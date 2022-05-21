Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
Второй тайм: 50'
23' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
44' Желтая карточкаДомгени Давид
1:0
45' ГолЗахович Лука
Ход матча
44'
45'
1:0
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
99
Лоска
Томаш
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Коцыля ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Погонь Щецин
Брук-Бет Термалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|11
|0.32
|Гросицки Камил
|9
|0.26
|Ковальчик Себастьян
|6 (2)
|0.18
|Дрыгас Камил
|6 (3)
|0.18
|Кухарчик Михал
|5
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|3
|0.09
|Бичахчян Ваан
|3
|0.09
|Журавски Мачей
|3
|0.09
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0.09
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.03
|Пажишек Пётр
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мешанович Мурис
|9
|0.26
|Piotr Wlazlo
|9 (6)
|0.26
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Познар Томаш
|2
|0.06
|Adam Radwanski
|2
|0.06
|Kacper Spiewak
|2
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.03
|Путивцев Артём
|1
|0.03
|Губинек Михал
|1
|0.03
|Patryk Czarnowski
|1
|0.03
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.03
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Домбровский Андрей
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|7
|0
|Дабровски Дамьян
|7
|0
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|0
|Журавски Мачей
|2
|1
|Бурштын Якуб
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Пажишек Пётр
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Ласицки Игор
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мата Луиш
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|8
|0
|Wiktor Biedrzycki
|6
|0
|Nemanja Tekijaski
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|5
|0
|Познар Томаш
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Домгени Давид
|4
|0
|Мешанович Мурис
|3
|0
|Sebastian Bonecki
|3
|0
|Губинек Михал
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|2
|0
|Гибш Матей
|2
|0
|Амбросевич Мацей
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Домбровский Андрей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Лоска Томаш
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
15
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
3
8%
5
33%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
7
18%
4
27%
31-45
8
21%
3
20%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
8
21%
3
20%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
3
17%
7
25%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
4
22%
6
21%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
2
11%
5
18%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
6
26%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
4
17%
4
20%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
3
27%
1
4%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
1
9%
8
32%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
6
55%
6
24%
76-90
Забито
61
35
27 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
9
15%
6
17%
1-15
8
13%
2
6%
16-30
10
16%
9
26%
31-45
12
20%
7
20%
46-60
10
16%
4
11%
61-75
12
20%
7
20%
76-90
Пропущено
29
53
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 33
7 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 28
0
0%
5
9%
1-15
6
21%
8
15%
16-30
5
17%
7
13%
31-45
5
17%
14
26%
46-60
5
17%
8
15%
61-75
8
28%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|34
|22
|8
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Ракув
|2:0
|34
|20
|9
|5
|59 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|34
|19
|10
|5
|62 - 29
|67
|4.
|Лехия Гданьск
|0:2
|34
|16
|9
|9
|52 - 38
|57
|5.
|Пяст
|0:1
|34
|15
|8
|11
|44 - 37
|53
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|34
|12
|14
|8
|42 - 39
|50
|7.
|Висла Плоцк
|1:0
|34
|15
|3
|16
|46 - 51
|48
|8.
|Краковия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|40 - 39
|47
|9.
|Гурник Забже
|2:3
|34
|12
|8
|14
|53 - 55
|44
|10.
|Варта Познань
|1:0
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|11.
|Легия
|0:0
|34
|12
|5
|17
|43 - 48
|41
|12.
|Ягеллония
|0:0
|34
|8
|14
|12
|38 - 50
|38
|13.
|Шлёнск
|3:2
|34
|8
|14
|12
|42 - 50
|38
|14.
|Заглембе Любин
|0:2
|34
|11
|5
|18
|42 - 59
|38
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|34
|9
|10
|15
|39 - 50
|37
|16.
|Висла Краков
|0:1
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|34
|7
|10
|17
|34 - 55
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|34
|6
|11
|17
|29 - 59
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|17
|13
|3
|1
|40 - 6
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|12
|2
|3
|40 - 17
|38
|4.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|6
|1
|34 - 13
|36
|5.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|11
|2
|4
|25 - 14
|35
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|7.
|Легия
|0:0
|17
|9
|1
|7
|26 - 21
|28
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|11.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|12.
|Пяст
|0:1
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|13.
|Ягеллония
|0:0
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 26
|19
|18.
|Варта Познань
|1:0
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|2:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|0:1
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|1:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|5
|7
|5
|16 - 17
|22
|7.
|Краковия
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|5
|3
|9
|27 - 34
|18
|9.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|4
|5
|8
|22 - 27
|17
|11.
|Ягеллония
|0:0
|17
|3
|6
|8
|15 - 30
|15
|12.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|4
|2
|11
|17 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|0:0
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 29
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10