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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Шлёнск
3:2
Второй тайм: 50'
Гурник Забже
0'
13' Желтая карточка
Штиглец Дино
0:1
14' Гол
Яницки Рафал
1:1
25' Гол
Янасик Патрик
2:1
41' Гол
Шварц Петр
2:2
43' Гол
Манне Аласана
3:2
45' Гол
Ястржембски Деннис
50'
1
Путноцки
Матуш
19
Янасик
Патрик
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
4
Штиглец
Дино
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
5
Собота
Вальдемар
7
Пих
Роберт
11
Пясецки
Фабиан
10
Ястржембски
Деннис
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
77
Jakub
Szymanski
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
7
Пачеко
Даниэль
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
Шлёнск
4-3-3
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Шлёнск
Гурник Забже

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 11 (1) 0.32
Пих Роберт 6 (3) 0.18
Лыщаш Адриан 5 0.15
Прашелик Матеуш 4 0.12
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.09
Шварц Петр 2 0.06
Кинтана Кайе 2 0.06
Штиглец Дино 1 0.03
Гарсия Виктор III 1 0.03
Маковски Рафал 1 0.03
Вердаска Диогу 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Цилла Марсель 1 0.03
Янасик Патрик 1 0.03
Левкот Шимон 1 0.03
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подольски Лукас 9 0.26
Кубица Кшиштоф 9 0.26
Новак Бартош 8 0.24
Хименес Хесус 8 (1) 0.24
Кравчик Пётр 5 0.15
Дадок Роберт 3 0.09
Манне Аласана 2 0.06
Яницки Рафал 2 0.06
Янжа Эрик 1 0.03
Павловски Дариуш 1 0.03
Холевяк Матеуш 1 0.03
Пачеко Даниэль 1 0.03
Марин Игинио 1 0.03
Гришкевич Адриан 1 0.03
Висневски Пшемыслав 0 0
Adrian Dziedzic 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мончиньски Кжиштоф 8 0
Экспозито Эрик 8 0
Голла Войцех 7 0
Левкот Шимон 7 0
Тамаш Марк 3 2
Шварц Петр 4 1
Вердаска Диогу 5 0
Пясецки Фабиан 4 0
Штиглец Дино 3 0
Собота Вальдемар 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Гарсия Виктор III 1 1
Поправа Конрад 1 1
Ольсен Патрик 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Маковски Рафал 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 8 1
Гришкевич Адриан 9 0
Подольски Лукас 8 0
Манне Аласана 8 0
Яницки Рафал 6 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Кубица Кшиштоф 5 0
Холевяк Матеуш 2 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Dariusz Stalmach 2 0
Новак Бартош 1 0
Мвондо Жан 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Mateusz Ziolkowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
0
0%
4
15%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
5
29%
29%
9
33%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
16%
5
17%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
7
24%
61-75
5
26%
5
17%
76-90

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
16%
3
12%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
10
40%
10
40%
76-90

Пропущено

26
22
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
10
38%
6
27%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
5
19%
4
18%
76-90

Забито

42
52
21 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
4
10%
7
13%
1-15
9
21%
3
6%
16-30
8
19%
14
27%
31-45
3
7%
9
17%
46-60
3
7%
5
10%
61-75
15
36%
14
27%
76-90

Пропущено

45
51
15 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
5
11%
9
18%
1-15
8
18%
6
12%
16-30
2
4%
8
16%
31-45
14
31%
8
16%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
10
22%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ястржембски Деннис бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Манне Аласана бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Шварц Петр бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Янасик Патрик бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Гурник Забже
3.86
4.08
7.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 3:2 Гурник Забже онлайн

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