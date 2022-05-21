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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Погонь Щецин
1:0
Второй тайм: 50'
Брук-Бет Термалица
0'
23' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
44' Желтая карточка
Домгени Давид
1:0
45' Гол
Захович Лука
50'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
22
Бичахчян
Ваан
14
Дрыгас
Камил
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
17
Гибш
Матей
89
Домбровский
Андрей
22
Губинек
Михал
28
Амбросевич
Мацей
10
Adam
Radwanski
14
Коцыля
Давид
8
Стефаник
Самуэль
Погонь Щецин
4-1-4-1
Брук-Бет Термалица
4-3-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Брук-Бет Термалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 11 0.32
Гросицки Камил 9 0.26
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.18
Дрыгас Камил 6 (3) 0.18
Кухарчик Михал 5 0.15
Салес Жеан Карлос 3 0.09
Козловски Кацпер 3 0.09
Бичахчян Ваан 3 0.09
Журавски Мачей 3 0.09
Триантафиллопулос Константинос 3 0.09
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Бартковски Якуб 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.03
Пажишек Пётр 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Ленговски Матеуш 1 0.03
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Мурис 9 0.26
Piotr Wlazlo 9 (6) 0.26
Mateusz Grzybek 2 0.06
Познар Томаш 2 0.06
Adam Radwanski 2 0.06
Kacper Spiewak 2 0.06
Стефаник Самуэль 1 0.03
Путивцев Артём 1 0.03
Губинек Михал 1 0.03
Patryk Czarnowski 1 0.03
Nemanja Tekijaski 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.03
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Домбровский Андрей 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 7 0
Дабровски Дамьян 7 0
Ковальчик Себастьян 4 0
Триантафиллопулос Константинос 4 0
Журавски Мачей 2 1
Бурштын Якуб 2 1
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Малец Мариуш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Захович Лука 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 8 0
Piotr Wlazlo 8 0
Wiktor Biedrzycki 6 0
Nemanja Tekijaski 4 1
Mateusz Grzybek 5 0
Познар Томаш 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Домгени Давид 4 0
Мешанович Мурис 3 0
Sebastian Bonecki 3 0
Губинек Михал 3 0
Adam Radwanski 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Стефаник Самуэль 2 0
Гибш Матей 2 0
Амбросевич Мацей 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Домбровский Андрей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Лоска Томаш 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
15
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
3
8%
5
33%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
7
18%
4
27%
31-45
8
21%
3
20%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
8
21%
3
20%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
3
17%
7
25%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
4
22%
6
21%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
2
11%
5
18%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
6
26%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
3
27%
1
4%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
1
9%
8
32%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
6
55%
6
24%
76-90

Забито

61
35
27 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
9
15%
6
17%
1-15
8
13%
2
6%
16-30
10
16%
9
26%
31-45
12
20%
7
20%
46-60
10
16%
4
11%
61-75
12
20%
7
20%
76-90

Пропущено

29
53
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 33
7 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 28
0
0%
5
9%
1-15
6
21%
8
15%
16-30
5
17%
7
13%
31-45
5
17%
14
26%
46-60
5
17%
8
15%
61-75
8
28%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Домгени Давид получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Nemanja Tekijaski уходит с поля. Домгени Давид выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.31
5.65
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Брук-Бет Термалица онлайн

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