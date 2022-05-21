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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Ракув
2:0
Второй тайм: 49'
Лехия Гданьск
0'
1:0
10' Гол
Иви Лопес
2:0
12' Гол
Иви Лопес
36' Желтая карточка
Конрадо
38' Желтая карточка
Тудор Фран
49'
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
2
Петрашек
Томаш
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
9
Мусёлик
Себастьян
11
Иви
Лопес
1
Бухалик
Михал
22
Сисей
Йозеф
4
Кристерс
Тоберс
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
7
Гаёс
Мацей
88
Калузиньски
Якуб
8
Крюэзиу
Эгзон
33
Терраццино
Марко
9
Зволински
Лукаш
99
Дурмуш
Илкай
Ракув
3-4-3
Лехия Гданьск
4-3-1-2

История личных встреч

Ракув
Лехия Гданьск

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 20 (6) 0.59
Гутковский Владислав 9 0.26
Вдовяк Матеуш 7 0.21
Цебуля Марчин 3 (1) 0.09
Мусёлик Себастьян 3 0.09
Тудор Фран 2 (1) 0.06
Нивулис Анджей 2 0.06
Петрашек Томаш 2 0.06
Кун Патрик 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Рундич Милан 1 0.03
Лидерман Бен 1 0.03
Стургеон Фабиу 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Арсенич Зоран 1 0.03
Длугош Виктор 1 0.03
Полетанович Марко 1 (1) 0.03
Гедеш Алешандре 0 0
Сапала Игор 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 13 0.38
Пайшау Флавиу 10 (3) 0.29
Дурмуш Илкай 6 0.18
Терраццино Марко 4 0.12
Гаёс Мацей 4 (1) 0.12
Кубицки Ярослав 2 0.06
Жуковски Матеуш 2 0.06
Kacper Sezonienko 1 0.03
Конрадо 1 0.03
Калузиньски Якуб 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Клеменс Кристиан 1 0.03
Налепа Михал 1 0.03
Filip Koperski 1 0.03
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Штек Давид 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Bassekou Diabate 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 8 2
Петрашек Томаш 10 0
Тудор Фран 10 0
Арсенич Зоран 5 1
Нивулис Анджей 5 0
Кун Патрик 5 0
Лидерман Бен 5 0
Стургеон Фабиу 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Вдовяк Матеуш 3 0
Арак Якуб 3 0
Полетанович Марко 2 0
Иви Лопес 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Гвилия Валериане 1 0
Сореску Деян 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Чиж Шимон 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 10 0
Малоча Марио 7 0
Налепа Михал 5 1
Конрадо 6 0
Зволински Лукаш 5 0
Kacper Sezonienko 5 0
Терраццино Марко 4 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Пайшау Флавиу 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Сисей Йозеф 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Крюэзиу Эгзон 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Петшак Рафаль 1 0
Штек Давид 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
20
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
2
6%
1
5%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
16%
6
30%
31-45
7
23%
5
25%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
9
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

14
27
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
6
43%
9
33%
61-75
2
14%
5
19%
76-90

Забито

24
28
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
1
4%
6
21%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
21%
3
11%
46-60
7
29%
29%
1
4%
61-75
5
21%
10
36%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Забито

55
48
17 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
3
5%
7
15%
1-15
6
11%
5
10%
16-30
8
15%
11
23%
31-45
12
22%
8
17%
46-60
12
22%
2
4%
61-75
14
25%
15
31%
76-90

Пропущено

32
40
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
3
9%
5
13%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
3
9%
7
18%
46-60
10
31%
11
28%
61-75
6
19%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1
Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Конрадо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Лехия Гданьск
1.60
4.40
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 2:0 Лехия Гданьск онлайн

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