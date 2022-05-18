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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 44
Ливерпуль 95.5% (42)
X 4.5% (2)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вулверхэмптон
20.39
8.20
7.74
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Вулверхэмптон

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.59
Жота Диогу 15 0.41
Мане Садио 15 0.41
Фирмино Роберто 5 0.14
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.14
Диас Луис 4 0.11
Матип Жоэль 3 0.08
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Кейта Наби 3 0.08
Минамино Такуми 3 0.08
Ориги Дивок 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 2 0.05
Робертсон Эндрю 2 0.05
Хендерсон Джордан 2 0.05
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.16
Хи-Чан Хван 5 0.14
Невеш Рубен 4 0.11
Коди Конор 4 0.11
Поденсе Даниэл 2 0.05
Дендонкер Леандер 2 0.05
Моутинью Жоау 2 0.05
Тринкан Франсишку 2 0.05
Саисс Ромен 2 0.05
Хонни Кастро 2 0.05
Аит-Нури Раян 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Шикинью 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Нету Педру 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Робертсон Эндрю 5 1
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Кейта Наби 3 0
Жота Диогу 3 0
Цимикас Костас 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 6 0
Коди Конор 4 0
Моутинью Жоау 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
17
20 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 8
19 Не забивали 26
4
9%
3
18%
1-15
8
17%
1
6%
16-30
8
17%
1
6%
31-45
3
7%
2
12%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
14
30%
9
53%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
2
25%
7
47%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

46
18
24 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 27
9
20%
4
22%
1-15
7
15%
4
22%
16-30
8
17%
3
17%
31-45
7
15%
4
22%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
6
13%
2
11%
76-90

Пропущено

16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
4
25%
2
7%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
25%
7
26%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
1
6%
7
26%
76-90

Забито

92
35
44 В 1-м тайме 16
48 Во 2-м тайме 19
27 Забивали первыми 16
1 Не забивали 16
13
14%
7
20%
1-15
15
16%
5
14%
16-30
16
17%
4
11%
31-45
10
11%
6
17%
46-60
18
20%
2
6%
61-75
20
22%
11
31%
76-90

Пропущено

24
42
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 28
5
21%
2
5%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
5
21%
8
19%
31-45
4
17%
5
12%
46-60
6
25%
11
26%
61-75
2
8%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ливерпуль 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вулверхэмптон
    20.39
    8.20
    7.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    38.6% (17)
    2:1 Ливерпуль
    29.5% (13)
    3:1 Ливерпуль
    13.6% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    3:2 Ливерпуль
    4.5% (2)
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    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
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