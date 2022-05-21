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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Гурник Ленчна
0:0
Второй тайм: 50'
Ягеллония
0'
10' Желтая карточка
Имас Хесус
49' Желтая карточка
Калинковски Бартоломей
50'

Ход матча

10'
 
Имас Хесус
49'
Калинковски Бартоломей
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Ягеллония
4.74
3.58
2.22
Все Коэффициенты
44
Adrian
Kostrezewski
21
Щесняк
Криспин
35
Gerson
Guimaraes
32
Де
Амо
Хонатан
22
Serhij
Krykun
88
Гарсия
Алекс
17
Lukasz
Szramowski
49
Ruben
Lobato
23
Калинковски
Бартоломей
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
19
Przemyslaw
Banaszak
33
Аломерович
Златан
20
Kacper
Tabis
40
Patryk
Czerech
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
27
Вдовик
Бартломей
23
Струски
Кароль
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
Гурник Ленчна
3-4-2-1
Ягеллония
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Ягеллония

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
5:0
Э
0:2
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 11 (1) 0.32
Гаска Дамиан 5 0.15
Гол Януш 4 0.12
Przemyslaw Banaszak 4 (1) 0.12
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 (1) 0.24
Пржикрыл Томаш 6 0.18
Черных Фёдор 4 (1) 0.12
Пуэрто Исраэль 3 0.09
Бида Бартош 3 0.09
Романчук Тарас 3 0.09
Гуаль Марк 3 0.09
Кариока Силва 2 0.06
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Паздан Михал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 10 2
Щесняк Криспин 6 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Szymon Drewniak 5 0
Гаска Дамиан 4 0
Serhij Krykun 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Гарсия Алекс 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Калинковски Бартоломей 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Вендрыховски Марцел 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Lukasz Szramowski 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Цэру Богдан 4 1
Настич Боян 5 0
Поспишил Мартин 5 0
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Имас Хесус 4 0
Kacper Tabis 4 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Andrzej Trubeha 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Кариока Силва 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Жиро Михал 1 0
Гуаль Марк 1 0
Бида Бартош 1 0
Patryk Czerech 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
24 Не забивали 22
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
15%
6
40%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

28
30
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
5
18%
0
0%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
4
14%
8
27%
31-45
5
18%
9
30%
46-60
7
25%
5
17%
61-75
3
11%
7
23%
76-90

Забито

16
25
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
9
36%
76-90

Пропущено

31
18
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
7
23%
3
17%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
2
6%
3
17%
61-75
8
26%
1
6%
76-90

Забито

29
40
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 7
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
13%
16-30
9
31%
5
13%
31-45
2
7%
10
25%
46-60
3
10%
9
23%
61-75
7
24%
11
28%
76-90

Пропущено

59
48
31 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
9
15%
3
6%
1-15
11
19%
4
8%
16-30
11
19%
13
27%
31-45
8
14%
12
25%
46-60
9
15%
8
17%
61-75
11
19%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 34 22 8 4 67 - 23 74
2. Ракув 2:0 34 20 9 5 59 - 30 69
3. Погонь Щецин 1:0 34 19 10 5 62 - 29 67
4. Лехия Гданьск 0:2 34 16 9 9 52 - 38 57
5. Пяст 0:1 34 15 8 11 44 - 37 53
6. Радомьяк Радом 1:0 34 12 14 8 42 - 39 50
7. Висла Плоцк 1:0 34 15 3 16 46 - 51 48
8. Краковия 0:0 34 12 11 11 40 - 39 47
9. Гурник Забже 2:3 34 12 8 14 53 - 55 44
10. Варта Познань 1:0 34 11 9 14 35 - 38 42
11. Легия 0:0 34 12 5 17 43 - 48 41
12. Ягеллония 0:0 34 8 14 12 38 - 50 38
13. Шлёнск 3:2 34 8 14 12 42 - 50 38
14. Заглембе Любин 0:2 34 11 5 18 42 - 59 38
15. Сталь Мелец 0:1 34 9 10 15 39 - 50 37
16. Висла Краков 0:1 34 7 10 17 37 - 54 31
17. Брук-Бет Термалица 0:1 34 7 10 17 34 - 55 31
18. Гурник Ленчна 0:0 34 6 11 17 29 - 59 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2:0 17 13 3 1 40 - 6 42
2. Лехия Гданьск 0:2 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Погонь Щецин 1:0 17 12 2 3 40 - 17 38
4. Ракув 2:0 17 10 6 1 34 - 13 36
5. Висла Плоцк 1:0 17 11 2 4 25 - 14 35
6. Радомьяк Радом 1:0 17 7 7 3 26 - 22 28
7. Легия 0:0 17 9 1 7 26 - 21 28
8. Гурник Забже 2:3 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 0:0 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Сталь Мелец 0:1 17 7 4 6 21 - 21 25
11. Заглембе Любин 0:2 17 7 3 7 25 - 28 24
12. Пяст 0:1 17 7 3 7 22 - 22 24
13. Ягеллония 0:0 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Брук-Бет Термалица 0:1 17 5 5 7 19 - 26 20
15. Шлёнск 3:2 17 4 8 5 18 - 23 20
16. Висла Краков 0:1 17 5 5 7 21 - 21 20
17. Гурник Ленчна 0:0 17 4 7 6 15 - 26 19
18. Варта Познань 1:0 17 4 6 7 16 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 2:0 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 2:0 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 1:0 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 0:1 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 1:0 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Радомьяк Радом 1:0 17 5 7 5 16 - 17 22
7. Краковия 0:0 17 5 6 6 16 - 20 21
8. Гурник Забже 2:3 17 5 3 9 27 - 34 18
9. Шлёнск 3:2 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Лехия Гданьск 0:2 17 4 5 8 22 - 27 17
11. Ягеллония 0:0 17 3 6 8 15 - 30 15
12. Заглембе Любин 0:2 17 4 2 11 17 - 31 14
13. Висла Плоцк 1:0 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 0:0 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 0:1 17 2 6 9 18 - 29 12
16. Висла Краков 0:1 17 2 5 10 16 - 33 11
17. Брук-Бет Термалица 0:1 17 2 5 10 15 - 29 11
18. Гурник Ленчна 0:0 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Имас Хесус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Ягеллония
4.74
3.58
2.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:0 Ягеллония онлайн

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