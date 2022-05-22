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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 21'
Вулверхэмптон
0'
0:1
3' Гол
Нету Педру
21'

Ход матча

3'
0:1
Нету Педру
(Хименес Рауль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 141
Ливерпуль 94.3% (133)
X 3.5% (5)
Вулверхэмптон 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вулверхэмптон
19.92
9.91
8.66
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
5
Конате
Ибраима
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
14
Хендерсон
Джордан
6
Алькантара
Тьяго
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
1
Са
Жозе
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
24
Гомеш
Тоти
19
Хонни
Кастро
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
Ливерпуль
4-3-3
Вулверхэмптон
3-5-2

История личных встреч

Ливерпуль
Вулверхэмптон

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.58
Жота Диогу 15 0.39
Мане Садио 15 0.39
Фирмино Роберто 5 0.13
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.13
Диас Луис 4 0.11
Матип Жоэль 3 0.08
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Кейта Наби 3 0.08
Минамино Такуми 3 0.08
Ориги Дивок 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 2 0.05
Робертсон Эндрю 2 0.05
Хендерсон Джордан 2 0.05
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.16
Хи-Чан Хван 5 0.13
Невеш Рубен 4 0.11
Коди Конор 4 0.11
Поденсе Даниэл 2 0.05
Дендонкер Леандер 2 0.05
Моутинью Жоау 2 0.05
Тринкан Франсишку 2 0.05
Саисс Ромен 2 0.05
Хонни Кастро 2 0.05
Аит-Нури Раян 1 0.03
Нету Педру 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Шикинью 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Робертсон Эндрю 5 1
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Кейта Наби 3 0
Жота Диогу 3 0
Цимикас Костас 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 6 0
Коди Конор 4 0
Моутинью Жоау 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
17
20 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 8
19 Не забивали 26
4
9%
3
18%
1-15
8
17%
1
6%
16-30
8
17%
1
6%
31-45
3
7%
2
12%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
14
30%
9
53%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
2
25%
7
47%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

46
18
24 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 27
9
20%
4
22%
1-15
7
15%
4
22%
16-30
8
17%
3
17%
31-45
7
15%
4
22%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
6
13%
2
11%
76-90

Пропущено

16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
4
25%
2
7%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
25%
7
26%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
1
6%
7
26%
76-90

Забито

92
35
44 В 1-м тайме 16
48 Во 2-м тайме 19
27 Забивали первыми 16
1 Не забивали 16
13
14%
7
20%
1-15
15
16%
5
14%
16-30
16
17%
4
11%
31-45
10
11%
6
17%
46-60
18
20%
2
6%
61-75
20
22%
11
31%
76-90

Пропущено

24
42
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 28
5
21%
2
5%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
5
21%
8
19%
31-45
4
17%
5
12%
46-60
6
25%
11
26%
61-75
2
8%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Замена
    22'
    Хван Хи-Чан появляется на поле вместо Педру Нету.
  • Травма, повреждение
    20'
    Педру Нету на ровном месте дернул мышцу, видимо, вынужденная замена требуется португальцу.
  • 19'
    Трент с правого фланга по высокой дуге подает в штрафную гостей, однако Жозе Са в высоком прыжке мяч вылавливает.
  • Опасный момент
    18'
    Дендонкер после передачи Хименеса с левого фланга пробивает с семи метров, опережая Конате, однако мяч проходит рядом со створом!
  • 16'
    Бесхитростный заброс из глубины поля исполняет кто-то из подопечных Клоппа, Жозе Са спокойно забирает мяч на выходе.
  • 15'
    Добирается "Ливерпуль" до штрафной, Жота получает мяч от Кейта и пытается пробить с разворота, однако снова нога защитника преграждает мячу путь в ворота.
  • Угловой
    14'
    После навеса с углового Матип исполнил скидку головой во вратарскую, а Жозе Са забрал мяч после отскока от газона. 
  • Опасный момент
    13'
    Снова остро атакуют хозяева, после прострела Трента мяч отскакивает от защитника к Кейта, однако Боли в подкате накрывает попытку соперника!
  • 12'
    Диас догоняет мяч у лицевой линии на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую мимо Жозе Са, однако партнеров перед воротами не оказалось.
  • Опасный момент
    10'
    Луис Диас после заброса Алькантары вывалился на рандеву с Жозе Са, однако переиграть голкипера не сумел, Боли, вынося мяч, угодил в голкипера, но отскок получился успешным для гостей!
  • 9'
    Выпад гостей по левому флангу завершается прострелом Педру Нету во вратарскую - мяч достается Алиссону.
  • 8'
    Жота получает мяч в штрафной от Кейта, однако на дриблинге обыграть защитника не смог.
  • 7'
    В двух предыдущих играх "Ливерпуль" также оказывался в роли догоняющего, так что ничего страшного не произошло - впереди весь матч.
  • Опасный момент
    6'
    Матип остался в чужой штрафной после "стандарта" и замкнул подачу Диаса с правого фланга - мяч прошел рядом с дальней штангой!
  • Угловой
    5'
    Первый угловой сегодня исполняет "Ливерпуль", но с подачей Робертсона на ближнюю штангу гости справились.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Небольшая заминка перед возобновлением игры, но в итоге гол засчитан, никаких нарушений игроки гостевого клуба не допустили.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ПЕДРУ НЕТУ!
      Вот такое начало! Жозе Са вынес мяч ударом от ворот, Конате не дотянулся до него, Хименес ворвался в штрафную с правого края и прострелил вдоль ворот, а Педру Нету расстреливает цель в касание!
    • 2'
      Первая атака "Ливерпуля" завершается неудачной подачей Робертсона с левого фланга, мяч улетает за лицевую линию.
    • 2'
      Меньше чем через 2 часа мы узнаем имя чемпиона Англии. "Ливерпуль" одно очко проигрывает "Манчестер Сити", который в параллельном матче принимает "Астон Виллу", которую тренирует легенда "красных" Стивен Джеррард.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.4% (134)
    Ничья
    3.5% (5)
    Вулверхэмптон
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (60)
    Меньше
    45.45% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    32.4% (46)
    2:1 Ливерпуль
    16.2% (23)
    3:1 Ливерпуль
    12% (17)
    3:0 Ливерпуль
    7.7% (11)
    1:0 Ливерпуль
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    3:2 Ливерпуль
    2.1% (3)
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