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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Висла Плоцк
3:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
18' Желтая карточка
Ситек Максимилиан
24' Желтая карточка
Михальски Дамян
1:0
37' Гол
Павляк Александр
65' Желтая карточка
Томасик Пётр
68' Желтая карточка
Швох Матеуш
2:0
73' Гол
Лесняк Филип
3:0
86' Гол
Колар Марко
90'+1
1
Каминьски
Кжиштоф
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
92
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
11
Жоржинью
20
Секульски
Лукаш
41
Bartosz
Mrozek
2
Гранлунд Альбин
5
Жиро
Матеуш
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
46
Вавщик
Якуб
11
Ситек
Максимилиан
26
Касперкевич
Аркадиуш
7
Доманьски
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
34
Завада
Оскар
Висла Плоцк
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Сталь Мелец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 13 0.38
Damian Warchol 6 0.18
Швох Матеуш 5 (2) 0.15
Вольски Рафал 4 (1) 0.12
Колар Марко 4 0.12
Расак Дамиан 3 0.09
Томасик Пётр 2 0.06
Кривоцюк Антон 2 0.06
Валло Кристиан 1 0.03
Михальски Дамян 1 0.03
Жоржинью 1 0.03
Целеменцки Радослав 1 0.03
Лесняк Филип 1 0.03
Лагатор Душан 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Жезничак Якуб 0 0
Збозень Дамьян 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.24
Мак Матеуш 7 0.21
Пясецки Фабиан 5 (1) 0.15
Ситек Максимилиан 3 0.09
Завада Оскар 3 0.09
Гетингер Крыстян 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Доманьски Мацей 1 (1) 0.03
Матрас Матеуш 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Вжесиньски Конрад 1 0.03
Де Амо Хонатан 1 0.03
Колев Александар 1 0.03
Флис Марцин 1 0.03
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Чорбаджийски Божидар 1 0.03
Стечик Доминик 1 0.03
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 11 2
Томасик Пётр 10 0
Фурман Доминик 5 2
Швох Матеуш 8 0
Кривоцюк Антон 8 0
Михальски Дамян 7 0
Вольски Рафал 6 0
Секульски Лукаш 4 1
Лесняк Филип 4 0
Лагатор Душан 4 0
Расак Дамиан 4 0
Колар Марко 3 0
Целеменцки Радослав 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Збозень Дамьян 2 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Damian Warchol 2 0
Валло Кристиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Жоржинью 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 8 1
Касперкевич Аркадиуш 7 1
Жиро Матеуш 6 1
Флис Марцин 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Пясецки Фабиан 5 0
Ситек Максимилиан 5 0
Мак Матеуш 3 0
Матрас Матеуш 3 0
Доманьски Мацей 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Завада Оскар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Стечик Доминик 1 0
Примел Дамиан 1 0
Koki Hinokio 1 0
Wiktor Klos 1 0
Маж Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
21
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
4
16%
4
19%
1-15
6
24%
1
5%
16-30
6
24%
5
24%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
2
8%
4
19%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
0
0%
3
11%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
25%
7
25%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
4
25%
5
18%
61-75
4
25%
9
32%
76-90

Забито

24
22
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
5
21%
5
23%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
4
18%
76-90

Пропущено

34
20
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
9%
2
10%
1-15
6
18%
4
20%
16-30
7
21%
4
20%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
7
21%
5
25%
76-90

Забито

49
43
30 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
9
18%
9
21%
1-15
10
20%
3
7%
16-30
11
22%
11
26%
31-45
5
10%
8
19%
46-60
8
16%
4
9%
61-75
6
12%
8
19%
76-90

Пропущено

50
48
22 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
3
6%
5
10%
1-15
8
16%
6
13%
16-30
11
22%
11
23%
31-45
6
12%
7
15%
46-60
11
22%
5
10%
61-75
11
22%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4
Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Ракув - Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 34 22 8 4 67 - 24 74
2. Ракув 34 20 9 5 60 - 30 69
3. Погонь Щецин 34 18 11 5 63 - 31 65
4. Лехия Гданьск 34 16 9 9 52 - 39 57
5. Пяст 34 15 9 10 45 - 37 54
6. Висла Плоцк 34 15 3 16 48 - 51 48
7. Радомьяк Радом 34 11 15 8 42 - 40 48
8. Гурник Забже 34 13 8 13 55 - 55 47
9. Краковия 34 12 10 12 40 - 42 46
10. Легия 34 13 4 17 46 - 48 43
11. Варта Познань 34 11 9 14 35 - 38 42
12. Ягеллония 34 9 13 12 39 - 50 40
13. Заглембе Любин 34 11 5 18 43 - 59 38
14. Сталь Мелец 34 9 10 15 39 - 52 37
15. Шлёнск 34 7 14 13 42 - 52 35
16. Брук-Бет Термалица 34 7 11 16 36 - 56 32
17. Висла Краков 34 7 10 17 37 - 54 31
18. Гурник Ленчна 34 6 10 18 29 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 13 3 1 40 - 7 42
2. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Ракув 17 10 6 1 35 - 13 36
4. Погонь Щецин 17 11 3 3 41 - 19 36
5. Висла Плоцк 17 11 2 4 27 - 14 35
6. Легия 17 10 0 7 29 - 21 30
7. Радомьяк Радом 17 7 7 3 26 - 22 28
8. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Пяст 17 7 4 6 23 - 22 25
11. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
12. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 17 5 5 7 21 - 21 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 17 4 6 7 15 - 27 18
18. Шлёнск 17 3 8 6 18 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Гурник Забже 17 6 3 8 29 - 34 21
7. Радомьяк Радом 17 4 8 5 16 - 18 20
8. Краковия 17 5 5 7 16 - 23 20
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Ягеллония 17 4 5 8 16 - 30 17
11. Лехия Гданьск 17 4 5 8 22 - 28 17
12. Заглембе Любин 17 4 2 11 18 - 31 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 17 2 6 9 18 - 31 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 17 - 30 12
17. Висла Краков 17 2 5 10 16 - 33 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Alexander Pawlak бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Михальски Дамян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Ситек Максимилиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Висла Плоцк 3:0 Сталь Мелец онлайн

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