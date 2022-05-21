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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Висла Плоцк
1:0
Второй тайм: 50'
Сталь Мелец
0'
18' Желтая карточка
Ситек Максимилиан
24' Желтая карточка
Михальски Дамян
1:0
37' Гол
Павляк Александр
50'

Ход матча

18'
 
Ситек Максимилиан
24'
Михальски Дамян
 
37'
Павляк Александр
(Жоржинью)
1:0
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Сталь Мелец
3.19
4.88
3.44
Все Коэффициенты
1
Каминьски
Кжиштоф
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
92
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
11
Жоржинью
20
Секульски
Лукаш
41
Bartosz
Mrozek
2
Гранлунд Альбин
5
Жиро
Матеуш
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
46
Вавщик
Якуб
11
Ситек
Максимилиан
26
Касперкевич
Аркадиуш
7
Доманьски
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
34
Завада
Оскар
Висла Плоцк
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Сталь Мелец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 13 0.38
Damian Warchol 6 0.18
Швох Матеуш 5 (2) 0.15
Вольски Рафал 4 (1) 0.12
Колар Марко 3 0.09
Расак Дамиан 3 0.09
Томасик Пётр 2 0.06
Кривоцюк Антон 2 0.06
Валло Кристиан 1 0.03
Михальски Дамян 1 0.03
Жоржинью 1 0.03
Целеменцки Радослав 1 0.03
Лагатор Душан 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Збозень Дамьян 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.24
Мак Матеуш 7 0.21
Пясецки Фабиан 5 (1) 0.15
Ситек Максимилиан 3 0.09
Завада Оскар 3 0.09
Гетингер Крыстян 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Доманьски Мацей 1 (1) 0.03
Матрас Матеуш 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Вжесиньски Конрад 1 0.03
Де Амо Хонатан 1 0.03
Колев Александар 1 0.03
Флис Марцин 1 0.03
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Чорбаджийски Божидар 1 0.03
Стечик Доминик 1 0.03
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 11 2
Томасик Пётр 9 0
Фурман Доминик 5 2
Кривоцюк Антон 8 0
Швох Матеуш 7 0
Михальски Дамян 7 0
Вольски Рафал 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Лесняк Филип 4 0
Лагатор Душан 4 0
Расак Дамиан 4 0
Колар Марко 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Збозень Дамьян 2 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Damian Warchol 2 0
Валло Кристиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Жоржинью 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 8 1
Касперкевич Аркадиуш 7 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Пясецки Фабиан 5 0
Ситек Максимилиан 5 0
Мак Матеуш 3 0
Матрас Матеуш 3 0
Доманьски Мацей 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Стечик Доминик 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Wiktor Klos 1 0
Маж Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
21
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
18%
4
19%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
1
5%
4
19%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
6
24%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
4
25%
4
16%
61-75
4
25%
8
32%
76-90

Забито

24
22
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
5
21%
5
23%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
4
18%
76-90

Пропущено

34
20
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
9%
2
10%
1-15
6
18%
4
20%
16-30
7
21%
4
20%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
7
21%
5
25%
76-90

Забито

46
43
29 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
9
20%
9
21%
1-15
10
22%
3
7%
16-30
10
22%
11
26%
31-45
5
11%
8
19%
46-60
7
15%
4
9%
61-75
5
11%
8
19%
76-90

Пропущено

50
45
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
3
6%
5
11%
1-15
8
16%
6
13%
16-30
11
22%
10
22%
31-45
6
12%
7
16%
46-60
11
22%
4
9%
61-75
11
22%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4
Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Alexander Pawlak бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Михальски Дамян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Ситек Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Сталь Мелец
3.19
4.88
3.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:0 Сталь Мелец онлайн

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