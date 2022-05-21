Стадион: ИНЕА
2:1
Конец матча
1:0
10' ГолКедзёра Томаш
2:0
38' ГолЧервински Алан
2:1
64' ПенальтиХодына Кацпер
74' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
78' Желтая карточкаИсхак Микаэль
90' Желтая карточкаЛавничак Алекс
Ход матча
10'
1:0
38'
64'
2:1
65'
78'
90'
20
Дьенг
Шейку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дьенг ШейкуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шиш ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Лех
Заглембе Любин
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|18 (3)
|0.53
|Амарал Жоау
|14
|0.41
|Каминьски Якуб
|9
|0.26
|Ковнацки Давид
|4
|0.12
|Милич Антонио
|4
|0.12
|Саламон Бартош
|3
|0.09
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Скурась Михал
|2
|0.06
|Рамирес Даниэль
|1
|0.03
|Ребошу Педру
|1
|0.03
|Дуглас Барри
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Joel V
|0
|0
|Ван дер Харт Микки
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|11 (3)
|0.32
|Стажиньски Филип
|6 (1)
|0.18
|Ходына Кацпер
|4 (2)
|0.12
|Долежал Мартин
|4
|0.12
|Даниэл Эрик
|3
|0.09
|Живец Саша
|2
|0.06
|Заиц Томаш
|2
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Lukasz Lakomy
|1
|0.03
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|Tomasz Pienko
|1
|0.03
|Шимич Лоренцо
|1
|0.03
|Крук Камиль
|1
|0.03
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Исхак Микаэль
|5
|0
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Квеквескири Ника
|3
|1
|Тиба Педру
|4
|0
|Ковнацки Давид
|4
|0
|Скурась Михал
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Милич Антонио
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Амарал Жоау
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|10
|0
|Бартолевски Матеуш
|7
|1
|Балич Саша
|6
|1
|Пантич Александар
|3
|2
|Зубровски Якуб
|6
|0
|Ходына Кацпер
|6
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Даниэл Эрик
|3
|0
|Шиш Патрик
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шчекич Александар
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Долежал Мартин
|1
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
18
18 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
5
13%
2
11%
1-15
7
18%
3
17%
16-30
6
15%
2
11%
31-45
12
31%
2
11%
46-60
3
8%
6
33%
61-75
6
15%
3
17%
76-90
Пропущено
8
31
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
13%
5
16%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
2
25%
3
10%
31-45
2
25%
6
19%
46-60
1
13%
2
6%
61-75
1
13%
10
32%
76-90
Забито
27
26
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
15%
1
4%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
6
22%
8
31%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
5
19%
7
27%
76-90
Пропущено
17
27
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
24%
8
30%
30%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
6
22%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
24%
3
11%
76-90
Забито
66
44
29 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
9
14%
3
7%
1-15
11
17%
6
14%
16-30
9
14%
4
9%
31-45
18
27%
10
23%
46-60
8
12%
11
25%
61-75
11
17%
10
23%
76-90
Пропущено
25
58
12 В 1-м тайме 31
13 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 26
5
20%
13
22%
1-15
3
12%
9
16%
16-30
4
16%
9
16%
31-45
6
24%
11
19%
46-60
2
8%
3
5%
61-75
5
20%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1
Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|34
|22
|8
|4
|67 - 24
|74
|2.
|Ракув
|34
|20
|9
|5
|60 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|34
|18
|11
|5
|63 - 31
|65
|4.
|Лехия Гданьск
|34
|16
|9
|9
|52 - 39
|57
|5.
|Пяст
|34
|15
|9
|10
|45 - 37
|54
|6.
|Висла Плоцк
|34
|15
|3
|16
|48 - 51
|48
|7.
|Радомьяк Радом
|34
|11
|15
|8
|42 - 40
|48
|8.
|Гурник Забже
|34
|13
|8
|13
|55 - 55
|47
|9.
|Краковия
|34
|12
|10
|12
|40 - 42
|46
|10.
|Легия
|34
|13
|4
|17
|46 - 48
|43
|11.
|Варта Познань
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|12.
|Ягеллония
|34
|9
|13
|12
|39 - 50
|40
|13.
|Заглембе Любин
|34
|11
|5
|18
|43 - 59
|38
|14.
|Сталь Мелец
|34
|9
|10
|15
|39 - 52
|37
|15.
|Шлёнск
|34
|7
|14
|13
|42 - 52
|35
|16.
|Брук-Бет Термалица
|34
|7
|11
|16
|36 - 56
|32
|17.
|Висла Краков
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|34
|6
|10
|18
|29 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|13
|3
|1
|40 - 7
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Ракув
|17
|10
|6
|1
|35 - 13
|36
|4.
|Погонь Щецин
|17
|11
|3
|3
|41 - 19
|36
|5.
|Висла Плоцк
|17
|11
|2
|4
|27 - 14
|35
|6.
|Легия
|17
|10
|0
|7
|29 - 21
|30
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Пяст
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|11.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|12.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|17
|4
|6
|7
|15 - 27
|18
|18.
|Шлёнск
|17
|3
|8
|6
|18 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Гурник Забже
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|4
|8
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Краковия
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ягеллония
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|11.
|Лехия Гданьск
|17
|4
|5
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Заглембе Любин
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|17
|2
|6
|9
|18 - 31
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|17 - 30
|12
|17.
|Висла Краков
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10