула
Урал

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
2:2
ПЛ
1:1
К
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Кингс 4 0.14
Марков Евгений 4 0.14
Хлусевич Даниил 4 0.14
Кангва Эванс 3 0.1
Луценко Евгений 3 0.1
Давиташвили Зурико 3 0.1
Деспотович Джордже 2 (2) 0.07
Ткачёв Сергей 2 0.07
Чаушич Горан 2 0.07
Степанов Данил 1 0.03
Смольников Игорь 1 0.03
Новосельцев Иван 1 0.03
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 10 0.34
Гаджимурадов Рамазан 2 0.07
Августиняк Рафал 2 (1) 0.07
Мишкич Даниэль 2 0.07
Железнов Юрий 2 0.07
Шатов Олег 1 0.03
Егорычев Андрей 1 0.03
Гогличидзе Лео 1 0.03
Панюков Андрей 1 0.03
Максименко Артём 1 0.03
Адамов Арсен 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 7 1
Чаушич Горан 5 2
Костадинов Георги 8 0
Смольников Игорь 7 0
Марков Евгений 6 0
Радакович Урош 5 0
Сокол Артём 3 1
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Кангва Эванс 2 1
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Кайнов Максим 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Мишкич Даниэль 6 0
Егорычев Андрей 6 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Шатов Олег 1 0
Емельянов Роман 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Агеев Михаил 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
1
6%
3
20%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
25%
6
32%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
8
40%
6
32%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

37
13
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
11%
1
8%
1-15
8
22%
3
23%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
6
16%
3
23%
46-60
3
8%
2
15%
61-75
10
27%
4
31%
76-90

Забито

29
27
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
3
10%
4
15%
1-15
7
24%
3
11%
16-30
6
21%
8
30%
30%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Пропущено

57
32
27 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 19
9
16%
7
22%
1-15
10
18%
5
16%
16-30
8
14%
1
3%
31-45
8
14%
4
13%
46-60
4
7%
5
16%
61-75
18
32%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2
Урал
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1
Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. Краснодар Заявка 29 14 7 8 41 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Краснодар Заявка 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
8. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Арсенал Тула 17.8% (8)
    X 42.2% (19)
    Урал 40% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Урал
    4.64
    4.68
    3.71
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Урал

    Исход игры
    Арсенал Тула
    17.8% (8)
    Ничья
    42.2% (19)
    Урал
    40% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.91% (12)
    Меньше
    72.09% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (17)
    1:2 Урал
    17.8% (8)
    0:1 Урал
    13.3% (6)
    1:0 Арсенал Тула
    8.9% (4)
    0:2 Урал
    4.4% (2)
    2:1 Арсенал Тула
    4.4% (2)
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