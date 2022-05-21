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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Легия
3:0
Конец матча
Краковия
0'
23' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
1:0
54' Гол
Росолек Мацей
63' Желтая карточка
Холовня Матеуш
2:0
65' Гол
Пекхарт Томаш
3:0
85' Гол
Лопеш Рафаэл
90'+2
31
Мишта
Цезарий
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
99
Слиш
Бартош
18
Соколовски
Патрик
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
9
Пекхарт
Томаш
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
80
Коноплянка
Евгений
11
Ракочи
Михал
7
Ривалдиньо
Легия
4-2-3-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Краковия

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

31 матч

67.7%
19.4%
12.9%
21 победа 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.8%
38.7%
6.5%
17 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
0:1
С
0:0
ЭГА
2:0
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:2
К
2:0
Э
0:0
OE
4:0
OE
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 9 (1) 0.26
Вшолек Павел 6 0.18
Лопеш Рафаэл 5 0.15
Ветеска Матеуш 4 0.12
Мучи Эрнест 4 0.12
Росолек Мацей 3 0.09
Жозуэ Филипе 2 0.06
Эмрели Махир 2 0.06
Соколовски Патрик 2 0.06
Слиш Бартош 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Холовня Матеуш 1 0.03
Навроцкий Майк 1 0.03
Харатин Игорь 1 0.03
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Рибейру Юри 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.24
Ханка Серджу 4 0.12
Пестка Камил 4 0.12
Мишор Якуб 3 0.09
Какабадзе Отар 3 0.09
Рыпэ Корнел 3 0.09
Ракочи Михал 3 0.09
Хебо Матиас 2 0.06
Родин Матай 2 0.06
Пищек Филип 2 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.03
Альварес Маркос 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Балай Филип 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 11 0
Енджейчик Артур 9 0
Жозуэ Филипе 7 1
Ветеска Матеуш 8 0
Младенович Филип 6 1
Йоханссон Маттиас 7 0
Лопеш Рафаэл 5 1
Пекхарт Томаш 6 0
Харатин Игорь 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Лима Лукас II 3 0
Холовня Матеуш 3 0
Росолек Мацей 3 0
Челхака Юрген 3 0
Боруц Артур 1 1
Мартинш Андре 2 0
Роуз Линдси 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Вербич Беньямин 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Скибицки Кацпер 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родин Матай 9 0
Ханка Серджу 7 1
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Сиплак Михал 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Лусюш Сильвестер 5 0
Пестка Камил 3 1
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Яблонски Давид 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Коноплянка Евгений 1 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
15
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
3
10%
1
7%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
9
31%
3
20%
31-45
4
14%
4
27%
46-60
5
17%
3
20%
61-75
3
10%
2
13%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
5%
3
13%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
3
21%
8
35%
76-90

Пропущено

30
20
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
5
25%
16-30
7
23%
6
30%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
7
23%
4
20%
76-90

Забито

43
38
23 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 11
3
7%
4
11%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
13
30%
5
13%
31-45
7
16%
6
16%
46-60
7
16%
9
24%
61-75
6
14%
10
26%
76-90

Пропущено

51
44
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 24
4
8%
5
11%
1-15
7
14%
6
14%
16-30
13
25%
11
25%
31-45
9
18%
6
14%
46-60
5
10%
5
11%
61-75
13
25%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Легия - Висла Краков 2:1 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Легия - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Легия - Краснодар 2:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Легия - Заглембе Любин 4:0
Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 34 22 8 4 67 - 24 74
2. Ракув 34 20 9 5 60 - 30 69
3. Погонь Щецин 34 18 11 5 63 - 31 65
4. Лехия Гданьск 34 16 9 9 52 - 39 57
5. Пяст 34 15 9 10 45 - 37 54
6. Висла Плоцк 34 15 3 16 48 - 51 48
7. Радомьяк Радом 34 11 15 8 42 - 40 48
8. Гурник Забже 34 13 8 13 55 - 55 47
9. Краковия 34 12 10 12 40 - 42 46
10. Легия 34 13 4 17 46 - 48 43
11. Варта Познань 34 11 9 14 35 - 38 42
12. Ягеллония 34 9 13 12 39 - 50 40
13. Заглембе Любин 34 11 5 18 43 - 59 38
14. Сталь Мелец 34 9 10 15 39 - 52 37
15. Шлёнск 34 7 14 13 42 - 52 35
16. Брук-Бет Термалица 34 7 11 16 36 - 56 32
17. Висла Краков 34 7 10 17 37 - 54 31
18. Гурник Ленчна 34 6 10 18 29 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 13 3 1 40 - 7 42
2. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Ракув 17 10 6 1 35 - 13 36
4. Погонь Щецин 17 11 3 3 41 - 19 36
5. Висла Плоцк 17 11 2 4 27 - 14 35
6. Легия 17 10 0 7 29 - 21 30
7. Радомьяк Радом 17 7 7 3 26 - 22 28
8. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Пяст 17 7 4 6 23 - 22 25
11. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
12. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 17 5 5 7 21 - 21 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 17 4 6 7 15 - 27 18
18. Шлёнск 17 3 8 6 18 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Гурник Забже 17 6 3 8 29 - 34 21
7. Радомьяк Радом 17 4 8 5 16 - 18 20
8. Краковия 17 5 5 7 16 - 23 20
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Ягеллония 17 4 5 8 16 - 30 17
11. Лехия Гданьск 17 4 5 8 22 - 28 17
12. Заглембе Любин 17 4 2 11 18 - 31 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 17 2 6 9 18 - 31 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 17 - 30 12
17. Висла Краков 17 2 5 10 16 - 33 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      23'
      Пекхарт Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 3:0 Краковия онлайн

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