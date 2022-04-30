Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Уотфорд
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|11 (1)
|0.3
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|0.22
|Хаверц Кай
|7
|0.19
|Пулишич Кристиан
|6
|0.16
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.16
|Джеймс Рис II
|5
|0.14
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|Зиеш Хаким
|4
|0.11
|Вернер Тимо
|4
|0.11
|Чалоба Трево
|3
|0.08
|Чилуэлл Бен
|3
|0.08
|Силва Тьяго
|3
|0.08
|Рюдигер Антонио
|3
|0.08
|Ковачич Матео
|2
|0.05
|Канте Н'Голо
|2
|0.05
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|10
|0.27
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.14
|Эрнандес Хуан
|5
|0.14
|Сарр Исмаила
|5
|0.14
|Педро Жоао
|3
|0.08
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|9
|0
|Алонсо Маркос
|8
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|5
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Канте Н'Голо
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Луза Имран
|6
|0
|Куцка Юрай
|4
|1
|Камара Ассан
|4
|1
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Кинг Джошуа
|5
|0
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Самир Каэтано
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
17
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
20 Не забивали 28
3
9%
2
12%
1-15
4
12%
5
29%
29%
16-30
8
24%
1
6%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
8
24%
7
41%
76-90
Пропущено
22
28
6 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
0
0%
8
29%
31-45
6
27%
4
14%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
7
32%
4
14%
76-90
Забито
40
18
19 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
6
15%
4
22%
1-15
8
20%
2
11%
16-30
5
13%
3
17%
31-45
10
25%
1
6%
46-60
4
10%
4
22%
61-75
7
18%
4
22%
76-90
Пропущено
10
45
3 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 18
0
0%
6
13%
1-15
0
0%
9
20%
16-30
3
30%
4
9%
31-45
3
30%
7
16%
46-60
3
30%
6
13%
61-75
1
10%
13
29%
76-90
Забито
74
35
34 В 1-м тайме 17
40 Во 2-м тайме 18
28 Забивали первыми 9
4 Не забивали 16
9
12%
6
17%
1-15
12
16%
7
20%
16-30
13
18%
4
11%
31-45
19
26%
1
3%
46-60
6
8%
6
17%
61-75
15
20%
11
31%
76-90
Пропущено
32
73
9 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 37
8 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 33
3
9%
10
14%
1-15
3
9%
14
19%
16-30
3
9%
12
16%
31-45
9
28%
11
15%
46-60
6
19%
9
12%
61-75
8
25%
17
23%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2
Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0
Уотфорд
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Уотфорд - Лестер 1:5 Уотфорд - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|74 - 32
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|58 - 58
|49
|10.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|50 - 51
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|49 - 46
|45
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|42 - 63
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|42 - 61
|39
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|33 - 51
|35
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 21
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Уотфорд
Исход игры
Челси
97.7% (42)
Ничья
0% (0)
Уотфорд
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
21.95% (9)
Нет
78.05% (32)
Популярный счёт
2:0 Челси
51.2% (22)
2:1 Челси
11.6% (5)
3:0 Челси
9.3% (4)
1:0 Челси
7% (3)
4:0 Челси
7% (3)
3:1 Челси
4.7% (2)
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