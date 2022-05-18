Стадион: Энфилд
Позже
История личных встреч
Ливерпуль
Вулверхэмптон
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
75%
6.3%
18.7%
12 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|22 (5)
|0.59
|Жота Диогу
|15
|0.41
|Мане Садио
|15
|0.41
|Фирмино Роберто
|5
|0.14
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.14
|Диас Луис
|4
|0.11
|Матип Жоэль
|3
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.08
|Кейта Наби
|3
|0.08
|Минамино Такуми
|3
|0.08
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.05
|Робертсон Эндрю
|2
|0.05
|Хендерсон Джордан
|2
|0.05
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.05
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.16
|Хи-Чан Хван
|5
|0.14
|Невеш Рубен
|4
|0.11
|Коди Конор
|4
|0.11
|Поденсе Даниэл
|2
|0.05
|Дендонкер Леандер
|2
|0.05
|Моутинью Жоау
|2
|0.05
|Тринкан Франсишку
|2
|0.05
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|Хонни Кастро
|2
|0.05
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Шикинью
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|7
|0
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Мане Садио
|5
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Кейта Наби
|3
|0
|Жота Диогу
|3
|0
|Цимикас Костас
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|6
|0
|Коди Конор
|4
|0
|Моутинью Жоау
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
46
17
20 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 8
19 Не забивали 26
4
9%
3
18%
1-15
8
17%
1
6%
16-30
8
17%
1
6%
31-45
3
7%
2
12%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
14
30%
9
53%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
2
25%
7
47%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Забито
46
18
24 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 27
9
20%
4
22%
1-15
7
15%
4
22%
16-30
8
17%
3
17%
31-45
7
15%
4
22%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
6
13%
2
11%
76-90
Пропущено
16
27
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
4
25%
2
7%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
25%
7
26%
31-45
2
13%
1
4%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
1
6%
7
26%
76-90
Забито
92
35
44 В 1-м тайме 16
48 Во 2-м тайме 19
27 Забивали первыми 16
1 Не забивали 16
13
14%
7
20%
1-15
15
16%
5
14%
16-30
16
17%
4
11%
31-45
10
11%
6
17%
46-60
18
20%
2
6%
61-75
20
22%
11
31%
76-90
Пропущено
24
42
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 28
5
21%
2
5%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
5
21%
8
19%
31-45
4
17%
5
12%
46-60
6
25%
11
26%
61-75
2
8%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|74 - 32
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|58 - 58
|49
|10.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|50 - 51
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|49 - 46
|45
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|42 - 63
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|42 - 61
|39
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|33 - 51
|35
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 21
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон
Исход игры
Ливерпуль
95.5% (42)
Ничья
4.5% (2)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
58.54% (24)
Нет
41.46% (17)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
38.6% (17)
2:1 Ливерпуль
29.5% (13)
3:1 Ливерпуль
13.6% (6)
2:2 Ничья
4.5% (2)
3:2 Ливерпуль
4.5% (2)
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