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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Легия
0:0
Второй тайм: 49'
Краковия
0'
23' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
49'

Ход матча

23'
Пекхарт Томаш
 
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Краковия
4.20
3.74
5.68
Все Коэффициенты
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
80
Коноплянка
Евгений
11
Ракочи
Михал
7
Ривалдиньо
Легия
4-2-3-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Краковия

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

31 матч

67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.8%
38.7%
6.5%
17 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
0:1
С
0:0
ЭГА
2:0
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:2
К
2:0
Э
0:0
OE
4:0
OE
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 8 (1) 0.24
Вшолек Павел 6 0.18
Лопеш Рафаэл 4 0.12
Ветеска Матеуш 4 0.12
Мучи Эрнест 4 0.12
Жозуэ Филипе 2 0.06
Росолек Мацей 2 0.06
Эмрели Махир 2 0.06
Соколовски Патрик 2 0.06
Слиш Бартош 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.24
Ханка Серджу 4 0.12
Пестка Камил 4 0.12
Мишор Якуб 3 0.09
Какабадзе Отар 3 0.09
Рыпэ Корнел 3 0.09
Ракочи Михал 3 0.09
Хебо Матиас 2 0.06
Родин Матай 2 0.06
Пищек Филип 2 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.03
Альварес Маркос 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Балай Филип 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 11 0
Енджейчик Артур 9 0
Жозуэ Филипе 7 1
Ветеска Матеуш 8 0
Младенович Филип 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Лопеш Рафаэл 5 1
Пекхарт Томаш 6 0
Харатин Игорь 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Росолек Мацей 3 0
Челхака Юрген 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Холовня Матеуш 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родин Матай 9 0
Ханка Серджу 7 1
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Сиплак Михал 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Лусюш Сильвестер 5 0
Пестка Камил 3 1
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Яблонски Давид 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Коноплянка Евгений 1 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
17 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
3
12%
1
7%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
9
35%
3
20%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
2
8%
2
13%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
29%
5
24%
31-45
4
19%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
29%
6
29%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
0
0%
3
13%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
3
21%
8
35%
76-90

Пропущено

30
20
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
7
23%
6
30%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
7
23%
4
20%
76-90

Забито

40
38
23 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
3
8%
4
11%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
13
33%
5
13%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
6
15%
9
24%
61-75
5
13%
10
26%
76-90

Пропущено

51
41
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
4
8%
5
12%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
13
25%
11
27%
31-45
9
18%
5
12%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
13
25%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0
Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Пекхарт Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Краковия
4.20
3.74
5.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Краковия онлайн

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Легия
Краковия
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