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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Висла Краков
0:1
Второй тайм: 50'
Варта Познань
0'
27' Желтая карточка
Мяйнпя Нило
0:1
29' Гол
Щепаньски Милош
50'

Ход матча

27'
 
Мяйнпя Нило
29'
0:1
Щепаньски Милош
(Папо Джейсон)
46'
 
Луиш Мигел
Коррин Милан
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Варта Познань
5.06
3.52
3.40
Все Коэффициенты
31
Mikolaj
Bieganski
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
3
Ринг
Себастьян
10
Жуков
Георгий
80
Плевка
Патрик
14
Цитаишвили
Георгий
77
Савич
Стефан
V
11
Млыньски
Матеуш
13
Ондрашек
Зденек
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
4
Иванов
Роберт
15
Копчински
Михал
2
Гжесик
Ян
8
Мяйнпя
Нило
10
Коррин
Милан
22
Konrad
Matuszewski
30
Щепаньски
Милош
11
Якубовски
Михал
77
Папо
Джейсон
Висла Краков
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Висла Краков
Варта Познань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
КП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.15
Фрыдрых Михал 4 0.12
Савич Стефан V 3 0.09
Фернандес Луис 3 (1) 0.09
Шкварка Михал 2 0.06
Грушковски Конрад 2 0.06
Ману Элвис 2 0.06
Климент Ян 2 0.06
Ондрашек Зденек 2 0.06
Форбс Браун 2 0.06
Хуги Дор 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Садлок Мацей 1 0.03
Ринг Себастьян 1 0.03
Жуков Георгий 1 0.03
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.03
Млыньски Матеуш 1 0.03
Шот Давид 1 0.03
Кувельич Никола 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Полетанович Марко 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 9 0.26
Кастаньеда Франк 4 0.12
Луиш Мигел 3 0.09
Гжесик Ян 3 0.09
Щепаньски Милош 2 0.06
Коррин Милан 2 0.06
Шимонович Давид 2 0.06
Копчински Михал 2 (2) 0.06
Тралка Лукаш 1 0.03
Купчак Матеуш 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Лис Адриан 1 0.03
Кузимски Матеуш 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Папо Джейсон 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Грушковски Конрад 8 0
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 4 0
Фазлагич Энис 4 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Кишек Павел 2 0
Ману Элвис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Ондрашек Зденек 1 0
Шкварка Михал 1 0
Полетанович Марко 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 9 0
Тралка Лукаш 7 1
Папо Джейсон 7 0
Кьельб Якуб 5 1
Иванов Роберт 6 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Копчински Михал 3 0
Гжесик Ян 3 0
Якубовски Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Мяйнпя Нило 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Шелонговски Даниэль 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
0
0%
1
6%
1-15
6
30%
5
28%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
33%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
4
25%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
5
26%
5
28%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
4
21%
3
17%
76-90

Пропущено

30
20
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
3%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
20%
6
30%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
7
23%
4
20%
61-75
6
20%
5
25%
76-90

Забито

39
36
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 17
11 Не забивали 12
2
5%
3
8%
1-15
8
21%
8
22%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
8
21%
6
17%
46-60
8
21%
7
19%
61-75
7
18%
9
25%
76-90

Пропущено

51
36
22 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
9
18%
8
22%
31-45
9
18%
7
19%
46-60
9
18%
7
19%
61-75
11
22%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Краковия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Щепаньски Милош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Мяйнпя Нило получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Варта Познань
5.06
3.52
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:1 Варта Познань онлайн

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