После навеса с углового Матип исполнил скидку головой во вратарскую, а Жозе Са забрал мяч после отскока от газона.

Добирается "Ливерпуль" до штрафной, Жота получает мяч от Кейта и пытается пробить с разворота, однако снова нога защитника преграждает мячу путь в ворота.

Бесхитростный заброс из глубины поля исполняет кто-то из подопечных Клоппа, Жозе Са спокойно забирает мяч на выходе.

Дендонкер после передачи Хименеса с левого фланга пробивает с семи метров, опережая Конате, однако мяч проходит рядом со створом!

Трент с правого фланга по высокой дуге подает в штрафную гостей, однако Жозе Са в высоком прыжке мяч вылавливает.

13' Снова остро атакуют хозяева, после прострела Трента мяч отскакивает от защитника к Кейта, однако Боли в подкате накрывает попытку соперника!

12' Диас догоняет мяч у лицевой линии на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую мимо Жозе Са, однако партнеров перед воротами не оказалось.

10' Луис Диас после заброса Алькантары вывалился на рандеву с Жозе Са, однако переиграть голкипера не сумел, Боли, вынося мяч, угодил в голкипера, но отскок получился успешным для гостей!

9' Выпад гостей по левому флангу завершается прострелом Педру Нету во вратарскую - мяч достается Алиссону.

8' Жота получает мяч в штрафной от Кейта, однако на дриблинге обыграть защитника не смог.

7' В двух предыдущих играх "Ливерпуль" также оказывался в роли догоняющего, так что ничего страшного не произошло - впереди весь матч.

6' Матип остался в чужой штрафной после "стандарта" и замкнул подачу Диаса с правого фланга - мяч прошел рядом с дальней штангой!