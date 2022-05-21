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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Пяст
0:1
Второй тайм: 49'
Радомьяк Радом
0'
0:1
45' Гол
Ангельски Кароль
49'

Ход матча

45'
0:1
Ангельски Кароль
(Нашименту Филипе)
46'
Michael Ameyaw
Пырка Аркадиуш
 
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Радомьяк Радом
4.17
3.78
4.10
Все Коэффициенты
33
Шиманьски
Кароль
37
Райнер
Константин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
28
Michal
Kaput
98
Катранис
Александрос
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
77
Пырка
Аркадиуш
9
Alberto
Toril
92
Кадзиор
Дамиан
1
Filip
Majchrowicz
22
Tiago
Matos
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
35
Лукашик
Даниэль
2
Thabo
Cele
23
Нашименту
Филипе
10
Радецки
Матеуш
19
Ангельски
Кароль
9
Леандро
Пяст
5-3-2
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Радомьяк Радом

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадзиор Дамиан 6 (1) 0.18
Alberto Toril 6 0.18
Соколовски Патрик 5 0.15
Вильчек Камиль 5 (1) 0.15
Храпек Михал 4 0.12
Червински Якуб 3 0.09
Вида Кристофер 3 0.09
Кончковски Мартин 2 0.06
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Стоилькович Никола 1 0.03
Голубек Якуб 1 0.03
Мосур Ариэль 1 0.03
Michael Ameyaw 1 0.03
Гук Томаш 1 (1) 0.03
Хэйтли Том 0 0
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 18 (9) 0.53
Мауридес Жуниор 5 0.15
Абрамович Давид 4 0.12
Леандро 4 0.12
Машаду Луиш 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Радецки Матеуш 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Богуш Артур 1 0.03
Dominik Sokol 1 0.03
Tiago Matos 1 0.03
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Лукашик Даниэль 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Гук Томаш 5 0
Хэйтли Том 4 0
Вида Кристофер 4 0
Червински Якуб 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Катранис Александрос 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Райнер Константин 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 8 0
Нашименту Филипе 6 1
Damian Jakubik 6 0
Бранко Рафаэл 6 0
Машаду Луиш 6 0
Цихоцки Матеуш 5 0
Леандро 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 1
Meik Karwot 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Маркус Авраам 1 1
Лукашик Даниэль 2 0
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Жоалиссон Сантос 1 0
Dominik Sokol 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
5
24%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
6
29%
1
8%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
6
27%
4
21%
76-90

Забито

20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
1
5%
1
4%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
6
30%
4
15%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
5
25%
4
15%
61-75
2
10%
7
27%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
6
35%
4
18%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
5
23%
76-90

Забито

41
39
19 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
6
15%
3
8%
1-15
5
12%
8
21%
16-30
8
20%
6
15%
31-45
8
20%
6
15%
46-60
10
24%
7
18%
61-75
4
10%
9
23%
76-90

Пропущено

39
41
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
1
3%
6
15%
1-15
6
15%
9
22%
16-30
10
26%
6
15%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
8
21%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1
Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Второй тайм
  • 46'
    Arkadiusz Pyrka уходит с поля. Michael Ameyaw выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ангельски Кароль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Радомьяк Радом
4.17
3.78
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:1 Радомьяк Радом онлайн

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Пяст
Радомьяк Радом
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