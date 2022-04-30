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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 40
Арсенал 95% (38)
X 5% (2)
Эвертон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Эвертон
8.62
5.25
8.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал
Эвертон

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.3
Смит-Роу Эмил 10 0.27
Эдегор Мартин 6 0.16
Мартинелли Габриэл 5 0.14
Ляказетт Александр 4 (2) 0.11
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.11
Нкетиа Эдди 4 0.11
Габриэль дос Сантос 4 0.11
Парти Томас 2 0.05
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 10 (3) 0.27
Грэй Демарай 5 0.14
Калверт-Льюин Доминик 5 (2) 0.14
Гордон Энтони 4 0.11
Кин Майкл 3 0.08
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.08
Дукуре Абдулай 2 0.05
Айуоби Алекс 2 0.05
Холгейт Мэйсон 2 0.05
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Миколенко Виталий 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 10 1
Габриэль дос Сантос 7 1
Парти Томас 6 0
Сака Букайо 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Холдинг Роб 3 1
Эдегор Мартин 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Уайт Бен 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Смит-Роу Эмил 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Холгейт Мэйсон 7 1
Ришарлисон 8 0
Дукуре Абдулай 6 0
Годфри Бен 6 0
Кин Майкл 3 1
Коулмэн Шеймус 4 0
Динь Люка 4 0
Гордон Энтони 4 0
Рондон Саломон 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Алли Деле 3 0
Делф Фабиан 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Брэнтуэйт Джерред 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
18
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
6
21%
2
11%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
6
21%
4
22%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

17
33
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
12%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
4
24%
6
18%
61-75
5
29%
29%
6
18%
76-90

Забито

27
28
17 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
5
19%
3
11%
1-15
8
30%
30%
3
11%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
5
19%
5
18%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
4
15%
10
36%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
10%
4
17%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
7
23%
3
13%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
5
17%
5
21%
61-75
6
20%
6
25%
76-90

Забито

56
46
31 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 28
25 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
11
20%
5
11%
1-15
12
21%
7
15%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
11
20%
9
20%
46-60
5
9%
9
20%
61-75
9
16%
10
22%
76-90

Пропущено

47
57
20 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 29
5
11%
6
11%
1-15
6
13%
8
14%
16-30
9
19%
11
19%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
9
19%
11
19%
61-75
11
23%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Эвертон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2
Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Арсенал 95% (38)
    X 5% (2)
    Эвертон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Эвертон
    8.62
    5.25
    8.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон

    Исход игры
    Арсенал
    95% (38)
    Ничья
    5% (2)
    Эвертон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (28)
    Нет
    30% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    55% (22)
    2:0 Арсенал
    20% (8)
    1:0 Арсенал
    7.5% (3)
    3:1 Арсенал
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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    Арсенал
    Эвертон
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