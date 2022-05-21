Стадион: Пяст
1:1
Конец матча
0:1
45' ГолАнгельски Кароль
50' Желтая карточкаГук Томаш
72' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
80' Желтая карточкаDominik Sokol
1:1
90' ГолГук Томаш
Ход матча
45'
50'
63'
72'
80'
90'
1:1
28
Michal
Kaput
24
Хэйтли
Том
22
Tiago
Matos
9
Леандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Michal KaputЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Tiago MatosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Машаду ЛуишНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Пяст
Радомьяк Радом
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадзиор Дамиан
|6 (1)
|0.18
|Alberto Toril
|6
|0.18
|Соколовски Патрик
|5
|0.15
|Вильчек Камиль
|5 (1)
|0.15
|Храпек Михал
|4
|0.12
|Червински Якуб
|3
|0.09
|Вида Кристофер
|3
|0.09
|Кончковски Мартин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Гук Томаш
|2 (1)
|0.06
|Стоилькович Никола
|1
|0.03
|Голубек Якуб
|1
|0.03
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Michael Ameyaw
|1
|0.03
|Хэйтли Том
|0
|0
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|18 (9)
|0.53
|Мауридес Жуниор
|5
|0.15
|Абрамович Давид
|4
|0.12
|Леандро
|4
|0.12
|Машаду Луиш
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Радецки Матеуш
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Богуш Артур
|1
|0.03
|Dominik Sokol
|1
|0.03
|Tiago Matos
|1
|0.03
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Лукашик Даниэль
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гук Томаш
|6
|0
|Храпек Михал
|5
|0
|Хэйтли Том
|4
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Катранис Александрос
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|8
|0
|Нашименту Филипе
|6
|1
|Damian Jakubik
|6
|0
|Бранко Рафаэл
|6
|0
|Машаду Луиш
|6
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|0
|Леандро
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|2
|1
|Лукашик Даниэль
|3
|0
|Meik Karwot
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Маркус Авраам
|1
|1
|Thabo Cele
|2
|0
|Dominik Sokol
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
|Жоалиссон Сантос
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
5
23%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
6
26%
5
25%
76-90
Забито
20
26
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
6
30%
4
15%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
5
25%
4
15%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
6
35%
4
18%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
5
23%
76-90
Забито
42
40
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
6
14%
3
8%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
8
19%
7
18%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
10
24%
7
18%
61-75
5
12%
9
23%
76-90
Пропущено
40
42
18 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
1
3%
6
14%
1-15
6
15%
9
21%
16-30
11
28%
6
14%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
8
20%
4
10%
61-75
8
20%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1
Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|34
|22
|8
|4
|67 - 24
|74
|2.
|Ракув
|34
|20
|9
|5
|60 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|34
|18
|11
|5
|63 - 31
|65
|4.
|Лехия Гданьск
|34
|16
|9
|9
|52 - 39
|57
|5.
|Пяст
|34
|15
|9
|10
|45 - 37
|54
|6.
|Висла Плоцк
|34
|15
|3
|16
|48 - 51
|48
|7.
|Радомьяк Радом
|34
|11
|15
|8
|42 - 40
|48
|8.
|Гурник Забже
|34
|13
|8
|13
|55 - 55
|47
|9.
|Краковия
|34
|12
|10
|12
|40 - 42
|46
|10.
|Легия
|34
|13
|4
|17
|46 - 48
|43
|11.
|Варта Познань
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|12.
|Ягеллония
|34
|9
|13
|12
|39 - 50
|40
|13.
|Заглембе Любин
|34
|11
|5
|18
|43 - 59
|38
|14.
|Сталь Мелец
|34
|9
|10
|15
|39 - 52
|37
|15.
|Шлёнск
|34
|7
|14
|13
|42 - 52
|35
|16.
|Брук-Бет Термалица
|34
|7
|11
|16
|36 - 56
|32
|17.
|Висла Краков
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|34
|6
|10
|18
|29 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|13
|3
|1
|40 - 7
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Ракув
|17
|10
|6
|1
|35 - 13
|36
|4.
|Погонь Щецин
|17
|11
|3
|3
|41 - 19
|36
|5.
|Висла Плоцк
|17
|11
|2
|4
|27 - 14
|35
|6.
|Легия
|17
|10
|0
|7
|29 - 21
|30
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Пяст
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|11.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|12.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|17
|4
|6
|7
|15 - 27
|18
|18.
|Шлёнск
|17
|3
|8
|6
|18 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Гурник Забже
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|4
|8
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Краковия
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ягеллония
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|11.
|Лехия Гданьск
|17
|4
|5
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Заглембе Любин
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|17
|2
|6
|9
|18 - 31
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|17 - 30
|12
|17.
|Висла Краков
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10