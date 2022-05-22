Кенеди, который уже семь лет бегал по арендам, сейчас получил шанс в стартовом составе "Челси". Вот он и активничает. Отдал голевую передачу, а сейчас жестко сфолил.

Очень много ошибок в простых передачах допускают футболисты "Уотфорда". Откровенно слабый сезон проводят "шершни", и заслуженно они вылетают.

Много мелких фолов у нас. Вот сейчас нарушил правила Аспиликуэта.

Хаверц полез в борьбу против троих футболистов "Уотфорда". Ничем хорошим это не закончилось.

Ух какой момент! Хаким Зиеш вырезал навесную передачу точно на голову Маунту, который буквально с семи метров не сумел попасть в створ. Не повезло хавбеку "Челси".

"Уотфорд" сейчас старается держат мяч на своей половине поля, сбивая атакующий порыв "Челси".

13' Лондонцы продолжают играть с позиции силы, уверенно контролируя мяч на чужой половине поля.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ХАВЕРЦ! 1-0! Кенеди увидел открывание от Хаверца и сделал проникающую передачу. Немецкий форвард с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

9' Маунт сейчас классно пробил после навеса с углового, но немного не попал в створ.

8' С турнирной точки зрения данный матч не имеет серьёзного значения. "Челси" идет на третьей позиции и уже никуда с неё не денется. Даже если "Тоттенхэм" победит, а "Челси" проиграет, разница мячей у "синих" куда лучше. Да и "Уотфорд" уже тоже отправляется в Чемпионшип.

7' Маунт пробежал по правому флангу и попытался сделать проникающий пас в штрафную, но до удара дело не дошло.

5' Игроки "Челси" перехватили мяч и пошли в контратаку, которая завершилась тем, что момент для удара был упущен.

5' Хаверц классно пробил по воротам, но вратарь успел среагировать.