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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Погонь Щецин
2:2
Конец матча
Брук-Бет Термалица
0'
23' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
44' Желтая карточка
Домгени Давид
1:0
45' Гол
Захович Лука
2:0
54' Пенальти
Дрыгас Камил
2:1
58' Пенальти
Мешанович Мурис
68' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
2:2
79' Гол
Мешанович Мурис
83' Желтая карточка
Kacper Spiewak
88' Желтая карточка
Амбросевич Мацей
90'+5
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
17
Форнальчик
Мариуш
22
Бичахчян
Ваан
14
Дрыгас
Камил
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
17
Гибш
Матей
89
Домбровский
Андрей
22
Губинек
Михал
28
Амбросевич
Мацей
10
Adam
Radwanski
14
Коцыля
Давид
8
Стефаник
Самуэль
Погонь Щецин
4-1-4-1
Брук-Бет Термалица
4-3-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Брук-Бет Термалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 11 0.32
Гросицки Камил 9 0.26
Дрыгас Камил 7 (4) 0.21
Ковальчик Себастьян 6 (2) 0.18
Кухарчик Михал 5 0.15
Салес Жеан Карлос 3 0.09
Козловски Кацпер 3 0.09
Бичахчян Ваан 3 0.09
Журавски Мачей 3 0.09
Триантафиллопулос Константинос 3 0.09
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Бартковски Якуб 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.03
Пажишек Пётр 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Ленговски Матеуш 1 0.03
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Мурис 11 (1) 0.32
Piotr Wlazlo 9 (6) 0.26
Mateusz Grzybek 2 0.06
Познар Томаш 2 0.06
Adam Radwanski 2 0.06
Kacper Spiewak 2 0.06
Стефаник Самуэль 1 0.03
Путивцев Артём 1 0.03
Губинек Михал 1 0.03
Patryk Czarnowski 1 0.03
Nemanja Tekijaski 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.03
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Домбровский Андрей 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 7 0
Дабровски Дамьян 7 0
Ковальчик Себастьян 4 0
Триантафиллопулос Константинос 4 0
Журавски Мачей 2 1
Бурштын Якуб 2 1
Гросицки Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Пажишек Пётр 3 0
Кужава Рафал 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Ласицки Игор 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Столярски Павел 2 0
Мата Луиш 2 0
Малец Мариуш 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Захович Лука 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 8 0
Piotr Wlazlo 8 0
Wiktor Biedrzycki 6 0
Nemanja Tekijaski 4 1
Mateusz Grzybek 5 0
Познар Томаш 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Домгени Давид 4 0
Мешанович Мурис 3 0
Sebastian Bonecki 3 0
Губинек Михал 3 0
Амбросевич Мацей 3 0
Adam Radwanski 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Стефаник Самуэль 2 0
Гибш Матей 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Kacper Spiewak 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Домбровский Андрей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Лоска Томаш 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
17
17 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
3
8%
5
29%
29%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
8
20%
4
24%
31-45
9
23%
4
24%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
8
20%
4
24%
76-90

Пропущено

20
30
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
0
0%
1
3%
1-15
3
15%
7
23%
16-30
4
20%
7
23%
31-45
5
25%
7
23%
46-60
5
25%
3
10%
61-75
3
15%
5
17%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
6
26%
1
5%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
3
27%
1
4%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
1
9%
8
32%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
6
55%
6
24%
76-90

Забито

63
37
28 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
9
14%
6
16%
1-15
8
13%
2
5%
16-30
11
17%
9
24%
31-45
13
21%
8
22%
46-60
10
16%
4
11%
61-75
12
19%
8
22%
76-90

Пропущено

31
55
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 34
7 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 29
0
0%
5
9%
1-15
6
19%
8
15%
16-30
5
16%
8
15%
31-45
6
19%
15
27%
46-60
5
16%
8
15%
61-75
9
29%
29%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 34 22 8 4 67 - 24 74
2. Ракув 34 20 9 5 60 - 30 69
3. Погонь Щецин 34 18 11 5 63 - 31 65
4. Лехия Гданьск 34 16 9 9 52 - 39 57
5. Пяст 34 15 9 10 45 - 37 54
6. Висла Плоцк 34 15 3 16 48 - 51 48
7. Радомьяк Радом 34 11 15 8 42 - 40 48
8. Гурник Забже 34 13 8 13 55 - 55 47
9. Краковия 34 12 10 12 40 - 42 46
10. Легия 34 13 4 17 46 - 48 43
11. Варта Познань 34 11 9 14 35 - 38 42
12. Ягеллония 34 9 13 12 39 - 50 40
13. Заглембе Любин 34 11 5 18 43 - 59 38
14. Сталь Мелец 34 9 10 15 39 - 52 37
15. Шлёнск 34 7 14 13 42 - 52 35
16. Брук-Бет Термалица 34 7 11 16 36 - 56 32
17. Висла Краков 34 7 10 17 37 - 54 31
18. Гурник Ленчна 34 6 10 18 29 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 13 3 1 40 - 7 42
2. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Ракув 17 10 6 1 35 - 13 36
4. Погонь Щецин 17 11 3 3 41 - 19 36
5. Висла Плоцк 17 11 2 4 27 - 14 35
6. Легия 17 10 0 7 29 - 21 30
7. Радомьяк Радом 17 7 7 3 26 - 22 28
8. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Пяст 17 7 4 6 23 - 22 25
11. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
12. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 17 5 5 7 21 - 21 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 17 4 6 7 15 - 27 18
18. Шлёнск 17 3 8 6 18 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Гурник Забже 17 6 3 8 29 - 34 21
7. Радомьяк Радом 17 4 8 5 16 - 18 20
8. Краковия 17 5 5 7 16 - 23 20
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Ягеллония 17 4 5 8 16 - 30 17
11. Лехия Гданьск 17 4 5 8 22 - 28 17
12. Заглембе Любин 17 4 2 11 18 - 31 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 17 2 6 9 18 - 31 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 17 - 30 12
17. Висла Краков 17 2 5 10 16 - 33 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
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