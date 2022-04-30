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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Челси
 
Позже
Уотфорд
Прогнозы 43
Челси 97.7% (42)
X 0% (0)
Уотфорд 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Уотфорд
16.36
8.20
7.87
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Челси
Уотфорд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
3:0
К
5:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 11 (1) 0.3
Лукаку Ромелу 8 (1) 0.22
Хаверц Кай 7 0.19
Пулишич Кристиан 6 0.16
Жоржиньо II 6 (6) 0.16
Джеймс Рис II 5 0.14
Алонсо Маркос 4 0.11
Зиеш Хаким 4 0.11
Вернер Тимо 4 0.11
Чалоба Трево 3 0.08
Чилуэлл Бен 3 0.08
Силва Тьяго 3 0.08
Рюдигер Антонио 3 0.08
Ковачич Матео 2 0.05
Канте Н'Голо 2 0.05
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.27
Кинг Джошуа 5 (1) 0.14
Эрнандес Хуан 5 0.14
Сарр Исмаила 5 0.14
Педро Жоао 3 0.08
Сиссоко Мусса 2 0.05
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 9 0
Алонсо Маркос 8 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 5 0
Ковачич Матео 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Хаверц Кай 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Канте Н'Голо 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Сарр Маланг 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Куцка Юрай 4 1
Камара Ассан 4 1
Сиссоко Мусса 5 0
Кинг Джошуа 5 0
Роуз Дэнни 4 0
Самир Каэтано 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
17
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
3
9%
2
12%
1-15
4
12%
5
29%
29%
16-30
8
24%
1
6%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
8
24%
7
41%
76-90

Пропущено

22
28
6 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
0
0%
8
29%
31-45
6
27%
4
14%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
7
32%
4
14%
76-90

Забито

40
18
19 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
6
15%
4
22%
1-15
8
20%
2
11%
16-30
5
13%
3
17%
31-45
10
25%
1
6%
46-60
4
10%
4
22%
61-75
7
18%
4
22%
76-90

Пропущено

10
45
3 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 18
0
0%
6
13%
1-15
0
0%
9
20%
16-30
3
30%
4
9%
31-45
3
30%
7
16%
46-60
3
30%
6
13%
61-75
1
10%
13
29%
76-90

Забито

74
35
34 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 18
28 Забивали первыми 9
4 Не забивали 16
9
12%
6
17%
1-15
12
16%
7
20%
16-30
13
18%
4
11%
31-45
19
26%
1
3%
46-60
6
8%
6
17%
61-75
15
20%
11
31%
76-90

Пропущено

32
73
9 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 37
8 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 33
3
9%
10
14%
1-15
3
9%
14
19%
16-30
3
9%
12
16%
31-45
9
28%
11
15%
46-60
6
19%
9
12%
61-75
8
25%
17
23%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0
Уотфорд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Челси 97.7% (42)
    X 0% (0)
    Уотфорд 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Уотфорд
    16.36
    8.20
    7.87
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Уотфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Уотфорд

    Исход игры
    Челси
    97.7% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Уотфорд
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    21.95% (9)
    Нет
    78.05% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    51.2% (22)
    2:1 Челси
    11.6% (5)
    3:0 Челси
    9.3% (4)
    1:0 Челси
    7% (3)
    4:0 Челси
    7% (3)
    3:1 Челси
    4.7% (2)
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