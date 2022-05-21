Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
23' Желтая карточкаПекхарт Томаш
Ход матча
23'
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Ожуг РобертПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Легия
Краковия
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
31 матч
67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.8%
38.7%
6.5%
17 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|8 (1)
|0.24
|Вшолек Павел
|6
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.12
|Ветеска Матеуш
|4
|0.12
|Мучи Эрнест
|4
|0.12
|Жозуэ Филипе
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2
|0.06
|Эмрели Махир
|2
|0.06
|Соколовски Патрик
|2
|0.06
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Холовня Матеуш
|1
|0.03
|Навроцкий Майк
|1
|0.03
|Харатин Игорь
|1
|0.03
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.24
|Ханка Серджу
|4
|0.12
|Пестка Камил
|4
|0.12
|Мишор Якуб
|3
|0.09
|Какабадзе Отар
|3
|0.09
|Рыпэ Корнел
|3
|0.09
|Ракочи Михал
|3
|0.09
|Хебо Матиас
|2
|0.06
|Родин Матай
|2
|0.06
|Пищек Филип
|2
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Альварес Маркос
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|11
|0
|Енджейчик Артур
|9
|0
|Жозуэ Филипе
|7
|1
|Ветеска Матеуш
|8
|0
|Младенович Филип
|6
|1
|Йоханссон Маттиас
|7
|0
|Лопеш Рафаэл
|5
|1
|Пекхарт Томаш
|6
|0
|Харатин Игорь
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Холовня Матеуш
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|9
|0
|Ханка Серджу
|7
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|5
|0
|Пестка Камил
|3
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Яблонски Давид
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
17 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
3
12%
1
7%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
9
35%
3
20%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
2
8%
2
13%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
29%
5
24%
31-45
4
19%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
29%
6
29%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
0
0%
3
13%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
3
21%
8
35%
76-90
Пропущено
30
20
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
7
23%
6
30%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
7
23%
4
20%
76-90
Забито
40
38
23 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 10
3
8%
4
11%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
13
33%
5
13%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
6
15%
9
24%
61-75
5
13%
10
26%
76-90
Пропущено
51
41
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
4
8%
5
12%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
13
25%
11
27%
31-45
9
18%
5
12%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
13
25%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0
Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|34
|22
|8
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Ракув
|2:0
|34
|20
|9
|5
|59 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|34
|19
|10
|5
|62 - 29
|67
|4.
|Лехия Гданьск
|0:2
|34
|16
|9
|9
|52 - 38
|57
|5.
|Пяст
|0:1
|34
|15
|8
|11
|44 - 37
|53
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|34
|12
|14
|8
|42 - 39
|50
|7.
|Висла Плоцк
|1:0
|34
|15
|3
|16
|46 - 51
|48
|8.
|Краковия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|40 - 39
|47
|9.
|Гурник Забже
|2:3
|34
|12
|8
|14
|53 - 55
|44
|10.
|Варта Познань
|1:0
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|11.
|Легия
|0:0
|34
|12
|5
|17
|43 - 48
|41
|12.
|Ягеллония
|0:0
|34
|8
|14
|12
|38 - 50
|38
|13.
|Шлёнск
|3:2
|34
|8
|14
|12
|42 - 50
|38
|14.
|Заглембе Любин
|0:2
|34
|11
|5
|18
|42 - 59
|38
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|34
|9
|10
|15
|39 - 50
|37
|16.
|Висла Краков
|0:1
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|34
|7
|10
|17
|34 - 55
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|34
|6
|11
|17
|29 - 59
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|17
|13
|3
|1
|40 - 6
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|12
|2
|3
|40 - 17
|38
|4.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|6
|1
|34 - 13
|36
|5.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|11
|2
|4
|25 - 14
|35
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|7.
|Легия
|0:0
|17
|9
|1
|7
|26 - 21
|28
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|11.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|12.
|Пяст
|0:1
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|13.
|Ягеллония
|0:0
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 26
|19
|18.
|Варта Познань
|1:0
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|2:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|0:1
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|1:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|5
|7
|5
|16 - 17
|22
|7.
|Краковия
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|5
|3
|9
|27 - 34
|18
|9.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|4
|5
|8
|22 - 27
|17
|11.
|Ягеллония
|0:0
|17
|3
|6
|8
|15 - 30
|15
|12.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|4
|2
|11
|17 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|0:0
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 29
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10