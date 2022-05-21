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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Шлёнск
3:4
Конец матча
Гурник Забже
0'
13' Желтая карточка
Штиглец Дино
0:1
14' Гол
Яницки Рафал
1:1
25' Гол
Янасик Патрик
2:1
41' Гол
Шварц Петр
2:2
43' Гол
Манне Аласана
3:2
45' Гол
Ястржембски Деннис
3:3
62' Гол
Марин Игинио
3:4
71' Гол
Марин Игинио
90'+5
1
Путноцки
Матуш
19
Янасик
Патрик
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
4
Штиглец
Дино
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
5
Собота
Вальдемар
7
Пих
Роберт
11
Пясецки
Фабиан
10
Ястржембски
Деннис
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
77
Jakub
Szymanski
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
7
Пачеко
Даниэль
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
Шлёнск
4-3-3
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Шлёнск
Гурник Забже

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

26 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 11 (1) 0.32
Пих Роберт 6 (3) 0.18
Лыщаш Адриан 5 0.15
Прашелик Матеуш 4 0.12
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.09
Шварц Петр 2 0.06
Кинтана Кайе 2 0.06
Штиглец Дино 1 0.03
Гарсия Виктор III 1 0.03
Маковски Рафал 1 0.03
Вердаска Диогу 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Цилла Марсель 1 0.03
Янасик Патрик 1 0.03
Левкот Шимон 1 0.03
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подольски Лукас 9 0.26
Кубица Кшиштоф 9 0.26
Новак Бартош 8 0.24
Хименес Хесус 8 (1) 0.24
Кравчик Пётр 5 0.15
Дадок Роберт 3 0.09
Марин Игинио 3 0.09
Манне Аласана 2 0.06
Яницки Рафал 2 0.06
Янжа Эрик 1 0.03
Павловски Дариуш 1 0.03
Холевяк Матеуш 1 0.03
Пачеко Даниэль 1 0.03
Гришкевич Адриан 1 0.03
Висневски Пшемыслав 0 0
Adrian Dziedzic 0 0
Dariusz Stalmach 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мончиньски Кжиштоф 8 0
Экспозито Эрик 8 0
Голла Войцех 7 0
Левкот Шимон 7 0
Тамаш Марк 3 2
Шварц Петр 4 1
Вердаска Диогу 5 0
Пясецки Фабиан 4 0
Штиглец Дино 3 0
Собота Вальдемар 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Гарсия Виктор III 1 1
Поправа Конрад 1 1
Ольсен Патрик 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Маковски Рафал 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 8 1
Гришкевич Адриан 9 0
Подольски Лукас 8 0
Манне Аласана 8 0
Яницки Рафал 6 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Кубица Кшиштоф 5 0
Холевяк Матеуш 2 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Dariusz Stalmach 2 0
Новак Бартош 1 0
Мвондо Жан 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Mateusz Ziolkowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
31
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
5
16%
1-15
5
25%
2
6%
16-30
7
35%
10
32%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
5
25%
4
13%
76-90

Пропущено

23
32
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
17%
5
16%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
3
13%
7
22%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
4
17%
7
22%
61-75
5
22%
5
16%
76-90

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
4
16%
3
12%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
10
40%
10
40%
76-90

Пропущено

26
22
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
8%
4
18%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
10
38%
6
27%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
5
19%
4
18%
76-90

Забито

45
56
24 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 7
4
9%
8
14%
1-15
10
22%
3
5%
16-30
10
22%
15
27%
31-45
3
7%
9
16%
46-60
3
7%
7
13%
61-75
15
33%
14
25%
76-90

Пропущено

49
54
17 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 28
6
12%
9
17%
1-15
8
16%
7
13%
16-30
3
6%
10
19%
31-45
14
29%
8
15%
46-60
8
16%
11
20%
61-75
10
20%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 34 22 8 4 67 - 24 74
2. Ракув 34 20 9 5 60 - 30 69
3. Погонь Щецин 34 18 11 5 63 - 31 65
4. Лехия Гданьск 34 16 9 9 52 - 39 57
5. Пяст 34 15 9 10 45 - 37 54
6. Висла Плоцк 34 15 3 16 48 - 51 48
7. Радомьяк Радом 34 11 15 8 42 - 40 48
8. Гурник Забже 34 13 8 13 55 - 55 47
9. Краковия 34 12 10 12 40 - 42 46
10. Легия 34 13 4 17 46 - 48 43
11. Варта Познань 34 11 9 14 35 - 38 42
12. Ягеллония 34 9 13 12 39 - 50 40
13. Заглембе Любин 34 11 5 18 43 - 59 38
14. Сталь Мелец 34 9 10 15 39 - 52 37
15. Шлёнск 34 7 14 13 42 - 52 35
16. Брук-Бет Термалица 34 7 11 16 36 - 56 32
17. Висла Краков 34 7 10 17 37 - 54 31
18. Гурник Ленчна 34 6 10 18 29 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 13 3 1 40 - 7 42
2. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Ракув 17 10 6 1 35 - 13 36
4. Погонь Щецин 17 11 3 3 41 - 19 36
5. Висла Плоцк 17 11 2 4 27 - 14 35
6. Легия 17 10 0 7 29 - 21 30
7. Радомьяк Радом 17 7 7 3 26 - 22 28
8. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Пяст 17 7 4 6 23 - 22 25
11. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
12. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 17 5 5 7 21 - 21 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 17 4 6 7 15 - 27 18
18. Шлёнск 17 3 8 6 18 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Гурник Забже 17 6 3 8 29 - 34 21
7. Радомьяк Радом 17 4 8 5 16 - 18 20
8. Краковия 17 5 5 7 16 - 23 20
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Ягеллония 17 4 5 8 16 - 30 17
11. Лехия Гданьск 17 4 5 8 22 - 28 17
12. Заглембе Любин 17 4 2 11 18 - 31 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 17 2 6 9 18 - 31 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 17 - 30 12
17. Висла Краков 17 2 5 10 16 - 33 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ястржембски Деннис бьет в цель!
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