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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Лех
2:0
Второй тайм: 49'
Заглембе Любин
0'
1:0
10' Гол
Кедзёра Томаш
2:0
38' Гол
Червински Алан
49'

Ход матча

10'
Кедзёра Томаш
1:0
38'
Червински Алан
(Рамирес Даниэль)
2:0
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Заглембе Любин
5.90
9.71
9.30
Все Коэффициенты
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
4
Кедзёра
Томаш
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
50
Ба-Луа
Адриэль
30
Квеквескири
Ника
22
Муравски
Радослав
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Бурич
Ясмин
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
8
Пореба
Лукаш
18
Стажиньски
Филип
9
Даниэл
Эрик
20
Дьенг
Шейку
Лех
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Заглембе Любин

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:2
ЭГА
3:0
Э
2:0
К
1:0
К
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
ТМС
2:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
OE
0:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 18 (3) 0.53
Амарал Жоау 14 0.41
Каминьски Якуб 9 0.26
Ковнацки Давид 4 0.12
Милич Антонио 4 0.12
Саламон Бартош 3 0.09
Квеквескири Ника 2 0.06
Скурась Михал 2 0.06
Рамирес Даниэль 1 0.03
Ребошу Педру 1 0.03
Дуглас Барри 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Ба-Луа Адриэль 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 11 (3) 0.32
Стажиньски Филип 6 (1) 0.18
Долежал Мартин 4 0.12
Даниэл Эрик 3 0.09
Ходына Кацпер 3 (1) 0.09
Живец Саша 2 0.06
Заиц Томаш 2 0.06
Бартолевски Матеуш 2 0.06
Пореба Лукаш 1 0.03
Lukasz Lakomy 1 0.03
Башкиров Евгений 1 0.03
Зубровски Якуб 1 0.03
Tomasz Pienko 1 0.03
Шимич Лоренцо 1 0.03
Крук Камиль 1 0.03
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Карлстрём Йеспер 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Тиба Педру 4 0
Ковнацки Давид 4 0
Скурась Михал 4 0
Саламон Бартош 3 0
Милич Антонио 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Joel V 1 1
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Амарал Жоау 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Рамирес Даниэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 10 0
Балич Саша 6 1
Бартолевски Матеуш 6 1
Пантич Александар 3 2
Зубровски Якуб 6 0
Ходына Кацпер 6 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Стажиньски Филип 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Даниэл Эрик 3 0
Шиш Патрик 3 0
Солер Ян 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Копац Бартош 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шчекич Александар 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Биззад Каспер 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
17
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
4
11%
2
12%
1-15
7
19%
3
18%
16-30
5
14%
2
12%
31-45
12
32%
2
12%
46-60
3
8%
5
29%
29%
61-75
6
16%
3
18%
76-90

Пропущено

7
29
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
14%
4
14%
1-15
1
14%
5
17%
16-30
2
29%
2
7%
31-45
2
29%
6
21%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
1
14%
10
34%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
4
15%
1
4%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
6
22%
8
31%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
5
19%
7
27%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
24%
8
30%
30%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
6
22%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
24%
3
11%
76-90

Забито

64
43
27 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
8
13%
3
7%
1-15
11
17%
6
14%
16-30
8
13%
4
9%
31-45
18
28%
10
23%
46-60
8
13%
10
23%
61-75
11
17%
10
23%
76-90

Пропущено

24
56
12 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 25
5
21%
12
21%
1-15
3
13%
9
16%
16-30
4
17%
8
14%
31-45
6
25%
11
20%
46-60
1
4%
3
5%
61-75
5
21%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1
Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Червински Алан бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кедзёра Томаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Заглембе Любин
5.90
9.71
9.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 2:0 Заглембе Любин онлайн

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