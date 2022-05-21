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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Гурник Ленчна
0:1
Конец матча
Ягеллония
0'
10' Желтая карточка
Имас Хесус
49' Желтая карточка
Калинковски Бартоломей
51' Желтая карточка
Jason Eyenga-Lokilo2
61' Желтая карточка
Gerson Guimaraes
72' Желтая карточка
Войцеховский Оливье
82' Желтая карточка
Щесняк Криспин
0:1
86' Гол
Имас Хесус
89' Желтая карточка
Налепа Михал
90'+7
44
Adrian
Kostrezewski
21
Щесняк
Криспин
35
Gerson
Guimaraes
32
Де
Амо
Хонатан
22
Serhij
Krykun
88
Гарсия
Алекс
17
Lukasz
Szramowski
49
Ruben
Lobato
23
Калинковски
Бартоломей
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
19
Przemyslaw
Banaszak
33
Аломерович
Златан
20
Kacper
Tabis
40
Patryk
Czerech
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
27
Вдовик
Бартломей
23
Струски
Кароль
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
Гурник Ленчна
3-4-2-1
Ягеллония
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Ягеллония

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
5:0
Э
0:2
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 11 (1) 0.32
Гаска Дамиан 5 0.15
Гол Януш 4 0.12
Przemyslaw Banaszak 4 (1) 0.12
Jason Eyenga-Lokilo2 2 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 9 (1) 0.26
Пржикрыл Томаш 6 0.18
Черных Фёдор 4 (1) 0.12
Пуэрто Исраэль 3 0.09
Бида Бартош 3 0.09
Романчук Тарас 3 0.09
Гуаль Марк 3 0.09
Кариока Силва 2 0.06
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Паздан Михал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 10 2
Щесняк Криспин 7 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 6 0
Szymon Drewniak 5 0
Гаска Дамиан 4 0
Serhij Krykun 4 0
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Калинковски Бартоломей 3 0
Гарсия Алекс 3 0
Tomasz Midzierski 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Вендрыховски Марцел 2 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Gerson Guimaraes 1 0
Lukasz Szramowski 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Цэру Богдан 4 1
Настич Боян 5 0
Поспишил Мартин 5 0
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Имас Хесус 4 0
Kacper Tabis 4 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Andrzej Trubeha 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Кариока Силва 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Жиро Михал 1 0
Налепа Михал II 1 0
Гуаль Марк 1 0
Бида Бартош 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Patryk Czerech 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 22
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
15%
6
38%
61-75
5
38%
3
19%
76-90

Пропущено

29
30
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
5
17%
0
0%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
4
14%
8
27%
31-45
5
17%
9
30%
46-60
7
24%
5
17%
61-75
4
14%
7
23%
76-90

Забито

16
25
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
9
36%
76-90

Пропущено

31
18
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
7
23%
3
17%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
2
6%
3
17%
61-75
8
26%
1
6%
76-90

Забито

29
41
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 12
14 Не забивали 7
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
12%
16-30
9
31%
5
12%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
3
10%
9
22%
61-75
7
24%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

60
48
31 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 26
9
15%
3
6%
1-15
11
18%
4
8%
16-30
11
18%
13
27%
31-45
8
13%
12
25%
46-60
9
15%
8
17%
61-75
12
20%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 34 22 8 4 67 - 24 74
2. Ракув 34 20 9 5 60 - 30 69
3. Погонь Щецин 34 18 11 5 63 - 31 65
4. Лехия Гданьск 34 16 9 9 52 - 39 57
5. Пяст 34 15 9 10 45 - 37 54
6. Висла Плоцк 34 15 3 16 48 - 51 48
7. Радомьяк Радом 34 11 15 8 42 - 40 48
8. Гурник Забже 34 13 8 13 55 - 55 47
9. Краковия 34 12 10 12 40 - 42 46
10. Легия 34 13 4 17 46 - 48 43
11. Варта Познань 34 11 9 14 35 - 38 42
12. Ягеллония 34 9 13 12 39 - 50 40
13. Заглембе Любин 34 11 5 18 43 - 59 38
14. Сталь Мелец 34 9 10 15 39 - 52 37
15. Шлёнск 34 7 14 13 42 - 52 35
16. Брук-Бет Термалица 34 7 11 16 36 - 56 32
17. Висла Краков 34 7 10 17 37 - 54 31
18. Гурник Ленчна 34 6 10 18 29 - 60 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 13 3 1 40 - 7 42
2. Лехия Гданьск 17 12 4 1 30 - 11 40
3. Ракув 17 10 6 1 35 - 13 36
4. Погонь Щецин 17 11 3 3 41 - 19 36
5. Висла Плоцк 17 11 2 4 27 - 14 35
6. Легия 17 10 0 7 29 - 21 30
7. Радомьяк Радом 17 7 7 3 26 - 22 28
8. Гурник Забже 17 7 5 5 26 - 21 26
9. Краковия 17 7 5 5 24 - 19 26
10. Пяст 17 7 4 6 23 - 22 25
11. Сталь Мелец 17 7 4 6 21 - 21 25
12. Заглембе Любин 17 7 3 7 25 - 28 24
13. Ягеллония 17 5 8 4 23 - 20 23
14. Висла Краков 17 5 5 7 21 - 21 20
15. Брук-Бет Термалица 17 5 5 7 19 - 26 20
16. Варта Познань 17 4 6 7 16 - 22 18
17. Гурник Ленчна 17 4 6 7 15 - 27 18
18. Шлёнск 17 3 8 6 18 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 10 3 4 25 - 17 33
2. Лех 17 9 5 3 27 - 17 32
3. Погонь Щецин 17 7 8 2 22 - 12 29
4. Пяст 17 8 5 4 22 - 15 29
5. Варта Познань 17 7 3 7 19 - 16 24
6. Гурник Забже 17 6 3 8 29 - 34 21
7. Радомьяк Радом 17 4 8 5 16 - 18 20
8. Краковия 17 5 5 7 16 - 23 20
9. Шлёнск 17 4 6 7 24 - 27 18
10. Ягеллония 17 4 5 8 16 - 30 17
11. Лехия Гданьск 17 4 5 8 22 - 28 17
12. Заглембе Любин 17 4 2 11 18 - 31 14
13. Висла Плоцк 17 4 1 12 21 - 37 13
14. Легия 17 3 4 10 17 - 27 13
15. Сталь Мелец 17 2 6 9 18 - 31 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 17 - 30 12
17. Висла Краков 17 2 5 10 16 - 33 11
18. Гурник Ленчна 17 2 4 11 14 - 33 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Гарсия Алекс уходит с поля. Michal Szalachowski выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Налепа Михал II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    82'
    Kryspin Szczesniak получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Томаш Прикрил уходит с поля. Налепа Михал II выходит вместо него
  • 81'
    Bartlomiej Wdowik уходит с поля. Бида Бартош выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      10'
      Имас Хесус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:1 Ягеллония онлайн

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