Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
23' Желтая карточкаПекхарт Томаш
1:0
54' ГолРосолек Мацей
63' Желтая карточкаХоловня Матеуш
2:0
65' ГолПекхарт Томаш
3:0
85' ГолЛопеш Рафаэл
Ход матча
23'
54'
1:0
63'
65'
2:0
85'
3:0
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Ожуг РобертПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Легия
Краковия
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
31 матч
67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.8%
38.7%
6.5%
17 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|9 (1)
|0.26
|Вшолек Павел
|6
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.15
|Ветеска Матеуш
|4
|0.12
|Мучи Эрнест
|4
|0.12
|Росолек Мацей
|3
|0.09
|Жозуэ Филипе
|2
|0.06
|Эмрели Махир
|2
|0.06
|Соколовски Патрик
|2
|0.06
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Холовня Матеуш
|1
|0.03
|Навроцкий Майк
|1
|0.03
|Харатин Игорь
|1
|0.03
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.24
|Ханка Серджу
|4
|0.12
|Пестка Камил
|4
|0.12
|Мишор Якуб
|3
|0.09
|Какабадзе Отар
|3
|0.09
|Рыпэ Корнел
|3
|0.09
|Ракочи Михал
|3
|0.09
|Хебо Матиас
|2
|0.06
|Родин Матай
|2
|0.06
|Пищек Филип
|2
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Альварес Маркос
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|11
|0
|Енджейчик Артур
|9
|0
|Жозуэ Филипе
|7
|1
|Ветеска Матеуш
|8
|0
|Младенович Филип
|6
|1
|Йоханссон Маттиас
|7
|0
|Лопеш Рафаэл
|5
|1
|Пекхарт Томаш
|6
|0
|Харатин Игорь
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Холовня Матеуш
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Боруц Артур
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Скибицки Кацпер
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|9
|0
|Ханка Серджу
|7
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|5
|0
|Пестка Камил
|3
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Яблонски Давид
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Коноплянка Евгений
|1
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
15
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
3
10%
1
7%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
9
31%
3
20%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
3
10%
2
13%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
3
21%
8
35%
76-90
Пропущено
30
20
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
7
23%
6
30%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
7
23%
4
20%
76-90
Забито
43
38
23 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
3
7%
4
11%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
13
30%
5
13%
31-45
7
16%
6
16%
46-60
7
16%
9
24%
61-75
6
14%
10
26%
76-90
Пропущено
51
44
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 24
4
8%
5
11%
1-15
7
14%
6
14%
16-30
13
25%
11
25%
31-45
9
18%
6
14%
46-60
5
10%
5
11%
61-75
13
25%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0
Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|34
|22
|8
|4
|67 - 24
|74
|2.
|Ракув
|34
|20
|9
|5
|60 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|34
|18
|11
|5
|63 - 31
|65
|4.
|Лехия Гданьск
|34
|16
|9
|9
|52 - 39
|57
|5.
|Пяст
|34
|15
|9
|10
|45 - 37
|54
|6.
|Висла Плоцк
|34
|15
|3
|16
|48 - 51
|48
|7.
|Радомьяк Радом
|34
|11
|15
|8
|42 - 40
|48
|8.
|Гурник Забже
|34
|13
|8
|13
|55 - 55
|47
|9.
|Краковия
|34
|12
|10
|12
|40 - 42
|46
|10.
|Легия
|34
|13
|4
|17
|46 - 48
|43
|11.
|Варта Познань
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|12.
|Ягеллония
|34
|9
|13
|12
|39 - 50
|40
|13.
|Заглембе Любин
|34
|11
|5
|18
|43 - 59
|38
|14.
|Сталь Мелец
|34
|9
|10
|15
|39 - 52
|37
|15.
|Шлёнск
|34
|7
|14
|13
|42 - 52
|35
|16.
|Брук-Бет Термалица
|34
|7
|11
|16
|36 - 56
|32
|17.
|Висла Краков
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|34
|6
|10
|18
|29 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|13
|3
|1
|40 - 7
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Ракув
|17
|10
|6
|1
|35 - 13
|36
|4.
|Погонь Щецин
|17
|11
|3
|3
|41 - 19
|36
|5.
|Висла Плоцк
|17
|11
|2
|4
|27 - 14
|35
|6.
|Легия
|17
|10
|0
|7
|29 - 21
|30
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Пяст
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|11.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|12.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|17
|4
|6
|7
|15 - 27
|18
|18.
|Шлёнск
|17
|3
|8
|6
|18 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Гурник Забже
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|4
|8
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Краковия
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ягеллония
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|11.
|Лехия Гданьск
|17
|4
|5
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Заглембе Любин
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|17
|2
|6
|9
|18 - 31
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|17 - 30
|12
|17.
|Висла Краков
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10