Стадион: Stadion Rakow
2:0
Второй тайм: 49'
1:0
10' ГолИви Лопес
2:0
12' ГолИви Лопес
36' Желтая карточкаКонрадо
38' Желтая карточкаТудор Фран
Ход матча
10'
1:0
12'
2:0
36'
38'
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
22
Сисей
Йозеф
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Дурмуш ИлкайНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Ракув
Лехия Гданьск
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|20 (6)
|0.59
|Гутковский Владислав
|9
|0.26
|Вдовяк Матеуш
|7
|0.21
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.09
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.09
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.06
|Нивулис Анджей
|2
|0.06
|Петрашек Томаш
|2
|0.06
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Рундич Милан
|1
|0.03
|Лидерман Бен
|1
|0.03
|Стургеон Фабиу
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Арсенич Зоран
|1
|0.03
|Длугош Виктор
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.03
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Сапала Игор
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|13
|0.38
|Пайшау Флавиу
|10 (3)
|0.29
|Дурмуш Илкай
|6
|0.18
|Терраццино Марко
|4
|0.12
|Гаёс Мацей
|4 (1)
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Жуковски Матеуш
|2
|0.06
|Kacper Sezonienko
|1
|0.03
|Конрадо
|1
|0.03
|Калузиньски Якуб
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Клеменс Кристиан
|1
|0.03
|Налепа Михал
|1
|0.03
|Filip Koperski
|1
|0.03
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|8
|2
|Петрашек Томаш
|10
|0
|Тудор Фран
|10
|0
|Арсенич Зоран
|5
|1
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Кун Патрик
|5
|0
|Лидерман Бен
|5
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Вдовяк Матеуш
|3
|0
|Арак Якуб
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Сапала Игор
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Гвилия Валериане
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|10
|0
|Малоча Марио
|7
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Конрадо
|6
|0
|Зволински Лукаш
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|5
|0
|Терраццино Марко
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Сисей Йозеф
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Крюэзиу Эгзон
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Штек Давид
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
20
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
2
6%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
16%
6
30%
31-45
7
23%
5
25%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
9
29%
29%
5
25%
76-90
Пропущено
14
27
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
6
43%
9
33%
61-75
2
14%
5
19%
76-90
Забито
24
28
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
1
4%
6
21%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
5
21%
10
36%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Забито
55
48
17 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
3
5%
7
15%
1-15
6
11%
5
10%
16-30
8
15%
11
23%
31-45
12
22%
8
17%
46-60
12
22%
2
4%
61-75
14
25%
15
31%
76-90
Пропущено
32
40
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
3
9%
5
13%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
3
9%
7
18%
46-60
10
31%
11
28%
61-75
6
19%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1
Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|34
|22
|8
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Ракув
|2:0
|34
|20
|9
|5
|59 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|34
|19
|10
|5
|62 - 29
|67
|4.
|Лехия Гданьск
|0:2
|34
|16
|9
|9
|52 - 38
|57
|5.
|Пяст
|0:1
|34
|15
|8
|11
|44 - 37
|53
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|34
|12
|14
|8
|42 - 39
|50
|7.
|Висла Плоцк
|1:0
|34
|15
|3
|16
|46 - 51
|48
|8.
|Краковия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|40 - 39
|47
|9.
|Гурник Забже
|2:3
|34
|12
|8
|14
|53 - 55
|44
|10.
|Варта Познань
|1:0
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|11.
|Легия
|0:0
|34
|12
|5
|17
|43 - 48
|41
|12.
|Ягеллония
|0:0
|34
|8
|14
|12
|38 - 50
|38
|13.
|Шлёнск
|3:2
|34
|8
|14
|12
|42 - 50
|38
|14.
|Заглембе Любин
|0:2
|34
|11
|5
|18
|42 - 59
|38
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|34
|9
|10
|15
|39 - 50
|37
|16.
|Висла Краков
|0:1
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|34
|7
|10
|17
|34 - 55
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|34
|6
|11
|17
|29 - 59
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|17
|13
|3
|1
|40 - 6
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|12
|2
|3
|40 - 17
|38
|4.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|6
|1
|34 - 13
|36
|5.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|11
|2
|4
|25 - 14
|35
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|7.
|Легия
|0:0
|17
|9
|1
|7
|26 - 21
|28
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|11.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|12.
|Пяст
|0:1
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|13.
|Ягеллония
|0:0
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 26
|19
|18.
|Варта Познань
|1:0
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|2:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|0:1
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|1:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|5
|7
|5
|16 - 17
|22
|7.
|Краковия
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|5
|3
|9
|27 - 34
|18
|9.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|4
|5
|8
|22 - 27
|17
|11.
|Ягеллония
|0:0
|17
|3
|6
|8
|15 - 30
|15
|12.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|4
|2
|11
|17 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|0:0
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 29
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10