Стадион: Городской стадион Вроцлава
3:4
Конец матча
13' Желтая карточкаШтиглец Дино
0:1
14' ГолЯницки Рафал
1:1
25' ГолЯнасик Патрик
2:1
41' ГолШварц Петр
2:2
43' ГолМанне Аласана
3:2
45' ГолЯстржембски Деннис
3:3
62' ГолМарин Игинио
3:4
71' ГолМарин Игинио
Ход матча
13'
14'
0:1
25'
1:1
41'
2:1
43'
2:2
45'
3:2
62'
3:3
71'
3:4
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Шлёнск
Гурник Забже
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
26 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|11 (1)
|0.32
|Пих Роберт
|6 (3)
|0.18
|Лыщаш Адриан
|5
|0.15
|Прашелик Матеуш
|4
|0.12
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Шварц Петр
|2
|0.06
|Кинтана Кайе
|2
|0.06
|Штиглец Дино
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|1
|0.03
|Маковски Рафал
|1
|0.03
|Вердаска Диогу
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Цилла Марсель
|1
|0.03
|Янасик Патрик
|1
|0.03
|Левкот Шимон
|1
|0.03
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подольски Лукас
|9
|0.26
|Кубица Кшиштоф
|9
|0.26
|Новак Бартош
|8
|0.24
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.24
|Кравчик Пётр
|5
|0.15
|Дадок Роберт
|3
|0.09
|Марин Игинио
|3
|0.09
|Манне Аласана
|2
|0.06
|Яницки Рафал
|2
|0.06
|Янжа Эрик
|1
|0.03
|Павловски Дариуш
|1
|0.03
|Холевяк Матеуш
|1
|0.03
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Гришкевич Адриан
|1
|0.03
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|Adrian Dziedzic
|0
|0
|Dariusz Stalmach
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мончиньски Кжиштоф
|8
|0
|Экспозито Эрик
|8
|0
|Голла Войцех
|7
|0
|Левкот Шимон
|7
|0
|Тамаш Марк
|3
|2
|Шварц Петр
|4
|1
|Вердаска Диогу
|5
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Штиглец Дино
|3
|0
|Собота Вальдемар
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|8
|1
|Гришкевич Адриан
|9
|0
|Подольски Лукас
|8
|0
|Манне Аласана
|8
|0
|Яницки Рафал
|6
|0
|Дадок Роберт
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Кубица Кшиштоф
|5
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Dariusz Stalmach
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Mateusz Ziolkowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
31
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
5
16%
1-15
5
25%
2
6%
16-30
7
35%
10
32%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
5
25%
4
13%
76-90
Пропущено
23
32
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
17%
5
16%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
4
17%
7
22%
61-75
5
22%
5
16%
76-90
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
4
16%
3
12%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
10
40%
10
40%
76-90
Пропущено
26
22
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
10
38%
6
27%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
5
19%
4
18%
76-90
Забито
45
56
24 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
4
9%
8
14%
1-15
10
22%
3
5%
16-30
10
22%
15
27%
31-45
3
7%
9
16%
46-60
3
7%
7
13%
61-75
15
33%
14
25%
76-90
Пропущено
49
54
17 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
6
12%
9
17%
1-15
8
16%
7
13%
16-30
3
6%
10
19%
31-45
14
29%
8
15%
46-60
8
16%
11
20%
61-75
10
20%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|34
|22
|8
|4
|67 - 24
|74
|2.
|Ракув
|34
|20
|9
|5
|60 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|34
|18
|11
|5
|63 - 31
|65
|4.
|Лехия Гданьск
|34
|16
|9
|9
|52 - 39
|57
|5.
|Пяст
|34
|15
|9
|10
|45 - 37
|54
|6.
|Висла Плоцк
|34
|15
|3
|16
|48 - 51
|48
|7.
|Радомьяк Радом
|34
|11
|15
|8
|42 - 40
|48
|8.
|Гурник Забже
|34
|13
|8
|13
|55 - 55
|47
|9.
|Краковия
|34
|12
|10
|12
|40 - 42
|46
|10.
|Легия
|34
|13
|4
|17
|46 - 48
|43
|11.
|Варта Познань
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|12.
|Ягеллония
|34
|9
|13
|12
|39 - 50
|40
|13.
|Заглембе Любин
|34
|11
|5
|18
|43 - 59
|38
|14.
|Сталь Мелец
|34
|9
|10
|15
|39 - 52
|37
|15.
|Шлёнск
|34
|7
|14
|13
|42 - 52
|35
|16.
|Брук-Бет Термалица
|34
|7
|11
|16
|36 - 56
|32
|17.
|Висла Краков
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|34
|6
|10
|18
|29 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|13
|3
|1
|40 - 7
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Ракув
|17
|10
|6
|1
|35 - 13
|36
|4.
|Погонь Щецин
|17
|11
|3
|3
|41 - 19
|36
|5.
|Висла Плоцк
|17
|11
|2
|4
|27 - 14
|35
|6.
|Легия
|17
|10
|0
|7
|29 - 21
|30
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Пяст
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|11.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|12.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|17
|4
|6
|7
|15 - 27
|18
|18.
|Шлёнск
|17
|3
|8
|6
|18 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Гурник Забже
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|4
|8
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Краковия
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ягеллония
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|11.
|Лехия Гданьск
|17
|4
|5
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Заглембе Любин
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|17
|2
|6
|9
|18 - 31
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|17 - 30
|12
|17.
|Висла Краков
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10