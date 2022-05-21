Стадион: Горник
0:1
Конец матча
10' Желтая карточкаИмас Хесус
49' Желтая карточкаКалинковски Бартоломей
51' Желтая карточкаJason Eyenga-Lokilo2
61' Желтая карточкаGerson Guimaraes
72' Желтая карточкаВойцеховский Оливье
82' Желтая карточкаЩесняк Криспин
0:1
86' ГолИмас Хесус
89' Желтая карточкаНалепа Михал
Ход матча
10'
61'
82'
86'
0:1
89'
88
Гарсия
Алекс
49
Ruben
Lobato
20
Kacper
Tabis
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Ruben LobatoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
16 Michal Krol
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Prasol
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Kacper TabisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Гурник Ленчна
Ягеллония
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|11 (1)
|0.32
|Гаска Дамиан
|5
|0.15
|Гол Януш
|4
|0.12
|Przemyslaw Banaszak
|4 (1)
|0.12
|Jason Eyenga-Lokilo2
|2
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|9 (1)
|0.26
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.18
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.12
|Пуэрто Исраэль
|3
|0.09
|Бида Бартош
|3
|0.09
|Романчук Тарас
|3
|0.09
|Гуаль Марк
|3
|0.09
|Кариока Силва
|2
|0.06
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Жиро Михал
|1
|0.03
|Milosz Matysik
|1
|0.03
|Августин Блажей
|1
|0.03
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|Andrzej Trubeha
|1
|0.03
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Паздан Михал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|10
|2
|Щесняк Криспин
|7
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Рыманяк Бартош
|6
|0
|Szymon Drewniak
|5
|0
|Гаска Дамиан
|4
|0
|Serhij Krykun
|4
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|4
|0
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Калинковски Бартоломей
|3
|0
|Гарсия Алекс
|3
|0
|Tomasz Midzierski
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Вендрыховски Марцел
|2
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Gerson Guimaraes
|1
|0
|Lukasz Szramowski
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|0
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Струски Кароль
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Цэру Богдан
|4
|1
|Настич Боян
|5
|0
|Поспишил Мартин
|5
|0
|Паздан Михал
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Kacper Tabis
|4
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Кариока Силва
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Жиро Михал
|1
|0
|Налепа Михал II
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Patryk Czerech
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 22
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
15%
6
38%
61-75
5
38%
3
19%
76-90
Пропущено
29
30
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
5
17%
0
0%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
4
14%
8
27%
31-45
5
17%
9
30%
46-60
7
24%
5
17%
61-75
4
14%
7
23%
76-90
Забито
16
25
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
2
13%
9
36%
76-90
Пропущено
31
18
18 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
13%
3
17%
1-15
7
23%
3
17%
16-30
7
23%
5
28%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
2
6%
3
17%
61-75
8
26%
1
6%
76-90
Забито
29
41
17 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 12
14 Не забивали 7
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
12%
16-30
9
31%
5
12%
31-45
2
7%
10
24%
46-60
3
10%
9
22%
61-75
7
24%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
60
48
31 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 26
9
15%
3
6%
1-15
11
18%
4
8%
16-30
11
18%
13
27%
31-45
8
13%
12
25%
46-60
9
15%
8
17%
61-75
12
20%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0
Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Висла Плоцк - Гурник Ленчна 3:1 Легия - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|34
|22
|8
|4
|67 - 24
|74
|2.
|Ракув
|34
|20
|9
|5
|60 - 30
|69
|3.
|Погонь Щецин
|34
|18
|11
|5
|63 - 31
|65
|4.
|Лехия Гданьск
|34
|16
|9
|9
|52 - 39
|57
|5.
|Пяст
|34
|15
|9
|10
|45 - 37
|54
|6.
|Висла Плоцк
|34
|15
|3
|16
|48 - 51
|48
|7.
|Радомьяк Радом
|34
|11
|15
|8
|42 - 40
|48
|8.
|Гурник Забже
|34
|13
|8
|13
|55 - 55
|47
|9.
|Краковия
|34
|12
|10
|12
|40 - 42
|46
|10.
|Легия
|34
|13
|4
|17
|46 - 48
|43
|11.
|Варта Познань
|34
|11
|9
|14
|35 - 38
|42
|12.
|Ягеллония
|34
|9
|13
|12
|39 - 50
|40
|13.
|Заглембе Любин
|34
|11
|5
|18
|43 - 59
|38
|14.
|Сталь Мелец
|34
|9
|10
|15
|39 - 52
|37
|15.
|Шлёнск
|34
|7
|14
|13
|42 - 52
|35
|16.
|Брук-Бет Термалица
|34
|7
|11
|16
|36 - 56
|32
|17.
|Висла Краков
|34
|7
|10
|17
|37 - 54
|31
|18.
|Гурник Ленчна
|34
|6
|10
|18
|29 - 60
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|13
|3
|1
|40 - 7
|42
|2.
|Лехия Гданьск
|17
|12
|4
|1
|30 - 11
|40
|3.
|Ракув
|17
|10
|6
|1
|35 - 13
|36
|4.
|Погонь Щецин
|17
|11
|3
|3
|41 - 19
|36
|5.
|Висла Плоцк
|17
|11
|2
|4
|27 - 14
|35
|6.
|Легия
|17
|10
|0
|7
|29 - 21
|30
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|7
|3
|26 - 22
|28
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|9.
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|10.
|Пяст
|17
|7
|4
|6
|23 - 22
|25
|11.
|Сталь Мелец
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|12.
|Заглембе Любин
|17
|7
|3
|7
|25 - 28
|24
|13.
|Ягеллония
|17
|5
|8
|4
|23 - 20
|23
|14.
|Висла Краков
|17
|5
|5
|7
|21 - 21
|20
|15.
|Брук-Бет Термалица
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|16.
|Варта Познань
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|17
|4
|6
|7
|15 - 27
|18
|18.
|Шлёнск
|17
|3
|8
|6
|18 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|2.
|Лех
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|7
|8
|2
|22 - 12
|29
|4.
|Пяст
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Варта Познань
|17
|7
|3
|7
|19 - 16
|24
|6.
|Гурник Забже
|17
|6
|3
|8
|29 - 34
|21
|7.
|Радомьяк Радом
|17
|4
|8
|5
|16 - 18
|20
|8.
|Краковия
|17
|5
|5
|7
|16 - 23
|20
|9.
|Шлёнск
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ягеллония
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|11.
|Лехия Гданьск
|17
|4
|5
|8
|22 - 28
|17
|12.
|Заглембе Любин
|17
|4
|2
|11
|18 - 31
|14
|13.
|Висла Плоцк
|17
|4
|1
|12
|21 - 37
|13
|14.
|Легия
|17
|3
|4
|10
|17 - 27
|13
|15.
|Сталь Мелец
|17
|2
|6
|9
|18 - 31
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|17 - 30
|12
|17.
|Висла Краков
|17
|2
|5
|10
|16 - 33
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|4
|11
|14 - 33
|10