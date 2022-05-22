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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Челси
1:0
Первый тайм: 21'
Уотфорд
0'
1:0
11' Гол
Хаверц Кай
21'

Ход матча

11'
Хаверц Кай
(Кенеди Роберт)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Прогнозы 131
Челси 96.9% (127)
X 2.3% (3)
Уотфорд 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Уотфорд
17.94
8.00
7.97
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
17
Ньигес
Сауль
23
Кенеди
Роберт
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
26
Бахманн
Даниэль
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
39
Каембе
Эдо
8
Клеверли
Том
7
Кинг
Джошуа
10
Педро
Жоао
12
Сема
Кен
Челси
3-4-2-1
Уотфорд
4-3-3

История личных встреч

Челси
Уотфорд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
3:0
К
5:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 11 (1) 0.29
Лукаку Ромелу 8 (1) 0.21
Хаверц Кай 7 0.18
Пулишич Кристиан 6 0.16
Жоржиньо II 6 (6) 0.16
Джеймс Рис II 5 0.13
Алонсо Маркос 4 0.11
Зиеш Хаким 4 0.11
Вернер Тимо 4 0.11
Чалоба Трево 3 0.08
Чилуэлл Бен 3 0.08
Силва Тьяго 3 0.08
Рюдигер Антонио 3 0.08
Ковачич Матео 2 0.05
Канте Н'Голо 2 0.05
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.26
Кинг Джошуа 5 (1) 0.13
Эрнандес Хуан 5 0.13
Сарр Исмаила 5 0.13
Педро Жоао 3 0.08
Сиссоко Мусса 2 0.05
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 9 0
Алонсо Маркос 8 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 5 0
Ковачич Матео 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Хаверц Кай 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Канте Н'Голо 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Сарр Маланг 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Куцка Юрай 4 1
Камара Ассан 4 1
Сиссоко Мусса 5 0
Кинг Джошуа 5 0
Роуз Дэнни 4 0
Самир Каэтано 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
17
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
3
9%
2
12%
1-15
4
12%
5
29%
29%
16-30
8
24%
1
6%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
8
24%
7
41%
76-90

Пропущено

22
28
6 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
0
0%
8
29%
31-45
6
27%
4
14%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
7
32%
4
14%
76-90

Забито

40
18
19 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
6
15%
4
22%
1-15
8
20%
2
11%
16-30
5
13%
3
17%
31-45
10
25%
1
6%
46-60
4
10%
4
22%
61-75
7
18%
4
22%
76-90

Пропущено

10
45
3 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 18
0
0%
6
13%
1-15
0
0%
9
20%
16-30
3
30%
4
9%
31-45
3
30%
7
16%
46-60
3
30%
6
13%
61-75
1
10%
13
29%
76-90

Забито

74
35
34 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 18
28 Забивали первыми 9
4 Не забивали 16
9
12%
6
17%
1-15
12
16%
7
20%
16-30
13
18%
4
11%
31-45
19
26%
1
3%
46-60
6
8%
6
17%
61-75
15
20%
11
31%
76-90

Пропущено

32
73
9 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 37
8 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 33
3
9%
10
14%
1-15
3
9%
14
19%
16-30
3
9%
12
16%
31-45
9
28%
11
15%
46-60
6
19%
9
12%
61-75
8
25%
17
23%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0
Уотфорд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 21'
    "Уотфорд" сейчас старается держат мяч на своей половине поля, сбивая атакующий порыв "Челси".
  • Опасный момент
    20'
    Ух какой момент! Хаким Зиеш вырезал навесную передачу точно на голову Маунту, который буквально с семи метров не сумел попасть в створ. Не повезло хавбеку "Челси".
  • 18'
    Хаверц полез в борьбу против троих футболистов "Уотфорда". Ничем хорошим это не закончилось.
  • Фол, нарушение
    17'
    Много мелких фолов у нас. Вот сейчас нарушил правила Аспиликуэта.
  • 16'
    Очень много ошибок в простых передачах допускают футболисты "Уотфорда". Откровенно слабый сезон проводят "шершни", и заслуженно они вылетают.
  • 15'
    Кенеди, который уже семь лет бегал по арендам, сейчас получил шанс в стартовом составе "Челси". Вот он и активничает. Отдал голевую передачу, а сейчас жестко сфолил.
  • 14'
    Попытка "Уотфорда" доставить мяч в чужую штрафную площадь терпит неудачу.
  • 13'
    Лондонцы продолжают играть с позиции силы, уверенно контролируя мяч на чужой половине поля.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ХАВЕРЦ! 1-0! Кенеди увидел открывание от Хаверца и сделал проникающую передачу. Немецкий форвард с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
  • Опасный момент
    9'
    Маунт сейчас классно пробил после навеса с углового, но немного не попал в створ.
  • 8'
    С турнирной точки зрения данный матч не имеет серьёзного значения. "Челси" идет на третьей позиции и уже никуда с неё не денется. Даже если "Тоттенхэм" победит, а "Челси" проиграет, разница мячей у "синих" куда лучше. Да и "Уотфорд" уже тоже отправляется в Чемпионшип.
  • 7'
    Маунт пробежал по правому флангу и попытался сделать проникающий пас в штрафную, но до удара дело не дошло.
  • 5'
    Игроки "Челси" перехватили мяч и пошли в контратаку, которая завершилась тем, что момент для удара был упущен. 
  • 5'
    Хаверц классно пробил по воротам, но вратарь успел среагировать.
  • 4'
    Маунт выполнил прострельную передачу низом в штрафную, но мяч был выбит защитником. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Фол, нарушение
      3'
      Клеверли был остановлен свистком арбитра после того, как нарушил правила на Зиеше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Челси 1:0 Уотфорд

    Исход игры
    Челси
    96.9% (127)
    Ничья
    2.3% (3)
    Уотфорд
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    22.73% (25)
    Нет
    77.27% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    41.2% (54)
    3:0 Челси
    12.2% (16)
    2:1 Челси
    10.7% (14)
    1:0 Челси
    7.6% (10)
    3:1 Челси
    6.1% (8)
    4:0 Челси
    3.1% (4)
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