Стадион: Стэмфорд Бридж
1:0
11' ГолХаверц Кай
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
82 Владение мячом, % 18
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
17
Ньигес
Сауль
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
39
Каембе
Эдо
10
Педро
Жоао
12
Сема
Кен
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
31 Сарр МалангПолузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
12 Сема КенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
34 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Уотфорд
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|11 (1)
|0.29
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|0.21
|Хаверц Кай
|7
|0.18
|Пулишич Кристиан
|6
|0.16
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.16
|Джеймс Рис II
|5
|0.13
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|Зиеш Хаким
|4
|0.11
|Вернер Тимо
|4
|0.11
|Чалоба Трево
|3
|0.08
|Чилуэлл Бен
|3
|0.08
|Силва Тьяго
|3
|0.08
|Рюдигер Антонио
|3
|0.08
|Ковачич Матео
|2
|0.05
|Канте Н'Голо
|2
|0.05
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|10
|0.26
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.13
|Эрнандес Хуан
|5
|0.13
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|Педро Жоао
|3
|0.08
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|9
|0
|Алонсо Маркос
|8
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|5
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Канте Н'Голо
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Луза Имран
|6
|0
|Куцка Юрай
|4
|1
|Камара Ассан
|4
|1
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Кинг Джошуа
|5
|0
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Самир Каэтано
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
17
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
3
9%
2
12%
1-15
4
12%
5
29%
29%
16-30
8
24%
1
6%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
8
24%
7
41%
76-90
Пропущено
22
28
6 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
0
0%
8
29%
31-45
6
27%
4
14%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
7
32%
4
14%
76-90
Забито
40
18
19 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
6
15%
4
22%
1-15
8
20%
2
11%
16-30
5
13%
3
17%
31-45
10
25%
1
6%
46-60
4
10%
4
22%
61-75
7
18%
4
22%
76-90
Пропущено
10
45
3 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 18
0
0%
6
13%
1-15
0
0%
9
20%
16-30
3
30%
4
9%
31-45
3
30%
7
16%
46-60
3
30%
6
13%
61-75
1
10%
13
29%
76-90
Забито
74
35
34 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 18
28 Забивали первыми 9
4 Не забивали 16
9
12%
6
17%
1-15
12
16%
7
20%
16-30
13
18%
4
11%
31-45
19
26%
1
3%
46-60
6
8%
6
17%
61-75
15
20%
11
31%
76-90
Пропущено
32
73
9 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 37
8 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 33
3
9%
10
14%
1-15
3
9%
14
19%
16-30
3
9%
12
16%
31-45
9
28%
11
15%
46-60
6
19%
9
12%
61-75
8
25%
17
23%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0
Уотфорд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|96 - 24
|91
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|27
|8
|3
|91 - 26
|89
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|38
|21
|11
|6
|75 - 32
|74
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|22
|5
|11
|65 - 40
|71
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|21
|4
|13
|56 - 47
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|57 - 56
|59
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|16
|9
|13
|59 - 48
|57
|8.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|38
|16
|6
|16
|38 - 40
|54
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|13
|11
|14
|58 - 58
|50
|10.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 61
|49
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|38
|11
|16
|11
|39 - 43
|49
|12.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 55
|46
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 51
|46
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|38
|10
|16
|12
|49 - 46
|46
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|42 - 63
|41
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|42 - 61
|40
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|41 - 78
|38
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|7
|14
|17
|33 - 52
|35
|19.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|38
|6
|5
|27
|33 - 76
|23
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|7
|26
|23 - 80
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|46 - 9
|46
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|55 - 13
|45
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 16
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|36 - 21
|34
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|30 - 22
|32
|9.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|26 - 17
|27
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 20
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|16 - 22
|20
|18.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 39
|12
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|5.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|18 - 15
|30
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 22
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 34
|24
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 22
|23
|11.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|12.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 40
|20
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 34
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|16.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 39
|16
|17.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 30
|15
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 36
|11
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 1:0 Уотфорд
Исход игры
Челси
96.9% (127)
Ничья
2.3% (3)
Уотфорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (46)
Меньше
58.18% (64)
Обе команды забьют
Да
22.73% (25)
Нет
77.27% (85)
Популярный счёт
2:0 Челси
41.2% (54)
3:0 Челси
12.2% (16)
2:1 Челси
10.7% (14)
1:0 Челси
7.6% (10)
3:1 Челси
6.1% (8)
4:0 Челси
3.1% (4)
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