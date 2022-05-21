Стадион: Казимеж Гурски
1:0
Второй тайм: 50'
18' Желтая карточкаСитек Максимилиан
24' Желтая карточкаМихальски Дамян
1:0
37' ГолПавляк Александр
Ход матча
24'
37'
1:0
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
11
Жоржинью
46
Вавщик
Якуб
34
Завада
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Вавщик ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Завада ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 David Poreba
-
88 Kais Al-Ani
-
17 Wiktor Klos
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Висла Плоцк
Сталь Мелец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|13
|0.38
|Damian Warchol
|6
|0.18
|Швох Матеуш
|5 (2)
|0.15
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.12
|Колар Марко
|3
|0.09
|Расак Дамиан
|3
|0.09
|Томасик Пётр
|2
|0.06
|Кривоцюк Антон
|2
|0.06
|Валло Кристиан
|1
|0.03
|Михальски Дамян
|1
|0.03
|Жоржинью
|1
|0.03
|Целеменцки Радослав
|1
|0.03
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Жезничак Якуб
|0
|0
|Збозень Дамьян
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.24
|Мак Матеуш
|7
|0.21
|Пясецки Фабиан
|5 (1)
|0.15
|Ситек Максимилиан
|3
|0.09
|Завада Оскар
|3
|0.09
|Гетингер Крыстян
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.03
|Матрас Матеуш
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.03
|Де Амо Хонатан
|1
|0.03
|Колев Александар
|1
|0.03
|Флис Марцин
|1
|0.03
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.03
|Стечик Доминик
|1
|0.03
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|11
|2
|Томасик Пётр
|9
|0
|Фурман Доминик
|5
|2
|Кривоцюк Антон
|8
|0
|Швох Матеуш
|7
|0
|Михальски Дамян
|7
|0
|Вольски Рафал
|6
|0
|Секульски Лукаш
|4
|1
|Лесняк Филип
|4
|0
|Лагатор Душан
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Колар Марко
|3
|0
|Целеменцки Радослав
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Збозень Дамьян
|2
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Валло Кристиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Жоржинью
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|8
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|7
|1
|Жиро Матеуш
|6
|1
|Флис Марцин
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Пясецки Фабиан
|5
|0
|Ситек Максимилиан
|5
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Доманьски Мацей
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Примел Дамиан
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Wiktor Klos
|1
|0
|Маж Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
21
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
18%
4
19%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
1
5%
4
19%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
6
24%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
25%
4
16%
61-75
4
25%
8
32%
76-90
Забито
24
22
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
5
21%
5
23%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
4
18%
76-90
Пропущено
34
20
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
9%
2
10%
1-15
6
18%
4
20%
16-30
7
21%
4
20%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
7
21%
5
25%
76-90
Забито
46
43
29 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
9
20%
9
21%
1-15
10
22%
3
7%
16-30
10
22%
11
26%
31-45
5
11%
8
19%
46-60
7
15%
4
9%
61-75
5
11%
8
19%
76-90
Пропущено
50
45
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
3
6%
5
11%
1-15
8
16%
6
13%
16-30
11
22%
10
22%
31-45
6
12%
7
16%
46-60
11
22%
4
9%
61-75
11
22%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4
Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|34
|22
|8
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Ракув
|2:0
|34
|20
|9
|5
|59 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|34
|19
|10
|5
|62 - 29
|67
|4.
|Лехия Гданьск
|0:2
|34
|16
|9
|9
|52 - 38
|57
|5.
|Пяст
|0:1
|34
|15
|8
|11
|44 - 37
|53
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|34
|12
|14
|8
|42 - 39
|50
|7.
|Висла Плоцк
|1:0
|34
|15
|3
|16
|46 - 51
|48
|8.
|Краковия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|40 - 39
|47
|9.
|Гурник Забже
|2:3
|34
|12
|8
|14
|53 - 55
|44
|10.
|Варта Познань
|1:0
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|11.
|Легия
|0:0
|34
|12
|5
|17
|43 - 48
|41
|12.
|Ягеллония
|0:0
|34
|8
|14
|12
|38 - 50
|38
|13.
|Шлёнск
|3:2
|34
|8
|14
|12
|42 - 50
|38
|14.
|Заглембе Любин
|0:2
|34
|11
|5
|18
|42 - 59
|38
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|34
|9
|10
|15
|39 - 50
|37
|16.
|Висла Краков
|0:1
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|34
|7
|10
|17
|34 - 55
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|34
|6
|11
|17
|29 - 59
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|17
|13
|3
|1
|40 - 6
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|12
|2
|3
|40 - 17
|38
|4.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|6
|1
|34 - 13
|36
|5.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|11
|2
|4
|25 - 14
|35
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|7.
|Легия
|0:0
|17
|9
|1
|7
|26 - 21
|28
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|11.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|12.
|Пяст
|0:1
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|13.
|Ягеллония
|0:0
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 26
|19
|18.
|Варта Познань
|1:0
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|2:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|0:1
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|1:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|5
|7
|5
|16 - 17
|22
|7.
|Краковия
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|5
|3
|9
|27 - 34
|18
|9.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|4
|5
|8
|22 - 27
|17
|11.
|Ягеллония
|0:0
|17
|3
|6
|8
|15 - 30
|15
|12.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|4
|2
|11
|17 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|0:0
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 29
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10