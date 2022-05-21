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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Лех
2:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
10' Гол
Кедзёра Томаш
2:0
38' Гол
Червински Алан
2:1
64' Пенальти
Ходына Кацпер
74' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
78' Желтая карточка
Исхак Микаэль
90' Желтая карточка
Лавничак Алекс
90'+9
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
4
Кедзёра
Томаш
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
50
Ба-Луа
Адриэль
30
Квеквескири
Ника
22
Муравски
Радослав
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Бурич
Ясмин
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
8
Пореба
Лукаш
18
Стажиньски
Филип
9
Даниэл
Эрик
20
Дьенг
Шейку
Лех
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Заглембе Любин

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:2
ЭГА
3:0
Э
2:0
К
1:0
К
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
ТМС
2:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
OE
0:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 18 (3) 0.53
Амарал Жоау 14 0.41
Каминьски Якуб 9 0.26
Ковнацки Давид 4 0.12
Милич Антонио 4 0.12
Саламон Бартош 3 0.09
Квеквескири Ника 2 0.06
Скурась Михал 2 0.06
Рамирес Даниэль 1 0.03
Ребошу Педру 1 0.03
Дуглас Барри 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Ба-Луа Адриэль 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Joel V 0 0
Ван дер Харт Микки 0 0
Вельде Кристоффер 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 11 (3) 0.32
Стажиньски Филип 6 (1) 0.18
Ходына Кацпер 4 (2) 0.12
Долежал Мартин 4 0.12
Даниэл Эрик 3 0.09
Живец Саша 2 0.06
Заиц Томаш 2 0.06
Бартолевски Матеуш 2 0.06
Пореба Лукаш 1 0.03
Lukasz Lakomy 1 0.03
Башкиров Евгений 1 0.03
Зубровски Якуб 1 0.03
Tomasz Pienko 1 0.03
Шимич Лоренцо 1 0.03
Крук Камиль 1 0.03
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Исхак Микаэль 5 0
Карлстрём Йеспер 5 0
Квеквескири Ника 3 1
Тиба Педру 4 0
Ковнацки Давид 4 0
Скурась Михал 4 0
Саламон Бартош 3 0
Милич Антонио 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Joel V 1 1
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Амарал Жоау 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Рамирес Даниэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 10 0
Бартолевски Матеуш 7 1
Балич Саша 6 1
Пантич Александар 3 2
Зубровски Якуб 6 0
Ходына Кацпер 6 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Стажиньски Филип 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Даниэл Эрик 3 0
Шиш Патрик 3 0
Солер Ян 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Копац Бартош 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шчекич Александар 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Долежал Мартин 1 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Биззад Каспер 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
18
18 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
5
13%
2
11%
1-15
7
18%
3
17%
16-30
6
15%
2
11%
31-45
12
31%
2
11%
46-60
3
8%
6
33%
61-75
6
15%
3
17%
76-90

Пропущено

8
31
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
13%
5
16%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
2
25%
3
10%
31-45
2
25%
6
19%
46-60
1
13%
2
6%
61-75
1
13%
10
32%
76-90

Забито

27
26
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
15%
1
4%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
6
22%
8
31%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
5
19%
7
27%
76-90

Пропущено

17
27
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
24%
8
30%
30%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
6
22%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
4
24%
3
11%
76-90

Забито

66
44
29 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
9
14%
3
7%
1-15
11
17%
6
14%
16-30
9
14%
4
9%
31-45
18
27%
10
23%
46-60
8
12%
11
25%
61-75
11
17%
10
23%
76-90

Пропущено

25
58
12 В 1-м тайме 31
13 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 26
5
20%
13
22%
1-15
3
12%
9
16%
16-30
4
16%
9
16%
31-45
6
24%
11
19%
46-60
2
8%
3
5%
61-75
5
20%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1
Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 34 22 8 4 67 - 24 74
2. Ракув 34 20 9 5 60 - 30 69
3. Погонь Щецин 34 18 11 5 63 - 31 65
4. Лехия Гданьск 34 16 9 9 52 - 39 57
5. Пяст 34 15 9 10 45 - 37 54
6. Висла Плоцк 34 15 3 16 48 - 51 48
7. Радомьяк Радом 34 11 15 8 42 - 40 48
8. Гурник Забже 34 13 8 13 55 - 55 47
9. Краковия 34 12 10 12 40 - 42 46
10. Легия 34 13 4 17 46 - 48 43
11. Варта Познань 34 11 9 14 35 - 38 42
12. Ягеллония 34 9 13 12 39 - 50 40
13. Заглембе Любин 34 11 5 18 43 - 59 38
14. Сталь Мелец 34 9 10 15 39 - 52 37
15. Шлёнск 34 7 14 13 42 - 52 35
16. Брук-Бет Термалица 34 7 11 16 36 - 56 32
17. Висла Краков 34 7 10 17 37 - 54 31
18. Гурник Ленчна 34 6 10 18 29 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 13 3 1 40 - 7 42
2. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Ракув 17 10 6 1 35 - 13 36
4. Погонь Щецин 17 11 3 3 41 - 19 36
5. Висла Плоцк 17 11 2 4 27 - 14 35
6. Легия 17 10 0 7 29 - 21 30
7. Радомьяк Радом 17 7 7 3 26 - 22 28
8. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Пяст 17 7 4 6 23 - 22 25
11. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
12. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 17 5 5 7 21 - 21 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 17 4 6 7 15 - 27 18
18. Шлёнск 17 3 8 6 18 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Гурник Забже 17 6 3 8 29 - 34 21
7. Радомьяк Радом 17 4 8 5 16 - 18 20
8. Краковия 17 5 5 7 16 - 23 20
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Ягеллония 17 4 5 8 16 - 30 17
11. Лехия Гданьск 17 4 5 8 22 - 28 17
12. Заглембе Любин 17 4 2 11 18 - 31 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 17 2 6 9 18 - 31 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 17 - 30 12
17. Висла Краков 17 2 5 10 16 - 33 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Червински Алан бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кедзёра Томаш бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 2:1 Заглембе Любин онлайн

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