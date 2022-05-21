Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
0:1
Второй тайм: 50'
27' Желтая карточкаМяйнпя Нило
0:1
29' ГолЩепаньски Милош
Ход матча
27'
29'
0:1
43
Шот
Давид
10
Коррин
Милан
77
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Висла Краков
Варта Познань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.15
|Фрыдрых Михал
|4
|0.12
|Савич Стефан V
|3
|0.09
|Фернандес Луис
|3 (1)
|0.09
|Шкварка Михал
|2
|0.06
|Грушковски Конрад
|2
|0.06
|Ману Элвис
|2
|0.06
|Климент Ян
|2
|0.06
|Ондрашек Зденек
|2
|0.06
|Форбс Браун
|2
|0.06
|Хуги Дор
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|Жуков Георгий
|1
|0.03
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.03
|Млыньски Матеуш
|1
|0.03
|Шот Давид
|1
|0.03
|Кувельич Никола
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Полетанович Марко
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|9
|0.26
|Кастаньеда Франк
|4
|0.12
|Луиш Мигел
|3
|0.09
|Гжесик Ян
|3
|0.09
|Щепаньски Милош
|2
|0.06
|Коррин Милан
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|2
|0.06
|Копчински Михал
|2 (2)
|0.06
|Тралка Лукаш
|1
|0.03
|Купчак Матеуш
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Лис Адриан
|1
|0.03
|Кузимски Матеуш
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Грушковски Конрад
|8
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|4
|0
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Кишек Павел
|2
|0
|Ману Элвис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Ондрашек Зденек
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|9
|0
|Тралка Лукаш
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Кьельб Якуб
|5
|1
|Иванов Роберт
|6
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Якубовски Михал
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Мяйнпя Нило
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Шелонговски Даниэль
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
0
0%
1
6%
1-15
6
30%
5
28%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
33%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
5
26%
5
28%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
4
21%
3
17%
76-90
Пропущено
30
20
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
1
3%
1
5%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
6
20%
6
30%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
7
23%
4
20%
61-75
6
20%
5
25%
76-90
Забито
39
36
16 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 17
11 Не забивали 12
2
5%
3
8%
1-15
8
21%
8
22%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
8
21%
6
17%
46-60
8
21%
7
19%
61-75
7
18%
9
25%
76-90
Пропущено
51
36
22 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
8
16%
2
6%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
9
18%
8
22%
31-45
9
18%
7
19%
46-60
9
18%
7
19%
61-75
11
22%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Краковия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|34
|22
|8
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Ракув
|2:0
|34
|20
|9
|5
|59 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|34
|19
|10
|5
|62 - 29
|67
|4.
|Лехия Гданьск
|0:2
|34
|16
|9
|9
|52 - 38
|57
|5.
|Пяст
|0:1
|34
|15
|8
|11
|44 - 37
|53
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|34
|12
|14
|8
|42 - 39
|50
|7.
|Висла Плоцк
|1:0
|34
|15
|3
|16
|46 - 51
|48
|8.
|Краковия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|40 - 39
|47
|9.
|Гурник Забже
|2:3
|34
|12
|8
|14
|53 - 55
|44
|10.
|Варта Познань
|1:0
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|11.
|Легия
|0:0
|34
|12
|5
|17
|43 - 48
|41
|12.
|Ягеллония
|0:0
|34
|8
|14
|12
|38 - 50
|38
|13.
|Шлёнск
|3:2
|34
|8
|14
|12
|42 - 50
|38
|14.
|Заглембе Любин
|0:2
|34
|11
|5
|18
|42 - 59
|38
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|34
|9
|10
|15
|39 - 50
|37
|16.
|Висла Краков
|0:1
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|34
|7
|10
|17
|34 - 55
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|34
|6
|11
|17
|29 - 59
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2:0
|17
|13
|3
|1
|40 - 6
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|12
|2
|3
|40 - 17
|38
|4.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|6
|1
|34 - 13
|36
|5.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|11
|2
|4
|25 - 14
|35
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|7.
|Легия
|0:0
|17
|9
|1
|7
|26 - 21
|28
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|11.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|12.
|Пяст
|0:1
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|13.
|Ягеллония
|0:0
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|15.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 26
|19
|18.
|Варта Познань
|1:0
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:0
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|2:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|1:0
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|0:1
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|1:0
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|1:0
|17
|5
|7
|5
|16 - 17
|22
|7.
|Краковия
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|8.
|Гурник Забже
|2:3
|17
|5
|3
|9
|27 - 34
|18
|9.
|Шлёнск
|3:2
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Лехия Гданьск
|0:2
|17
|4
|5
|8
|22 - 27
|17
|11.
|Ягеллония
|0:0
|17
|3
|6
|8
|15 - 30
|15
|12.
|Заглембе Любин
|0:2
|17
|4
|2
|11
|17 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|1:0
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|0:0
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|0:1
|17
|2
|6
|9
|18 - 29
|12
|16.
|Висла Краков
|0:1
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 29
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10